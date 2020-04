35 serie TV da recuperare perfette per il binge-watching

Il trono di spade: Danerys Targaryen interpretata da Emilia Clarke

Binge-watching, per chi non lo sapesse, vuol dire fare una bella scorpacciata di episodi di seguito, ovvero mettersi seduti sul divano o sul letto e trascorrere la serata (e magari anche la nottata e la mattina successiva a seconda dei casi più "disperati") a fare la più classica delle maratone davanti allo schermo della TV. A chiunque di noi sarà capitato almeno una volta di dire "ancora uno e poi smetto" e poi, davanti all'ennesimo cliffhanger, smentirsi e andare avanti ancora per un altro po'. E poi ancora. E ancora.

Black Mirror: Hayley Atwell nel primo episodio della seconda stagione

Il periodo di ferie e vacanze (anche, ahinoi, forzate) è spesso il periodo ideale per queste scorpacciate; perché se è vero che si va in viaggio e si esce più spesso con gli amici, è altrettanto vero che per chi vuole invece passare una serata più rilassante e più casalinga questo è anche il periodo in cui la programmazione "normale" rallenta e spesso addirittura ci abbandona. Con i vari servizi e piattaforme streaming on demand ormai sempre più popolari anche in Italia (Sky On Demand, Infinity, Timvision, Chili e i più recenti Netflix, Amazon Video e Disney+), la possibilità di accedere ad un vasto catalogo (soprattutto in lingua inglese) in DVD e Blu-Ray ed altre eventuali soluzioni tanto efficaci quanto poco legali, il problema è comunque presto risolto: il binge-watching di cui sopra è la soluzione perfetta per passare il tempo, farsi una cultura seriale e rimediare a qualche imperdonabile mancanza. Ora si tratta solo di scegliere la serie ideale!

Netflix: 37 serie TV da vedere

"Dai, consigliami una bella serie!"

Mr. Robot: Rami Malek in una scena del pilot

Potrete facilmente immaginarlo: per chi, come noi, lavora in questo campo, la richiesta qui sopra è certamente tra le più gettonate ma anche tra le più temute. Temuta perché - sebbene l'idea di consigliare e far conoscere nuovi gioielli più o meno nascosti sia un aspetto fondamentale e particolarmente soddisfacente di questa professione - quello che lo rende una richiesta molto difficile da esaudire è che in verità molto spesso chi chiede non vuole davvero un consiglio, ovvero un'opera che secondo noi sia davvero meritevole di visione, ma vuole piuttosto un qualcosa che possa essere perfetto per le loro esigenze: che quindi segua i loro gusti ("no, ma a me queste serie violente non piacciono"), le loro disponibilità in termini di tempo ("eh, ma 7 stagioni, e quando la finisco?") e che soprattutto possa superare le loro titubanze e perplessità ("ma sei sicuro che ne vale la pena? Perché il cugino di mio cognato che le guarda tutte ha detto che dopo 5 minuti ha spento subito da quanto era brutta!").

The Good Wife: Archie Panjabi e Julianna Margulies in una scena dell'episodio Wanna Partner?

Da qui nasce l'idea di scrivere questo articolo e selezionare 35 serie da recuperare che, secondo il nostro punto di vista assolutamente soggettivo, meritano ore ed ore del vostro tempo. Sono le 35 migliori serie di tutti i tempi? Probabilmente no, ci sono sicuramente mancanze significative come tutte le serie ancora in onda (non troverete quindi Westworld, Stranger Things etc etc...) o quelle appena terminate (tipo la pur ottima Mr. Robot), o ancora serie che non sono state in grado di convincerci nella loro interezza nonostante alcuni elementi di indiscutibile valore (vedi Dexter) e soprattutto mancano serie che secondo il nostro umile parere non sono particolarmente adatte per il binge-watching (un E.R. - Medici in prima linea per esempio) o per rilassarsi (volete davvero piangere ininterrottamente con Six Feet Under?). Abbiamo preferito quindi fare una lista meno ragionata e più emotiva, e, piuttosto che andare a cercare a tutti i costi il meglio del meglio, abbiamo provato ad inserire vicino ad alcuni mostri sacri anche titoli un po' più di nicchia (senza però esagerare) e spesso sottovalutati.

Per una lista più completa, e che soprattutto segua i gusti non necessariamente nostri ma del pubblico del nostro sito, vi rimandiamo alla classifica delle 100 migliori serie TV dei nostri utenti; qui di seguito troverete invece i NOSTRI consigli, in rigoroso ordine alfabetico e accompagnati da un'indicazione sul tempo di visione necessario per godersi tutto ma proprio tutto di queste 30 serie che arricchiranno il vostro bagaglio culturale e che, ne siamo praticamente certi, rimarranno con voi per sempre.

Breaking Bad: un wallpaper per la serie AMC

Nota bene: Se dopo aver fatto binge watching con queste serie volete approfondire (o scoprire) altre imperdibili serie televisive, c'è un libro ufficiale di Movieplayer.it che fa al caso vostro. 100 serie TV in pillole - manuale per malati seriali è un volume scritto a sei mani da Luca Liguori (già autore di questo articolo), Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo che comprende le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classici ai successi più recenti. Ma attenzione: non sono soltanto le cento migliori serie che si siano viste sullo schermo, ma quelle capaci di provocare maggior dipendenza. Potete acquistare il libro sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online quali Amazon.it, Unilibro e tanti altri, o direttamente in libreria. Non fatevelo scappare!

Ecco le migliori serie TV da recuperare per fare binge watching!

1. 24 (2001 - 2010)

24: Kiefer Sutherland in una scena della stagione 8

Se c'è una serie che si confà allo spirito del binge-watching è quella che vede protagonista Kiefer Sutherland nei panni dell'iconico Jack Bauer: arrivata per la prima volta sugli schermi televisivi nel 2001, 24 è stato uno degli show più significativi dello scorso decennio grazie all'innovativo utilizzo della narrazione in tempo reale, degli split-screen e di sconvolgenti colpi di scena (quello del finale della prima stagione ha fatto storia). Sfidiamo chiunque ad iniziare una stagione e non proseguire la visione per nottate intere. L'abbiamo visto succedere più e più volte. Diamine, l'abbiamo fatto anche noi, più e più volte.

24: I 10 momenti migliori della serie con Jack Bauer

Durata del binge-watching : 192 episodi su 8 stagioni più un film per la TV, circa 136 ore di visione.

: 192 episodi su 8 stagioni più un film per la TV, circa 136 ore di visione. Come recuperarla : È reperibile in dvd, con audio e sottotitoli anche in italiano, sia in cofanetti singoli per ogni stagione che in un unico boxset. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare 24 in streaming.

: È reperibile in dvd, con audio e sottotitoli anche in italiano, sia in cofanetti singoli per ogni stagione che in un unico boxset. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare 24 in streaming. Consigliata a chi: ama l'azione e i cliffhanger, e in più vuole scoprire il fascino di uno dei più grandi e inesorabili eroi del piccolo schermo.

