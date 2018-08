Le 25 nuove serie TV più attese della stagione 2018/2019

"L'estate sta finendo e un anno se ne va": niente panico, se in molti dovremo dire addio a spiagge e vacanze a giorni, tutti potremo sfogare la nostra voglia di fuga con una lunga lista di nuove serie tv pronte ad accompagnarci durante la stagione 2018/2019. Arrivata ormai al quinto appuntamento, la super classificona di Movieplayer dei 25 titoli da tenere d'occhio evolve: la linea guida di quest'anno è "no perdite di tempo".

La proverbiale "Golden Age of television" è infatti cominciata da un pezzo, ci siamo dentro da almeno 15-20 anni, più che di oro possiamo parlare di "saturazione": i titoli prodotti ogni anno sono moltissimi, colossi dello streaming come Netflix e Amazon Video ci hanno abituato a un'offerta quasi eccessiva, con nuove serie intere lanciate ogni mese. Se da una parte è bello che la possibilità di scelta sia aumentata esponenzialmente, dall'altra la tendenza ultimamente sembra quella di puntare più sulla quantità che sulla qualità: purtroppo il nostro ritmo circadiano (e lavorativo) ci impone sempre le stesse ore di tempo per le serie, quindi è necessario scegliere bene i titoli a cui dedicare le nostre preziose ore libere.

La classifica stavolta cerca di fare proprio questo: sfoltire il più possibile l'offerta delle nuove serie tv da vedere nel 2018, tagliando senza pietà chi, già a naso, puzza di tempo sprecato (sì, stiamo parlando proprio di te The Innocents! L'odore di fuffa si percepisce già dal trailer). Dopo aver preso atto, per l'ennesima volta, che le nuove stagioni di Il trono di spade e Stranger Things non arriveranno prima di un anno, ecco i titoli con cui, sulla carta, potremo consolarci prima di sapere come finirà la guerra per l'Iron Throne.

Le serie appena iniziate che già amiamo

La distribuzione italiana spesso ci fa degli scherzi, spostando in stagioni diverse serie che in patria sono uscite da mesi: è il caso di Killing Eve, serie di BBC America creata da Sally Woodward Gentle e Phoebe Waller-Bridge (già autrice e protagonista di Fleabag, nonché voce del droide L3-37 in Solo: A Star Wars Story), a partire dai romanzi di Luke Jennings dedicati alla killer Villanelle. Cominciata in patria lo scorso 8 aprile, da noi arriverà in autunno su TIMvision: la storia ruota attorno a un funzionario dell'MI5, Eve Polastri (Sandra Oh), che dà la caccia all'assassina Villanelle (Jodie Comer), diventandone ossessionata. Per la sua interpretazione Sandra Oh è stata nominata a un'Emmy come migliore attrice protagonista in una serie drammatica, entrando nella storia come prima attrice asiatica a ottenere la candidatura.

Altra serie attualmente in corso in USA, ma che da noi arriverà il 17 settembre su Sky Atlantic, è Sharp Objects: ideata da Marti Norton, già sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Buffy l'Ammazzavampiri (scusate se è poco), ispirata all'omonimo romanzo di Gillian Flynn, autrice anche di Gone Girl, da cui David Fincher ha tratto il film (scusate se è poco due), diretta da Jean Marc-Vallé (scusate se è poco tre), che dopo Big Little Lies ci ha preso gusto con la tv, con protagonista una Amy Adams strepitosa (ci vogliamo proprio rovinare). Il sud degli Stati Uniti, una giornalista di cronaca nera con un problema di alcolismo, appena uscita da un istituto psichiatrico, che indaga sull'omicidio di due bambine e ha un pessimo rapporto con la madre. Una visione sicuramente non leggera, ma uno dei titoli migliori dell'anno.

Infine, Disincanto, arrivata lo scorso 17 agosto su Netflix, la serie animata segna il ritorno di Matt Groening, papà di I Simpson e Futurama, in tv e, a differenza dei titoli che l'hanno reso famoso, non è un racconto a trama verticale, ma orizzontale: la storia segue le avventure di Beanie, principessa del regno Dreamland, che non ci vuole proprio stare a sposarsi e fare la calzetta, visto che ama bere tutto il giorno e menare le mani. L'umorismo è dosato, la trama non è originale e i personaggi sono tutti un po' piatti, a cominciare dalla protagonista, quindi stavamo per non inserire la serie in classifica, bollandola come una delusione. Ci sono però due elementi che ci spingono a darle una possibilità, visto che è già stata rinnovata per una seconda stagione ancora prima della messa in onda: il personaggio di Elfo, a cui è difficile non affezionarsi, e quella strisciante sensazione di follia completa pronta a esplodere da un momento all'altro (l'episodio su Hänsel e Gretel ne è un esempio perfetto). Aggiustando un po' il tiro, forse potrebbe regalarci belle sorprese.

