Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, lo spettacolare trailer del San Diego Comic-Con 2022

Il primo trailer di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il film ispirato al popolare gioco di ruolo Hasbro, mostra il cast capitanano da Chris Pine e Michelle Rodriguez in azione in un mondo magico e misterioso.

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del San Diego Comic-Con 2022, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri non ci ha regalato solo un panel indimenticabile e un'esperienza immersiva attraverso una Taverna tridimensionale che ha ospitato rifocillato i fan, ma ci ha offerto uno spettacolare trailer che mostra in azione il cast del film.

Nel video si possono vedere dei dettagli dello spettacolare mondo creato per il grande schermo, con draghi in azione, scene d'azione, tanta magia e dei protagonisti che intraprendono una missione pericolosa ed emozionante.

Dungeons & Dragons, Chris Pine: "È un incrocio tra Il Trono di Spade e i Goonies"

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è un film action fantasy basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.

Il film, che vede un cast composto dalle star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant, sarà distribuito da Paramount Pictures nel 2023.