2. 30 Rock (2006 - 2013)

Tina Fey, David Schwimmer e Alec Baldwin in una scena dell'episodio 'Greenzo' della seconda stagione di 30 Rock

Quella di Tina Fey è stata forse una delle più grandi sorprese seriali degli anni 2000, nonché una delle più importanti sit-com degli ultimi decenni. La sua natura satirica (evidente fin dalle illustre origini del Saturday Night Live) e meta-televisiva non le ha mai permesso di arrivare ad ascolti vertiginosi, ma l'attenzione di pubblico e soprattutto di critica è stata costante fino alla fine, così come i premi (meritatamente) vinti: 39 su 145 nomination, tra cui ben 11 Emmy portati a casa.

30 Rock: 10 motivi per cui è una serie comica imprescindibile

Durata del binge-watching : 138 episodi su 7 stagioni, oltre 50 ore di visione.

: 138 episodi su 7 stagioni, oltre 50 ore di visione. Come recuperarla : I DVD italiani come sempre latitano. Al momento non è disponibile su nessuna piattaforma streaming in Italia.

: I DVD italiani come sempre latitano. Al momento non è disponibile su nessuna piattaforma streaming in Italia. Consigliata a chi: cerca una serie divertente ma di grande intelligenza, con due straordinari protagonisti (la stessa Tina Fey e Alec Baldwin) ed un oceano di prestigiose guest star.

3. Band of Brothers (2001)

Band of Brothers: Donnie Wahlberg in una scena della mini serie

Tratto dal libro omonimo (Banda di fratelli in italiano) dello storico Stephen Ambrose, la miniserie HBO Band of Brothers, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks, è considerata ancora oggi, a 15 anni dal suo esordio, l'opera definitiva sulla World War II, almeno per quanto riguarda il punto di vista statunitense. La storia della Easy Company è raccontata con straordinaria accuratezza e crudezza ma proprio per questo riesce a far emergere l'incredibile ed indissolubile legame che si crea tra i soldati, tanto che ogni episodio è accompagnato da brevi interviste ai veri reduci della compagnia.

Band of Brothers: la prima volta che la TV, anzi la HBO, superò il cinema

Durata del binge-watching : 10 episodi per circa 10 ore di visione.

: 10 episodi per circa 10 ore di visione. Come recuperarla : La serie disponibile da tempo sia in DVD che in Blu-Ray, anche in italiano, a costi molto contenuti, un vero affarone. Ma per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Band of Brothers in streaming.

: La serie disponibile da tempo sia in DVD che in Blu-Ray, anche in italiano, a costi molto contenuti, un vero affarone. Ma per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Band of Brothers in streaming. Consigliata a chi: ama i film di guerra e l'ambientazione della seconda guerra mondiale.

4. Battlestar Galactica (2003 - 2009)

Una 'Ultima cena' per la promozione della quarta stagione di Battlestar Galactica

In principio fu una miniserie, poi arrivò la serie vera e propria. Ma fin dal suo esordio questo reboot (o reimagination se preferite) ad opera di Ronald D. Moore si distinse per qualità di scrittura e di realizzazione. Se dobbiamo trovare un difetto a quella che è una delle nostre serie preferite è che forse, paradossalmente, Battlestar Galactica è arrivata troppo presto: di questi tempi, con questa qualità e quella capacità di tenere incollati con improvvisi colpi di scena, la serie SyFy sarebbe diventata un fenomeno ancora maggiore, forse a livello dei grandi serial di genere di questi anni.

TV shock: 20 imprevisti memorabili nella storia dei serial - parte 2

Durata del binge-watching : 1 miniserie + 73 episodi in 4 stagioni, oltre 56 ore di visione.

: 1 miniserie + 73 episodi in 4 stagioni, oltre 56 ore di visione. Come recuperarla : Disponibile in DVD e Blu-Ray anche in italiano, al momento non è disponibile su nessuna piattaforma streaming in Italia.

: Disponibile in DVD e Blu-Ray anche in italiano, al momento non è disponibile su nessuna piattaforma streaming in Italia. Consigliata a chi: cerca la fantascienza pura, dalla mitologia ricca e complessa, ma anche appassionante e piena di sorprese.

5. Black Mirror (2011 - )

Black Mirror: una scena della serie

Qui ci stiamo un po' contraddicendo, perché in apertura si era parlato di escludere le serie in corso e questa serie britannica è ancora felicemente in attesa di una sesta stagione che, grazie a Netflix, sarà arriverà probabilmente sul finire del 2020. Ma abbiamo una scusante, perché quella ideata da Charlie Brooker è una serie antologica, in cui ogni episodio è in realtà un film della durata di un'ora completamente indipendente. Gli unici fili conduttori di Black Mirror sono il tema, quello delle nuove (e future?) tecnologie e le sue conseguenze, e il tono dark e satirico, ma a momenti assolutamente geniale, con cui viene analizzata la società e l'uomo moderno. Da notare anche il cast, che cambia continuamente ma può contare su alcuni voti noti della TV inglese ma anche su alcune superstar internazionali quali Bryce Dallas Howard, Jon Hamm, Hayley Atwell, Domhnall Gleeson e Rupert Everett.

Black Mirror, schegge nere dal futuro: la classifica degli episodi della serie

Durata del binge-watching : Per il momento 22 episodi per quasi 21 ore di visione.

: Per il momento 22 episodi per quasi 21 ore di visione. Come recuperarla : È completamente disponibile, anche in lingua italiana, in esclusiva streaming su Netflix. In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese.

: È completamente disponibile, anche in lingua italiana, in esclusiva streaming su Netflix. In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Consigliata a chi: cerca l'originalità ma alla narrazione seriale preferisce episodi autoconclusivi.

6. Boris (2007 - 2010)

Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi e Paolo Calabresi in una foto promozionale della serie TV Boris

Sulla carta potrebbe sembrare quasi la risposta italiana a 30 Rock, ma in realtà la "fuori serie italiana" fa molto di più che portarci dietro le quinte di una fiction televisiva, ma ci racconta il nostro paese e alcuni suoi orrori meglio di quanto abbiano mai fatto tante opere più "seriose". Oltre ai dialoghi e alla satira brillante, e ad un cast in grandissima forma (Francesco Pannofino e Pietro Sermonti su tutti), Boris si fa notare anche per alcuni camei davvero brillanti (come quello del futuro premio Oscar Paolo Sorrentino) e momenti cult destinati a rimanere nella storia della TV italiana (vedi il monologo sulla locura).

Boris: 5 cose che ci ha insegnato sulla TV, sul cinema e sull'Italia

Durata del binge-watching : 42 episodi di 3 stagioni più un film, quasi 20 ore di visione.

: 42 episodi di 3 stagioni più un film, quasi 20 ore di visione. Come recuperarla : Purtroppo attualmente la serie non si trova né in homevideo né in streaming. Discorso diverso per il film, acquistabile in DVD e Blu-Ray, e disponibile in streaming.

: Purtroppo attualmente la serie non si trova né in homevideo né in streaming. Discorso diverso per il film, acquistabile in DVD e Blu-Ray, e disponibile in streaming. Consigliata a chi: vuole ridere dei vizi e dei difetti dell'Italia e del mondo dello spettacolo nostrano.