Le serie che ameremo odiare

L'anno scorso avevamo segnalato Inhumans come "serie da deridere" dell'anno: il nostro fiuto non ha sbagliato, gli Inumani sono infatti stati stroncati dalla critica di mezzo mondo e ABC ha cancellato la serie dopo solo una stagione. Quest'anno vogliamo andare oltre: già vediamo all'orizzonte dei titoli che non solo saranno ampiamente criticati, ma già partono con un carico d'odio notevole da parte degli spettatori. Sono: i reboot di Streghe, Charmed, e Roswell: questa mania di rifare serie e film di culto, dimostrando di essere pigri e di non volersi nemmeno sprecare a cercare di trovare nuove idee, ha stufato tutti. Per quanto riguarda Charmed poi, le sorelle Halliwell originali, Holly Marie Combs e Alyssa Milano sopratutto, hanno criticato la serie, offese per non essere state nemmeno contattate.

Poi: The Conners, ovvero Pappa e Ciccia senza Roseanne Barr, che in questi mesi è stata ampiamente criticata e allontanata dalla sua creatura per commenti razzisti. Continuare non ha senso, né per i fan della serie e della Barr, né come messaggio: forse sarebbe stato meglio chiudere tutto e basta. Infine, Legacies, spin-off di The Originals, già spin-off di The Vampire Diaries: queste serie sui vampiri per adolescenti dal sangue sempre più diluito hanno stancato.

25. Tom Clancy's Jack Ryan

Dopo Chris Pine, che l'ha portato sul grande schermo nel 2014, diretto da Kenneth Branagh, in Jack Ryan - L'iniziazione, è ora il turno di John Krasinski, che fa rivivere l'analista della CIA Jack Ryan sul piccolo schermo. Creata da Carlton Cuse, già sceneggiatore di Lost e The Strain, a partire dai romanzi di Tom Clancy, la serie ci ispira soprattutto per la presenza di Krasinski, talento poliedrico, che da comico, grazie al ruolo in The Office, si è reinventato (con successo) regista, con A Quiet Place, e ora ha ancora una nuova vita come eroe d'azione.

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Azione

Creatori: Carlton Cuse e Graham Roland

Cast: John Krasinski, Abbie Cornish, Timothy Hutton, Peter Fonda

Messa in onda: 31 agosto 2018

Messa in onda italiana: 31 agosto 2018, Amazon Prime Video

24. Baby

Qualche anno fa la vicenda delle baby squillo dei Parioli ha sconvolto la capitale: ragazzine molto giovani (la più piccola aveva all'epoca 14 anni) che si prostituivano ogni giorno dopo la scuola. Una vasta clientela, genitori alla ricerca di soldi facili, giovani vite segnate per sempre. A raccontare quella storia ci pensa ora Baby, tra le nuove serie tv Netflix prodotte in Italia dopo Suburra, con la regia di Andrea De Sica, la scrittura di GRAM, collettivo di sceneggiatori, e le interpretazioni di Benedetta Porcaroli e Alice Pagani (vista recentemente in Loro di Paolo Sorrentino).

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Drama

Creatori: GRAMS

Cast: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi

Uscita in streaming: 2018

Uscita in streaming italiana: 2018

23. You

In apertura abbiamo usato parole come "no perdita di tempo", "selezione senza pietà": e com'è che c'è una serie creata da Greg Berlanti in classifica allora?! Mi sembra di sentirvi. È vero, Berlanti ci ha donato alcune delle serie di supereroi più trash degli ultimi anni (ma diciamo pure tutte) e gli adolescenti più verbosi di sempre (sì, Dawson piangente, ce l'abbiamo con te!), ma stranamente You, basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, ci ha dato, dopo la visione del trailer, delle vibrazioni positive. Penn Badgley, che torna in tv in un ruolo da protagonista dopo Gossip Girl, interpreta Joe Goldberg, responsabile di una libreria che comincia a perseguitare una delle sue clienti. Il tema è importante, Badgley è molto inquietante, l'atmosfera sembra più cupa e adulta rispetto ai soliti prodotti creati dal buon Greg. Se ci fossimo sbagliati siamo pronti a cospargerci il capo di cenere il prossimo anno.

