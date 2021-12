It - Capitolo 2: gli occhi di Pennywise e quell'effetto che spiazzò Bill Hader

Gli occhi di Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård in It - Capitolo 2 si muovevano veramente e quell'effetto spiazzò Bill Hader durante le riprese del film.

Bill Hader non sapeva che Bill Skarsgård poteva effettivamente muovere gli occhi in due direzioni diverse, nei panni di Pennywise, prima dell'inizio delle riprese di It - Capitolo 2. La pellicola del 2019, diretta da Andrés Muschietti, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King, ed è il sequel del film del 2017 It.

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

Prima dell'inizio delle riprese Hader ha chiesto a Skarsgård che tipo di editing era stato utilizzato al fine di ottenere il peculiare effetto ottico nel primo film della saga al che Skarsgård, truccato e con indosso il suo costume, ha risposto dicendo "Oh, intendi questo?" mostrando al co-protagonista come ottenere quell'effetto in modo naturale, cosa che spiazzò profondamente Hader.

Intervistato a proposito del set del film durante un episodio di You Up with Nikki Glaser, l'attore ha dichiarato: "Mi stai chiedendo se il set era spaventoso? Si, era incredibilmente spaventoso. Alcune scene e soprattutto alcuni set erano molto inquietanti, non sapevi cosa aspettarti perché prima di girare non ti dicevano niente e ti ritrovavi improvvisamente in una stanza piena d'acqua e di piccoli oggetti che posizionavano per terra appositamente per farti paura."

IT: Chapter 2, Bill Hader in una scena del film

"Ma la cosa più spaventosa di tutte era Bill Skarsgård, l'attore che interpreta Pennywise." Ha continuato Bill Hader. "Skarsgård è la persona più buona e gentile di questo mondo ma quando entra nel personaggio diventa letteralmente terrificante. Non si trattiene affatto, è come lavorare con un animale selvaggio."