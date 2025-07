Fantastici 4, Zootropolis 2, Predator e finalmente Avatar 3: il gran finale del 2025 targato Disney

Una buona percentuale dei titoli più attesi della seconda metà del 2025 sono nel Listino Disney. Capita spesso, avendo tra le proprie fila brand come Marvel e Star Wars e l'animazione disneiana, ma per i prossimi mesi si vanno ad aggiungere anche Predator e Tron, oltre a quello che è l'evento annunciato di Natale: il terzo capitolo di Avatar di James Cameron. Ci sono però anche titoli che ci incuriosiscono al di là delle grandi franchise, come per esempio è lo Springsteen interpretato da Jeremy Allen White, che dal primo trailer ci ha convinti con la sua interpretazione.

La svolta del Marvel Cinematic Universe?

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Arriva finalmente, il 23 luglio, il momento che tutti aspettavano: I Fantastici 4 entrano ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Un momento a cui puntavano tutti gli ultimi anni, nel post-Endgame e dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney. Terzo film Marvel Studios per il 2025, dopo che il 2024 aveva avuto solo Deadpool & Wolverine, probabile svolta al botteghino dopo i risultati deludenti dei primi due. Un film che in Marvel non si può sbagliare e la sensazione è che questa volta abbiano costruito tutto a dovere, a partire dal ricco cast che prevedere Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei ruoli dei quattro protagonisti.

L'animazione si affida alla sicurezza di un sequel

Dopo la delusione di Elio, che non è riuscito a conquistare il pubblico nonostante sia un film ben più che gradevole, l'animazione di fine anno si affida alla sicurezza rappresentata dai sequel: il 26 novembre arriva infatti in sala Zootropolis 2, che ha tutte le carte in regola per seguire la scia dei precedenti nuovi capitoli di brand consolidati, come è stato per Inside Out 2 lato Pixar o Oceania 2 lo scorso anno a Natale. Torniamo quindi nella città popolata da animali antropomorfi per seguire nuove avventure di Judy e Nick alle prese con un mistero.

La strada verso Avatar 3

I Roses: Benedict Cumberbatch e Olivia Colman in una scena del trailer

Accanto a Zootropolis 2, però, troviamo altri brand consolidati che tornano con nuovi capitoli, da Predator: Badlands che arriva dopo l'esperimento animato distribuito su Disney+, a Tron: Ares, che riprende la saga iniziata con il film avveniristico degli anni '80.

Seguono la regola del sequel anche Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo e I Roses, remake della commedia scorretta La guerra dei Roses. Da tenere d'occhio invece Springsteeen: Liberami dal nulla, il film di Scott Cooper che segue la realizzazione dell'album Nebraska con un Jeremy Allen White che appare molto convincente nei panni del Boss.

Deliver Me From Nowhere: una foto dal set

E finalmente, per Natale, arriva il terzo capitolo della saga di James Cameron, che con i primi due ha conquistato il boxoffice e promette di ripetersi anche con Avatar: fuoco e cenere. E attenzione: per prepararci all'uscita, dal 2 ottobre torna in sala per una settimana Avatar: La via dell'acqua. Cameron, con il terzo film, mira ad allargare ancora il mondo che ospita la sua storia, mostrandoci altri aspetti di Pandora e nuovi personaggi, portando avanti un racconto che punta a continuare a sorprenderci visivamente. Sarà il film di Natale? Molto probabile!

I film in arrivo da Disney nella seconda metà del 2025