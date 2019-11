Leonardo DiCaprio: i 15 migliori film dell'attore

Leonardo DiCaprio, i migliori film dell'attore premio Oscar, da The Wolf of Wall Street a Titanic, da Revenant a Shutter Island.

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

È uno degli attori più versatili e talentuosi di Hollywood, pluricandidato agli Oscar (che ha vinto nel 2016) e può vantare sodalizi artistici con registi del calibro di Christopher Nolan, Quentin Tarantino e Martin Scorsese, con il quale collabora professionalmente dal 2002. Stiamo ovviamente parlando di Leonardo DiCaprio.

Nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, Dicaprio si dedica alla recitazione fin da bambino; è, però, Buon compleanno, Mr. Grape il primo film a mettere in luce le sue doti d'attore mentre, sarà il colossal Titanic, uno dei migliori film di Leonardo DiCaprio, insieme ad altri di cui ci accingiamo a parlare in questo articolo - a consacrarlo definitivamente al successo internazionale.

Fare una selezione delle sue più belle interpretazioni non è facile ma noi ci abbiamo provato ugualmente, stilando una lista dei 15 migliori film di Leonardo DiCaprio dal già citato film con Kate Winslet a Shutter Island, The Wolf of Wall Street di Scorsese dal durissimo Revenant - Redivivo, la cui lavorazione si rivelò complicatissima fino ai film diretti da Quentin Tarantino.

1. Buon compleanno Mr. Grape

Leonardo DiCaprio in Buon compleanno, Mr. Grape

Iniziamo la nostra lista dei migliori film di Leonardo DiCaprio con la pellicola che ha decretato l'inizio di una carriera inarrestabile: Buon compleanno Mr. Grape. In questo film del 1993 di Lasse Hallström, un giovanissimo Leonardo DiCaprio rivela già tutto il suo talento vestendo i panni di un ragazzo affetto da disabilità. La sua interpretazione convincente, accanto a Johnny Depp e Juliette Lewis, vale al diciassettenne la prima nomination agli Oscar come attore non protagonista.

2. Titanic

Kate Winslet, Leonardo DiCaprioe e Kathy Bates in una scena di Titanic

Titanic è di certo il film che ha trasformato Leonardo DiCaprio in una vera e propria star del mondo del cinema. Colossal del 1997 firmato James Cameron, Titanic racconta la storia del naufragio dell'omonimo transatlantico e della storia d'amore impossibile tra il giovane squattrinato Jack Dawson e la splendida Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet). Il film otterrà un successo strepitoso in tutto il mondo e l'iconica scena dei due innamorati sulla prua della nave rimarrà incisa nella storia del cinema.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

3. Gangs of New York

Leonardo DiCaprio con Daniel Day-Lewis in una scena di Gangs of New York

Il 2002 è l'anno che sancisce l'inizio del sodalizio con il regista Martin Scorsese: in Gangs of New York, pellicola basata sull'omonimo romanzo di Herbert Asbury, Leonardo DiCaprio veste i panni di Amsterdam Vallon, giovane irlandese determinato a vendicare la morte del padre, ucciso in una lotta tra bande. Sullo sfondo una New York schiacciata dai massicci flussi di immigrazione, dalle sanguinose battaglie tra gang rivali e dal desiderio di rivalsa e amore.

4. Prova a prendermi

Leonardo DiCaprio in Prova a prendermi

Film del 2002 diretto da Steven Spielberg, Prova a prendermi rappresenta una grande prova d'attore per Leonardo DiCaprio che ha la possibilità di dimostrare tutto il suo talento poliedrico. In questo film, infatti, l'attore statunitense veste i panni di Frank Abagnale Jr., mago del travestimento inseguito da un agente dell'FBI (Tom Hanks) per aver sottratto sei milioni di dollari attraverso diverse truffe.

5. The Aviator

Leonardo DiCaprio in una scena di The Aviator

È sempre di Martin Scorsese la regia di The Aviator, pellicola del 2004 nella quale Leonardo DiCaprio interpreta un miliardario texano, nelle sue differenti vesti di aviatore, regista e produttore; un film biografico intenso, capace di raccontare senza filtri i lati oscuri di Howard Hughes e del suo disordine ossessivo - compulsivo. L'interpretazione di Leonardo DiCaprio è memorabile e vale all'attore la sua seconda nomination agli Oscar.

6. The Departed - Il bene e il male

Matt Damon e Leonardo DiCaprio in una scena di The Departed

Porta sempre la firma di Martin Scorsese questa pellicola poliziesca ambientata a Boston e incentrata sul tema della specularità; Leonardo DiCaprio e Matt Damon, due poliziotti, due infiltrati, entrambi all'interno di un'architettura complessa nella quale si fatica a capire chi siano i buoni e chi i cattivi. Sebbene con differenze sostanziali, la struttura narrativa di The Departed - Il bene e il male (2006) è ripresa da quella di Andrew Lau nel suo film Infernal Affairs (Hong Kong, 2002).