7. Buffy - L'ammazzavampiri (1997 - 2003)

Buffy - L'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar nel finale de La prescelta

Forse con il successo degli ultimi anni di Joss Whedon e i suoi Avengers questa volta sarà diverso, ma l'esperienza ci dice che non è mai facile cercare di "convincere" qualcuno della bontà di una serie come Buffy - L'ammazzavampiri. Non è troppo difficile capire il motivo di tanta resistenza, d'altronde ci siamo passati anche noi, e i primi episodi di certo non aiutano, anzi, ma quello che è certo, è che sotto la superficie si nasconde un universo ricchissimo e immaginifico, dei personaggi splendidamente caratterizzati ed i soliti divertentissimi dialoghi di Whedon. Ma non basta, la serie è infatti una vera e propria fucina di idee, tanto da essere considerata una delle serie più rivoluzionarie e sperimentali della storia della TV, e per questo studiata ancora oggi da critici e studenti universitari: d'altronde quante sono le serie capaci di passare da un episodio speciale quasi interamente muto ad uno che è di fatto un musical?

Buffy, 20 anni dopo: i migliori episodi della serie cult che ha cambiato la TV

Durata del binge-watching : 144 episodi su 7 stagioni, oltre 96 ore di visione.

: 144 episodi su 7 stagioni, oltre 96 ore di visione. Come recuperarla : Tutte e sette le stagioni sono disponibili in DVD anche in italiano, ma al posto vostro ci penseremmo bene perché l'audio originale, mai come in questo caso, è l'unico che conta. Attualmente Buffy in Italia non è disponibile su nessuna piattaforma streaming.

: Tutte e sette le stagioni sono disponibili in DVD anche in italiano, ma al posto vostro ci penseremmo bene perché l'audio originale, mai come in questo caso, è l'unico che conta. Attualmente Buffy in Italia non è disponibile su nessuna piattaforma streaming. Consigliata a chi: ha la pazienza di superare lo scoglio e la diffidenza iniziale e vuole godersi uno degli autori più geniali del mondo televisivo.

8. Breaking Bad (2008 - 2013)

Breaking Bad: Raymond Cruz, Aaron Paul e Bryan Cranston in una scena della stagione 2

Nonostante rispetto ad altri titoli di questa lista sia relativamente recente, la serie di Vince Gilligan è probabilmente tra le più note, visto che negli ultimi anni Breaking Bad è stato un vero e proprio fenomeno. E se così è stato è perché c'è un motivo, anzi ce ne sono talmente tanti che non avrebbe alcun senso provare ad elencarli; la cosa migliore che si può fare in questo caso è vederla e capire da soli se tutto questo clamore sia più o meno giustificato. Ah, quando l'avete finita, passate pure a ringraziarci!

Breaking Bad, 10 anni dopo: è ancora la serie TV da battere?

Durata del binge-watching : 63 episodi su 5 stagioni, oltre 46 ore di visione.

: 63 episodi su 5 stagioni, oltre 46 ore di visione. Come recuperarla : In DVD e Blu-ray sono disponibili sia le singole stagioni che cofanetti completi. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Breaking Bad in streaming.

: In DVD e Blu-ray sono disponibili sia le singole stagioni che cofanetti completi. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Breaking Bad in streaming. Consigliata a chi: ancora non conosce Walter White, il più grande (anti)eroe televisivo di tutti i tempi, e la performance mostruosa di Bryan Cranston.

9. Chernobyl (2019)

Chernobyl: una scena della serie

Giustamente considerata come dei grandi capolavori seriali dello scorso decennio, la miniserie Chernobyl riunisce al suo interno impegno politico e sociale, ma anche una narrazione appassionante e coinvolgente. Il disastro nucleare è raccontato, a distanza di 30 anni, con grande intelligenza e tatto: si basa sui resoconti degli abitanti raccolti dalla scrittrice Premio Nobel Svetlana Alexievich, ma al tempo stesso riesce a regalare immagini spettacolari e indimenticabili. Come da tradizione HBO, la recitazione e il cast sono ai massimi livelli, grazie a straordinari interpreti quali Jared Harris, Stellan Skarsgård ed Emily Watson, ma tutto il comparto tecnico è semplicemente sbalorditivo, non a caso ha portato a casa ben 10 Emmy.

Chernobyl, la recensione: una serie memorabile, un disastro del passato e un monito per il futuro

Durata del binge-watching : la miniserie è composta da solo 5 episodi, per una visione complessiva di poco meno di 6 ore.

: la miniserie è composta da solo 5 episodi, per una visione complessiva di poco meno di 6 ore. Come recuperarla : Chernobyl è disponibile, anche in italiano, sia in DVD che blu-ray. Per quanto riguarda lo streaming è invece un'esclusiva di Sky.

: Chernobyl è disponibile, anche in italiano, sia in DVD che blu-ray. Per quanto riguarda lo streaming è invece un'esclusiva di Sky. Consigliata a chi: chiunque sia interessato a conoscere i retroscena di una vicenda che ha cambiato per sempre il nostro mondo,

10. Deadwood (2004 - 2006)

Deadwood: Timothy Olyphant con John Hawkes nella prima stagione della serie

Come è spesso capitato ai migliori prodotti televisivi dello scorso decennio, anche la serie western HBO firmata da David Milch in Italia ha avuto una programmazione a dir poco travagliata, con la terza ed ultima stagione arrivata in Italia soltanto nel 2015, 9 anni dopo la trasmissione originale. Eppure Deadwood ha contribuito in maniera decisiva a rendere il panorama seriale quello che è oggi, soprattutto grazie ad una scrittura sopraffina e ad interpretazioni memorabili (su tutti, ovviamente, c'è uno sboccatissimo Ian McShane). Un po' come con il precedente Band of Brothers, la HBO ha preso il cinema di genere e l'ha rivoluzionato grazie ad un realismo mai visto sul grande schermo. Se siete abituati ai vecchi western, tenetevi forte!

Accadde a Deadwood: 10 anni di un cult

Durata del binge-watching : 36 episodi su 3 stagioni, circa 33 ore di visione.

: 36 episodi su 3 stagioni, circa 33 ore di visione. Come recuperarla : È completamente disponibile in streaming per Sky. In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese.

: È completamente disponibile in streaming per Sky. In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Consigliata a chi: ama il cinema western e l'altissima qualità delle migliori serie HBO.

11. Entourage (2004 - 2011)

Jerry Ferrara, Kevin Connolly, Adrian Grenier e Kevin Dillon in una scena dell'episodio 'The All Out Fall Out' della quinta stagione di Entourage

The Boys Are Back in Town! E sì, perché la serie HBO si è conclusa ormai da quasi 10 anni, ma nel frattempo Vince, E, Turtle, Drama e il fedele Ari Gold sono tornati, questa volta sul grande schermo, per continuare a mostrarci le loro (dis)avventure cinematografiche e le bizzarrie delle star di Hollywood. Nonostante le ultime stagioni non siano purtroppo all'altezza delle prime, Entourage rappresenta comunque un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano il cinema e vogliono divertirsi nel scoprirne i retroscena e vedere tante star prendersi in giro con grande autoironia. Ma basterebbe il solo personaggio interpretato da Jeremy Piven (4 nomination e tre vittorie consecutive agli Emmy), la sua scorrettezza e la sua "violenza verbale" a giustificarne la visione.