Dove e quando

Network: Lifetime

Genere: Thriller

Creatore: Greg Berlanti e Sera Gamble

Cast: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, John Stamos

Messa in onda: 9 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 9 settembre 2018, Netflix

22. Escape at Dannemora

Ben Stiller alla regia, i premi Oscar Benicio Del Toro e Patricia Arquette come protagonisti, più il sempre ottimo Paul Dano, che ci sta ancora più simpatico dopo aver debuttato alla regia con un bel film (Wildlife, presentato all'ultimo Festival di Cannes). Basta questo a farci segnare Escape at Dannemora tra i titoli più attesi della stagione, che è ispirato ad una storia vera, quella della spettacolare fuga dei carcerati Richard Matt e David Sweat dal Clinton Correctional Facility. Per i nostalgici di I Soprano, nel cast c'è anche Michael Imperioli, l'indimenticabile Christopher Moltisanti, nel ruolo di Andrew Cuomo, governatore di New York.

Dove e quando

Network: Showtime

Genere: Drama

Creatori: Brett Johnson e Michael Tolkin

Cast: Benicio del Toro, Paul Dano, Patricia Arquette, Michael Imperioli

Messa in onda: 2018

Messa in onda italiana: N.D., Sky Atlantic

21. Le terrificanti avventure di Sabrina

Lo ammettiamo: da bambine guardavamo sempre Sabrina, vita da strega (soprattutto per il gatto parlante Salem, che purtroppo non abbiamo mai avuto nonostante le insistenti richieste), quindi la nostalgia potrebbe aver offuscato il nostro giudizio: la nuova versione televisiva della strega adolescente Sabrina Spellman sembra però promettere bene. Intanto a interpretarla è Kiernan Shipka, ovvero Sally Draper, la figlia di Don Draper in Mad Men, poi Roberto Aguirre-Sacasa, che ha curato anche la serie di fumetti pubblicata da Archie Comics, si è occupato personalmente della trasposizione televisiva. Certo, tra i produttori esecutivi c'è ancora lui, Greg Berlanti, ma ci vogliamo credere comunque.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Horror

Creatori: Roberto Aguirre-Sacasa

Cast: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Ross Lynch Uscita in streaming: 26 ottobre

Uscita in streaming italiana: 26 ottobre

20. The Purge

Il film, da noi noto con il titolo La notte del giudizio, scritto e diretto da James DeMonaco, è diventato una saga horror di successo (e probabilmente anche una premonizione del prossimo futuro se continuiamo a essere così aggressivi e intolleranti con il prossimo): ora The Purge arriva anche in tv, grazie alla serie prodotta da Blumhouse Productions e Platinum Dunes di Michael Bay. In arrivo su Amazon Video in contemporanea con la messa in onda americana.

Dove e quando

Network: USA Network

Genere: Horror

Creatore: James DeMonaco

Cast: Gabriel Chavarria, Lili Simmons, Lee Tergesen, Amanda Warren

Uscita in streaming: 4 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 5 settebre, Amazon Video

19. The Umbrella Academy

Il binomio Netflix più supereroi, dopo averci ingannato con la prima stagione di Daredevil e parte di Jessica Jones, ci ha dato alcune delle più grosse delusioni (per non dire sole) degli ultimi anni: Luke Cage, Iron Fist, The Defenders. Paura, eh? Quindi ormai siamo molto scettici quando il colosso delle serie tv in streaming annuncia nuovi eroi dai poteri eccezionali. The Umbrella Academy però, ispirato all'omonimo fumetto scritto e ideato, pensate un po', da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, sembra essere un'eccezione, soprattutto grazie al cast, tra cui figurano Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan (ma quanto lo amavamo in Misfits nel ruolo di Nathan? Quanto?!), Kate Walsh e la cantante Mary J. Blige. La storia racconta le vicissitudini di una famiglia di supereroi che unisce le forze per scoprire chi si cela dietro la morte del padre.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Supereroi

