I film al cinema più attesi del 2023, tutti i nuovi film in uscita nelle sale da vedere

Con i suoi incassi da capogiro, Top Gun: Maverick ha riacceso la voglia di cinema nel grande pubblico. Del grande cinema consumato in sala, in mezzo a sconosciuti uniti dalla stessa passione, intenti a gustare popcorn e scene spettacolari davanti al grande schermo. Se il 2022 è stato l'anno del ritorno, il 2023 potrebbe essere quello della rinascita. A confermare il trend ci ha pensato Avatar: La via dell'acqua, uscito da tre settimane, che prosegue la sua folle corsa rianimando i botteghini di mezzo mondo. Nonostante lo stop forzato, la crisi degli incassi, l'esplosione delle piattaforme streaming e la chiusura di molte sale, la voglia di cinema non è venuta meno. Dopo l'antipasto della seconda metà del 2022, quello appena iniziato si profila un anno pieno di fermento, a giudicare dal proliferare dei titoli.

Indiana Jones 5: la prima foto del film

Senza dubbio, tra i film più attesi del 2023 al cinema vi è l'ormai tradizionale manciata di cinecomic. Ma se titoli come Top Gun: Maverick e lo stesso Glass Onion - Knives Out, che ha vissuto un felice antipasto cinematografico (durato purtroppo una sola settimana) prima di approdare su Netflix, confermano un po' di stanchezza verso il genere e la voglia del pubblico di diversificare le visioni, i Marvel Studios sono lì, granitici, pronti a lanciare i nuovi titoli dell'MCU. Il più atteso è senza dubbio Guardiani della Galassia Vol. 3, canto del cigno della saga dei Guardiani e del regista James Gunn che, dopo il licenziamento, ha fatto ritorno in Disney solo per concludere il lavoro iniziato. Il pubblico femminile (e non) potrebbe concentrarsi su The Marvels, sequel di Captain Marvel. Finora Brie Larson non è davvero riuscita a far breccia nel cuore dei fan dell'MCU, ma adesso l'attrice ha un'altra possibilità e non sarà sola. A darle man forte sono in arrivo Monica Rambeau e Ms. Marvel.

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

Alla politica conservativa dei Marvel Studios si contrappone il terremoto in casa DC con l'arrivo di James Gunn in veste di nuovo CEO insieme a Peter Safran. Un bel colpo di spugna rispetto al passato per ricostruire da zero un universo connesso e coerente in perfetto stile Marvel. Del vecchio DCU si salverà poco o niente, perciò il 2023 vedrà esaurirsi la vecchia ondata con i sequel di Aquaman e Shazam e col tormentato The Flash per poi ripartire da zero. Esulando dai fumetti, ma siamo ancora nel campo dei parenti stretti, tra i film più attesi del 2023 non mancano l'adattamento di Super Mario Bros e quello di Dungeons & Dragons, rispettivamente il videogame e il gioco di ruolo più popolari di tutti i tempi. Super Mario Bros. Il Film guida anche la pattuglia dei titoli d'animazione più attesi insieme a Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del premio Oscar Spider-Man: Into The SpiderVerse e al nuovo progetto Disney/Pixar, il delicato Elemental, che ci auguriamo non venga penalizzato dall'uscita in streaming come i suoi predecessori.

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Il 2023 segna il grande ritorno di Christopher Nolan dopo la rottura con Warner Bros. Il cineasta inglese torna a rivendicare la grandiosità del cinema girando rigorosamente in pellicola il biopic sul padre della bomba atomica, il fisico americano Robert Oppenheimer. La fine del rapporto ventennale tra Nolan e WB è dovuto alla spregiudicata politica di uscite in streaming dello studio che ha fatto infuriare più di un regista. Al contrario, Martin Scorsese ha deciso di cavalcare l'onda delle piattaforme streaming per realizzare i progetti che più gli stanno a cuore. Dopo il film Netflix The Irishman, Scorsese si è fatto finanziare da Apple l'atteso Killers of the Flower Moon, storia di una vera serie di delitti avvenuta in una riserva indiana negli anni '20 che, ci auguriamo, trovi il giusto spazio al cinema. E ci auguriamo che trovi il giusto spazio anche il nuovo film di Roman Polanski, ostracizzato per i guai legali dovuti a presunti crimini sessuali, che fa ritorno col misterioso The Palace, di cui si hanno pochi dettagli così come per il nuovo film di Woody Allen, il parigino Wasp 22, cinquantesima (e speriamo non ultima) pellicola del regista 87enne.

Oppenheimer: un'immagine

Il cinema italiano continua a sostenere la politica degli autori per capitalizzare il ritorno in sala con pellicole di peso. È questo il caso de La conversione di Marco Bellocchio, riflessione sull'intreccio tra fede, politica e libera scelta ispirato a un vero fatto di cronaca. Steven Spielberg ha cullato per anni il progetto, finito poi nelle mani di Bellocchio. L'anno in corso vede il ritorno in sala anche di Nanni Moretti e Matteo Garrone, il primo con Il sol dell'avvenire, titolo che contiene echi politici per un'incursione nella Roma anni '50-'70 che avrà a che fare col cinema, il secondo con Io capitano, riflessione sull'immigrazione filtrata attraverso lo sguardo di un bambino. Luca Guadagnino prosegue la sua esplorazione degli USA con Challengers, che vede Zendaya nei panni di una tennista intenta ad allenare il marito. Il suo collega di set, Josh O'Connor, sarà anche protagonista del nuovo film di Alice Rohrwaher, La chimera, ambientato nel mondo dei tombaroli negli anni '80. Last, but not least, Diabolik 3 concluderà la trilogia dei Manetti Bros. che esplora l'antieroe dei fumetti nato dalla penna delle sorelle Giussani.

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

Il 2023 sarà l'anno di Barbie? Probabile. Se il risveglio si vede dal mattino, l'hype sulla pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della celebre bambola Mattel e Ryan Gosling in quelli di Ken è alle stelle. Parodia, acuta riflessione sul corpo femminile o semplice divertissement? Considerando che nello script c'è lo zampino dell'intellettuale Noah Baumbach siamo davvero curiosi di vedere cosa ne verrà fuori. E se il 2022 è stato l'anno del ritorno di Top Gun, nel 2023 tocca a Indiana Jones riconquistare la scena dopo una lunga attesa. L'inossidabile Harrison Ford ha ancora molto da dire, ma il futuro di Indy è incerto, soprattutto per sopraggiunti limiti di età. Indiana Jones e la Ruota del Destino sarà il canto del cigno? Lo scopriremo solo al cinema.

DC Studios: James Gunn e Peter Safran nuovi CEO, si occuperanno di film, serie e progetti animati

Ecco l'elenco dei film più attesi in uscita al cinema nel 2023, suddivisi per genere

Film Drammatici

Film Commedia

Film di supereroi

Fantascienza e thriller

Film Horror

Film di animazione

Film italiani