Le 20 serie TV Amazon Prime Video da vedere: da Carinival Row a The Man in the High Castle, da Fleabag a The Boys, i nostri consigli sulle migliori serie TV Amazon Prime da guardare sulla piattaforma.

Modern Love: Anne Hathaway in un momento del secondo episodio

Avete appena terminato una serie TV che vi ha tenuti incollati al divano e adesso siete alla ricerca di nuovi episodi per un binge watching aggressivo? Le piattaforme streaming per la fruizione di contenuti sono davvero tante ormai ma Amazon Prime Video è sicuramente una tra le più valide.

Il servizio di Amazon Prime, infatti, non permette solamente di ricevere i vostri pacchi a casa alla velocità della luce ma mette anche a disposizione un enorme catalogo che comprende tantissimi titoli originali. Per orientarvi nella scelta, date un occhio alla nostra lista: dallo splendido immaginario steampunk di Carnival Row all'irriverente universo di The Boys, abbiamo selezionato per voi le migliori serie TV Amazon Prime.

1. Carinival Row

Carnival Row: Cara Delevingne e Orlando Bloom in una scena della serie

Realizzata da Renè Echevarria e Travis Beacham con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, Carnival Row è tra le migliori serie TV Amazon Prime. Romanticismo e morte si mescolano in questa serie noir-fantasy dal forte immaginario steampunk. La narrazione segue lo sviluppo delle indagini su una serie di omicidi irrisolti, mentre, sullo sfondo, la popolazione locale è turbata dall'invasione di massa di creature mitiche, in fuga dalla loro terra devastata dalla guerra.

Carnival Row: Orlando Bloom e Cara Delevingne ci raccontano un romantico inferno steampunk

Carnival Row: una scena della serie con Cara Delevingne

2. Good Omens

Good Omens: David Tennant insieme a Michael Sheen in una scena

Miniserie TV di produzione britannico-statunitense per la regia di Douglas Mackinnon, Good Omens racconta le vicissitudini del demone Crowley (David Tennant) e dell'angelo Aziraphale (Michael Sheen), sul pianeta Terra come rappresentanti dell'Inferno e del Paradiso. La loro tranquilla esistenza tra gli esseri umani, però, sta per essere sconvolta da un evento disastroso: la venuta dell'anticristo. I due, quindi, dovranno allearsi per evitare in tutti i modi che scoppi l'Apocalisse.

Good Omens, parla David Tennant: "Crowley pensa di essere veramente figo!"

3. Undone

Undone: un'immagine della serie

Realizzata dai creatori di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, Undone è una serie televisiva animata tramite l'utilizzo del rotoscope, una tacnologia capace di rendere le figure umane estremamente relistiche. Dopo un incidente che le costa quasi la vita, la protagonista Alma (Rosa Salazar) si rende conto di possedere un'abilita che le permette di viaggiare nello spazio e nel tempo. Undone è uno sci-fi drama sorprendente capace di indagare anche temi importanti come quello del lutto e della malattia.

4. La fantastica signora Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel: una sequenza con Rachel Brosnahan

Scritta e diretta da Amy Sherman, La fantastica signora Maisel rappresenta, sicuramente, un vero e proprio cult da vedere su Amazon Prime Video. Lo show ha come protagonista Miriam 'Midge' Maisel (Rachel Brosnahan), una donna ebrea residente a New York, casalinga impeccabile e moglie esemplare. Il dramma ha inizio quando il marito Joel (Michael Zegen), aspirante cabarettista, le confessa di averla tradita e di volerla lasciare; tutto sembra perduto per Midge fino a quando, esibendosi per caso nel comedy club frequentato dal marito, scopre le sue doti comiche. Inizia, così, per la donna, un percorso che la porterà da essere una casalinga modello a diventare un personaggio da palcoscenico fortemente femminista.

5. Modern Love

Modern Love: Dev Patel e Catherine Keener in una scena del secondo episodio

Serie antologica diretta da John Carney e basata sulla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times, Modern Love, nei suoi otto episodi da mezz'ora, esplora tutte le sfaccettature dell'amore, dando profondità e realismo a ogni singola storia narrata. A completare il quadro di questa rom-com davvero godibile e originale, un cast d'eccezione: da Anne Hathaway a Tina Fey, da Dev Patel a Andy Garcia.

