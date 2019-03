Film di supereroi in uscita, i Cinecomics da non perdere

Il genere supereroistico va per la maggiore nelle sale cinematografiche da diversi anni, principalmente grazie ai personaggi Marvel e DC, con incassi stratosferici per film basati sugli eroi più noti di entrambe le case editrici. Per poterci orientare nell'oceano di uscite (ormai circa una decina all'anno, tra live-action e animazione), abbiamo deciso di stilare una guida completa ai film di supereroi in uscita, con le informazioni essenziali per ogni titolo confermato che arriverà nelle sale nei prossimi mesi o anni.

Film Marvel in uscita

Che sia Marvel Studios, Sony Pictures o 20th Century Fox, i fumetti della Casa delle Idee continuano a dominare lo schermo. Ecco tutti i film confermati tratti dalle opere di Stan Lee e compagnia bella.

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame uscirà il 25 aprile 2019, e concluderà un decennio di storyline del Marvel Cinematic Universe. La regia è sempre dei fratelli Russo, e gli eroi sopravvissuti allo schiocco delle dita di Thanos (Iron Man, Steve Rogers, Bruce Banner, Ant-Man ed altri) dovranno allearsi per sconfiggere definitivamente il folle Titano. Stando a dichiarazioni ufficiali, questo è l'ultimo film del franchise Marvel per cui Stan Lee ha girato un cameo prima di morire.

Dark Phoenix (2019)

Dark Phoenix uscirà il 6 giugno 2019, ed è l'esordio registico di Simon Kinberg, produttore e sceneggiatore principale del franchise cinematografico degli X-Men dal 2011 ad oggi. Il film è ambientato nel 1992 e si basa sulla celebre storyline di Fenice Nera, già parzialmente adattata per lo schermo in X-Men: Conflitto Finale. Torneranno tutti i giovani mutanti visti nei film precedenti, mentre per la prima volta, complice l'addio di Hugh Jackman, dovrebbe mancare all'appello Wolverine. L'antagonista principale del film ha il volto di Jessica Chastain. Nelle intenzioni di Kinberg, questo lungometraggio doveva lanciare una nuova trilogia incentrata sui giovani X-Men, ma l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney porterà al rilancio dei personaggi all'interno del MCU.

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: Far From Home uscirà il 4 luglio 2019 e, stando a dichiarazioni ufficiali, sarà ambientato subito dopo la conclusione di Avengers 4. Tom Holland torna nei panni di Peter Parker, questa volta in vacanza all'estero con gli amici. Tra i veterani Marvel sono stati confermati i ritorni di Nick Fury, Happy Hogan e Maria Hill, mentre il cattivo di turno è Quentin Beck alias Mysterio, un illusionista interpretato da Jake Gyllenhaal (tornerà anche Michael Keaton nei panni dell'Avvoltoio). La regia è sempre di Jon Watts, e tra le location del film c'è anche Venezia.

The New Mutants (2019)

The New Mutants uscirà nelle sale americane il 2 agosto 2019, più di un anno dopo la data inizialmente prevista (aprile 2018), a causa di riprese aggiuntive per renderlo più spaventoso e cambiare alcuni dettagli. Il film di Josh Boone è infatti pensato come un teen horror ambientato nel mondo degli X-Men, descritto come un incrocio tra John Hughes e Stephen King. Tra i personaggi che vedremo nel film ci sono Illyana Rasputin, sorella minore di Colosso, e Wolfsbane, una ragazza scozzese che si trasforma in un lupo. Era previsto un cameo di Jon Hamm nei panni di Sinistro, noto avversario degli X-Men, ma in sede di reshoot è stato sostituito da Antonio Banderas, che interpreterà un cattivo non ancora identificato. In teoria, questo sarà l'ultimo film del franchise "classico" dei mutanti, prima del reboot targato Marvel Studios.

Film DC Comics in uscita

Dal 2013 la casa editrice DC Comics va per la maggiore con un proprio universo condiviso, popolato dai vari Batman, Superman e soci. Oltre a quel filone, usciranno anche altri film collocati in mondi a sé.

Shazam! (2019)

Shazam!, in uscita il 4 aprile 2019, è stato volutamente concepito per alleggerire l'universo cinematografico della DC, spesso preso di mira per il tono troppo cupo e serioso. E quale scelta migliore di un ragazzino che, dicendo una parola magica, si trasforma in un supereroe? L'ironia e la comicità fisica e verbale abbondano già nei trailer, che si avvalgono delle doti umoristiche del protagonista Zachary Levi, interprete della versione "adulta" del personaggio. L'antagonista ha il volto di Mark Strong, e in cabina di regia c'è lo svedese David F. Sandberg, per la prima volta alle prese con un film non horror.