Creatore: Jeremy Slater

Cast: Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Mary J. Blige

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming: 2019

18. Sex Education

Quando volate con British Airways al posto della dimostrazione pratica fatta dalle hostess e dagli steward da qualche mese c'è un video in cui alcune delle personalità più amate del Regno Unito (tra cui Ian McKellen che scherza sul fumo citando Gandalf, l'amore proprio) spiegano cosa fare in caso di emergenza. Tra i vari volti noti c'è anche Gillian Anderson che, con grande autoironia, scherza sul fatto di essere apparentemente impassibile e di ghiaccio. Siamo quindi molto curiosi di vederla in Sex Education, commedia in cui interpreta una terapista del sesso, Jean Thompson, che si confronta con il figlio Otis (Asa Butterfield), adolescente vergine e insicuro. Da X-Files agli XXX-Files per l'agente Scully.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Dramedy

Creatori: Laurie Nunn

Cast: Gillian Anderson, Asa Butterfield, James Purefoy

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming italiana: 2019

17. Carnival Row

Inizialmente avrebbe dovuto dirigerla Guillermo del Toro, che poi però ha abbandonato il progetto per dedicarsi a La forma dell'acqua (una sliding door andata più che bene), sostituito da Jon Ariel (autore di Entrapment, non proprio uno scambio equo diciamo), ma Carnival Row, creata da René Echevarria e Travis Beacham (sceneggiatore di Pacific Rim, diretto proprio da Del Toro), unisce creature mostruose, azione e un'indagine per risolvere alcuni omicidi. Lo abbiamo già detto che siamo fan dei mostri? Quindi, anche se nel cast, accanto a Orlando Bloom, c'è Cara Delevingne, non esattamente una garanzia di qualità quando si tratta di recitazione, abbiamo deciso di crederci lo stesso.

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Fantascienza

Creatori: René Echevarria e Travis Beacham

Cast: Orlando Bloom, Cara Delevingne

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming italiana: 2019, Amazon Prime Video

16. I Am The Night

Ispirata alla vera storia di Fauna Hodel, I Am the Night (che ha lo stesso titolo di un album dei Pantera e per questo già ci sta simpatica) è un racconto incredibile ambientato nei casinò del Nevada anni '50, che intreccia le vite di un inserviente, un ginecologo corrotto e diverse vittime (tra cui Elizabeth Short, soprannominata Black Dahlia). La miniserie in sei episodi è diretta da Patty Jenkins, che ritrova ben due degli attori di Wonder Woman, Chris Pine e Connie Nielsen.

Dove e quando

Network: TNT

Genere: Drama

Creatori: Fauna Hodel

Cast: Chris Pine, India Eisley, Connie Nielsen, Jefferson Mays Messa in onda: gennaio 2019

Messa in onda italiana: N.D.

15. Carmen Sandiego

Momento nostalgia numero due: chi è stato bambino negli anni '90 non può non emozionarsi sentendo la sigla Che fine ha fatto Carmen Sandiego?, ("Tu dimmi che fine ha fatto Carmen Sandieeeegoooo"). La serie animata era preceduta da un quiz, condotto da Mario Serio e Giorgia Trasselli (partecipare a quel gioco è uno dei sogni mai realizzati di molti, insieme alle gare di Giochi senza frontiere, ma questa è un'altra storia). Netflix sta per lanciare il reboot di Dov'è finita Carmen Sandiego, con le voci di Gina Rodriguez (Jane in Jane the Virgin) e Finn Wolfhard (Mike in Stringer Things). Non vediamo l'ora di poter ammirare di nuovo quell'impermeabile rosso.

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Animazione

Creatori: Houghton Mifflin Harcourt e DHX Media

Cast: Gina Rodriguez, Finn Wolfhard

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019

14. Deadly Class

Da segnare sul calendario un'altra serie tratta da un fumetto, Deadly Class, scritto da Rick Remender e illustrato da Wesley Craig, che segue le avventure di un gruppo di ragazzi, studenti in una scuola molto particolare, la King's Dominion Atelier of the Deadly Arts, un istituto esclusivo in cui i rampolli della criminalità mondiale studiano per diventare dei sicari perfetti. Nel cast Benedict Wong nei panni dell'insegnante Master Lin e come produttori esecutivi Joe Russo e Anthony Russo, ovvero i Russo brothers, registi di Avengers: Infinity War. Il trailer ci ha convinto: speriamo in molta azione girata come si deve.

Dove e quando

Network: Syfy

Genere: Azione

Creatori: Miles Orion Feldsott e **Rick Remender

Cast: Benjamin Wadsworth, Benedict Wong, Lana Condor, María Gabriela de Faría

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: N.D.

