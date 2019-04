Film sull'adolescenza: i 25 da non perdere

Una selezione dei migliori film sull'adolescenza da non perdere: da Grease a Stand by Me, senza dimenticare le proposte più recenti del cinema italiano.

Stand By Me: una splendida scena del film di Rob Reiner

Si è da sempre sostenuto, in particolare nell'epoca contemporanea, che l'età più difficile per donne e uomini sia quella dell'adolescenza. Il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, raccontato in tanti film sull'adolescenza, è fondamentale per la nuova consapevolezza di sé stessi e la definizione del proprio carattere, va a creare inevitabilmente delle problematiche nei rapporti con gli altri.

Il cinema, ovviamente, ha affrontato in innumerevoli occasioni il tema dell'adolescenza e i suoi aspetti più profondi. Incentrando la narrazione su un solo soggetto o su gruppi di ragazzi, tra la commedia e il dramma, ma sempre con una sensibilità spiccata verso i più giovani protagonisti.

Quale occasione migliore, dunque, per suggerirvi una lista, da non perdere, di 25 film sull'adolescenza, con un arco di tempo che va dagli anni '50 fino ad oggi, anche per poter comprendere come il cinema abbia, nel tempo, cambiato la maniera di raccontarla.

1. American Pie (1999)

Jason Biggs e Eugene Levy in una scena di American Pie

I protagonisti di American Pie, Jim Levenstein, Kevin Myers, Paul Finch e Chris Ostreicher sono quattro amici statunitensi, ormai all'ultimo anno di liceo. Fissati con il desiderio di perdere la verginità, dopo un'altra festa andata in bianco si alleano per trovare il sistema per accoppiarsi prima della fine dell'anno scolastico. Il ricevimento in casa di Steve Stifler potrebbe essere l'occasione giusta... American Pie, per la regia di Paul Weitz e Chris Weitz, aprì una saga adolescenziale politicamente scorretta e incredibilmente scalcinata.

15 film come American Pie

2. Boyhood (2014)

Boyhood: Ellar Coltrane insieme a Ethan Hawke in una scena

Boyhood è un film che racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'inizio dell'età adulta di Mason (Ellar Coltrane) il quale, insieme alla sorella Samantha (Lorelei Linklater), già dalle scuole elementari fino all'ingresso al college dovrà adattarsi al divorzio dei genitori Mason Sr. (Ethan Hawke) e Olivia (Patricia Arquette), ai traslochi, ai litigi, alle nuove frequentazioni non idilliache della madre e a quelle comunque da accettare del padre, fino alle prime piccole, grandi delusioni della vita. Mentre fuori il Mondo si evolve rapidamente, negli epocali primi anni duemila.

Girato con poche, selezionate scene in un periodo dell'anno, per dodici anni consecutivamente (tra il 2002 e il 2013), l'esperimento straordinario di Richard Linklater è stato un trionfo di critica e pubblico. Per Boyhood sei nomination all'Oscar, fra cui miglior film, e la statuetta per la Arquette quale miglior attrice non protagonista, per un'opera che, nella sua estrema semplicità e quotidianità narrativa, racconta la vita di ciascuno di noi, soprattutto nel periodo così complicato della crescita.

3. 17 anni (e come uscirne vivi) (2016)

In 17 anni (e come uscirne vivi), Nadine Franklin (Hailee Steinfeld) è nel pieno dell'adolescenza, ovvero quel periodo nel quale le aspettative sono altissime e le delusioni profondissime. Ma per lei è tutto più facile grazie alla sua migliore amica, Krista (Haley Lu Richardson), che la sostiene e consola quando è necessario. Ma quando quest'ultima inizia una storia con il fratello di Nadine, Darian, quell'idillio sembra spezzarsi. Per la ragazza appare un inaccettabile tradimento, anche perché con Darian non ha mai avuto un vero rapporto.

Brillante commedia agrodolce che si inserisce nel filone coming of age, ovvero il periodo del passaggio all'età adulta. Eccellente la prova di Hailee Steinfeld, che le ha portato una nomination ai Golden Globe.

