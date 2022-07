The Walking Dead: il trailer degli ultimi episodi della stagione 11 e dello spinoff Tales of TWD

Al San Diego Comic-Con 2022 sono stati condivisi i trailer degli ultimi episodi di The Walking Dead 11 e dello spinoff Tales of the Walking Dead.

I fan di The Walking Dead, grazie al San Diego Comic-Con 2022, hanno potuto vedere i trailer degli ultimi episodi della serie e dello spinoff antologico Tales of the Walking Dead.

Il video dedicato alla serie originale ripercorre gli eventi principali avvenuti in dodici anni, offrendo poi qualche breve anticipazione riguardante lo scontro finale con il Commonwealth.

La messa in onda delle ultime puntate di The Walking Dead arriveranno sugli schermi, in Italia di Disney+, a partire dal 2 ottobre.

Nel cast dell'ultimo capitolo dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman ci saranno Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Tales Of The Walking Dead è invece il progetto antologico che debutterà sugli schermi americani il 14 agosto. Ogni puntata avrà al centro personaggi diversi legati all'universo creato per il piccolo schermo.

Tra i ritorni nel mondo post-apocalittico c'è Samantha Morton nel ruolo di Dee, ovvero Alpha, la leader dei Sussurratori.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Terry Crews nella parte di Joe, Olivia Munn che sarà Evie, Parker Posey nei panni di Blair, Jillian Bell che sarà Gina, Anthony Edwards nella parte del Dottor Everett, Poppy Liu che interpreta Amy, Danielle Pineda nella parte di Idalia, Danny Ramirez in quella di Eric, e Jessie T. Usher che sarà Davon.