Entourage: 5 motivi per recuperare la serie e il film che fanno a pezzi Hollywood

Durata del binge-watching : 96 episodi su 8 stagioni ed il film, circa 40 ore di visione.

: 96 episodi su 8 stagioni ed il film, circa 40 ore di visione. Come recuperarla : La serie è disponibile in DVD e solo in lingua inglese, il film (che racconta il post-serie) anche in italiano. Bella pensata eh? Per fortuna c'è lo streaming.

: La serie è disponibile in DVD e solo in lingua inglese, il film (che racconta il post-serie) anche in italiano. Bella pensata eh? Per fortuna c'è lo streaming. Consigliata a chi: ama il mondo di Hollywood e vuole viverne i retroscena attraverso lo sguardo ironico, e spesso cinico, di Doug Ellin.

12. Extras (2005 - 2006)

E parlando di cattiveria e cinema, chissà come mai ci viene in mente Ricky Gervais e la sua seconda serie, quella che nel 2005 seguì il fenomeno The Office e poté contare su star del calibro di Kate Winslet, Samuel L. Jackson, Ben Stiller, Patrick Stewart, Orlando Bloom, David Bowie, Daniel Radcliffe, Chris Martin, Sir Ian McKellen e tanti altri.

In Extras, a ciascuno di loro è dedicato un intero episodio in cui mostrano (almeno è quello che ci auguriamo!) una versione più cattiva, scorretta e odiosa di loro stessi. Inutile dirlo, sono irresistibili, ma guardate voi stessi se non ci credete. Ah, e buona fortuna a togliervi dalla testa il tormentone "Are you having a laugh?", qui sono dieci anni che ci proviamo!

Da 30 Rock e Extras a The Newsroom: quando la TV si racconta attraverso le serie

Durata del binge-watching : 13 episodi su 2 stagioni, 7 ore e mezza di visione.

: 13 episodi su 2 stagioni, 7 ore e mezza di visione. Come recuperarla : Disponibile in DVD, anche in italiano. Niente streaming per il momento.

: Disponibile in DVD, anche in italiano. Niente streaming per il momento. Consigliata a chi: ama la comicità cattiva ma irresistibile di Ricky Gervais e vuole vedere le star di Hollywod prendersi in giro.

Extras: un'immagine promozionale con le guest star della prima stagione

13. Firefly (2002)

Alan Tudyk, Adam Baldwin, Sean Maher, Jewel Staite e Nathan Fillion in una scena di Firefly, episodio La città di Jayne

Torniamo a Whedon, ma questa volta vi assicuriamo che non avrete nessun problema a "superare" i primi episodi, ma piuttosto il problema sarà doversi necessariamente limitare a quelli perché la Fox decise di cancellare la serie dopo poche settimane, senza nemmeno far concludere la stagione. A distanza di quasi 20 anni Firefly è ancora una delle serie più rimpiante dai fan in tutti il mondo e non è difficile capire perché: soliti dialoghi brillanti, personaggi splendidi, un universo appena abbozzato ma affascinante e quel riuscito mix tra western e fantascienza. Whedon ha riprovato a resuscitarla appena due anni dopo con il film Serenity, altro flop commerciale, ma ancora una volta un'opera che avrebbe meritato migliore sorte. Guardare per credere.

Da Sense8 a Firefly: 10 serie TV cancellate troppo presto

Durata del binge-watching : 14 episodi ed un film, poco più di 12 ore di visione.

: 14 episodi ed un film, poco più di 12 ore di visione. Come recuperarla : Anche questo caso il film che viene dopo lo trovate sia in streaming che in DVD e Blu-Ray anche in italiano, ma per la serie dovete accontentarvi degli homevideo in lingua inglese.

: Anche questo caso il film che viene dopo lo trovate sia in streaming che in DVD e Blu-Ray anche in italiano, ma per la serie dovete accontentarvi degli homevideo in lingua inglese. Consigliata a chi: vuole unirsi nel pianto della disperazione per la prematura cancellazione di una serie dal potenziale altissimo.

14. Flight of the Conchords (2007 - 2009)

Jemaine Clement, Bret McKenzie e Rhys Darby sono i protagonisti di Flight of the Concords

Questa serie HBO vede protagonisti Bret McKenzie e Jemaine Clement, due comici/musicisti che compongono la band che dà il titolo allo show e che si autodefiniscono come "il quarto chitarra-digi-bongo acapella-rap-funk-comedy folk duo più popolare della Nuova Zelanda!". In questi sei anni dalla conclusione della serie i due si sono divisi (e poi riuniti per alcuni concerti) ma hanno trovato grande soddisfazioni al cinema: Bret ha partecipato alla trilogia de Lo Hobbit e ha vinto anche un Oscar per la canzone originale de I Muppet; Jemaine è stato il villain in Men in Black 3, Rio e Rio 2: Missione Amazzonia (ovviamente solo voce) ma soprattutto co-regista, co-sceneggiatore e co-protagonista di quel gioiello indipendente che è What We Do in the Shadows. Non vi basta tutto questo per convincervi? E allora guardate un paio di video con i Conchords all'opera e ammiratene il coraggio e la follia.

Le 20 migliori sigle di serie TV nell'era cable

Durata del binge-watching : 22 episodi su 2 stagioni, circa 10 ore di visione.

: 22 episodi su 2 stagioni, circa 10 ore di visione. Come recuperarla : DVD solo in lingua inglese, ma per fortuna c'è lo streaming.

: DVD solo in lingua inglese, ma per fortuna c'è lo streaming. Consigliata a chi: cerca una serie fuori dagli schemi, che unisca la musica alla comicità in modo sorprendente.

15. Freaks and Geeks (1999 - 2000)

Freak and Geeks: un'immagine promozionale con Seth Rogen, Linda Cardellini, James Franco e Jason Segel

Se vi dicessimo che c'è nuova serie, prodotta da Judd Apatow e con protagonisti Linda Cardellini, Jason Segel, James Franco e Seth Rogen, la guardereste? Noi siamo certi di sì, e anzi, oggi come oggi, sarebbe probabilmente tra gli show più chiacchierati ed attesi dell'intera stagione televisiva. 20 anni fa però le cose andarono molto diversamente, perché la NBC cancellò questo Freaks and Geeks dopo aver mandato in onda appena 12 episodi; da allora la serie è diventata un vero e proprio culto.

Freaks and Geeks: per Seth Rogen arriva la resa dei conti

Durata del binge-watching : 18 episodi, poco più di 13 ore di visione.

: 18 episodi, poco più di 13 ore di visione. Come recuperarla : DVD solo in lingua inglese, ma completamente disponibile in streaming con sottotitoli in italiano.

: DVD solo in lingua inglese, ma completamente disponibile in streaming con sottotitoli in italiano. Consigliata a chi: ama l'atmosfera delle high school americane ed è curioso di vedere gli esordi di molti autori e attori comici americani di successo.

16. Friday Night Lights (2006 - 2011)

Kyle Chandler e Michael B. Jordan in una scena dell'espisodio finale di Friday Night Lights Always

Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Questa la filosofia del Coach di football Eric Taylor che ben si adatta all'intera serie NBC, un piccolo grande fenomeno che nonostante ratings piuttosto mediocri è sempre stata una beniamina della critica USA: Friday Night Lights ha conquistato premi importanti (9 nomination agli Emmy e due importanti statuette vinte, per il protagonista Kyle Chandler e la sceneggiatura dell'ultimissimo episodio) ed è riuscita ad andare avanti tra le mille difficoltà.

