Le serie tv più attese del 2024, da True Detective a Il problema dei tre corpi

Le serie tv più attese del 2024 su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Sky e NOW, Paramount+, Rai Play. Non ci facciamo mancare niente nella nostra guida alla visione di inizio anno.

L'anno nuovo porta con sé i buoni propositi per i 12 mesi che verranno. Tra questi per gli appassionati di storie sul "piccolo" schermo ci sono le serie tv più attese del 2024. Alcune imminenti, altre senza una data di uscita. Novità, nuove stagioni, epiche conclusioni in preparazione: sono tutte ugualmente da non perdere e spaziano sempre più tra le tante esigenze di palati seriali in ascolto. Nella nostra oramai consueta guida alla visione di inizio anno, e mentre stiamo per immergerci ufficialmente nella Award Season, abbiamo provato a fare il punto dividendo i titoli per piattaforma: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky e NOW, Paramount+, RaiPlay. Prendete quindi carta e penna, le note dello smartphone o altro, insomma calendari alla mano, per segnarvele e soprattutto dirci: Qual è la serie tv del 2024 che attendete di più?

Mrs. Davis: una foto della serie di Damon Lindelof con Betty Gilpin

Prima di addentrarci nel nostro speciale, è bene precisare che rimangono attualmente inediti e senza casa in Italia - oltre che molto attesi - i seguenti titoli: il revival di Party Down, la comedy STARZ con un cast stellare; Our Flag Means Death di Taika Waititi che prende in giro il mondo piratesco; Poker Face con Natasha Lyonne dall'universo di Knives Out; Mrs. Davis dalla penna di Damon Lindelof con Betty Gilpin; Based on a True Story con Kaley Cuoco e Chris Messina in risposta a Only Murders in the Building, Pitch Perfect: Bumper in Berlin spin-off della trilogia canora cinematografica con protagonista Adam DeVine e Twisted Metal dall'omonimo videogioco con Anthony Mackie. Attesa per l'autunno e attualmente senza casa è anche The Penguin di HBO Max, lo spin-off di The Batman con Colin Farrell a riprendere il ruolo del villain dell'Uomo Pipistrello.

Le serie tv più attese del 2024 su Netflix

Non abbiamo incluso nella nostra classifica delle serie più attese su Netflix la quinta ed ultima stagione di Stranger Things, che inizia proprio a gennaio la produzione per una finestra d'uscita difficilmente visibile prima del 2025, o altre di cui non abbiamo nemmeno un indizio sulla data di pubblicazione, come The Sandman 2 o Arcane: League of Legends 2, o ancora le nuove stagioni dei successi The Diplomat, The Night Agent, The Recruit, Avvocato di Difesa.

1. Skam Italia 6

Sam Italia: una scena della serie

Attesissima per il 18 gennaio la sesta stagione di Skam Italia, remake a tinte nostrane del teen drama norvegese a cura del team capitanato da Ludovico Bessegato per Cross Productions, che racconta la vita quotidiana di un gruppo di studenti di un liceo di Roma, affrontando tematiche sociali tipiche dell'adolescenza. Ogni stagione è incentrata su uno di loro e, dopo Eva (Ludovica Martino), Martino (Federico Cesari), Eleonora (Benedetta Gargari), Sana (Beatrice Bruschi) ed Elia (Francesco Centorame), toccherà ad Asia (Nicole Rossi).

2. Griselda

Griselda: Sofia Vergara in una foto della serie

Debutta il 25 gennaio la serie che vede il ritorno di tv dopo 11 stagioni di Modern Family di Sofía Vergara nei panni di una signora del narcotraffico di nome Griselda. Eccessivo come solo le produzioni in lingua spagnola sanno fare, fin dal poster, il serial dal creatore di Narcos e Narcos: Messico vuole raccontare la vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

3. Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender, la foto del cast

Chissà se il 22 febbraio sarà una data da ricordare su Netflix come lo è stata quella del debutto del live action di One Piece. Dopo svariati tentativi poco riusciti, tra cui uno al cinema di M. Night Shyamalan, questa volta tocca alla serialità provare a raccontare la storia di Avatar: The Last Airbender ovvero un mondo fittizio ispirato all'Oriente e diviso in quattro regni corrispondenti ai quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra, dall'omonima serie a fumetti edita in Italia da Tunuè.