Joker (2019)

Joker uscirà in America il 4 ottobre 2019 e sarà il primo film interamente dedicato al più noto avversario di Batman. Non si tratta però della versione vista nel 2016 con le fattezze di Jared Leto, bensì di una nuova versione in un universo a sé. Per l'esattezza, il film di Todd Phillips racconterà a suo modo l'origine del malefico pagliaccio, che in questa sede ha il volto di Joaquin Phoenix. È confermata anche la presenza di personaggi come Thomas Wayne e Alfred Pennyworth, e del cast fa parte anche Robert De Niro. Si vocifera che il film potrebbe essere vietato ai minori negli USA.

Birds of Prey (2020)

Birds of Prey uscirà nelle sale statunitensi il 7 febbraio 2020 ed è diretto da Cathy Yan. Sarà il primo film dell'universo cinematografico della DC Comics ad avere il visto di censura R (Restricted, vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) in America, ed è incentrato sull'omonimo team tutto al femminile, composto da Huntress, Black Canary, Renee Montoya e Cassandra Cain. Confermato anche il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, mentre Ewan McGregor interpreterà l'antagonista principale Black Mask.

Wonder Woman 1984 (2020)

Wonder Woman 1984 uscirà in America il 5 giugno 2020, tre anni dopo il primo film. La regia è sempre a cura di Patty Jenkins, che per la seconda avventura in solitario del personaggio ha deciso di parlare della Guerra Fredda. Al fianco di Gal Gadot nel ruolo della principessa delle Amazzoni torneranno anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen. L'antagonista di turno è Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, mentre Pedro Pascal è stato scritturato in un ruolo attualmente sconosciuto.

The Batman (2021)

The Batman, previsto per il 25 giugno 2021 negli Stati Uniti, sarà ambientato nel passato del DC Extended Universe, raccontando le gesta di un Batman più giovane. Questi non avrà quindi le fattezze di Ben Affleck, il quale doveva inizialmente scrivere, dirigere e interpretare il film. La regia è stata affidata a Matt Reeves, che ha affermato di volersi concentrare sulla personalità da detective del protagonista, solitamente poco o per nulla mostrata al cinema. Non si sa ancora chi saranno gli antagonisti, ma il regista ha dichiarato che saranno molteplici.

The Suicide Squad (2021)

The Suicide Squad uscirà nei cinema americani il 6 agosto 2021. Come per il ritorno di Wonder Woman, la prossima avventura della squadra sarà una missione autoconclusiva, senza legami espliciti con quanto accaduto nel primo episodio. A scrivere e dirigere il film sarà James Gunn, e il cast sarà quasi completamente rinnovato: dovrebbero tornare Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie (Harley Quinn), mentre Deadshot avrà il volto di Idris Elba e non più di Will Smith, il quale ha rinunciato al progetto per sovrapposizione di impegni. Al momento non sono ufficialmente noti i nomi degli altri personaggi che saranno reclutati da Waller.

The Flash (2021)

The Flash dovrebbe uscire nel 2021, ma il condizionale è d'obbligo a causa della varie difficoltà produttive legate al film. Inizialmente annunciato come un adattamento di Flashpoint, la celebre storyline in cui Barry Allen altera la realtà viaggiando nel tempo, il film dovrebbe ora essere incentrato sulla natura della Forza di Velocità, che dà a Barry i suoi superpoteri. La regia è in mano a John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che hanno anche curato la versione attuale della sceneggiatura. Ezra Miller, dal canto suo, sta lavorando a una propria stesura del copione insieme al noto fumettista Grant Morrison.

Aquaman 2 (2022)

Aquaman 2 uscirà in America il 16 dicembre 2022, pronto a dominare lo stesso slot del primo episodio. James Wan non ha ancora confermato il proprio ritorno in cabina di regia, mentre è confermato quello dello sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick e del produttore Peter Safran. Quest'ultimo ha affermato che il sequel esplorerà gli altri regni subacquei, e il protagonista Jason Momoa ha lavorato al soggetto del film, proponendolo proprio a Safran.

Film in uscita tratti da altri supereroi e fumetti

Qui raggruppiamo i film dal taglio supereroistico che non rientrano nelle due categorie precedenti.

Hellboy (2019)

Hellboy uscirà nelle sale americane il 12 aprile 2019, ed è un reboot cinematografico del personaggio, dopo il precedente dittico diretto da Guillermo del Toro. Distribuito da M2 Pictures, il film si basa su tre archi narrativi scritti da Mike Mignola e prevede uno scontro tra l'antieroe demoniaco (David Harbour) e una strega medievale (Milla Jovovich). La regia è di Neil Marshall, il quale ha voluto sottolineare gli aspetti più orrifici e violenti dell'universo di Hellboy. Difatti, a differenza dei due film precedenti, la nuova versione sarà vietata ai minori negli Stati Uniti.