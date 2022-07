Superman: Henry Cavill apparirà al San Diego Comic-Con 2022?

Si vocifera che Henry Cavill apparirà al San Diego Comic-Con 2022 nel panel Warner/DC per parlare del suo futuro come Superman.

Si vocifera di un'apparizione a sorpresa di Henry Cavill durante i panel Warner Bros e DC del San Diego Comic-Con 2022. A lanciare la notizia è Deadline, anticipando il rumor secondo cui Cavill apparirà per parlare del futuro di Superman.

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Questo rumor fresco di giornata sia ggiunger alle voci secondo cui Superman potrebbe comparire in un cameo in Black Adam, in uscita nei cinma italiani il 20 ottobre. Il cameo seguirebbe le apparizioni in Shazam! nel 2019 e nel finale della serie Peacemaker dello scorso febbraio. Come rivela il nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022, sia Black Adam che Shazam! Furia degli Dei saranno oggetto del panel Warner che si terrà sabato nella mitica Hall H.

Solo qualche settimana fa lo stesso Dwayne Johnson aveva annunciato con un video il panel di Black Adam al San Diego Comic-Con 2022.

Henry Cavill ha debuttato nei panni di Clark Kent nel 2013 ne L'uomo d'acciaio, per poi tornare a indossare il costume e il mantello del celebre eroe alieno in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e in Justice League (2017) per poi integrare la sua parte lo scorso anno nella versione aggiornata Zack Snyder's Justice League.

Superman: Henry Cavill è troppo vecchio per tornare nel ruolo?

Nonostante la mancanza di novità sul futuro dell'eroe, Cavill ha espresso il desiderio di proseguire l'esperienza nei panni di Clark Kent spiegando:

"Sentivo che L'uomo d'acciaio fosse una meravigliosa storia di apertura, una storia sulle origini di Superman. Gli ha lasciato molto spazio per crescere oltre e diventare l'eroe che riconosciamo. Batman v Superman ha preso una svolta drammatica lungo una strada più oscura ed era una storia in prospettiva di Batman quindi non mostrava davvero gli aspetti di Superman che ero molto, molto desideroso di mostrare. Lo Snyder Cut si è sicuramente avvicinato un po' di più a questa visione".