4. Supersex

Supersex: una scena

La storia personale e professionale della star del porno Rocco Siffredi, che ha avallato il progetto, atteso per il 6 marzo sulla piattaforma. Un progetto che ha fatto parlare di sé fin dal primo annuncio. Al centro del racconto la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia. Nel cast di Supersex Alessandro Borghi (Siffredi), Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Enrico Borello (Gabriele), Saul Nanni (Rocco ragazzo), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie), Linda Caridi (Tina) diretti da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni.

5. Il problema dei tre corpi

Il problema dei tre corpi: un'immagine dalla serie Netflix

Annunciata per la prima volta al TUDUM e tratta dalla trilogia di romanzi sci-fi cinese Il problema dei tre corpi di Liu Cixin, questo maestoso progetto sembra voler essere la risposta di Netflix a House of the Dragon di HBO e Gli Anelli del Potere di Prime Video. Ad avere l'arduo compito di adattare questa saga stratificata e complessa proprio gli ex showrunner de Il Trono di Spade: David Benioff e D. B. Weiss, in cui ritroveranno tra gli altri John Bradley (Samwell Tarly). Dalle prime immagini mostrate, è chiaro il grande investimento della piattaforma ne Il problema dei tre corpi. Speriamo a buon rendere, sicuramente è la novità dell'anno più attesa su Netflix e arriverà il 21 marzo.

Il problema dei 3 corpi, la nuova scommessa targata Netflix: un kolossal sci-fi da attendere con impazienza

6. La vita che volevi

La vita che volevi: Vittoria Schisano in una scena della serie

Prima serie italiana con una protagonista transgender, La vita che volevi nasce da un'idea di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Gloria (Vittoria Schisano) è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l'amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall'arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé i propri figli e anche i segreti del passato di Gloria, un passato che pensava di aver sepolto per sempre. Per Gloria è giunto il momento di fare i conti con "la vita che voleva", il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l'amore è l'unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

7. Il Gattopardo

Il gattopardo: Deva Cassel sul set

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio (interpretato da Kim Rossi Stuart). Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile: un matrimonio. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Tra i titoli di punta presentati al See What's Next (qui il nostro speciale).

8. Bridgerton 3

Bridgerton: Luke Newton e Nicola Coughlan saranno i protagonisti della stagione 3

Arriverà in due parti, per la precisione il 16 maggio e 13 giugno - come oramai tradizione per serie di punta su Netflix anche Bridgerton, il drama in costume prodotto da Shonda Rhimes. Al centro della terza stagione una nuova coppia partendo da uno dei fratelli Bridgerton, in questo caso Colin (Luke Newton), e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), che deve tenere segreta la propria identità di Lady Whistledown, operazione ancora più ardua ora che è determinata a sposarsi. La serie è già stata rinnovata per una quarta stagione e ha all'attivo anche lo spin-off prequel dedicato alla Regina Carlotta, disponibile sempre sulla piattaforma.

9. The Umbrella Academy 4

The Umbrella Academy: il poster della stagione 4

Canto del cigno anche per la serie fumettistica The Umbrella Academy, tratta dall'omonimo graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, pubblicata in Italia da Bao Publishing. L'ultima Apocalisse da affrontare per la sgnangherata e iper-disfunzionale famiglia protagonista degli Hargreeves, formata dai ragazzi disadattati con superpoteri Viktor (Elliot Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan) e Numero Cinque (Aidan Gallagher), oltre al fidato fantasma di Ben (Justin H. Min).

