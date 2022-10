DC Studios: James Gunn e Peter Safran nuovi CEO, si occuperanno di film, serie e progetti animati

James Gunn e Peter Safran sono i nuovi CEO dei DC Studios, come annunciato da Warner Bros Discovery.

Il regista e il produttore saranno quindi responsabili della direzione creativa dei franchise legati ai supereroi nel settore cinematografico, televisivo e nel campo dell'animazione.

Il nuovo incarico sarà attivo a partire da novembre e James Gunn e Peter Safran dovranno aggiornare sui nuovi progetti David Zaslav, Chiefe Executive Officer di Warner Bros Discovery, mentre collaboreranno con Mike De Luca e Pam Abdy, co-CEO di Warner Bros Film Group. I due co-CEO dovranno inoltre relazionarsi con Channing Dungey (Warner Bros Television Group), Casey Bloys (HBO e HBO Max), Kathleen Finch (US Networks Group), e David Haddad (Warner Bros Interactive Entertainment).

Tra i loro incarichi ci saranno quelli legati allo sviluppo e alla realizzazione di progetti a lungo termine riguardanti i marchi legati a DC Comics, focalizzandosi sulla continuazione della narrazione di qualità del DC Universe attraverso i vari mezzi audio-visivi, oltre a progettare metodi per ottenere una crescita economica legata ai franchise più iconici.

Zaslav ha commentato la notizia dichiarando: "DC ha alcuni tra i personaggi maggiormente in grado di intrattenere, più potenti e iconici al mondo e sono elettrizzato che i talenti unici e complementari di James e Peter si uniscano al nostro team di livello mondiale e supervisionino la direzione creativa del DC Universe. I loro decenni di esperienza nel realizzare film, i legami stretti con la comunità creativa, e i risultati ottenuti nell'elettrizzare i fan dei supereroi intorno al mondo li rendono qualificati in modo unico per sviluppare una strategia a lungo termine attraverso film, tv e animazione, e portare questo franchise iconico al prossimo livello di narrazione creativa".

Gunn e Safran hanno rilasciato insieme un comunicato: "Siamo onorati nell'essere la guida di questi personaggi della DC che abbiamo amato fin da bambini. Non vediamo l'ora di collaborare con gli sceneggiatori, i registi e gli attori di maggior talento al mondo per creare un universo integrato e multistratificato che permetterà ancora l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno nei confronti di Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e il resto dei personaggi della DC è pari solo al nostro impegno nei confronti della meraviglia della possibilità umana che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti nel dare forza all'esperienza cinematografica intorno al mondo mentre raccontiamo alcune delle storie più grandi e meravigliose mai narrate. Siamo specialmente entusiasti nel realizzare tutto questo con Mike, Pam, Casey, Channing e l'intero team di Warner Bros Discovery, e siamo grati nei confronti di David Zaslav, di cui condividiamo la coraggiosa visione per il futuro dei franchise e che ci permette di avere questa opportunità unica nella vita. Soprattutto, non vediamo l'ora di portarvi tutti nella storia del DCU".