Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, gli abitanti di Númenor in una nuova foto

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà una delle serie protagoniste al Comic-Con 2022 e il magazine Entertainment Weekly ha ora celebrato il nuovo progetto targato Amazon Studios condividendo una nuova foto di alcuni dei protagonisti in copertina.

Lo scatto usato per la cover mostra alcuni dei personaggi che vivono a Númenor, il leggendario regno mai rappreseentato prima sugli schermi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la copertina di EW

Lo showrunner della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, JD Payne ha spiegato parlando della location inedita: "Si è trattato di un luogo su cui ci siamo concentrati moltissimo dicendo 'Dobbiamo realizzarlo nel modo giusto. Non è mai stato visto prima. Le persone hanno qualche idea sull'aspetto degli elfi o dei nani, e di quello che dovrebbero avere questi regni, ma Númenor, per alcuni aspetti, era come avere carta bianca".

La copertina ritrae quindi Cynthia Addai-Robinson nella parte della regina reggente Miriel, discendente di una lunga stirpe di leader reali. Accanto a lei ci sono Pharazôn (Trystan Gravelle), Elendil (Lloyd Owen) e Isildur (Maxim Baldry), figlio di Elendil.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre. Venerdì 22 luglio, invece, si terrà un panel nella sala H del San Diego Comic-Con durante il quale interverranno Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafindin, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxin Baldry, Ema Horvath, Lloyd Owen, Leon Wadham, Markella Kavenagh, Megan Richards, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Sophia Nomvete e Owain Arthur assieme agli showrunner JD Payne, Patrick McKay, e alla produttrice Lindsey Weber.