13. Il Nome della Rosa

Sperando di non incappare in una trappola come quella di I Medici, il cui primo episodio sembrava promettere abbastanza bene, per poi impelagarsi in un crollo verticale (d'ottavo grado d'a scala Mercalli però!, come direbbe il Finocchiaro di Compagni di scuola), Rai Fiction sta ultimando l'adattamento televisivo del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco. Ambientazione italiana, ricco cast nostrano, tra cui Stefano Fresi e Alessio Boni, accanto a star internazionali come John Torturro nei panni di Guglielmo da Baskerville (ruolo che al cinema è stato interpretato da Sean Connery) e Rupert Everett.

Dove e quando

Network: Rai Fiction

Genere: Drama

Creatori: Giacomo Battiato

Cast: John Turturro, Damian Hardung, Rupert Everett, Michael Emerson, Stefano Fresi

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019, Rai Uno

12. Mayans MC

C'è chi si lamenta del sadismo di George R.R. Martin, che falcia i suoi personaggi in Game of Thrones senza pietà, ma anche Kurt Sutter non scherza: in sette stagioni di Sons of Anarchy ci ha fatto conoscere il vero significato di #mainagioia. Dopo la scivolata The Bastard Executioner, giustamente cancellata dopo solo una stagione, Sutter torna su strade già battute e che conosce bene: Mayans MC, spin-off di Sons of Anartchy, incentrato sul club di motociclisti messicani Mayans, sta infatti per arrivare, pronto a ricreare l'atmosfera dell'originale, una tragedia shakespeariana su due ruote, se vogliamo. Chissà se ci sarà anche un nuovo cameo di Stephen King, illustre fan della serie.

Dove e quando

Network: FX

Genere: Drama

Creatori: Kurt Sutter e Elgin James

Cast: J. D. Pardo, Edward James Olmos, Jacqueline Obradors, Sarah Bolger, Emilio Rivera

Messa in onda: 4 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

11. The Little Drummer Girl

Non sono gli splendidi templi della Grecia antica, la storia di John le Carré, la presenza nel cast di un camaleonte pieno di ruvido talento come Michael Shannon, o la bellezza glaciale di Alexander Skarsgård a farci attendere con grande curiosità The Little Drummer Girl, miniserie in tre episodi che racconta la storia di Charlie (Florence Pugh), attrice che viene coinvolta in una rete di spionaggio dal misterioso Becker (Skarsgård): il motivo per cui la aspettiamo è che segna l'esordio nel mondo della televisione di Park Chan-Wook, autore della trilogia della vendetta. Siamo molto curiosi.

Dove e quando

Network: AMC

Genere: Thriller

Creatori: BBC, AMC e The Ink Factory

Cast: Florence Pugh, Alexander Skarsgård, Michael Shannon

Messa in onda: 19 novembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

10. The Gilded Age

Se non avete mai visto Downton Abbey sappiamo cosa state pensando, perché ci siamo passati anche noi: che noia (per rimanere il più educati possibile). Una casa di nobili inglesi, sperduta in mezzo alla campagna, in cui non succede nulla e tutti sono vestiti come in un museo. Niente di più sbagliato: in sei stagioni di amore, dolore, tragedie, guerre e british humor, la famiglia Crawley ci ha fatto emozionare come poche cose viste in televisione (e desiderare di riuscire ad avere un giorno quel bellissimo accento). Maggie Smith nel ruolo di Lady Violet poi è la cosa che più si avvicina a una divinità mai vista sul piccolo schermo. Quindi il fatto che Julian Fellowes, già creatore di Downton Abbey, stia lavorando a una nuova serie, The Gilded Age, ambientata questa volta nella New York di fine Ottocento, non può che farci gridare di gioia.

Dove e quando

Network: NBC

Genere: Period drama

Creatori: Julian Fellowes

Cast: N.D.

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: N.D.

9. Kidding

A 14 anni di distanza da Eternal Sunshine of the Spotless Mind (per l'Italia Se mi lasci ti cancello, un adattamento che oggi come allora fa rabbrividire), il regista Michel Gondry e l'uno, nessuno e centomila Jim Carrey tornano a collaborare grazie a Kidding, commedia (?) in cui l'attore interpreta Jeff Pickles, conduttore di uno show per bambini che, vivendo tutto il giorno in un mondo fatto di pupazzi di pezza, favole e buoni sentimenti ha delle difficoltà a relazionarsi con il mondo reale. Un ruolo più che azzeccato per Carrey, se avete visto il documentario Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton (ma anche l'episodio dello show Comedians In Cars Getting Coffee in cui si confronta Jerry Seinfeld), capite facilmente perché, di cui, già dal trailer, si capisce la natura malinconica ("sei un uomo nella scatola, un brand di cui la gente si fida, nessuno vede un uomo"). Nel cast altri pezzi da novanta come Catherine Keener, Frank Langella e Judy Greer.