7. Blood Diamond

Leonardo DiCaprio con Djimon Hounsou in una scena del film Blood Diamond - Diamanti di sangue

Blood Diamond è il film che vale a Leonardo DiCaprio una meritatissima terza nomination agli Oscar. Sullo sfondo della guerra civile in Sierra Leone durante gli anni '90, l'attore statunitense interpreta il ruolo di Danny Archer, ex militare dell'esercito sudafricano e contrabbandiere di diamanti senza scrupoli. La pellicola, diretta da Edward Zwick e datata 2006, fonda le sue radici nella comparazione tra etnie diverse, quella dei bianchi, rappresentata dal contrabbandieri, e quella dei neri, alla quale appartiene il pescatore Solomon Vandy (Djimon Hounsou).

8. Revolutionary Road

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono i protagonisti del film Revolutionary Road

Lungometraggio del 2008 diretto da Sam Mendes, Revolutionary Road racconta la storia di April (Kate Winslet) e Frank (Leonardo DiCaprio), una coppia sposata con figli che conduce una vita ordinaria nell'America degli anni '50; la cronaca di un matrimonio in bilico tra l'insoddisfazione di non poter realizzare i propri desideri e le pressioni del conformismo sociale in una realtà estremamente conservatrice.

9. Shutter Island

Ben Kingsley, Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo in una scena di Shutter Island, tratto da L'isola della paura di D. Lehane.

Uscito nelle sale nel 2010, Shutter Island racconta la storia di Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio), agente dell'FBI che nel 1954 si ritrova a dover indagare sulla scomparsa di una paziente dell'Ashecliff Hospital, un ospedale psichiatrico a Shutter Island. Un escalation di rivelazioni e colpi di scena in questa enigmatica pellicola di Martin Scorsese nella quale l'attore dà dimostrazione del suo grande talento drammatico.

Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo in una scena di Shutter Island

10. Inception

Leonardo DiCaprio nel film Inception

Domic Cobb possiede una speciale abilità: entrare nei sogni altrui per riuscire a carpirne i segreti più reconditi; ovviamente una capacità del genere non può rimanere inosservata e Dom viene contattato da un magnate giapponese, Saito, che gli propone un accordo. Inception (2010) è la pellicola che ha reso noto al mondo il genio assoluto del regista Christopher Nolan, oltre a rappresentare un giro di boa per l'attore, ora improntato su una recitazione più matura.

11. Django Unchained

Faccia a fiaccia tra un feroce Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx in Django Unchained

Ispirato dal film di Sergio Corbucci Django, uscito nel 1966, Quentin Tarantino porta sul grande schermo il suo Django Unchained (2012), affidando il ruolo di Calvin J. Candie, un proprietario terriero del Mississippi dell'800, a Leonardo DiCaprio. L'attore statunitense veste perfettamente i panni del cattivo e la sua performance nella pellicola è rimasta memorabile, nonostante compaia solo in una parte del film.

12. Il grande Gatsby

Il grande Gatsby: Leonardo DiCaprio con Carey Mulligan e Joel Edgerton in una scena

In questa pellicola del regista australiano Baz Luhrmann e ispirata all'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, Leonardo DiCaprio veste i panni di Jay Gatsby, un misterioso milionario famoso per le sue feste sfarzose e per la sua passione nei confronti della bella e sofisticata Daisy Buchanan (Carey Mulligan). Il grande Gatsby (2013) è un film che fa dell'apparenza il suo tema portante e, infatti, chiede a gran voce di essere guardato.

Il grande Gatsby: Tobey Maguire con Carey Mulligan, Joel Edgerton e Leonardo DiCaprio

13. The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio conta i soldi

Di nuovo diretto da Martin Scorsese, nel film The Wolf of Wall Street (2013) Leonardo DiCaprio è Jordan Belfort, un broker newyorkese senza scrupoli che diventa milionario attraverso un complesso giro di truffe. Un turbinio di eccessi, droghe, alcol e sesso, in questa commedia nera che è valsa all'attore statunitense una quarta nomination agli Oscar per la sua brillante interpretazione. Sicuramente uno dei migliori film di Leonardo DiCaprio.

14. Revenant - Redivivo

Revenant - Redivivo: Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Class nel film

Il 2016 è finalmente l'anno dell'Oscar per Leonardo DiCaprio, guadagnato grazie alle incredibili doti recitative dimostrate in Revenant - Redivivo. In questo film del 2015 diretto da Alejandro González Iñárritu, l'attore veste i panni di Hugh Glass, cacciatore di pelli impegnato in una disperata lotta per la sopravvivenza dopo essere stato attaccato da un orso e abbandonato dai suoi compagni.

15. C'era una volta a... Hollywood

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

Sullo sfondo della Los Angeles di fine anni '60, di Sharon Tate, Roman Polanski e dei sanguinosi fatti legati alla setta di Charles Manson, C'era una volta a... Hollywood (2019) segue le vicende di un malinconico attore televisivo che assiste al declino della propria carriera, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura nonché chauffeur Cliff Booth (Brad Pitt).

Dopo un trasferimento in Italia per girare degli spaghetti-western nel tentativo di tornare alla ribalta, i due torneranno a Los Angeles dove ad attenderli c'è la fatidica notte del 1969.

