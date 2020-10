Warner Bros. Horror Maniacs: in uscita altri cinque titoli e il cofanetto in edizione limitata

Dal 13 ottobre, l'iconica collana "Warner Bros. Horror Maniacs" si arricchisce di 5 nuovi terrificanti titoli capaci di spaziare tra le mille sfaccettature del genere, da IT: Capitolo Due e La Llorona - Le lacrime del male, passando per Nightmare - Dal Profondo della notte e Poltergeist - Demoniache presenze, fino ad Annabelle 3. Tutti questi nuovi titoli saranno disponibili in DVD e Blu-Ray con speciali grafiche inedite ispirate ai grandi classici del cinema dell'orrore.

Sempre il 13 ottobre, per celebrare la Collana "Warner Bros. Horror Maniacs", uscirà, in esclusiva per Amazon a questo link, il prezioso Cofanetto Horror Maniacs Collection, un prodotto in edizione limitata numerata (in sole 550 copie) per i collezionisti, che include 8 film in formato blu-ray.

I film contenuti nel cofanetto sono i seguenti: It (2017), It: Capitolo 2, L'Evocazione - The Conjuring, Nightmare - Dal profondo della notte (1984), Poltergeist: demoniache presenze, Shining - Extended Edition, Venerdì 13, L'esorcista in versione cinematografica originale e versione integrale (2 dischi). All'interno anche 9 Art Card che riproducono le bellissime grafiche illustrate dei film e che possono essere assemblate per creare un poster di misure 40x50.