Modern Love, recensione: Tutte le sfumature dell'amore

6. The Man in the High Castle

The Man in the High Castle: una prima immagine del pilot

La storia non è come ce la ricordiamo in questa serie TV basata sul romanzo distopico firmato Philip K. Dick: in questi anni '60 alternativi, infatti, i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e il territorio degli Stati Uniti è stato spartito tra Germania e Giappone. The Man in the High Castle è un ritratto di una realtà che mette in discussione il senso di moralità di tutto i personaggi, portato sulla scena da Ridley Scott e Frank Spotnitz.

7. Crisis in Six Scenes

Crisis in Six Scenes: Elaine May, Woody Allen e Miley Cyrus in una scena

Woody Allen si mette alla prova con le serie TV e non sbaglia. Vestendo i panni di Sidney Munsinger, un uomo medio-borghese di origini ebraiche, porta sulla scena una New York degli anni '60 in subbuglio per le contestazioni. Contestazioni alle quali prenderà parte anche Sidney, a causa dell'arrivo di una giovane hippie ribelle interpretata da Miley Cyrus. Crisis in Six Scenes, composta da sei episodi, è stata creata, interpretata e diretta dal regista statunitense.

8. Fleabag

Fleabag: un primo piano della protagonista

Merita sicuramente un posto tra le migliori serie TV Amazon Prime Fleabag, nata dal genio dell'attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge e incentrata sulla caotica e complicata vita di una trentenne londinese; Fleabag, sarcastica, divertente e con una famiglia disfunzionale alle spalle, gestisce da sola una caffetteria a tema "porcellino d'India" e conduce una vita sessuale frenetica. Lo show, con la sua narrazione ironica e coinvolgente, costituisce un imperdibile esempio di serie tv al femminile che non vorrete mai smettere di guardare.

9. Future Man

Josh e la sua amata Tiger

Josh Hutcherson è Josh Futterman, un giovane inserviente con l'unico obiettivo di completare Biotic Wars, un videogioco mai terminato da nessuno al mondo. Una volta superato il livello finale, però, accade qualcosa di inaspettato: i due protagonisti del gioco appaiono a Josh sotto sembianze umane e tentano di reclutarlo per una missione pericolosissima, questa volta nella vita reale. Future Man, ideata da Howard Overman, è una serie divertente e dinamica, adattissima a tutti gli amanti di videogames.

10. The Terror

The Terror: Jared Harris in una scena

Serie televisiva antologica ideata da David Kajganich e prodotta da Ridley Scott, The Terror si compone, attualmente, di due stagioni: The Terror e The Terror: Infamy. La prima narra la vera storia di due navi inglesi, la Terror e la Erebus, scomparse nel 1845 durante la ricerca del passaggio a Nord-Ovest; nei panni dei due capitani troviamo gli attori Jared Harris e Tobias Menzies. La seconda stagione, invece, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta una serie di misteriose morti all'interno di una comunità Nippo-Americana.

The Terror, parlano gli autori: "Piangerete oltre a essere spaventati!"

11. Forever

Forever: Fred Armisen con Maya Rudolph in una scena della serie

Difficile assegnare un genere a Forever, folle serie TV ideata da Alan Yang e Matt Hubbard con protagonisti Maya Rudolph e Fred Armisen. June e Oscar sono una coppia con una vita tranquilla e assolutamente prevedibile che vive nella periferia di Riverside, in California; la passione sembra un ricordo lontano ma i due potrebbero recuperare lo slancio iniziale con un viaggio; dove? Non vogliamo svelarvelo.

12. American Gods

Ricky Whittle è Shadow Moon nella serie TV American Gods

American Gods racconta la storia di Shadow Moon (Ricky Whittle), un carcerato che, dopo tre anni di prigionia per rapina, viene rilasciato con alcuni giorni di anticipo a causa dell'improvvisa morte della moglie Laura. Dopo avere avuto inspiegabili visioni durante l'ultimo periodo trascorso in carcere, Shadow Moon fa uno strano incontro sul suo volo verso casa: un uomo, presentatosi come Mr. Wednesday (Ian McShane), che si dimostra estremamente informato sul suo passato. Mr. Wednesday, inoltre, gli propone un lavoro come guardia del corpo in cambio di un' enorme somma di denaro; le cose, però, non andranno come Shadow si aspetta.

