Shazam! Furia degli Dei: il trailer del sequel svelato al San Diego Comic-Con 2022

Il San Diego Comic-Con 2022 ci regala il primo trailer di Shazam! Furia degli Dei, nuovo capitolo della saga con protagonista Zachary Levi.

Nel video Shazam ha una crisi di coscienza parlando dei suoi poteri, sostenendo di non meritarli e chiedendosi in che modo può essere utile. Lui e i suoi amici devono inoltre affrontare le tre figlie di Atlantide che vogliono impossessarsi dei suoi poteri. Il personaggio affidato a Helen Mirren, infatti, sostiene che i poteri delle divinità siano stati rubati dai ragazzi e siaquindi una questione personale. Nel trailer Shazam dice inoltre a Hespera: "Ho visto tutti i film di Fast and Furious e la cosa più importante è la famiglia!".

Quando nella primavera del 2019 Shazam! debuttava sugli schermi di tutto il mondo, nessuno si aspettava il successo che ha travolto la pellicola considerata minore nel pantheon di eroi DC. Passato un po' in sordina rispetto ai progetti dedicati ai suoi colleghi più famosi, il lungometraggio dedicato al fu Captain Marvel (il primo nome di Shazam) diretto da David F. Sandberg si è rivelat una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati dei cinecomic e dell'universo DC, spronando Warner Bros. e DC Films a dare subito l'approvazione per la realizzazione di un sequel.

Il sequel Shazam! Furia degli Dei vedrà l'ingresso di tanti nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu (nei panni delle villain Hespera e Calypso) e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

"È un film molto più grandioso del primo", ha commentato il regista David F. Sandberg. "Ci sono così tante cose che non vedo l'ora che le persone vedano. Non temo gli spoiler, non vedo l'ora di mostrare le nostre creature, l'azione e tutto il resto".