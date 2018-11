Piccole donne: Emma Watson e Saoirse Ronan nelle prime foto dal set

Ad Harvard, Massachusetts, sono in corso le riprese di Piccole donne, nuovo adattamento del classico di Louisa May Alcott firmato da Greta Gerwig. Nelle nuove foto rubate dal set ecco comparire le quattro 'piccole donne': ad attirare l'attenzione, in particolare sono Saoirse Ronan nei panni di Jo March ed Emma Watson in quelli di Meg March, la sorella maggiore. Con loro anche Florence Pugh (Amy March) ed Eliza Scanlen (Beth March).

Eliza Scanlen, Saoirse Ronan, Emma Watson and Florence Pugh filming "Little Women" today. pic.twitter.com/RWsa9ToOqH — saoirse ronan archive (@archivesaoirse) 5 novembre 2018

Saoirse Ronan and Eliza Scanlen on set of "Little Women". pic.twitter.com/o3tLwkkFNy — saoirse ronan archive (@archivesaoirse) 5 novembre 2018

LITTLE WOMEN IS COMING pic.twitter.com/YjRFQlcBAc — derek (@timotheechalamt) 5 novembre 2018

Nei giorni scorsi altre foto sono trapelate dal set di Boston svelando la diva Meryl Streep nei panni dell'arcigna Zia March.

Greta Gerwig dirige il nuovo adattamento del classico di Louisa May Alcott, che verrà distribuito dalla Columbia Pictures nelle sale americane nel periodo di Natale 2019. Supercast per il nuovo Little Women che vede coinvolti Meryl Streep, Saoirse Ronan, Laura Dern, Timothée Chalamet, Emma Watson, Chris Cooper, Bob Odenkirk, Louis Garrel, Florence Pugh e Jim Norton.

Little Women racconta la storia delle sorelle March: Amy, Jo, Beth e Meg. Le giovani devono affrontare le conseguenze della Guerra Civile sulla propria famiglia e sulla città in cui vivono.