13. The boys

The Boys: un primo piano di Karl Urban

Tratta dall'omonimo fumetto firmato Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è una serie TV statunitense capace di mettere insieme la dark comedy con il genere supereroi. In una società dove la diffusione dei media e delle nuove tecnologie rende fondamentale la gestione della propria immagine pubblica, anche i supereroi devono adeguarsi, affidandosi a speciali multinazionali. I paladini, infatti, commettono spesso errori che devono essere tenuti nascosti agli occhi della gente per riuscire a mantenere i propri incarichi e acquisirne dei nuovi. Alcune persone, però, non ci stanno e danno vita a una squadra che ha come obiettivo quello di punire i supereroi per i loro crimini: i Boys.

The Boys, recensione: la serie Amazon che attualizza il fumetto a cui si ispira

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr nella prima stagione

14. Hanna

Hanna: Joel Kinnaman con Esme Creed-Miles in una scena

Hanna (Esme Creed-Miles) è una ragazzina che vive in una remota foresta della Polonia insieme a Erik (Joel Kinnaman), l'uomo che le fa da padre e che da anni la addestra per diventare un super soldato; un giorno, però, stanca di quella reclusione, Hanna decide di esplorare i territori circostanti e scopre di essere il bersaglio di un'agente della CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos) che vuole ucciderla. La serie è basata sull'omonimo film del 2011 ed è stata ideata da David Farr.

15. Good Girls Revolt

Una scena tratta dalla serie TV Good Girls Revolt

Ispirata al romanzo omonimo di Lynn Povich e ambientata nel 1969, Good Girls Revolt segue le vicissitudini di un gruppo di ragazze ricercatrici della rivista News of the Week. Nonostante molte di loro siano più istruite e capaci dei colleghi maschi, non vengono riconosciute come vere e proprie giornaliste e ricevono un salario nettamente inferiore. Una serie ben fatta che mette in luce le battaglie femministe nel giornalismo degli anni Sessanta.

16. Homecoming

Julia Roberts in Homecoming

In questa serie TV Amazon Prime diretta dall'ideatore di Mr. Robot, Sam Esmail, la magnifica Julia Roberts veste i panni di Heidi Bergman, una cameriera con un passato da assistente sociale presso una struttura d'aiuto per i veterani di guerra. Un giorno, però, un membro del Dipartimento della Difesa si presenta a casa sua in cerca di spiegazioni riguardo al suo cambio di vita. Homecoming è la serie perfetta per chi è alla ricerca di un thriller psicologico capace di tenere incollati allo schermo.

Homecoming: Julia Roberts in una foto della serie

17. NOS4A2

NOS4A2: una scena con Ashleigh Cummings

Si scrive NOS4A2 ma si legge Nosferatu ed è la serie televisiva di genere horror ideata da Jami O'Brien. Lo show segue le avventure di Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una giovane artista che scopre di possedere una capacità molto particolare: in sella alla sua moto, è in grado di ritrovare tutto ciò che è stato perso. Questa sua speciale abilità, però, la porterà sulla strada di Charlie Manx (Zachary Quinto), un demone immortale che attira i bambini con l'inganno per portarli nel suo villaggio dell'eterno Natale.

18. Z: The Beginning of Everything

Christina Ricci è Zelda Fitzgerald nella serie TV Z: The Beginning of Everything

Christina Ricci è Zelda Sayre Fitzgerald, scrittrice statunitense e icona, insieme al marito Francis Scott Fitzgerald, dei ruggenti anni Venti. Z: The Beginning of Everything, serie televisiva in costume ideata da Dawn Prestwich e Nicole Yorkin e basata sul romanzo Z: A Novel of Zelda Fitzgerald segue le avventure della brillante ragazza del sud che diventerà il simbolo delle Flapper girls.

19. Tom Clancy's Jack Ryan

Tom Clancy's Jack Ryan: Wendell Pierce e John Krasinski in una scena

Thriller politico con protagonista John Krasinski, Tom Clancy's Jack Ryan narra le vicissitudini di Jack Ryan, analista della CIA che, dopo aver intercettato una comunicazione di alcuni terroristi, si ritrova coinvolto in una missione pericolosissima tra Europa e Medio Oriente. Una storia di inseguimenti, esplosioni e fughe che, però, non perde mai di vista le vicende personali del protagonista.

20. Treadstone

Una sequenza tratta dalla serie TV Treadstone

Tra le migliori serie TV Amazon Prime, trova sicuramente il suo posto Treadstone, sequel della serie cinematografica Bourne. Ideata da Tim Kring, la serie indaga le origini del programma segreto della CIA Treadstone, nel quale le reclute possiedono doti invincibili ma inconsce che emergono solo nel momento in cui qualcuno o qualcosa le fa manifestare.