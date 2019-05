C'era una volta a... Hollywood, la recensione: Tarantino torna a celebrare il cinema

La recensione di C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Once Upon A Time in Hollywood: Brad Pitt e Quentin Tarantino nella prima foto del film

Ci accingiamo a scrivere questa recensione di C'era una volta a... Hollywood mantenendo fede alla "promessa" fatta al regista Quentin Tarantino, ovvero niente spoiler e niente che possa rovinare l'esperienza degli spettatori. Tutto questo vuol dire necessariamente non poter dire nulla soprattutto della parte finale del film e quindi rimandare poi a settembre - quando il film arriverà anche nelle sale italiane - eventuali approfondimenti su alcuni degli elementi più significativi della pellicola.

Dopo questa necessaria premessa, però, è impossibile non cominciare subito col dire che C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) - nono e forse penultimo (ma speriamo di no!) film di Tarantino - rappresenti in qualche modo una mezza delusione per tutti coloro che lo hanno a lungo atteso e soprattutto per tutti coloro che ritengono il regista del Tennessee uno degli autori più geniali degli ultimi decenni.

Once Upon a Time in Hollywood: Brad Pitt, DiCaprio e Al Pacino in una scena

È evidente che gran parte della delusione è dovuta proprio alle enormi aspettative che un progetto del genere si portava dietro, ma anche al netto di tutto questo è indiscutibile che Quentin Tarantino in passato abbia fatto molto di meglio di così e che quindi ci si trovi costretti a parlare di un passo indietro rispetto ai suoi ultimi lavori. Anche perché con Bastardi senza Gloria, Django Unchained e The Hateful Eight Tarantino era riuscito ad omaggiare, in modo brillante e sorprendente, il cinema di genere inserendo comunque dei temi (anche politici) forti e dirompenti. Temi che sembrano mancare quasi del tutto in questo nuovo film, a favore di un discorso di celebrazione del cinema, e in particolare quello della Hollywood degli anni '60, ancora più prorompente ma anche dominante.

Una trama che ruota attorno al cinema

C'era una volta a Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

La trama di C'era una volta a... Hollywood probabilmente sarà nota già a tutti, ma in ogni caso segue le vicende di due amici, l'attore Rick Dalton e l'amico stuntman Cliff Booth, nella mecca del cinema del 1969. I due non solo si trovano in un momento un po' difficile della loro carriera, ma si ritrovano anche ad essere vicini di casa di Roman Polanski e sua moglie, l'attrice Sharon Tate, proprio nel periodo in cui anche la famigerata famiglia Manson si aggirava per le colline di Hollywood.

Margot Robbie sul set di Once Upon a Time in Hollywood

Dire di più vorrebbe venire meno alla volontà del regista e quindi ci fermeremo qui, ma va anche detto che in termini di mera trama non ci sarebbe poi da aggiungere molto di più, perché il film vive soprattutto di situazioni e "vignette", spesso anche molto divertenti, quasi tutte legate al mondo del cinema. E infatti l'impressione che si ha è che per una volta Tarantino più che concentrarsi sulla sceneggiatura vera e propria, abbia riversato tutto il suo interesse e il suo talento soprattutto sulla (ri)costruzione di set, ambienti e film, veri e fittizi, della Hollywood che fu.

Un cast da Hollywood dei tempi d'oro

Quello che sicuramente funziona nel film è l'inedita coppia formata da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt che guida un cast assolutamente stellare e davvero troppo lungo da citare tutto. I due attori formano una coppia ben assortita e insieme danno vita ad alcuni duetti di alto livello, anche se in verità le migliori performance sono quelle in cui entrambi lavorano in solitaria: DiCaprio ha molto spazio nella parte metacinematografia, recitando di fatto in molteplici film e in modo sempre convincente, ma con un paio di vette assolute quando deve entrare e uscire dai vari personaggi che il suo Rick Dalton è chiamato a interpretare; a Brad Pitt invece spetta il personaggio più cool e brillante, quello che ha forse le sequenze più memorabili ed esaltanti dell'intera pellicola.

C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio circondato da ballerine

Sui comprimari invece arrivano le prime note dolenti, perché se è vero che il cast nel suo complesso è impressionante per quantità e qualità, sono davvero pochi quelli che hanno spazio a sufficienza. Tra questi c'è certamente Al Pacino, co-protagonista dei dieci minuti iniziali, e la splendida Margot Robbie che interpreta la Tate: il suo personaggio però è il vero tallone d'Achille del film perché, in fondo, poco più di un McGuffin; l'attrice ha pochissime linee di dialogo e un approfondimento pressoché nullo, una novità (in negativo) per un regista come Tarantino che in passato ci ha regalato così tanti personaggi femminili memorabili.

Il peso di chiamarsi Quentin Tarantino

C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio in una scena d'azione

Cos'è quindi che fa di questo C'era una volta a Hollywood la prima, parziale delusione di Quentin Tarantino? Se dovessimo sintetizzare la nostra opinione in poche parole, diremmo che, di fatto, è poco ambizioso. Perché se la cura di tutto ciò che riguarda la ricostruzione d'epoca (i manifesti, le insegne, gli spezzoni stessi di film e serie con lo stile di allora) è impeccabile e ricco di citazioni e divertissment tipici del regista, quello che sembra mancare è il film nel suo insieme, soprattutto considerato che la sua idea "forte", che emerge solo alla fine, era già facilmente intuibile fin dalla genesi del progetto e soprattutto in parte riciclata da uno dei film precedenti.

C'era una volta a Hollywood: Margot Robbie in una scena

Ma a pensarci bene quello che si nota di più è addirittura la (quasi) totale assenza di dialoghi e scene davvero tarantiniane (tranne che nel finale), ovvero tutte quelle sequenze brillanti, geniali e coraggiose che in passato sono diventate degli instant cult già alla prima visione e che hanno segnato in modo indelebile il cinema degli ultimi tre decenni. Il che non significa che questo C'era una volta a... Hollywood verrà presto dimenticato o che sia addirittura un brutto film, ma semplicemente che un autore come Tarantino ci ha abituato in passato ad un livello troppo più alto per poterci dire soddisfatti.