4. Easy Girl (2010)

Emma Stone nel film Easy A

Easy Girl è un film sull'amicizia nell'adolescenza dalla trama lineare, ma di estrema efficacia narrativa nell'inquadrare il periodo dei "teen" con tutte le sue complicazioni eventuali, appoggiandosi su una magnifica protagonista. Prima prova di grande rilievo di Emma Stone, che le valse la prima candidatura ai Golden Globe nel 2011.

Olive Penderghast (Emma Stone) è una bella e particolare liceale. Per cercare di evitare un weekend al campeggio con i genitori, inventa una scusa rischiosa, ovvero che passerà del tempo con un ragazzo. Quando l'amica Rhiannon le chiede com'è andata, Olive continua ad infilarsi in un tunnel di bugie che le farà dire di aver perso la verginità. Presto l'argomento, anche se si tratta di una falsità, diverrà oggetto di curiosità e discussione in tutta la scuola, mettendo Olive al centro dell'attenzione come mai avrebbe voluto e pensato.

5. Fiore (2017)

Fiore: Josciua Algeri e Daphne Scoccia in una scena del film

Candidato a sette David di Donatello (con il premio per Valerio Mastandrea, anch'egli nel cast artistico), Fiore di Claudio Giovannesi è un film ambientato in carcere oltre che una delle opere più interessanti e significative del cinema contemporaneo italiano.

Dafne (Daphne Scoccia), dopo aver tentato di rubare, viene portata in un riformatorio. La ragazza ha alcuni precedenti con la giustizia e non ha avuto alcuna guida, se non si considerano una madre che non c'è mai e un padre che ha avuto anche lui a che fare con la galera. Rinchiusa, non riesce a donare il suo carattere ma non disperde i suoi aspetti migliori, con una spiccata sensibilità. Quando incontra Josh, un altro detenuto, trova anche l'amore e il loro rapporto possibile, ma così difficile, potrebbe rappresentare la speranza di una nuova vita.

6. Gioventù bruciata (1955)

Una scena di Gioventù bruciata

Jim Stark (James Dean) ha diciassette anni e viene arrestato per ubriachezza molesta. Ma è soltanto l'ultima delle disavventure nelle quali il giovane protagonista di Gioventù Bruciata, cult del 1955, si è andato a infilare: quando i genitori, oppressivi, lo vengono a riprendere, è chiaro da cosa egli stia fuggendo, incapace com'è di instaurare un rapporto con loro. Giunto da poco in una nuova città, Jim conosce la bella e tormentata Judy (Natalie Wood) e il timido Plato (Sal Mineo), il quale gli si affeziona immediatamente. Mentre fra Jim e Judy sembra nascere un sentimento, i guai per loro saranno appena iniziati.

Un cult storico il quale, oltre ad aver fatto epoca per gli argomenti trattati, ricevette l'appellativo di film maledetto col passare del tempo. Dean morirà nel 1956; Mineo verrà ucciso nel 1976; la Wood morirà in circostanze ambigue nel 1981. Tre talenti che sono andati via troppo presto. In particolare James Dean e Natalie Wood saranno sempre ricordati come due icone di quella generazione. Gioventù bruciata (titolo originale Rebel Without A Cause), venne diretto da Nicholas Ray e rappresentò plasticamente le difficoltà sociali dei ragazzi americani che crebbero, troppo velocemente, nel nuovo benessere degli anni '50. Tre nomination agli Oscar: miglior attrice non protagonista (Wood), miglior attore non protagonista (Mineo) e miglior soggetto (Ray).

Gioventù bruciata: da James Dean a Heath Ledger, le vite spezzate di Hollywood

7. Grease (1978)

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

Un classico intramontabile: Grease, per la regia di Randal Kleiser, si inserì nel nuovo filone musical di fine anni '70 e '80, con grande energia e freschezza. Stati Uniti, anni '50. Danny (John Travolta) ha appena trascorso una vacanza estiva insieme alla bella australiana Sandy (Olivia Newton-John). La quale, anziché partire per il proprio Paese, rimarrà in America, iscrivendosi nella stessa scuola superiore di Danny. Il ragazzo, però, non ha alcuna intenzione di impegnarsi e rinunciare così alla sua fama di conquistatore. Iniziano così lunghe schermaglie amorose intervallate dagli avvenimenti scolastici e dall'intervento di Rizzo (Stockard Channing), la leader del gruppo di studentesse Pink Ladies, che ha avuto una precedente storia proprio con Danny...

