I 20 film più attesi del 2019

Dicembre si avvicina e i cinefili sono in trepida attesa dell'arrivo del nuovo che porterà con sé una nuova stagione cinematografica. Quali sono i film più attesi del 2019? A farla da padrone saranno ancora una volta i cinecomics. La saga degli Avengers sta per concludersi e fino all'arrivo di Avengers 4 prevediamo un crescendo di ipotesi, teorie, tentativi di spoiler per conoscere o indovinare il destino di Iron Man, Capitan America, Thor e Black Widow. Marvel celebra la prima eroina con un film standalone tutto su di lei, Captain Marvel, DC/Warner risponde con un Joker nuovo di zecca che taglia i ponti col passato, mentre gli X-Men si preparano a invadere gli schermi in varie forme.

Ma l'anno che verrà porterà anche con sé i nuovi lungometraggi di due registi di culto, Quentin Tarantino, che racconta la Hollywood della controcultura servendosi delle star Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, e Martin Scorsese che riunisce Robert De Niro e Al Pacino nel sontuoso gangster movie The Irishman. Ecco i 20 film più attesi in uscita nel nuovo anno cinematografico.

20 - Il re Leone

Uno dei lungometraggi animati Disney più amati torna al cinema in versione live action. A occuparsi dell'adattamento de Il re Leone è uno dei punti fermi del reparto di regia di casa Disney, Jon Favreau, che si è fatto le ossa prima nell'MCU e poi nell'adattamento de Il libro della giungla. Ma a lasciare senza fiato è soprattutto il parterre vocale. La diva del pop Beyoncé Knowles doppierà Nala e firmerà insieme a Elton John un nuovo brano che si integrerà alla score di Hans Zimmer. Con lei Donald Glover sarà voce a Simba, Chiwetel Ejiofor doppierà Scar e James Earl Jones tornerà nei panni di Mufasa, padre di Simba. The Lion King uscirà nelle sale americane nel cuore dell'estate 2019, periodo di punta negli USA, e se tutto va come previsto potrebbe segnare incassi record.

19 - Alita - Angelo della battaglia

Tanta era l'attesa per Alita - Angelo della battaglia, adattamento del manga di culto di Yukito Kishiro pubblicato nel 1990. La storia al femminile vede protagonista Alita, giovane cyborg che si risveglia senza memoria nella città futuristica di Iron City e viene soccorsa da uno scienziato. Col suo aiuto, Alita scopre di possedere immensi poteri che forze maligne tentano di controllare. A firmare l'adattamento è il vulcanico James Cameron che ha affidato la regia del progetto delle mani di Robert Rodriguez. Non troppo positive le reazioni al look della cyborg mostrato nei primi trailer. Gli occhioni di Alita, interpretata dall'attrice canadese Rosa Salazar, non hanno convinto i puristi, ma il giudizio definitivo su Alita - Angelo della battaglia è rinviato all'uscita del film, prevista per San Valentino 2019.

18 - Shazam!

Il DC Universe finora non ha mantenuto le promesse. Pochi i film davvero convincenti, molti i flop. Di conseguenza, lo studio si è adeguato e a fronte di una stringa di progetti cancellati ha deciso di scommettere su un nuovo supereroe. Shazam, interpretato da Zachary Levi, è l'eroe in cui si trasforma l'adolescente Billy Batson grazie alla parola magica Shazam. Pur acquisendo muscoli d'acciaio e straordinari poteri, Shazam non è un altro che un adolescente nel corpo di un supereroe, il che garantirà risate e siparietti comici. Tra citazioni e scene azione, Shazam! arriverà al cinema il 5 aprile 2019; tra i produttori figura Dwayne Johnson che in futuro dovrebbe interpretare la nemesi di Shazam, Black Adam, in uno spinoff.

17 - Piccole donne

Sentivamo la necessità dell'ennesimo adattamento di Piccole donne? Forse no, ma visti i nomi sul piatto della bilancia, l'hype è alto. A firmare e dirigere il film, stavolta, troviamo Greta Gerwig, il cui valore dietro la macchina da presa è stato sancito da una nomination all'Oscar per Lady Bird. Due delle quattro piccole donne sono ormai due delle giovani star più amate di Hollywood, Saoirse Ronan, che interpreta Jo, ed Emma Watson, che ha preso il posto di Emma Stone nei panni di Meg. Con loro in Little Women troviamo Timothée Chalamet nei panni di Laurie, l'innamorato respinto di Jo, Laura Dern in quelli della madre delle piccole donne, Bob Odenkirk, Chris Cooper e la divina Meryl Streep nel ruolo dell'arcigna Zia March.