10. Heartstopper 3

Heartstopper 2: una foto di scena

Mentre sugli scaffali arriva il quinto volume della graphic novel originaria, su Netflix è attesa la terza stagione di Heartstopper, la teen comedy very british curata dalla stessa Alice Oseman che vuole raccontare l'identità di genere in modo assolutamente adorabile e fumettoso attraverso un gruppo di ragazzi inglesi alla scoperta di se stessi. Al centro dei nuovi episodi i disordini alimentari di Charlie (Joe Locke) e come li affronterà Nick (Kit Connor). Ma anche il prosieguo delle vite sentimentali di Tao (William Gao), Ellie (Yasmin Finney), Tara (Corinna Brown), Darcy (Kizzy Edgell) e Isaac (Tobie Donovan).

Le serie tv più attese del 2024 su Prime Video

Anche per le serie più attese su Prime Video abbiamo voluto dare spazio a titoli più ravvicinati o comunque di cui avevamo una finestra indicativa d'uscita, tralasciandone altri come le nuove stagioni di Sono Lillo e Pesci Piccoli, The Bad Guy che dovremmo vedere nel corso dell'anno.

1. Expats

Expats: Nicole Kidman in una scena della serie TV

Esce il 26 gennaio Expats, la serie ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014 con al centro tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. Il serial si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary). Kidman e Lulu Wang sono inoltre executive producers della serie.

2. Mr & Mrs Smith

Mr. & Mrs. Smith: una foto della serie

Attesa inizialmente per fine 2023 e ora rimandata al 2 febbraio 2024 a causa del doppio sciopero di sceneggiatori e attori che ha caratterizzato l'anno passato, Mr. & Mrs. Smith è la serie remake del celebre film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Inizialmente sviluppata da Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge che ne sarebbero dovuti essere anche i protagonisti nei panni dei personaggi titolari, la serie ha visto l'uscita da parte di Waller-Bridge per divergenze creative lasciando Glover alle redini del progetto, a cui è stata affiancata Francesca Sloane nella scrittura e Maya Erskine (PEN15) come interprete di Mrs. Smith. Come nel film, John e Jane hanno abbandonato le proprie vere identità per diventare partner, nello spionaggio e nel matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un'opzione.

3. Fallout

Fallout: una prima immagine della serie

Attesissimo per il 12 aprile è l'adattamento televisivo di Fallout. Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, la serie prodotta da Jonathan Nolan & Lisa Joy è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'Apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

4. Antonia

Un'ironica serie dramedy in sei episodi (che vedremo nel 2024 e sembra un po' "la Fleabag italiana"), Antonia ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un'occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, ha per protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea che mostreranno una versione sopra le righe della loro reale vita di coppia. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli.

5. Citadel: Diana

Citadel: una foto di Matilda De Angelis

Citadel: Diana è la serie "spin-off" parte dell'ambizioso progetto a livello globale di Prime Video da parte dei fratelli Anthony e Joe Russo con protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci nella sua versione statunitense e che avrà varie versioni a livello locale. Protagonista di quella italiana sarà Matilda De Angelis, che dovrebbe essere la prima che vedremo nel 2024 di questo nuovo universo condiviso. L'attrice sarà affiancata da Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. Ulteriori produzioni targate Citadel in diverse lingue sono in lavorazione, inclusa la già confermata serie Original indiana sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K. (The Family Man).

6. Those About To Die

Those About To Die: la copertina del romanzo

Sarà distribuita a livello internazionale (anche in Italia) da Prime Video la serie di Peacock Those About to Die, drama storico diretto da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla), ispirata dall'omonimo saggio di Daniel P. Mannix, la serie in 10 episodi trasporterà gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte dei gladiatori nell'antica Roma. Nel cast Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell'Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon (Il Trono di Spade) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso) nel ruolo di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il Trono di Spade) sarà Viggo, ma anche tra gli altri la nostra Gabriella Pession (Crossing Lines).