Non lasciatevi ingannare dal primo titolo con cui è arrivata in Italia (l'orrendo High Scool Team) o dal tema sportivo, la serie di Peter Berg non parla solo di football e non parla solo di amori giovanili, ma racconta un'intera cittadina fittizia del Texas e i suoi abitanti e li rende più veri che mai. Fidatevi di noi quando vi diciamo che dopo la visione non riuscirete mai più ad ascoltare le musiche degli Explosions in the Sky o a rivedere un trailer della serie senza sentire una lacrimuccia scendere sul vostro viso.

Friday Nights Lights, il miglior teen drama di sempre: 10 motivi per cui continua ad emozionarci

Durata del binge-watching : 76 episodi su 5 stagioni, oltre 54 ore di visione.

: 76 episodi su 5 stagioni, oltre 54 ore di visione. Come recuperarla: DVD solo in lingua inglese e, al momento, niente streaming. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Friends in streaming. Consigliata a chi: cerca una serie fatta di emozioni e personaggi splendidi e imperfetti.

17. Friends (1994 - 2004)

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Il primo pensiero in questo caso è: "Possibile che ci sia qualcuno che non ha ancora mai visto Friends?", perché per molti, anzi moltissimi, si tratta della sitcom per eccellenza. Forse non la più premiata e nemmeno la più bella in assoluto (guardate qualche posizione più in basso...), ma la più nota, la più chiacchierata e imitata di sempre. D'altronde Ross, Rachel, Chandler, Joey, Monica e Phoebe non sono personaggi televisivi, ma sono degli amici veri, non solo tra loro, ma per gli spettatori. Non tutto ha funzionato sempre al meglio nelle ultime stagioni, ma non c'è mai stato nessun dubbio nella nostra mente sul fatto che questi sei sarebbero stati lì sempre per noi e noi per loro. Sono passati più di venti anni ma, come per le grandi amicizie che ci accompagnano per tutta la vita, sembra ieri.

Friends: i 15 migliori episodi della serie

Durata del binge-watching : 236 episodi su 10 stagioni, oltre 82 ore di visione.

: 236 episodi su 10 stagioni, oltre 82 ore di visione. Come recuperarla : Tutte le stagioni sono disponibili in DVD anche in italiano.

: Tutte le stagioni sono disponibili in DVD anche in italiano. Consigliata a chi: ama le sitcom e la leggerezza, ma soprattutto chi è alla ricerca di nuovi "amici" che vi accompagneranno per tutta la vita.

18. Halt And Catch Fire

Halt and Catch Fire: Mackenzie Davis nell'episodio High Plains Hardware

Arriviamo così ad un'altra serie che potremmo definire di nicchia, ma di grandissimo valore. Halt And Catch Fire è un'altra di quelle serie amatissime dalla critica ma poco conosciute dal grande pubblico, e non è difficile capire il perché: la serie è ambientata nei primi anni ottanta e segue alcuni personaggi (fittizi) durante la rivoluzione dei Personal Computer e sull'impatto che avranno su tutti noi. Un gruppo di attori straordinari (tra cui l'amatissima Mackenzie Davis ora passata al cinema hollywoodiano), una scrittura sofisticata e brillante e un'ambientazione unica nel suo genere l'hanno resa un cult immediato ed un piccolo gioiello da riscoprire.

Halt and Catch Fire: ottima per una sola stagione, e per la crescita della AMC.

Durata del binge-watching : 40 episodi su quattro stagioni, 28 ore in totale.

: 40 episodi su quattro stagioni, 28 ore in totale. Come recuperarla : Purtroppo al momento in Italia non abbiamo molta scelta: DVD solo in inglese e niente streaming.

: Purtroppo al momento in Italia non abbiamo molta scelta: DVD solo in inglese e niente streaming. Consigliata a chi: ama la tecnologia ma soprattutto le serie fatte di personaggi indimenticabili.

19. Hill House (2018)

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Non sono tante le serie TV horror degne di menzione, ed è per questo che ci teniamo particolarmente a inserire in questa lista anche l'ottima e sorprendente Hill House, ispirata al romanzo di Shirley Jackson L'incubo di Hill House. Anche questa serie di Netflix è antologica - e siamo in attesa di una seconda stagione, questa volta basata sul Giro di vite di Henry James - ed ha la particolarità di riuscire a fare davvero paura, ma al tempo stesso di rappresentare anche un family drama tra i migliori mai arrivati sul piccolo schermo negli ultimi anni. Proprio per questo motivo ci sentiamo di consigliarla anche a chi solitamente non guarda gli horror, ma fate attenzione, perché gli spaventi sono comunque assicurati.

Durata del binge-watching : al momento solo una stagione e 10 episodi, quindi poco più di 7 ore di visione complessiva.

: al momento solo una stagione e 10 episodi, quindi poco più di 7 ore di visione complessiva. Come recuperarla : è un'esclusiva streaming di Netflix.

: è un'esclusiva streaming di Netflix. Consigliata a chi: ama l'horror e il gotico, ma oltre agli spaventi vuole storia e personaggi avvincenti.

20. Il trono di spade (2011 - 2019)

Sean Bean in una scena dell'episodio Winter Is Coming di Game of Thrones

È probabilmente la serie TV per eccellenza degli anni '10, una delle più seguite e chiacchierate di sempre, amate e odiate (soprattutto negli ultimi anni) al tempo stesso. Eppure sono ancora in tanti quelli che non hanno ancora mai visto Il trono di spade e, proprio a causa della tante critiche al finale, potrebbero aver deciso di non farlo mai. Giusto? Niente affatto, perché Game of Thrones rappresenta un qualcosa di unico nel panorama televisivo, un'esperienza che semplicemente non ha eguali. E anche ammesso che il finale possa deludervi (ma noi non siamo affatto così critici, anzi), mai come questa volta è davvero il viaggio che conta, e non la destinazione.

Il Trono di Spade: i 10 migliori episodi della serie

Durata del binge-watching : 73 episodi divisi in 8 stagione, per un totale di circa 70 ore.

: 73 episodi divisi in 8 stagione, per un totale di circa 70 ore. Come recuperarla : esistono una grande quantità di DVD, Blu-Ray e cofanetti. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Il trono di spade in streaming.

: esistono una grande quantità di DVD, Blu-Ray e cofanetti. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Il trono di spade in streaming. Consigliata a chi: ama il fantasy e la storia. E chi vuole comunque rimanere aggiornato su una delle serie più importante di ogni tempo.

21. I segreti di Twin Peaks (1990 - 2017)

Sheryl Lee nel pilot de I segreti di Twin peaks

Cosa dire del serial di David Lynch che non sia stato già detto in questi 30 anni? Se non avete voluto mai visitare Twin Peaks in tutti questi anni avrete avuto sicuramente le vostre buone ragioni e difficilmente riusciremmo a convincervi noi. Ma possibile che nemmeno il clamoroso ritorno in TV ci sia riuscito? Pensateci bene, perché è impossibile definirsi un appassionato e conoscitore di serie TV senza aver conosciuto in prima persona gli incubi televisivi di David Lynch.