Dove e quando

Network: Showtime

Genere: Commedia

Creatori: Dave Holstein

Cast: Jim Carrey, Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer

Messa in onda: 9 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

8. Catch-22

Ispirata all'omonimo romanzo di Joseph Heller, Catch-22 deve gran parte del suo fascino al carisma del suo cast, capitanato da George Clooney, che qui recita, dirige e produce. La miniserie racconta la storia John Yossarian (Christopher Abbott), bombardiere dell'aviazione americana durante la Seconda Guerra Mondiale, turbato dal fatto che migliaia di persone che non ha mai conosciuto vogliano ucciderlo. Nel cast anche Hugh Laurie, Kyle Chandler e Giancarlo Giannini. Prodotta da Hulu, Channel 4 e Sky Italia, parte delle riprese di Catch-22 sono state effettuate nel nostro paese, principalmente in Sardegna e a Viterbo.

Dove e quando

Network: Hulu Genere: Drama

Creatori: Luke Davies e David Michôd

Cast: Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie, George Clooney

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019, Sky

7. Homecoming

Ispirato al podcast omonimo creato da Eli Horowitz e Micah Bloomberg, Homecoming vede insieme il talento di Julia Roberts e quello di Sam Esmail, già creatore di Mr. Robot. Basta questo a fare del thriller psicologico, in cui il premio Oscar è Heidi Bergman, agente del governo, una delle serie che attendiamo di più, anche perché tutto quell'arredamento sui toni del marrone che si vede nel teaser trailer ci ha messo addosso un senso di angoscia profondissimo. Nel cast anche Bobby Cannavale e Sissy Spacek.

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Thriller psicologico

Creatori: Sam Esmail

Cast: Julia Roberts, Stephan James, Bobby Cannavale, Shea Whigham

Uscita in streaming: 2 novembre 2018

Uscita in streaming italiana: 2 novembre 2018, Amazon Video

6. Maniac

Da queste parti amavamo follemente Emma Stone già ai tempi in cui sparava agli zombie in Zombieland e mostrava il suo talento comico in Easy Girl, poi ha deciso di entrare nella storia del cinema vincendo un Oscar per la sua interpretazione in un film, La La Land, entrato istantaneamente nella lista dei titoli fondamentali della nostra vita, quindi è normale che si sia guadagnata il nostro affetto e la nostra fiducia incondizionati. Se quindi l'attrice più in vista della sua generazione decide di fare una serie diretta da Cary Fukunaga, che torna al piccolo schermo dopo True Detective, uno dei titoli televisivi più belli visti negli ultimi anni, in cui è affiancata da talenti poliedrici come Jonah Hill e Justin Theroux, in grado di passare con facilità dal registro comico a toni drammatici, il tutto sotto lo sguardo della sempre fantastica Sally Field, l'hype non può che crescere a livelli stellari. In Maniac, remake americano dell'omonima serie norvegese, Stone interpreta Annie Landsberg, donna che si sottopone a un esperimento che dovrebbe curare la sua psiche, ma le cose non vanno nel modo sperato, mescolando realtà e finzione in modo quasi indissolubile. Quanto manca ancora al 21 settembre?!

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Commedia

Creatore: Patrick Somerville

Cast: Emma Stone, Jonah Hill, Sonoya Mizuno, Justin Theroux, Sally Field

Uscita in streaming: 21 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 21 settembre 2018

5. Watchmen

Watchmen di Alan Moore è senza dubbio una delle opere letterarie fondamentali del '900, sia nel suo complesso che come chiave di volta per capire gran parte della cultura pop contemporanea. Da queste parti pensiamo che Zack Snyder, nonostante il disconoscimento da parte di Moore, abbia fatto un buon lavoro con il film del 2009, ma, quando abbiamo letto per la prima volta che HBO stava lavorando a un adattamento televisivo della serie, il cuore ha fatto un battito in più che ci ha fatto sussultare. Il progetto è in mano a Damon Lindelof, creatore di Lost, che sta rilasciando dichiarazioni assolutamente vaghe e fuorvianti. Sarà un adattamento che si distacca molto dall'originale? Sarà una rielaborazione completa? Per ora si è capito solo che i protagonisti vivono in un mondo in cui i supereroi sono considerati fuorilegge e che, molto probabilmente, Jeremy Irons sarà Ozymandias. Lindelof sa come giocare sadicamente con la nostra curiosità fin dai tempi dell'isola.