16 - Glass

Split ha rilanciato la carriera di M. Night Shyamalan. Il cineasta di origine indiana ha costruito intorno alla sinergia con James McAvoy una sconvolgente pellicola che, a sorpresa, ha svelato uno stretto legame con l'hit Unbreakable - Il predestinato. Glass andrà a completare la trilogia riportando sul grande schermo i personaggi di Bruce Willis e Samuel L. Jackson. David Dunn dà la caccia a Kevin Wendell Crumb e alla sua peggior identità, la Bestia. Il tutto mentre l'oscura presenza di Elijah Price, soprannominato l'uomo di vetro, emerge come orchestratore che detiene i segreti più scottanti di entrambi. Glass uscirà il 17 gennaio 2019.

15 - Terminator

Dopo l'esperimento fallito di Terminator: Genisys, James Cameron prova a rivitalizzare il franchise dando un colpo di spugna al passato e riprendendo in mano la saga. Il reboot di Terminator in arrivo nel 2019 si riallaccerà a Terminator 2 - il giorno del giudizio e tornerà a raccontare le gesta di Sarah Connor celebrando il ritorno di Linda Hamilton. Naturalmente, Arnold Schwarzenegger sarà ancora il T-800. A supportare i due divi un giovane cast impegnato a raccontare la storia di una nuova eroina che vive a Città del Messico e di Sarah Connor, che tornerà a collaborare con il Terminator di Arnold Schwarzenegger. A dirigere il reboot di Terminator sarà Tim Miller.

14 - Hellboy

Altro reboot in arrivo nel 2019, Hellboy è stato accolto come un fulmine a ciel sereno dai fan che da decenni auspicavano l'arrivo del terzo capitolo della saga sul demone rosso firmata da Guillermo del Toro. E invece col beneplacito dell'autore del fumetto Mike Mignola, del Toro è stato estromesso dal progetto che ha visto il recasting del protagonista. Niente più Ron Perlman, ma un Hellboy nuovo di zecca interpretato dallo sceriffo di Stranger Things David Harbour. Condito dalle inevitabili polemiche da parte dei fan e dello stesso Perlman, il reboot di Hellboy diretto da Neil Marshall vedrà il demone protagonista, diviso tra il mondo degli umani e quello soprannaturale, costretto a confrontarsi con un'antica incantatrice in cerca di vendetta.

13 - X-Men: Dark Phoenix

Prolifera la saga degli X-Men. Grande l'interesse del pubblico nei confronti di X-Men: Dark Phoenix, che traduce sullo schermo uno degli archi narrativi più intriganti della saga. Il produttore del franchise Simon Kinberg debutta alla regia per raccontare la storia di Jean Grey (Sophie Turner) che, in seguito a un'esplosione solare, perde il controllo dei suoi poteri e si trasforma nella feroce Fenice Nera. In X-Men: Dark Phoenix ritornano gli eroi di nostra conoscenza per una storia mutate declinata al femminile che, dopo alcuni ritardi, dovrebbe uscire negli USA a giugno. Ritardo dovuto ai reshoots anche per X-Men: The New Mutants, variante horror della saga in uscita ad agosto 2019.

12 - Dumbo

Disney non lesina adattamenti live-action dei suoi lungometraggi più amati. È la volta di Dumbo, riletto dalla fantasia visionaria di Tim Burton. Il pubblico è curioso di scoprire come Burton rileggerà la storia dell'elefantino orfano dalle grandi orecchie filtrandola attraverso la propria eccentrica sensibilità. Un cast di amici accompagnerà Burton in questo viaggio: la musa Eva Green, il ritrovato Michael Keaton, Danny DeVito e Colin Farrell. L'uscita italiana di Dumbo è fissata per marzo 2019.