25 anni di Twin Peaks: come la serie culto di David Lynch ha cambiato la storia della TV

Durata del binge-watching : 30 episodi su 2 stagioni più un film prequel opzionale, oltre 25 ore di visione.

: 30 episodi su 2 stagioni più un film prequel opzionale, oltre 25 ore di visione. Come recuperarla : Completamente disponibile su Sky Box Sets e in DVD, anche in italiano. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Twin Peaks in streaming.

: Completamente disponibile su Sky Box Sets e in DVD, anche in italiano. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare Twin Peaks in streaming. Consigliata a chi: vuole scoprire una delle serie che ha cambiato la storia della TV e anche la risposta al tormentone Chi ha ucciso Laura Palmer?

22. I Soprano (1999 - 2007)

I Soprano: un wallpaper della serie

Con il gioiello HBO magari il discorso può essere diverso, d'altronde, a differenza di altre serie più per il grande pubblico, lo show di David Chase dalle nostre parti non ha mai avuto il successo e l'attenzione che avrebbe meritato. La qualità e l'importanza, però, sono indiscutibili e non lo diciamo solo noi, ma lo dicono i 21 Emmy vinti e le 111 nomination, lo dice l'impatto che ha avuto su tutta la cultura popolare, lo dicono gli stessi colleghi e concorrenti.

Se decidete di recuperarla, preparatevi ad una delle più belle esperienze seriali della vostra vita e preparatevi soprattutto ad un finale che vi lascerà così...

I Soprano: 5 motivi per cui la serie ha cambiato il mondo televisivo

Durata del binge-watching : 86 episodi su 6 stagioni, circa 85 ore di visione.

: 86 episodi su 6 stagioni, circa 85 ore di visione. Come recuperarla : Completamente disponibile in DVD, anche in italiano.

Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare I soprano in streaming.

: Completamente disponibile in DVD, anche in italiano. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare I soprano in streaming. Consigliata a chi: non vuole perdersi la serie HBO per eccellenza, un capolavoro di scrittura ed un James Gandolfini indimenticabile.

23. Lost (2004 - 2010)

Matthew Fox in una sequenza dell'episodio 2x01 di Lost

Molti lettori, ma anche cari amici, non ci hanno perdonato la mancanza di questa mitica serie nelle versioni precedenti di questo articolo, e siamo qui per fare mea culpa. A nostra discolpa non abbiamo mai voluto mettere in dubbio l'importanza indiscussa della serie creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, ma semplicemente considerato quanto le ultime stagioni, e in particolare il finale, dividano e facciano arrabbiare molti fan storici ancora adesso, non ce la sentivamo di consigliarla a cuor leggero.

La bellezza della prima stagione comunque vale sicuramente una visione per chiunque sia interessato alle serie, e poi, diciamolo, una volta arrivati a quel finale di stagione sarà difficile non proseguire. Un po' ci dispiace comunque per chi non ha vissuto Lost per quello che è stato nel 2004, ovvero un insieme indescrivibile di misteri, teorie, attese, eccitazione e delusione, probabile che visto oggi, tutto insieme, perda un po' di quella magia. Ma d'altronde se avete scelto di non guardarla all'epoca di certo non è colpa nostra!

Lost: 10 anni dopo, nessuna serie è come lei

Durata del binge-watching : 114 episodi su 6 stagioni, quasi 80 ore di visione.

: 114 episodi su 6 stagioni, quasi 80 ore di visione. Come recuperarla : Considerata l'importanza della serie non deve stupire il fatto che Lost sia presente con molteplici cofanetti DVD e Blu-Ray. Curiosamente, invece, al momento non è più disponibile su nessuna piattaforma streaming.

: Considerata l'importanza della serie non deve stupire il fatto che Lost sia presente con molteplici cofanetti DVD e Blu-Ray. Curiosamente, invece, al momento non è più disponibile su nessuna piattaforma streaming. Consigliata a chi: chiunque voglia comprendere uno dei più grandi fenomeni seriali di sempre, ma dedicato soprattutto a chi ama il mistero e non ha paura di rimanere deluso da alcune spiegazioni.

24. Mad Men (2007 - 2015)

Jon Hamm e January Jones in una scena dell'episodio Maidenform di Mad Men

A volte una serie TV è semplicemente una valvola di sfogo, per distrarsi, per guardare qualcosa di meno impegnativo, per essere trasportati in universi lontani e immaginari. Altre volte però, come tutte le grandi opere d'arte, servono per scoprire di più su noi stessi, sul mondo e sulla società in cui viviamo e anche e soprattutto per notare come una semplice opera di finzione possa essere assolutamente perfetta in ogni suo aspetto. E più vera della realtà. La serie di Matthew Weiner è tutto questo ma anche molto di più, perché anche il simbolo di un'era televisiva che ha trovato la sua sublimazione, che ha sancito la nascita della AMC e di una rivalità e di una concorrenza che non può che giovare a tutti noi spettatori. Ci sarà mai più un Mad Men? Forse no, ma siamo felici di essercelo goduto e siamo pronti a ricominciare da Don Draper, le sue sigarette e i suoi drink.

Mad Men: L'idea improbabile che trasformò la televisione americana

Durata del binge-watching : 92 episodi su 7 stagioni, oltre 72 ore di visione.

: 92 episodi su 7 stagioni, oltre 72 ore di visione. Come recuperarla : Completamente disponibile in DVD, anche in italiano o in streaming su Netflix.

: Completamente disponibile in DVD, anche in italiano o in streaming su Netflix. Consigliata a chi: nelle serie TV cerca prima di tutto la qualità: di regia, di scrittura, di recitazione. Qui c'è tutto ai massimo livelli, a partire da uno dei personaggi più belli e complessi di sempre.

25. Party Down (2009)

Il cast di Party Down in una foto promozionale

Una serie piccola, che più piccola non si può, ma che ha alle spalle nomi importanti della TV e del cinema: Rob Thomas e Paul Rudd per esempio sono due dei creatori, mentre davanti alla camera ci sono Adam Scott, Ken Marino, Jane Lynch, Martin Starr e Lizzy Caplan più guest di livello quali Kristen Bell, J.K. Simmons e George Takei. Nonostante i numeri microscopici Party Down diventato un piccolo culto, si è parlato addirittura di farne un film o di farla prima o poi ritornare su qualche altro canale. Nel frattempo che qualcuno nei piani alti si decida, noi vi consigliamo di recuperarla, potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Durata del binge-watching : 20 episodi su 2 stagioni, oltre 9 ore di visione.

: 20 episodi su 2 stagioni, oltre 9 ore di visione. Come recuperarla : DVD solo in lingua inglese, al momento niente streaming.

: DVD solo in lingua inglese, al momento niente streaming. Consigliata a chi: cerca una serie leggera e poco impegnativa, ma che sappia divertire senza essere banale.