8. Harry Potter e la pietra filosofale

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Un successo letterario e cinematografico enorme che mai si sarebbe potuto prevedere quando J.K. Rowling pubblicò i primi romanzi a fine anni '90 e venne poi realizzato, nel 2001, Harry Potter e la pietra filosofale, il capitolo iniziale della saga di Harry Potter sul grande schermo, per la regia di Chris Columbus. Sette libri e altrettante pellicole per narrare le avventure del maghetto, e dei suoi amici, nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. La camera dei segreti (2002), Il prigioniero di Azkaban (2004), Il calice di fuoco (2005), L'Ordine della Fenice (2007), Il principe mezzosangue (2009) e le due parti de I Doni della Morte (2010-11) accompagneranno la crescita dei personaggi, soprattutto durante l'adolescenza.

9. Hunger Games

Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in una bella immagine di The Hunger Games

Dai romanzi di Suzanne Collins, Hunger Games, nei suoi quattro capitoli cinematografici, è stata certamente la saga che più ha coinvolto il pubblico negli ultimi anni (anche per i ragazzi protagonisti), rivelando definitivamente il talento eccezionale di Jennifer Lawrence e ottenendo un successo probabilmente inatteso, ma che è cresciuto nel tempo. Con una scrittura abbastanza lineare, vengono trattate tematiche fondamentali - l'amore, l'amicizia, la sopraffazione politica - con epica drammatica e buona tenuta spettacolare.

Quello che un tempo era il Nord America è divenuto, in un futuro post-apocalittico, la disomogenea Panem, divisa in distretti ove il fulcro, Capitol City, detiene una feroce dittatura che sfrutta e riduce alla fame la popolazione, stretta nel pugno del cinico Presidente Snow (Donald Sutherland). Nel più povero fra tutti i distretti, il 12, si tiene la mietitura per trovare due giovani (un maschio e una femmina) che dovranno rappresentare la propria terra negli Hunger Games annuali, un celebrativo gioco al massacro dove tra 24 concorrenti (adolescenti o appena adulti) ne sopravvivrà soltanto uno. Per salvare la sorella Prim dal sorteggio, si offre di partire la cacciatrice Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), che viene selezionata insieme al fornaio Peeta (Josh Hutcherson). Per uscire viva dai giochi, Katniss dovrà andare oltre i propri limiti. Diverrà il simbolo della rivolta che a Panem sta per sorgere...

10. I ragazzi della 56^ strada (1983)

Anni '60. A Tulsa, Oklahoma, si sfidano due bande di giovani rivali: i Greasers, della quale fanno parte i meno fortunati Ponyboy, Johnny e Dallas, e i Socials, composta da ricchi figli di borghesi. Quando la lotta sfocerà in tragedia, nulla sarà più come prima. Diretto da Francis Ford Coppola e scritto da Kathleen Rowell (tratto dal romanzo The Outsiders di S.E. Hinton), I ragazzi della 56^ strada è un'opera d'autore dal respiro generazionale che racconta, con grande abilità, una storia di disperazione e coraggio.

11. Il giardino delle vergini suicide (1999)

Kirsten Dunst, Leslie Hayman, Chelse Swain e A.J. Cook in una scena del film 'Il giardino delle vergini suicide'

Opera prima per Sofia Coppola che realizzò regia e sceneggiatura de Il giardino delle vergini suicide, un toccante film per adolescenti e oltre che esplora il dolore e l'animo delle giovanissime protagoniste. Detroit, 1974. Cinque sorelle adolescenti - Therese, Mary, Bonnie, Lux e Cecilia - vengono tormentate da due genitori insensibili, Mr. e Mrs. Lisbon (James Wood e Kathleen Turner), che pensano di fare il loro meglio e invece le stanno progressivamente rovinando. Reprimono i loro sogni e desideri, portandole alla disperazione. Dopo il suicidio della più giovane, Cecilia, per le altre quattro si affaccerà un destino forse inevitabile.