11 - Star Wars: Episodio IX

In Star Wars: Episodio IX diremo addio alla principessa Leia, anzi Generale Leia, e a Luke Skywalker. Tante le domande ancora priva di risposta: chi sono i genitori di Rey? Kylo Ren verrà risucchiato definitivamente dal Lato Oscuro della forza? Come uscirà di scena Leia? Dopo la parentesi di Rian Johnson, J.J. Abrams riprenderà in mano le redini del franchise visto che, a parere dei fan, è in grado di soddisfare la loro sete di Star Wars senza allontanarsi troppo dal canone. Tra le sorprese in arrivo in Star Wars: Episode IX il ritorno di Billy Dee Williams e l'arrivo di Matt Smith e Keri Russell in ruoli non ancora rivelati. Appuntamento al cinema a dicembre.

10 - Men in Black 4

Dopo la trilogia interpretata da Will Smith e Tommy Lee Jones, con Men in Black 4 il franchise cambia pelle e si adegua ai tempi che cambiano. I nuovi Men in Black sono Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già compagni di set in Thor: Ragnarok, giovani, belli, eleganti, multietnici. I due agenti in erba dovranno vedersela con minacciosi alieni, ma anche tener testa al capo dei MIB inglese interpretato da Liam Neeson e alla mitica Agente O (Emma Thomson), anello di congiunzione tra la saga originale e Men in Black 4, in uscita il 13 giugno 2019.

9 - Pinocchio

L'ingaggio di Roberto Benigni nei panni di Geppetto va ad impreziosire la notizia dell'arrivo del Pinocchio firmato da Matteo Garrone, in uscita nel 2019. Il regista romano sembra amare particolarmente la storia di Collodi che cerca di portare al cinema da anni. Finalmente le riprese stanno per prendere il via anche se i dettagli sono scarsi. Toni Servillo dovrebbe ancora far parte del film che verrà girato tra Lazio, Toscana e Puglia. I personaggi e le creature fantastiche di Pinocchio saranno realizzati all'insegna del realismo, combinando trucco ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il miglior trucco Mark Coulier.

8 - The Irishman

Un altro progetto del cuore sta per arrivare a compimento. Si tratta di The Irishman, crime movie di Martin Scorsese che riunisce Al Pacino e Robert De Niro sul set e vede il ritorno di Joe Pesci. La produzione di Netflix ha permesso a Scorsese di girare il suo mafia biopic su Frank Sheeran, criminale e dirigente della più grande unione sindacale americana, usando un'ingente quantità di effetti speciali per trasformare e ringiovanire le sue star. Il quesito riguarda ora l'uscita nel 2019 di The Irishman: solo Netflix o anche sale cinematografiche?

7 - Toy Story 4

A otto anni di distanza dal terzo capitolo, i teneri giocattoli di Toy Story stanno per fare ritorno. Poco prima di essere coinvolto nello scandalo sessuale che ha portato al suo allontanamento da Disney, John Lasseter ha rinunciato alla regia di Toy Story 4. Josh Cooley è ora al timone della nuova avventura che vede coinvolti Woody, Buzz Lightyear e gli altri simpatici giocattoli animati. Toy Story 4 racconterà la love story tra Woody e Bo Peep e ripartirà là dove si era fermato il terzo capitolo, con Woody, Buzz e il resto del team di scatenati giocattoli finiti nelle mani di una bambina di nome Bonnie. L'uscita del film nelle sale è prevista per il 21 giugno 2019.

6 - Spider-Man: Far From Home

Peter Parker è cresciuto, ha acquistato fiducia in se stesso grazie ai poteri che lo hanno reso un supereroe e adesso troverà la forza di lasciare temporaneamente New York per un lungo viaggio in Europa insieme ai compagni di scuola. In Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, assisteremo a un'ulteriore evoluzione del personaggio interpretato da Tom Holland. Spider-Man: Far From Home, che ci introdurrà nella Fase Quattro dell'MCU, sarà ambientato subito dopo gli eventi mostrati in Avengers 4 e raccoglierà il testimone del team di supereroi.