26. Scrubs (2001 - 2020)

John C. McGinley e Zach Braff in una scena del serial Scrubs

Le serie medical magari non sono esattamente da binge-watching (non per chi scrive almeno), ma un'eccezione andrebbe fatta per i medici e i tirocinanti dell'Ospedale Sacro Cuore perché no, non sono quelli che avete incontrato fino ad ora. Scrubs ha l'invidiabile caratteristica di riuscire a mantenere una struttura e delle brevi storyline tipiche del genere pur essendo principalmente una commedia sfrontata e scatenata, per di più basata su un umorismo surreale e ricco di trovate geniali. Se non conoscete J.D e i suoi folli sogni ad occhi aperti o i celebri rant del Dott. Cox e i dispetti dell'inserviente, vi aspetta una bella sorpresa.

Scrubs: 10 motivi per cui NON è la miglior serie medical di sempre... ma quasi

Durata del binge-watching : 182 episodi su 9 stagioni, per oltre 63 ore di visione.

: 182 episodi su 9 stagioni, per oltre 63 ore di visione. Come recuperarla : Tutte le stagioni sono disponibili in DVD con audio e sottotitoli anche in italiano. E in più, la trovate in streaming su Amazon Prime.

: Tutte le stagioni sono disponibili in DVD con audio e sottotitoli anche in italiano. E in più, la trovate in streaming su Amazon Prime. Consigliata a chi: più che le serie medical ama le commedie un po' folli ed irriverenti popolate da personaggi bizzarri ma irresistibili.

27. Seinfeld (1989 - 1998)

Un'immagine promozionale per la serie tv Seinfeld e i suoi protagonisti

Arriviamo invece alla sitcom per antonomasia, un fenomeno culturale degli anni '90 che è diventato un simbolo di eccellenza televisiva. Sarebbe impossibile descrivere in poche righe tutto quello che rappresenta la serie ideata da Jerry Seinfeld e Larry David; di certo se in una sitcom cercate risate, originalità, protagonisti e situazioni memorabili questa è la serie per voi. Se invece siete alla ricerca di altro... forse semplicemente non è una commedia quella che fa per voi, che dite?

Seinfeld: 25 motivi che ne fanno la migliore sitcom di sempre

Durata del binge-watching : 180 episodi su 9 stagioni, circa 66 ore di visione.

: 180 episodi su 9 stagioni, circa 66 ore di visione. Come recuperarla : Disponibile in DVD, ma solo le prime due stagioni sono anche in italiano. Attualmente non è più disponibile in streaming.

: Disponibile in DVD, ma solo le prime due stagioni sono anche in italiano. Attualmente non è più disponibile in streaming. Consigliata a chi: vuole scoprire una delle serie più importanti della TV USA e alcuni dei personaggi e delle battute più iconiche di sempre.

28. Sex and the City (1998 - 2004)

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Le regole del lasciarsi

Non fate quella faccia! Lo sappiamo che Sex and the City ormai non ha una bella reputazione, a causa soprattutto dei due brutti film e della nomea di serie femminile e "superficiale". Ma se la serie HBO, ancora prima de I soprano, ha rivoluzionato il mondo delle serie TV il motivo non risiede solo nei dialoghi e nelle scene piccanti o nei vestiti sempre alla moda nelle protagonista, ma per la scrittura sagace e irriverente del suo autore, Darren Star, che ancora oggi, quasi vent'anni dopo, continua a brillare e a rappresentare un qualcosa di più unico che raro nel panorama televisivo. Ad oggi non sarà forse una serie per tutti, ma a sorpresa potrebbe essere quella che fa per voi. Di certo vale la pena provare!

Serie bollenti: l'evoluzione del sesso in televisione

Durata del binge-watching : 94 episodi su 6 stagioni più due film (molto) opzionali, oltre 51 ore di visione.

: 94 episodi su 6 stagioni più due film (molto) opzionali, oltre 51 ore di visione. Come recuperarla : Sia la serie che i film sono disponibile in DVD, anche con la lingua italiana, e in streaming.

: Sia la serie che i film sono disponibile in DVD, anche con la lingua italiana, e in streaming. Consigliata a chi: cerca una serie al femminile, con personaggi e situazioni memorabili ed un'ambientazione affascinante come poche.

29. The Good Wife (2009 - 2016)

Una scena della serie The Good Wife

Ovviamente in questa lista abbiamo sempre privilegiato serie che avessero una narrazione molto forte a discapito di tanti show episodici. The Good Wife ci permette di fare un'eccezione a questa regola grazie al perfetto equilibrio trovato dai coniugi Robert King e Michelle King nell'unire centinaia di (interessanti) case of the week legati all'ambiente legale ad una storia personale della sua protagonista che fosse però coinvolgente anche a distanza di anni. Il risultato è un vero e proprio miracolo ed uno dei migliori prodotti di network dell'ultimo decennio. Ed una eroina, Alicia Florrick, di cui non ci dimenticheremo così facilmente.

The Good Wife: i migliori episodi e i colpi di scena più clamorosi

Durata del binge-watching : 156 episodi su 7 stagioni, oltre 109 ore di visione.

: 156 episodi su 7 stagioni, oltre 109 ore di visione. Come recuperarla : Tutte le stagioni sono disponibili sia in DVD italiano che in streaming.

: Tutte le stagioni sono disponibili sia in DVD italiano che in streaming. Consigliata a chi: ama processi e tribunali ma cerca qualcosa di particolarmente coinvolgente e non banale.

The Good Wife: l'attrice Julianna Margulies nella puntata Oppo Research

30. The Killing (2011 - 2014)

Mireille Enos e Joel Kinnaman in una scena della serie The Killing

Tra le tante serie che vi abbiamo proposto è forse la meno originale (anche perché è un mezzo remake della bella serie danese Forbrydelsen) e la più altalenante da un punto di vista qualitativo, ma The Killing è comunque un buon esempio di serie TV di genere che in più momenti riesce ad emergere nel vastissimo panorama fatto di gialli, procedurali e quanto altro. Se ci riesce è grazie all'angosciante e piovosa ambientazione, alla buona regia (tra i tanti vanno segnalati Patty Jenkins, Agnieszka Holland, Brad Anderson e Jonathan Demme che si è occupato anche del finale) e soprattutto grazie ai due magnetici e carismatici interpreti Mireille Enos e Joel Kinnaman che insieme formano una coppia memorabile. Tanto basta per andare oltre alcuni momenti di stanca e godersi dei gialli mai banali e prevedibili.

Durate del binge-watching : 44 episodi su 4 stagioni, poco più di 33 ore di visione.

: 44 episodi su 4 stagioni, poco più di 33 ore di visione. Come recuperarla : In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Attualmente non è disponibile in streaming.

: In DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Attualmente non è disponibile in streaming. Consigliata a chi: ama i gialli/thriller e le coppie televisive agli antipodi.

31. The Shield (2002 - 2008)

Un (fittizio) quartiere malfamato di Los Angeles e un distretto di polizia che deve fare i conti con violenza e corruzione. Le premesse di The Shield non sono particolarmente originali, ma la differenza in questo caso la fa il protagonista dello show, Vic Mackey, che non è il tipico poliziotto che siamo abituati a vedere sul piccolo o grande schermo. Non tra i protagonisti almeno. Niente regole, nessun limite, violenza e linguaggio crudo sono all'ordine del giorno così come colpi di scena e scene shock. In più tanti personaggi estremi e di culto, interpretati magistralmente in primis da Michael Chiklis e Walton Goggins e tutto il resto del cast.

