Masters of the Universe: Revolution, William Shatner nella serie animata

William Shatner si unirà al ricchissimo cast vocale di Masters of the Universe: Revolution, serie animata Netflix sequel di Masters of the Universe: Revelation.

Il veterano di Star Trek, William Shatner, si prepara a recitare nella serie Netflix Masters of the Universe: Revolution, sequel di Masters of the Universe: Revelation. L'annuncio nel corso del san diego comic-Con 2022, in corso in California. Shatner è il primo nome confermato nella serie sequel, come conferma IGN.

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Al momento dello show si sa ben poco. Il sequel è stato annunciato il mese scorso durante la Geeked Week di Netflix. Sappiamo che Kevin Smith tornerà alla produzione esecutiva del progetto animato, che dovrebbe riprendere proprio da dove si era interrotta la serie precedente.

Presumibilmente William Shatner si unirà a Mark Hamill, Chris Wood, Lena Headey e altri membri del cast in Masters of the Universe: Revolution visto che He-Man e i suoi amici saranno ancora una volta costretti ad affrontare il nefasto Skeletor.

Ne sapremo di più nelle prossime ore, visto che William Shatner dovrebbe apparire al Comic-Con Live Show. Reso famoso soprattutto per il ruolo del Capitano James Kirk in Star Trek, il divo 91enne è apparso in innumerevoli programmi televisivi e film nella sua carriera che abbraccia sette decenni. Per tutti gli aggiornamenti, seguite il nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022.