5 - It: Capitolo 2

Contro ogni aspettativa, It si è rivelato un successo senza precedenti, non solo in termini di pubblico, ma anche di critica. Amato da tutti, l'horror di Andres Muschietti ha raccolto l'eredità del capolavoro di Stephen King rendendogli giustizia al cinema. Cosa che raramente accade con i romanzi di King. Il raccapricciante Pennywise di Bill Skarsgård non ha fatto rimpiangere troppo la versione di Tim Curry perseguitando il Club dei Perdenti che, in It: Capitolo 2, torna nel 2019 in versione adulta. Muschietti si è assicurato la presenza delle star Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e addirittura l'attore e regista Xavier Dolan (fan sfegatato di It) per aumentare ulteriormente l'hype intorno a It: Chapter Two. Non ci resta che attendere la data di uscita italiana nei cinema per scoprire se il sequel sarà all'altezza del primo capitolo e se i due capitoli nel loro insieme potranno essere considerati tra i migliori film tratti dai romanzi di Stephen King.

4 - Joker

Joker raddoppia. Le foto e i video rubati dal set hanno alimentato la curiosità dei fan nei confronti del film di Todd Phillips che vede Joaquin Phoenix nei panni del principe del male. Warner Bros. racconterà una storia delle origini alternativa, ispirata a Re per una notte di Martin Scorsese e separata dal DC Universe dove il Joker continuerà a essere interpretato da Jared Leto. La vicenda sarà ambientata in una Gotham violenta e realistica, il nuovo Joker sarà un comico fallito che ha un debole per una madre single con le fattezze di Zazie Beetz. Joker, film atteso per l'autunno 2019, vede tra gli interpreti anche la star Robert De Niro in un ruolo tutto da scoprire.

3 - Once upon a time in Hollywood

Se la febbre Marvel non avesse colpito l'universo cinefilo, Once Upon a Time in Hollywood sarebbe in testa alla classifica dei film più attesi dell'anno. Gli ingredienti per un cult ci sono tutti, stavolta Quentin Tarantino racconterà il mondo di Hollywood che così bene conosce attraverso il filtro del tempo, la storia è ambientata infatti nel 1969, anno chiave per la controcultura, ma anche anno in cui Sharon Tate e i suoi amici vengono trucidati dalla Family di Charles Manson. Tarantino torna a lavorare con due star, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, per la prima volta insieme sul grande schermo, raccontando i tentativi di una star del piccolo schermo e del suo stunt di sfondare nel cinema. Con un cast che straripa di vecchie glorie rispolverate per l'occasione, Once Upon a Time in Hollywood infiammerà l'estate 2019 americana, mentre in Italia dovremo attendere un po' più a lungo prima di vederlo.

2 - Captain Marvel

Captain Marvel è la prima eroina del Marvel universe ad avere una pellicola standalone a lei dedicata. Dopo il successo di Wonder Woman, i Marvel Studios si sono affrettati a dare la loro risposta al femminile affidando a Brie Larson il ruolo della pilota Carol Danvers, che acquista poteri alieni trasformandosi in una supereroina potentissima. L'arrivo di Captain Marvel è stato anticipato con un'enigmatica scena post-credits nel finale di Avengers: infinity War quindi prevediamo che la bionda eroina avrà un ruolo chiave in Avengers 4. Il suo film, una storia delle origini, farà un salto indietro e sarà ambientato negli anni '90, rivedremo Nick Fury con entrambi gli occhi e faremo la conoscenza di un giovane Agente Coulson. L'uscita italiana di Captain Marvel è fissata per il 6 marzo 2019.

1 - Avengers 4

Come faranno ritorno gli Avengers disintegrati dallo schiocco di dita di Thanos nel finale di Avengers: Infinity War a fare ritorno per sconfiggere il Titano Pazzo? Sul web impazzano teorie e ipotesi dei fan, la Avengers-mania ormai ha raggiunto il culmine e tante sorprese ci attendono al cinema a partire dal 3 maggio quando conosceremo la sorte degli eroi che ci hanno fatto compagnia per dieci anni. Il titolo ufficiale di Avengers 4 non è stato ancora svelato, ma sappiamo già che il film, uno dei più attesi del 2019, porrà fine alla Fase Tre del Marvel Cinematic Universe e al team degli Avengers così come l'abbiamo conosciuto finora. A quali tra i personaggi più amati dovremo dire addio per sempre?