David di Donatello 2024: tutti i vincitori, Io capitano è il miglior film

Per nulla scontata la scelta dei David di Donatello 2024 dove Io capitano di Matteo Garrone batte il favorito C'è ancora domani, fortunatissimo esordio alla regia di Paola Cortellesi, conquistando sette statuette tra cui miglior film e miglior regia. La pellicola che racconta il viaggio dall'Africa all'Europa di due giovani migranti si è imposta nel corso della cerimonia condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, ospitata negli Studi di Cinecittà.

Palazzina LAF: Michele Riondino con Elio Germano in una foto del film

Paola Cortellesi deve "accontentarsi" di cinque statuette tra cui quella per la miglior regista esordiente e per la miglior attrice protagonista. Cinque premi anche per Rapito di Marco Bellocchio. Tra le sorprese della serata, Michele Riondino soffia al favorito Valerio Mastandrea la statuetta per il miglior attore protagonista con il suo esordio da regista, Palazzina LAF, che ottiene anche il David per il miglior attore non protagonista assegnato all'ottimo Elio Germano. Il film conquista, inoltre, il premio per la miglior canzone originale con La mia terra di Diodato.

Ecco l'elenco completo dei vincitori ai David di Donatello 2024

MIGLIOR FILM

IO CAPITANO

MIGLIOR REGIA

Io capitano - Matteo GARRONE

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

C'è ancora domani - Paola CORTELLESI

MIGLIOR PRODUTTORE

Io capitano - ARCHIMEDE, RAI CINEMA, PATHÉ, TARANTULA

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

C'è ancora domani - Furio ANDREOTTI, Giulia CALENDA, Paola CORTELLESI

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Rapito - Marco BELLOCCHIO, Susanna NICCHIARELLI

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

C'è ancora domani - Paola CORTELLESI

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Palazzina LAF - Michele RIONDINO

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

C'è ancora domani - Emanuela FANELLI

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Palazzina LAF - Elio GERMANO

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Io capitano - Paolo CARNERA

MIGLIORE COMPOSITORE

Adagio - SUBSONICA

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Palazzina LAF - LA MIA TERRA, musica, testi e interpretazione di DIODATO

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Rapito - scenografia Andrea CASTORINA, arredamento Valeria VECELLIO

MIGLIORI COSTUMI

Rapito - Sergio BALLO, Daria CALVELLI

MIGLIOR TRUCCO

Rapito - Enrico IACOPONI

MIGLIOR ACCONCIATURA

Rapito - Alberta GIULIANI

MIGLIORE MONTAGGIO

Io capitano - Marco SPOLETINI

MIGLIOR SUONO

Io capitano - Presa diretta: Maricetta LOMBARDO, Montaggio del suono: Daniela BASSANI, Creazione suoni: Mirko PERRI, Mix: Gianni PALLOTTO

MIGLIORI EFFETTI VISIVI - VFX

Io capitano - Supervisore: Laurent CREUSOT, Producer: Massimo CIPOLLINA

MIGLIOR DOCUMENTARIO - PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA di Mario MARTONE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

ANATOMIA DI UNA CADUTA di Justine Triet (Teodora Film)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

THE MEATSELLER di Margherita GIUSTI

DAVID GIOVANI

C'È ANCORA DOMANI di Paola CORTELLESI

Le dichiarazioni dei vincitori

Matteo Garrone, regista di Io capitano, dichiara: "I premi sono importanti, ma servono soprattutto a far vedere di più un film. Mi auguro che i David aiutino il mio film a tornare nelle sale e a essere visto dal maggior numero di persone possibile", soffermandosi poi sull'importanza di insegnare il cinema nelle scuole.

Protagonista della serata, Paola Cortellesi è chiamata a salire sul palco più volte, ma il momento più emozionante è quello in cui ritira il premio per la miglior attrice protagonista. Miglior attrice non protagonista, Emanuela Fanelli, alla fine dei ringraziamenti, si rivolge direttamente a Paola Cortellesi dichiarando: "Sono orgogliosa di essere un pezzetto di una cosa così grande, e questo film è diventato così grande perché lo hai fatto tu".

Discorso impegnato per Michele Riondino, miglior attore protagonista per Palazzina LAF: "A Taranto siamo cresciuti con l'idea che la fabbrica ci dà il lavoro, ma la fabbrica può essere sostituibile se si sviluppano altre forme di sostentamento e il cinema è uno di queste".

Tra i protagonisti della serata anche Rapito, la pellicola a sfondo storico di Marco Bellocchio sulla vicenda di Edgardo Mortara. Il regista, premiato per la miglior sceneggiatura non originale co-firmata con Susanna Nicchiarelli, dopo i ringraziamenti di rito ha ammesso di avere una certa età, augurandosi "di conservare la testa per fare qualche altro film prima di ritirarmi".

Ma i David lasciano anche spazio a una piccola polemica. Il costumista di Rapito Dario Ballo, premiato col David per il film di Marco Bellocchio insieme a Daria Calvelli, si è lamentato della presenza di una sola statuetta a più premiati, ma soprattutto ha contestato la scelta di posizione i candidati della sua categoria fuori dalla sala principale, nello specifico sulle scale del Teatro 14.