Aquaman 2: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

Jason Momoa è Aquaman nell'omonimo film

Fisico statuario e sovraumani poteri acquatici: questo è Aquaman, alias Arthur Curry, metà essere umano e metà figlio di Atlantide. Personaggio della DC Comics portato sul grande schermo dalla Warner Bros e dal regista James Wan, Aquaman è interpretato dall'attore hawaiano Jason Momoa che si ricopre di squame dorate e impugna il tridente per dar vita a un'avventura mozzafiato nel mondo sommerso dei sette mari. Nel primo capitolo avevamo accompagnato il supereroe attraverso la scoperta delle sue origini e dei suoi eccezionali poteri, fino a diventare l'assoluto Signore dell'oceano. In attesa di poter finalmente vedere Aquaman 2, cerchiamo di riassumere tutto quello che sappiamo sul sequel e godiamoci il primo capitolo della storia direttamente su Infinity.

Perché Aquaman è diventato il supereroe DC più importante al cinema

Aquaman 2: dove eravamo rimasti

Aquaman: una scena d'azione del film

Avevamo lasciato Arthur Curry/Aquaman trionfante, dopo aver sconfitto il fratellastro Orm e conquistato il legittimo trono dei sette mari, con la bellissima Mera al suo fianco. Molto probabilmente, quindi, la narrazione riprenderà da dove si era fermata, mostrando i primi giorni di regno del nuovo Re di Atlantide, tra oneri che il ruolo comporta e nuove minacce da affrontare. Nella scena dopo i titoli di coda del primo capitolo, inoltre, abbiamo assistito al recupero di David Kane/Black Manta, sopravvissuto allo scontro avvenuto in Sicilia con Arthur e Mera e recuperato dallo scienziato Stephen Shin; questo fa presagire un ritorno del villain Black Manta nel secondo capitolo di Aquaman, sicuramente pronto a uno scontro sottomarino. Non possiamo ipotizzare altro sulla trama, dal momento che, le riprese di Aquaman 2, non avranno inizio prima del 2021. Dalle parole che lo stesso Jason Momoa ha rilasciato durante la premiere della serie TV See, però, si capisce che possiamo aspettarci davvero grandi cose: Ci saranno tantissime novità di ogni genere. Sarà una produzione gigantesca.

Aquaman: una spettacolare immagine di Jason Momoa

La data di uscita

Aquaman: Amber Heard, James Wan e Jason Momoa sul set del film

Se ancora non possiamo avere notizie certe per quanto riguarda la trama di Aquaman 2, ne conosciamo, invece, la data di uscita prevista: il sequel della pellicola è atteso nei cinema degli Stati Uniti il 16 dicembre 2022, a quattro anni di distanza dal primo capitolo, uno tra i film DC con il maggior incasso di tutti i tempi. In realtà, quest'estate, abbiamo rischiato che il film non vedesse mai la luce: Jason Momoa, infatti, aveva minacciato di boicottare le riprese se non fossero stati interrotti i lavori per la realizzazione di un telescopio sulla cima di una montagna sacra alle Hawaii; per fortuna, la crisi è stata superata e adesso l'attore pare impaziente di iniziare a girare. Non è ancora nota, invece, la data di uscita ufficiale nelle sale italiane ma speriamo che non si faccia attendere troppo.

Cast che vince non si cambia

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

Tante conferme per quanto riguarda il cast di Aquaman 2 che sarà nuovamente diretto da James Wan. Oltre a Jason Momoa, hanno dichiarato la propria presenza nel sequel DC Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, rispettivamente nei panni di Orm e Black Manta, i due villain del capitolo precedente. Altre conferme sono arrivate da Dolph Lundgren (Nereus), Ludi Lin (Captain Murk), Temuera Morrison (Tom Curry, padre di Arthur) e Nicole Kidman, nel ruolo di Atlanna, regina di Atlantide nonché madre di Arthur. A fianco di Jason Momoa ci sarà, di nuovo, anche Amber Heard nei panni di Mera, alleata di Aquaman e grande guerriera. Non sono felici della presenza dell'attrice statunitense, però, i fan di Johnny Depp: a causa delle vicende di violenza domestica che hanno coinvolto i due ex sposi, infatti, i sostenitori dell'attore hanno lanciato una petizione per chiedere l'estromissione di Amber Heard dal cast. L'episodio, ovviamente, non ha influenzato la scelta della Warner Bros.

Nel frattempo, Jason Momoa

Aquaman: Jason Momoa in una nuova immagine del film

Mentre si allena per tornare a vestire i panni di Aquaman, Jason Momoa non perde occasione di mostrare al pubblico il suo lato umoristico. Nel corso della 54a edizione del Super Bowl, infatti, abbiamo visto l'attore protagonista di uno spot davvero esilarante della Rocket Mortgage, una nota compagnia di assicurazioni. Nella pubblicità, vediamo Jason Momoa tornare a casa e iniziare a togliersi muscoli e capelli, rivelando un fisico mingherlino e un'accentuata calvizie: il "vero" Jason Momoa. Speriamo, invece, di vederlo invece in forma smagliante nel prossimo Aquaman 2.