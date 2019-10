Romolo + Giuly 2, Niccolò Senni: “Grazie alla serie ho i miei primi haters: è bellissimo!”

Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana: Niccolò Senni e Alessandro D'Ambrosi inuna scena della seconda stagione

Nella scorsa stagione di Romolo + Giuly avrebbe dovuto convolare a nozze con Giuly (Beatrice Arnera), che gli ha invece preferito Romolo (Alessandro D'Ambrosi), infiltratosi di nascosto proprio alla sua festa. Giangi Pedersoli (Niccolò Senni) non ha preso sportivamente questo abbandono: quando i tre, nella seconda stagione di Romolo + Giuly 2 in onda su Fox, canale 112 di Sky, dal 16 settembre, si ritrovano tutti in un campo di concentramento per romani, la sua furia non si ferma nemmeno davanti al dramma comune.

Abbiamo incontrato Niccolò Senni a Roma, nord ovviamente, per questa intervista: in questa seconda stagione della serie la follia dilaga e si fanno nomi ben precisi di politici. Anche lui ha abbracciato in toto lo spirito della serie? "Abbiamo visto che non eravamo impazziti abbastanza nella prima e potevamo premere sull'acceleratore: questo è quello che ci piace fare e poi non lo fa nessuno. Quindi perché no?."

Romolo + Giuly 2: Alessandro D'Ambrosi e Niccolò Senni in una scena

Nonostante sia un fiero esponente di Roma Nord, in questo secondo ciclo di episodi Giangi ha un avvicinamento con Deborah (Ludovica Martini), procace figlia di Roma Sud, che però, al contrario di quanto pensino tutti, ha un animo sensibile e magari preferisce stare sul divano a guardare la tv con la persona a cui vuole bene: "Le persone procaci hanno un sacco di sentimenti! Il mio personaggio scopre Deborah, ma per me è stato scoprire Ludovica, l'attrice: spesso una persona con le sue caratteristiche è vittima di pregiudizio, ma invece è una ragazza fantastica, è molto divertente, spiritosa e carismatica."

La video intervista a Niccolò Senni

Parole e haters

In questa seconda stagione Giorgio Mastrota abolisce il congiuntivo: le parole sono ancora importanti o no? Per Niccolò Senni: "Le parole sono fondamentali, perché non solo uno le dice, ma le scrive, le pubblica, le posta e scripta manent. Quindi è molto importante sceglierle con cura. Oggi sono felicissimo perché Fox ha pubblicato un video in cui parlo della serie e ho avuto i miei primi haters: è stato bellissimo. Quando hai gli haters vuol dire che la macchina sta funzionando bene. Sono molto contento."