Gli showrunner della serie Gli anelli del potere estendono l'accordo con Amazon in vista della stagione 3

Gli showrunner della serie Gli Anelli del Potere, Patrick McKay e JD Payne, hanno stretto un nuovo accordo con Amazon MGM Studios, lanciando anche la loro casa di produzione 10:40 PM Productions.

I due collaboreranno in esclusiva, per quanto riguarda i progetti televisivi, per tre anni con lo studio.

Un importante accordo

McKay e Payne hanno scritto e prodotto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che ha debuttato su Prime Video nell'autunno 2022. La serie è stata la più vista al mondo tra i titoli Amazon Original, rimanenendo tra le prime quattro posizioni nelle classifiche degli show in streaming più visti durante la prima stagione.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Morfydd Clark

Vernon Sanders ha dichiarato: "Abbiamo iniziato questo notevole viaggio con JD e Patrick oltre cinque anni e mezzo fa e non ci siamo più guardati indietro. Continuiamo a essere stupiti dalla portata e dalla dimensione della loro visione e dall'enorme successo globale ottenuto da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nella prima stagione, che ha stabilito nuovi record. Non vediamo l'ora che gli utenti di Prime Video vivano l'esperienza dell'epica avventura e del dramma con un'alta posta in gioco che JD e Patrick stanno continuando a costruire nel corso della seconda stagione e oltre. Naturalmente lo studio è elettrizzato nell'estendere il nostro accordo con queste brillanti menti creative mentre continuano a mettere a disposizione la loro passione per una narrazione grandiosa".

Lo studio sembra quindi pronta a confermare la produzione della stagione 3, le cui riprese dovrebbero avvenire in un nuovo spazio situato nei pressi dei Shepperton Studios nel Regno Unito.