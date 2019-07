Da It: Capitolo 2 e il Joker a Quentin Tarantino, il nuovo listino Warner Bros!

Dalla Warner Bros un listino ricco di nuovi film in uscita al cinema per il 2019-2020 : in arrivo It 2, il nuovo Tarantino, Joker e Spider-Man: Far From Home!

Il 2019 della Warner Bros Pictures continuerà ad essere davvero ricco, con decine di titoli attesi dagli spettatori di tutto il mondo. Da autori celebrati come Quentin Tarantino e Ferzan Ozpetek, passando per l'horror di It: Capitolo 2 e Annabelle 3, fino agli attesi Joker e Jumanji 2. Scopriamo insieme i film in uscita nel 2019 e 2020.

C'era una volta a Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

Cinema d'autore... e dell'orrore: da Quentin Tarantino a Doctor Sleep

Alcune pellicole hanno conquistato subito lo sguardo dei cinefili più incalliti, visto che ci sono diversi nomi grossi in arrivo in sala. Primo tra tutti Quentin Tarantino, che a settembre porterà sul grande schermo C'era una volta a... Hollywood. Gli eventi raccontati nel film si svolgeranno nella Los Angeles del 1969 e verrà raccontata la storia di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star di un telefilm western, e della sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi lottano per cercare di ottenere successo in un mondo di Hollywood che ormai non gli appartiene più. Rick ha inoltre una celebre vicina: la bionda Sharon Tate (Margot Robbie), moglie di Roman Polanski. L'incredibile cast della nuova fatica di Tarantino - (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood) - prevede anche, tra gli altri, Al Pacino, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch e Dakota Fanning.

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

Ad Halloween è ora di un grande ritorno, ovvero la famiglia Torrance di Shining: grazie a Doctor Sleep di Mike Flanagan, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il piccolo Danny Torrance è cresciuto (ora ha il volto di Ewan McGregor) ma continua ad essere tormentato da incubi. Soprattutto, Danny possiede ancora la luccicanza, quello strano potere di cui è dotato fin da bambino. L'unica ancora di salvezza sembra essere la piccola Abra che, come lui, possiede quel dono. Diretto da Mike Flanagan, Doctor Sleep seguirà Danny, ormai adulto, che ancora deve fare i conti con il trauma subito da bambino all'Overlook Hotel e che, per tenere sotto controllo i propri poteri, comincia a seguire le orme del padre abusando di alcolici. La situazione cambia però quando decide di rimanere sobrio e cerca di aiutare le persone che stanno per morire in una casa di riposo. Danny stabilisce poi una connessione psichica con una ragazzina che condivide le sue stesse capacità ed è diventata l'obiettivo di un gruppo di persone dai diabolici propositi.

A tutto cinecomic, da Spider-Man a Joker

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Spider-Man: Far From Home sbarca nelle sale italiane il prossimo 10 luglio e porterà Peter Parker in Europa, durante un'avventura internazionale, dove il supereroe interpretato da Tom Holland sarà alle prese con Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, e Adrian Toomes, ruolo ripreso dall'attore Michael Keaton. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, nella parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Da non perdere anche il prossimo autunno Joker di Todd Philips: il film sarà incentrato sull'iconica arci-nemesi e sarà una storia originale ed indipendente, che mostrerà qualcosa di mai visto prima sullo schermo. Joker racconterà la tragica storia di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un folle criminale. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male. Nel cast anche Brett Cullen nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo. L'uscita italiana del film è fissata per il 3 ottobre.

Sequel e reboot, da It: Capitolo 2 al nuovo Men In Black!

IT: Capitolo 2, un'immagine dal film

Nel listino della Warner Bros c'è spazio anche per apprezzati ritorni o novità inedite. It: Capitolo 2 arriva sui grandi schermi, dopo l'esordio col botto del primo film di Andy Muschietti, capace di superare i 700 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo. Di certo c'è che la storia di It: Capitolo 2 sarà ambientata 27 anni dopo quanto già accaduto nel primo film: i membri del Club dei Perdenti sono decisamente cresciuti e alle prese ciascuno con la propria via, ma decidono di tornare nella città di Derry, nel Maine, già teatro delle loro (dis)avventure da bambini. L'obiettivo è ancora il terribile Pennywise, questa volta per sancire la sua sconfitta definitiva. I sette componenti del Club in versione adulta saranno Jessica Chastain, che interpreta la rossa Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni dell'adulto Richie Tozier, il burlone del gruppo, Jay Ryan in quelli di Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone, nel ruolo di Eddie Kasbrak e Andy Bean, che interpreta Stanley Uris.

Men in Black International: Tessa Thompson e Chris Hemsworth in una foto del film

Un'altra pellicola tornerà il 25 luglio per cambiare il nostro punto di vista su una saga del passato: stiamo parlando di Men in Black International, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni degli agenti interpretati da Will Smith e Tommy Lee Jones nel famoso franchise iniziato nel 1997. Al centro della trama ci saranno gli agenti H e M che lavorano per la sezione londinese dei Men in Black, con a capo il personaggio dell'attore Liam Neeson. Un caso che gli verrà affidato li porterà poi a indagare su un omicidio che ha delle conseguenze globali. F. Gary Gray si è occupato della regia, mentre Art Marcum e Matt Holloway hanno firmato la sceneggiatura.

Un ricco inverno 2019-2020!

Ma non finisce qui, perché Warner Bros ha dimostrato davvero di averne per tutti i gusti! Il primo giorno del 2020, infatti, arriverà l'attesissimo Jumanji - The Next Level: dopo l'enorme successo del primo capitolo, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell'iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams. Diretto da Jake Kasdan, il film vede nel cast nuovamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

A novembre 2019 ritorna Ferzan Ozpetek col suo La Dea Fortuna. Il film racconta la storia di Alessandro e Arturo, interpretati da Edoardo Leo e Stefano Accorsi, una coppia da più di quindici anni. La loro relazione, un tempo accesa e passionale, ora molto affettuosa ma senza sprint, è in crisi quando all'improvviso la migliore amica dei due (Jasmine Trinca) gli lascia in custodia i suoi due bambini per qualche giorno. Questa interruzione della routine stravolgerà la vita dei due ragazzi, andando verso un finale folle.

Ecco l'intero listino della Warner Bros 2019/2020: