Speciale San Diego Comic-Con 2022: tutti gli eventi e gli ospiti

Dopo due anni di astinenza, il San Diego Comic-Con 2022 torna nella sua forma e collocazione più o meno tradizionale con qualche accortezza legata alla sicurezza sanitaria. La più grande kermesse dedicata all'intrattenimento in tutte le sue forme torna a occupare il San Diego Convention Center dal 21 al 24 luglio per fornire tutte le anticipazioni sulla nuova stagione riguardo a cinema, televisione streaming. Libri, fumetti, videogiochi, cosplay e chi più ne ha più ne metta dedicata all'horror, fantasy e fantastico.

Implementate le misure di sicurezza e l'uso delle mascherine in interni, le maschere che davvero cattureranno l'attenzione dei fan sono quelle dei supereroi Marvel, protagonisti di uno dei panel più attesi di questa edizione. Dopo le scintille al box office di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e di Thor: Love and Thunder, attualmente nei cinema, il panel ospitato nella mitica Hall H svelerà il futuro della Fase 4 a cominciare da Black Panther: Wakanda Forever, seguito particolarmente atteso dai fan curiosi di sapere quale scelta ha preso lo studio per sostituire la figura di T'Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman.

Promette scintille e annunci da far tremare i polsi anche il panel di Warner Bros. e DC, che sfrutteranno la kermesse per aggiornare i fan sul DCEU, in particolare su Black Adam e Shazam! Furia degli Dei, ma potrebbe essere dedicato uno spazio anche ad Aquaman e il Regno Perduto, mentre non si parlerà (ancora) di The Flash e Blue Beetle, ancora "troppo lontani nel tempo per avere un impatto significativo".

House of the Dragon: certi personaggi sono diventati neri perché non volevano un altro gruppo di bianchi in tv

Orfani di Star Wars e delle anticipazioni di Sony e Universal, i fan del fantasy si riverseranno in massa a seguire i panel HBO dedicati al prequel de Il trono di spade, House of the Dragon, ambientato 200 anni prima degli eventi della serie di culto, che debutterà il mese prossimo.

Grandissima l'attesa per la preview della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, altro prequel che narrerà un'epoca della Terra di Mezzo precedente a quanto mostrato finora sul grande schermo grazie all'estro di Peter Jackson.