The Shield: 5 motivi per cui ha rivoluzionato - a modo suo - le serie TV USA

Durata del binge-watching : 88 episodi su 7 stagioni, oltre 73 ore di visione.

: 88 episodi su 7 stagioni, oltre 73 ore di visione. Come recuperarla : È reperibile in DVD, con audio e sottotitoli anche in italiano, ma anche in streaming.

: È reperibile in DVD, con audio e sottotitoli anche in italiano, ma anche in streaming. Consigliata a chi: ritiene in cuor suo che la giustizia possa essere violenta, spietata, legata al risultato e non ai metodi per ottenerla.

32. The Wire (2002 - 2008)

The Wire: Dominic West, Wendell Pierce e Larry Gilliard Jr nella prima stagione

In questa lista abbiamo spesso citato i premi vinti dalla serie, ma in questo caso possiamo dire esattamente il contrario: lo show di David Simon è senza alcun dubbio il più ingiustamente ignorato di sempre. Questo nonostante sia ormai universalmente riconosciuto tra i migliori prodotti seriali di sempre (se non il migliore), abbia lanciato prestigiose carriere (Dominic West, Idris Elba, Michael B. Jordan, etc etc...) e consegnato alla storia quello che forse è uno dei personaggi più iconici della TV USA: l'Omar Little di Michael K. Williams.

Il motivo del mancato successo dipende forse dalla complessità della serie, della sua capacità di evolversi con gli anni, ma a nostro parere questi sono tutti punti di forza. The Wire non sarà forse il binge-watching più facile della vostra vita, ma di certo uno dei più soddisfacenti.

Emmy Award: le serie più "snobbate" agli Oscar TV

Durata del binge-watching : 60 episodi su 5 stagioni, oltre 58 ore di visione.

: 60 episodi su 5 stagioni, oltre 58 ore di visione. Come recuperarla : DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare The Wire in streaming.

: DVD e Blu-ray solo in lingua inglese. Oppure, per chi preferisce il digitale, ecco dove trovare The Wire in streaming. Consigliata a chi: ama il poliziesco ma predilige il realismo e l'approfondimento dei personaggi alla spettacolarità.

33. Watchmen (2009)

I Watchmen in azione

Se ci avessero detto che una delle nostre serie preferite degli ultimi sarebbe stata un sequel/spin-off della più famosa e importante graphic novel di sempre, ci saremmo fatti una sonora risata. Perché, sulla carta, questo Watchmen di Damon Lindelof era un progetto quasi suicida: e invece toccare un mostro sacro come l'opera di Alan Moore, non è stato affatto la follia che temevamo, ma uno dei progetti più coraggiosi e intelligenti da molti anni a questa parte. Lindelof non solo estende l'universo di Moore, ma lo aggiorna ai nostri tempi, raccontando al meglio la società di oggi. In più ha comunque la capacità di prendere alcuni personaggi ormai iconici del fumetto e renderli vivi, sullo schermo, come nessuno ancora era riuscito prima d'ora. Chapeau!

Watchmen, oltre il capolavoro: dalla HBO una lezione a Hollywood

Durata del binge-watching : una sola stagione, 9 episodi da un'ora circa.

: una sola stagione, 9 episodi da un'ora circa. Come recuperarla : prima o poi dovrebbe arrivare anche in DVD e Blu-Ray, nel frattempo ve la potete comunque godere in streaming.

: prima o poi dovrebbe arrivare anche in DVD e Blu-Ray, nel frattempo ve la potete comunque godere in streaming. Consigliata a chi: a chiunque abbia amato uno dei fumetti più importanti di sempre. O desideri vedere una storia di supereroi molto diversa dal solito.

34. West Wing (1999 - 2006)

Richard Schiff, Allison Janney e Bradley Whitford in una scena dellìepisodio pilota di West Wing

Prima ancora di vincere l'Oscar per The Social Network, Aaron Sorkin era già considerato uno degli sceneggiatori più importanti di Hollywood e non soltanto per il suo debutto esplosivo con Codice d'onore ma anche e soprattutto per questa serie che portò avanti per 4 stagioni (per le successive 3 fu solo produttore), scrivendo personalmente 86 degli 89 episodi che le compongono. 86 teleplay che sono dei capolavori di ironia e di caratterizzazione dei personaggi, ma che al tempo stesso trattano un argomento importante come la politica USA ed internazionale come mai era stato fatto prima. In quei suoi primi 4 anni West Wing vinse 4 Emmy consecutivi come miglior serie drammatica e fino a pochi anni fa aveva il record (poi superato da Il trono di spade) del maggior numero di Emmy mai vinti da una serie: 26.

Il miglior drama di un network mai esistito? Noi non abbiamo dubbi.

West Wing: 10 motivi che ne fanno (ancora oggi) la migliore serie network di sempre

Durata del binge-watching : 156 episodi su 7 stagioni, oltre 109 ore di visione.

: 156 episodi su 7 stagioni, oltre 109 ore di visione. Come recuperarla : Disponibile in DVD, ma solo la prima stagione è anche in italiano. Ahinoi, niente streaming per ora.

: Disponibile in DVD, ma solo la prima stagione è anche in italiano. Ahinoi, niente streaming per ora. Consigliata a chi: ama i dialoghi superbi, personaggi perfettamente caratterizzati ed il tipico idealismo sorkiniano.

35. X-Files (1993 - 2018)

David Duchovny e Gillian Anderson interpretano Fox Mulder e Dana Scully in X-Files

Probabilmente la conoscerete già alla perfezione o magari l'avrete vista distrattamente facendo zapping in TV negli anni '90, ma di sicuro non dobbiamo essere noi qui a dirvi dell'importanza e dell'impatto culturale che la serie di Chris Carter ha avuto su almeno un paio di generazioni. Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) sono ancora oggi, a quasi 30 anni anni di distanza dal loro esordio, un delle coppie più amate tra quelle mai viste sul piccolo (e grande) schermo. Ah, c'eravamo quasi dimenticati di aggiungere che ovviamente, anche loro, sono da poco tornati con una nuova stagione di X-Files e chissà che non ci facciano di nuovo compagnia in futuro. Ma sapevate anche questo vero? E allora cosa aspettate, è tempo di recuperi!

X-Files, 25 anni senza smettere di crederci

Durata del binge-watching : 218 episodi su 10 stagioni e due film (opzionali), oltre 162 ore di visione.

: 218 episodi su 10 stagioni e due film (opzionali), oltre 162 ore di visione. Come recuperarla : Completamente disponibile in DVD, anche in italiano. Niente streaming al momento.

: Completamente disponibile in DVD, anche in italiano. Niente streaming al momento. Consigliata a chi: vuole vedere all'opera una delle coppie più amate e chiacchierate della storia della TV alle prese con misteri e alieni. E ovviamente a chi vuole crederci.

_N.B. Questo articolo è stato originariamente scritto e pubblicato nell'estate del 2015 come 20 serie, e poi aggiornato ed ampliato a 25 nel giugno del 2016, di nuovo nel dicembre del 2016 portando le serie a 30 e infine (forse) a 35 serie il 7 aprile del 2020. Fatevele bastare ;) _