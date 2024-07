Un amore in Cornovaglia, la recensione: una gradevole storia romantica

La protagonista di Un amore in Cornovaglia è un'insegnante, vittima di attacchi d'ansia, che si reca in Inghilterra per realizzare le ultime volontà materne, ignara che quel viaggio le cambierà la vita. Su Rai1 e RaiPlay.

Joselyn Lambert è un'insegnante universitaria che si impegna duramente per raggiungere i suoi obiettivi professionali, nonostante conviva sin da quando era bambina con frequenti attacchi di ansia per i quali è in cura. Un giorno scopre che il suo articolo di ricerca viene respinto e con esso, forse, la possibilità di ottenere una promozione. Avendo due settimane di tempo a disposizione per ripresentare il lavoro, decide di fare un viaggio inaspettato a Cornwell, un soggiorno che sua madre aveva programmato per lei un anno prima, prima della sua tragica morte.

La protagonista Eloise Mumford osserva il suggestivo paesaggio

Come giù sottolinea il titolo italiano Un amore in Cornovaglia, la protagonista si ritrova nelle suggestive campagne inglesi e alloggia proprio nella fattoria dove la compianta genitrice era cresciuta, ora di proprietà di Daniel che vive lì con la madre e la figlioletta. L'uomo si è ritrovato a crescere da solo la bambina dopo che la sua compagna lo ha abbandonato anni prima e l'arrivo di Joselyn sembra ridargli serenità. Il rapporto tra i due si cementifica ogni giorno di più, ma la permanenza della donna è prossima alla fine...

Un amore in Cornovaglia all'insegna della poesia

L'allegra famigliola di Un amore in Cornovaglia

Con i versi dei grandi poeti inglesi - in particolare William Wordsworth - ad accompagnare alcuni dei passaggi chiave del racconto, prologo in voice-over incluso, Un amore in Cornovaglia è una produzione Hallmark assai più ispirata della media, capace nel corso dei novanta minuti di offrire una storia semplice e avvolgente, popolata da personaggi amabili che crescono ed evolvono con lo scorrere dei minuti. Bisogna contestualizzare il tutto alla destinazione televisiva alla quale l'operazione è indirizzata e proprio con questa premessa il film spicca nei confronti della gran parte delle produzioni omologhe, sfruttando al contempo il suggestivo fascino ambientale, con i verdi scorci e le scogliere a picco che fanno da sfondo alla love-story in divenire tra i due protagonisti.

Lei, lui e gli altri

Un amore in Cornovaglia: Julian Morris e Amy Sharp in una foto

Protagonisti ognuno tormentato da diversi traumi. Lui sta lottando non soltanto per mantenere il possesso della fattoria ma anche per curare la dislessia della figlia, situazione che complica ulteriormente un quadro economico non proprio roseo. Lei invece oltre a dover fare ancora del tutto i conti con il lutto della madre - con tanto di fugaci apparizioni del presunto spirito della defunta - convive con quegli attacchi di panico che sono uno dei grandi mali del nostro tempo, elemento che aiuterà una buona fetta di pubblico a identificarvisi ulteriormente. Il rispettivo e reciproco percorso catartico passa ovviamente da step prevedibili, con il sentimento che cresce non soltanto tra Joss e Daniel, ma anche tra la bionda professoressa e il resto della famigliola, con il classico lieto fine già scritto ad allietare ulteriormente il principale target di riferimento.

Tutto come previsto, fortunatamente

I due innamorati di Un amore in Cornovaglia

Una colonna sonora parzialmente evocativa completa un quadretto idilliaco, dove niente va storto e tutti i nodi vengono infine al pettine senza poi troppo sforzo. La sceneggiatura non brilla certo per originalità, ma ha il merito di non cullare altre ambizioni e di non scadere in soluzioni gratuite, sapendo anche sfruttare le peculiarità del cast a disposizione. Un cast eterogeneo e affiatato nei vari luoghi chiave, con in particolare la protagonista Eloise Mumford - vista anche in un piccolo ruolo nella ben più trasgressiva trilogia di Cinquanta sfumature di... - a infondere la giusta dolcezza e amarezza a un personaggio afflitto dai propri demoni ma pronto a ricominciare all'insegna della speranza.