12. Io ballo da sola (1996)

Io ballo da sola

Diretto da Bernardo Bertolucci e scritto dal regista insieme a Susan Minot, Io ballo da sola è un film sull'adolescenza con lo stile proprio dell'autore emiliano, elegante e affascinante. La diciannovenne americana Lucy (Liv Tyler), bella e solare, dopo aver vissuto un dramma familiare viene mandata a vivere da una coppia di amici, vicino Siena. La casa ospita artisti e scrittori, e l'arrivo di Lucy sconvolgerà la situazione apparentemente tranquilla. Per la ragazza, però, sarà un'avventura che la accompagnerà nella sua crescita da adolescente a donna, attraverso esperienze che le faranno scoprire tanti aspetti della sua vita.

13. Juno (2007)

Ellen Page e Michael Cera in una scena del film Juno

Juno (Ellen Page) è una sedicenne del Minnesota la quale, dopo la prima - e unica - esperienza sessuale con il suo amico Paulie, rimane incinta. Dopo aver cercato di capire meglio la situazione con lui e la sua amica Leah, Juno decide per l'aborto senza farlo sapere a nessuno. Ma non vi riuscirà. Così, decide di proseguire la gravidanza a patto di trovare una coppia che potrà adottare il nascituro, e che venga scelta direttamente da lei...

Frizzante, energico, andando oltre gli schemi narrativi tradizionali: Juno, per la regia di Jason Reitman, è un film che diverte, fa riflettere e affronta tematiche di stretta attualità con la giusta attenzione. Con una protagonista strepitosa, Ellen Page, e la sceneggiatura della blogger Diablo Cody, premiata con l'Oscar (con quattro candidature complessive).

14. Lady Bird (2017)

Lady Bird: Saoirse Ronan e Laurie Metcalf in una scena del film

Cinque candidature all'Oscar e un posto in prima fila nella coming of age comedy per Lady Bird, film scritto e diretto da Greta Gerwig. Ambientato nel 2002, il film è comunque perfettamente contemporaneo anche per la generazione adolescenziale attuale, poiché problematiche e sogni devono, come di consueto, scontrarsi con una realtà in continua evoluzione.

Christine McPherson (Saoirse Ronan) è una studentessa dell'ultimo anno di un liceo cattolico di Sacramento. Vive coi suoi genitori e il fratello adottivo ma la sua vita futura sarà, nella sua immaginazione, molto differente dalla monotonia che, a suo dire, la circonda. Tanto da rifiutare persino il suo ordinario nome e farsi chiamare da tutti Lady Bird. Ma andare a studiare a New York significa anche avere possibilità economiche e voti che Christine non ha, anche perché la madre Marion (Laurie Metcalf) fa l'infermiera e il padre ha appena perso il lavoro. E neppure il rapporto con le amiche, e la vita sociale in generale, sembrano arridere a Lady Bird...

15. Mignon è partita (1988)

Diretto da Francesca Archibugi e con nel cast anche Stefania Sandrelli e Massimo Dapporto, altro film sull'adolescenza che consigliamo è Mignon è partita, che si incentra sull'incomunicabilità e le difficoltà nel percorso di crescita, con attenzione e dedizione. Premiato con cinque David di Donatello nel 1989.

Mignon (Célone Beauvallet) è una quindicenne parigina sofisticata e particolare. Dopo un evento infausto che ha coinvolto il padre con la giustizia francese, Mignon arriva a Roma, ospite degli zii Forbicioni, la parte più popolare della sua famiglia. La ragazza, però, non riesce ad abituarsi alla nuova realtà, e, per la verità, fa poco per entrare in contatto con gli altri. A parte, forse, il tredicenne cugino Giorgio (Leonardo Ruta), che condivide la passione per i libri con Mignon. E, peraltro, Giorgio se ne innamora, nonostante non riesca a confessarlo.

16. Mean Girls (2004)

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams e Lacey Chabert e in una scena del film 'Mean Girls'

Diretto da Mark Waters e scritto da Tina Fey, Mean Girls è ormai da considerare non solo un film sull'adolescenza ma un vero e proprio un cult generazionale. La quindicenne Candy Heron (Lindsay Lohan) è cresciuta in Africa con i genitori ricercatori zoologici universitari. Ma, dopo il ritorno in America, dovrà confrontarsi con una realtà totalmente differente. Nonostante la sua determinazione, verrà posta in difficoltà dalle vanitose compagne di liceo con le quali, dopo un iniziale approccio non entusiasta, sarà costretta a rapportarsi, entrando nelle dinamiche così tortuose della high school di North Shore.