Dove e quando

Network: HBO

Genere: Drama

Creatori: Damon Lindelof

Cast: Jeremy Irons, Don Johnson, Regina King, Tim Blake Nelson

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: N.D.

4. The First

Se si cerca su internet The First è descritta come "una serie di fantascienza sulla colonizzazione di Marte". Potremmo chiudere la questione qui. Invece la nuova creatura di Hulu, network sempre più alla ricerca della qualità, ha dalla sua anche Beau Willimon, già creatore di House of Cards, il premio Oscar Sean Penn come protagonista e un trailer che sembra la fusione perfetta dei film di Terrence Malick e Christopher Nolan. Ho concluso, Vostro Onore.

Dove e quando

Network: Hulu

Genere: Drama

Creatori: Beau Willimon

Cast: Sean Penn, Natascha McElhone, LisaGay Hamilton, James Ransone

Messa in onda: 14 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

3. The Romanoffs

Quando uno pensa alle migliori serie televisive di sempre, sicuramente nelle prime cinque non possono non figurare I Soprano e Mad Men (se non ci sono vuol dire che non le avete viste): questi due capolavori di scrittura hanno una cosa in comune, la penna di Matthew Weiner, tra gli sceneggiatori della prima e creatore della seconda. È chiaro quindi che la seconda serie ideata dall'autore, che arriva a pochissimi anni dalla fine delle avventure di Don Draper, sia uno dei titoli che attendiamo spasmodicamente. Anche qui il mistero regna sovrano: i protagonisti, sparsi ai quattro angoli del globo, credono di essere discendenti dei The Romanoff, la famiglia reale russa. Accanto a divinità come Isabelle Huppert e Diane Lane, per la gioia dei nostalgici di Mad Men, Weiner ritrova anche alcuni dei suoi vecchi protagonisti, tra cui Christina Hendricks e John Slattery.

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Drama

Creatori: Matthew Weiner

Cast: Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Diane Lane

Uscita in streaming: 12 ottobre 2018

Uscita in streaming italiana: 12 ottobre 2018, Amazon Prime Video

2. Good Omens

Lo ammettiamo: da queste parti amiamo alla follia Neil Gaiman, uno che sul suo account Instagram posta foto da tutti i set di film e serie ispirati ai suoi romanzi come il più scatenato dei fan, che, senza farsi vedere, firma di soppiatto le copie dei suoi scritti in librerie e aeroporti, per poi avvertire i lettori sui suoi social, che cominciano disperate cacce al tesoro per trovare una copia autografata (ci abbiamo provato anche noi una volta che eravamo a Londra, ma purtroppo senza successo). Non diremo che mezzi abbiamo usato per riuscire a entrare alla festa del film How To Talk To Girls At Parties(da noi uscito con il titolo La ragazza del punk innamorato, vabbé...), presentato lo scorso anno al Festival di Cannes, solo per riuscire a stringergli la mano (questa volta con successo), ma siamo pronti a scommettere quello che volete che Good Omens, adattamento televisivo del folle romanzo omonimo (da noi pubblicato con il titolo Buona Apocalisse a tutti!) scritto a quattro mani con Terry Pratchett, sarà una delle sorprese dell'anno. L'adattamento di American Gods ci è piaciuto moltissimo (aspettiamo infatti con ansia la seconda stagione), in più qui il cast è quello delle occasioni speciali: nel ruolo dei protagonisti Azraphel e Crowley, un angelo e un diavolo, entrambi amanti dell'umanità per motivi opposti, ci sono infatti Michael Sheen e David Tennant, in quello dell'arcangelo Gabriele Jon Hamm e la due volte premio Oscar Frances McDormand è la voce di Dio. Attesa infernale.

