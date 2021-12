It: Capitolo 2, stasera in TV su Italia 1 l'horror con Jessica Chastain in prima visione

Stasera su Italia 1, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda It: Capitolo 2, il film horror diretto nel 2019 da Andrés Muschietti, con Jessica Chastain e James McAvoy.

Appuntamento con l'orrore stasera su Italia 1: alle 21:20, in prima visione su un canale in chiaro, arriva It: Capitolo 2, il film diretto da Andy Muschietti nel 2019, con James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Isaiah Mustafa.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain in una scena

Sequel del primo capitolo, distribuito nel 2017 e diretto dallo stesso Muschietti, è basato sull'omonimo romanzo del maestro dell'Horror Stephen King.

It: Capitolo 2 vede i Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill (James McAvoy), Richie (Bill Hader), Bev (Jessica Chastain), Stan (Andy Bean), Ben (Jay Ryan) e Eddie (James Ransone) sono richiamati in città perchè Pennywise il Pagliaccio Ballerino (lo stesso Bill Skarsgård del primo film), alias "indossato" dalla creatura malefica che vive nel cuore di Derry, è tornato a rapire e uccidere bambini e stavolta il Club dei Perdenti dovrà affrontarlo una volta per tutte ed eliminarlo definitivamente.

Con i suoi 472 milioni di dollari guadagnati in giro per il mondo, It: Capitolo 2 è diventato il terzo film horror con il maggiore incasso nella storia del cinema, superato solo da Il sesto senso e proprio dal capitolo che l'ha preceduto, It, nel 2017.