20 film per ragazze da vedere su Netflix

17. Noi siamo infinito (2012)

Emma Watson e Logan Lerman al pub in una scena di The Perks of Being a Wallflower

Charlie (Logan Lerman) è un ragazzo dal carattere chiuso, e conserva lo stesso approccio distante anche il primo giorno di liceo. Dopo un po' di tempo, stringe amicizia con una ragazza dell'ultimo anno, Sam (Emma Watson) e col fratellastro Patrick (Ezra Miller). Tramite un espediente, dopo una festa Charlie si apre finalmente con loro, rafforzando il rapporto tra i tre, che scoprono di aver anche tanti aspetti sui quali confrontarsi. Ma i tipici intoppi della loro età non si faranno attendere, e arriverà anche qualche sorpresa poco gradita, soprattutto per Charlie.

Scritto e diretto da Stephen Chbosky (e tratto dal suo romanzo), Noi siamo infinito parla di storie adolescenziali e alcune delle tematiche più profonde che caratterizzano questi anni, interrogandosi sull'amicizia e sull'amore, anche nelle loro forme meno apprezzabili.

Film sull'amicizia: i 25 da non perdere

18. Pitch Perfect (2012)

Anna Kendrick in una movimentata scena di Pitch Perfect

Primo capitolo di una fortunata trilogia, con una splendida protagonista quale Anna Kendrick. Titolato inizialmente Voices nella versione italiana, Pitch Perfect unisce leggerezza narrativa e musica.

Beca (Anna Kendrick) è all'inizio della sua esperienza alla Barden University, ma ha già l'idea di lasciarla dopo il primo anno per andare fino a Los Angeles per inseguire il suo sogno: diventare una DJ. Ma le cose non vanno come previsto. Infatti, finisce nella squadra di cantanti a cappella, le Bellas, guidate da Aubrey (Anna Camp). Ma Beca non trova l'armonia con le altre ragazze, almeno finché il tempo non migliora il loro affiatamento e la loro conoscenza reciproca, per puntare al campionato nazionale annuale di cori, tra college, al Lincoln Center di New York.

19. Ragazze a Beverly Hills (1995)

Scritto e diretto da Amy Heckerling, Ragazze a Beverly Hills si fa ricordare come un classico tra i film adolescenziali degli anni '90. Cher (Alicia Silverstone) e Dionne (Stacey Dash) sono le protagoniste di Ragazze a Beverly Hills. Tra una festa e l'altra, si dedicano anche alle buone azioni, che fanno guadagnare loro il rispetto di tutti. Quando i voti a scuola iniziano però a scarseggiare, cercano di convincere i professori a "rimediare", grazie al loro ascendente. L'unico che non sembra aver voglia di ascoltarle è però il signor Hall. Cher pensa che, curando la solitudine sentimentale del docente, la situazione potrebbe cambiare. Ma non sempre agire in questa maniera porta del bene a sé stessi...

20. Ragazze interrotte (1999)

Winona Ryder in una sequenza del film Ragazze Interrotte

Tratto dal romanzo autobiografico della Kaysen, Ragazze interrotte, per la regia di James Mangold, trova un equilibrio tra dramma e redenzione. Oscar e Golden Globe alla miglior attrice non protagonista per Angelina Jolie.

Fine anni '60. Susanna Kaysen (Winona Ryder) ha un brutto rapporto coi genitori e spesso si nasconde nel suo mondo interiore, scrivendo su un diario, per ripararsi dalle incertezze che la attorniano. Dopo un serio incidente, però, viene deciso per lei il ricovero al Claymoore, un ospedale psichiatrico, dove le viene diagnosticato un disturbo della personalità. Scaricata dai genitori, Susanna incontra le sue compagne di permanenza: Lisa (Angelina Jolie), sociopatica che spicca per personalità; Daisy (Brittany Murphy), ricca e viziata; Polly (Elisabeth Moss), che porta con sé traumi del passato; quindi Georgina e Janet. La convivenza non sarà semplice.

21. Stand By Me - Ricordo di un'estate (1986)

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Wil Wheaton e River Phoenix nel film Stand by me - Ricordo di un'estate

Tratto da un racconto di Stephen King, Stand by Me, diretto Rob Reiner, venne candidato all'Oscar proprio per la sceneggiatura non originale di Raynold Gideon e Bruce A. Evans. Cult assoluto. È un altro film sull'adolescenza da vedere assolutamente.