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Fantasy

Creatori: Neil Gaiman

Cast: David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Frances McDormand

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming: 2019

1. L'amica geniale

Chi si ostina a bollare il cinema italiano come morto, non va in sala da almeno dieci anni, così come chi definisce la televisione italiana spazzatura. È vero, la fiction di scarsa qualità continua ad andare per la maggiore, ma da Boris in poi nel nostro paese si sono prodotti titoli dal valore inestimabile: Romanzo criminale - La serie, Gomorra - La Serie, The Young Pope ci hanno fatto apprezzare dalla critica e dal pubblico da tutto il mondo, Il Miracolo è stata una delle più belle sorprese televisive dell'anno e, proprio grazie alla serialità, talenti come Stefano Sollima e Fortunato Cerlino hanno cominciato a lavorare anche all'estero. Per la nuova stagione la punta di diamante non può che essere L'amica geniale, adattamento dell'omonimo romanzo di Elena Ferrante, primo di quattro capitoli, amatissimo in tutto il mondo. La storia di Lenù e Lila, bimbe nella Napoli del dopoguerra, ha appassionato milioni di lettori e ora sta per avere una seconda vita in tv, grazie alla serie, in otto episodi, diretta da Saverio Costanzo, per cui si parla già di "neorealismo televisivo" e che alla prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove sarà presentata ufficialmente, è attesa dalla stampa internazionale quasi quanto Lady Gaga. Non vediamo letteralmente l'ora.

Dove e quando

Network: HBO e Rai Fiction

Genere: Drama

Creatrice: Elena Ferrante

Cast: Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace, Margherita Mazzucco

Premiere: anteprima mondiale alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Messa in onda italiana: 30 ottobre, Rai Uno

Siamo giunti alla fine della nostra guida alle 25 nuove serie TV da vedere ma vogliamo parlarvi di altre tre nuove proposte seriali, tre bonus che potrebbero rivelarsi interessanti o di successo.

BONUS A. Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana

Era il 2016 quando veniva lanciata sul web Romolo + Giuly, parodia di Romeo e Giulietta, che prende in prestito il + dalla rivisitazione in chiave moderna di Baz Luhrmann e riadatta il dramma di Shakespeare usando l'accento romano, in modo da far scontrare non più Montecchi e Capuleti, ma i chiassosi abitanti di Roma Sud e gli snob di Roma Nord. Chi non è di Roma non può capire, ma il video, diretto da Michele Bertini Margarini con protagonisti gli Actual, vincitore del Roma Web Fest, mette finalmente in luce tante scomode verità. Fox ha deciso di far diventare la parodia una serie tv, ripescando alcuni dei protagonisti originali, come Massimo Ciavarro, e aggiungendo volti consolidati del cinema italiano, tra cui Francesco Pannofino e Fortunato Cerlino. È fuori classifica perché, sotto forma di serie, potrebbe non riuscire a cambiare la sua natura di commedia nata come "pillola web" e perché deve dimostrare di non rimanere troppo "romanocentrica" (in questo senso l'aggiunta di Milano e Napoli alla lotta fanno ben sperare).

Dove e quando

Network: Fox

Genere: Commedia

Creatori: Michele Bertini Malgarini, Alessandro D'Ambrosi e Giulio Carrieri

Cast: Fortunato Cerlino, Francesco Pannofino, Giorgio Mastrota, Martina Dell'Ombra

Messa in onda: 17 settembre 2018

BONUS B. Rel

Rel è una commedia che ruota attorno a Lil Rel, divorziato, che cerca di rifarsi una vita a Chicago. Descritta così potrebbe essere una qualsiasi sitcom americana, e per questo non è nella classifica ufficiale, ma è scritta e interpretata da Lil Rel Howery, che, con il ruolo di Rod Williams in Scappa - Get Out, l'amico che tutti vorremmo (e dovremmo) avere, ci ha conquistato a vita.

Dove e quando

Network: Fox

Genere: Commedia

Creatori: Josh Rabinowitz, Kevin Barnett e Lil Rel Howery

Cast: Lil Rel Howery, Jordan L. Jones, Jessica Moore, Sinbad

Messa in onda: 9 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

BONUS C. King Kong Skull Island

Di questa serie non si sa praticamente nulla, se non che avrà come protagonista una donna e sarà ambientata sull'Isola del teschio, luogo natio di King Kong. Da queste parti siamo parecchio amanti dei mostri (e delle scimmie), quindi non vediamo l'ora di vedere King Kong Skull Island, una serie sul re dei monster movie e le sue origini.

Dove e quando

Network: N.D.

Genere: Avventura

Creatori: Jonathan Penner e Stacy Title

Cast: N.D. Messa in onda: 18 aprile 2019

Messa in onda italiana: N.D.