Quattro giovani amici - Gordon "Gordie" Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio - tutti molto diversi e con in comune problemi familiari, decidono, un giorno, di partire da Castle Rock, nell'Oregon, per un'escursione verso il bosco, attraverso i binari della ferrovia. Da quelle parti pare abbiano ritrovato il corpo di un ragazzo. Vi si imbatteranno proprio i quattro inseparabili: un'avventura drammatica che li renderà diversi.

Recensione Stand by me - Ricordo di un'estate (1986)

22. Succede (2018)

Succede: una scena del film

Margherita, detta Meg, cerca di affrontare ogni giorno procedendo tranquilla, rinchiusa nel suo mondo da una profonda insicurezza. Gli unici con i quali condivide le emozioni sono gli amici Tom e Olimpia, detta Olly. La vita dentro un liceo milanese è più difficile di quanto sembri. Finché non arriva Sam, il cugino di Olly...

Film sull'adolescenza italiano diretto da Francesca Mazzoleni, alla sua opera seconda. Succede racconta una storia di amore e amicizia negli anni dell'adolescenza, dove ogni evento è di estrema importanza e si vive di assoluti, in positivo e in negativo.

23. The Breakfast Club (1985)

Per la regia e la sceneggiatura di John Hughes, The Breakfast Club è tra i film di maggior rilievo sul tema dell'adolescenza e dell'amicizia che può nascere dal confronto tra persone. Nel 1984, a Chicago, cinque studenti sedicenni (Andy, Brian, John, Allison e Claire) sono costretti, per punizione, a trascorrere una giornata in biblioteca. Il preside Richard Vernon ha anche assegnato loro un tema: "Chi sono io?". Dopo un'iniziale difficoltà, parleranno fra di loro, si conosceranno meglio, e verranno fuori le frizioni che ciascuno di essi ha con la propria famiglia e tutte le varie problematiche classiche di quell'età. Al termine di quest'esperienza saranno profondamente cambiati.

24. Una pazza giornata di vacanza (1986)

Una pazza giornata di vacanza: Matthew Broderick, Mia Sara ed Alan Ruck in una scena

Scritto e diretto, anche in questo caso, da John Hughes, Una pazza giornata di vacanza è tra i migliori film degli anni '80. Il giovane Ferris (Matthew Broderick) finge di stare male: un scusa classica per cercare di saltare la scuola. Sua sorella maggiore Jeannie afferra subito la situazione ma, una volta arrivata a lezione, il preside intuisce che Ferris abbia disertato di sua volontà. Nonostante ciò, il ragazzo ha organizzato tutto in modo da riuscire a scamparla: raccontando frottole una dietro l'altra, Ferris riesce a prendere la Ferrari 250 GT California Spider del padre dell'amico Cameron e insieme a quest'ultimo e alla sua ragazza Sloane si dirige verso Chicago, per una giornata assolutamente rivoluzionaria.

25. Un gelido inverno (2010)

Ashlee Thompson, Jennifer Lawrence, Isaiah Stone in una sequenza di Winter's Bone.

Diretto da Debra Granik, Un gelido inverno rivelò al grande pubblico Jennifer Lawrence (il film è antecedente al primo capitolo di Hunger Games, citato in precedenza) e ottenne quattro nomination agli Oscar. Un gelido inverno conclude dunque questa lista dei migliori film sull'adolescenza, da non perdere.

Missouri. Tra le montagne vive la diciassettenne Ree Dolly (Jennifer Lawrence) insieme ai fratelli minori, dopo che il padre è stato imprigionato nella produzione e spaccio di droga sintetica e la madre è caduta in depressione. L'uomo, però, sembra non volerne più sapere della famiglia e se non si presenterà in tribunale, dopo aver impegnato la sua fattoria per pagare la cauzione, la casa verrà confiscata. Ree, a quel punto, si butta alla ricerca del padre e soprattutto di una soluzione per sé stessa, la madre e i fratelli, nonostante la diffidenza della comunità nei suoi confronti e un ambiente degradante intorno. Per Ree, l'adolescenza non è di fatto mai esistita, essendo stata costretta a diventare adulta troppo presto.