7. The Boys 4

The Boys: il teaser poster della stagione 4

Dopo la parentesi creata dallo spin-off Gen V, successone sulla piattaforma, c'è grande attesa per il ritorno dei ragazzacci anti-supereroi creati da Garth Ennis e Darick Robertson. Ovviamente nella quarta stagione di The Boys torneranno Billy Butcher e Homelander, rispettivamente interpretati da Karl Urban e Antony Starr, che hanno sorpreso il pubblico nell'esplosivo finale dello spin-off. Uno spaccato sempre crudo e senza peli sulla lingua di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys del titolo, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

8. Sul più bello - la serie

Sul più bello: una scena del film

Dopo il successo della trilogia cinematografica, arriva Sul più bello - La serie, sequel televisivo sempre in mano a Roberto Proia insieme a Francesca Marino che è anche alla regia - co-prodotto da Eagle Pictures, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Tornerà Ludovica Francesconi nel ruolo di Marta e insieme a lei anche gli amici storici Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale), ma anche nuovi personaggi come Aurora, interpretata da Denise Capezza. Una trilogia realizzata in tempi record (365 giorni) e che continuerà in streaming nel corso del 2024.

9. Prisma 2

Prisma: un primo piano di Mattia Carraro

Una delle serie teen italiane più apprezzate degli ultimi anni è Prisma - guarda caso dietro gli stessi creatori di SKAM, Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, per raccontare l'identità di genere nella provincia latinense. Nuove sfide attendono i protagonisti: l'esordiente Mattia Carrano nel doppio ruolo dei gemelli Andrea e Marco, Chiara Bordi è Carola, Lorenzo Zurzolo è Daniele e Caterina Forza è Nina. Ogni episodio il nome di un colore, proprio come il prisma che racconta il serial.

10. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Morfydd Clark

È stata accolta con opinioni contrastanti ma è indubbio che c'è curiosità verso la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (in originale The Lord of the Rings: The Rings of Power) la serie creata da J. D. Payne e Patrick McKay e basata sulle appendici del romanzo Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Lo show è ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi raccontati nelle due trilogie principali, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. I nuovi otto episodi, attesi nel corso del 2024, riprenderanno dopo le sconvolgenti rivelazioni del precedente finale di stagione.

Le serie tv più attese del 2024 su Disney+

Disney+ nel 2024 dovrà puntare meno sui brand come Marvel e Star Wars proponendo meno titoli e più mirati, mentre proverà a variare ancora di più l'offerta ai propri abbonati tra titoli Star, HULU, FX, ABC, FOX e così via. Ecco quindi le serie da vedere sulla piattaforma della Casa di Topolino, tra novità e nuove attese stagioni, sia drama che comedy, come Extraordinary 2, la crimedy che farà da spalla a Only Murders in the Building, Morte e altri dettagli con Mandy Patinkin (16 gennaio oltreoceano) o il biopic a puntate dedicato a Cristóbal Balenciaga (19 gennaio). Senza dimenticare la midseason generalista, che sfornerà i nuovi episodi di Grey's Anatomy, 9-1-1, Will Trent, Abbott Elementary, Non sono ancora morta e tanti altri ora che finalmente il doppio sciopero si è concluso e a Hollywood si è tornati alacremente a lavoro).

1. Echo

Echo: la prima foto della serie Marvel

Prima serie tv della nuova etichetta Spotlight del Marvel Cinematic Universe, che permetterà di fruire di contenuti non necessariamente collegati l'uno con l'altro (anche se è comunque un prosieguo degli eventi di Hawkeye), Echo arriverà sul servizio streaming della Casa di Walt il 10 gennaio, per la prima volta con tutti i cinque episodi subito disponibili. Protagonista il personaggio titolare alias Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox prima supereroina sorda e con una gamba d'acciaio, il cui comportamento spietato a New York la raggiunge nella sua città natale. Se vuole sperare di andare avanti, dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità. Nel cast anche il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio. Attesa per l'autunno 2024 è invece Agatha: Diari di Darkhold (precedentemente nota come Agatha: Coven of Chaos), spin-off di WandaVision incentrato su Kathryn Hahn che torna nel ruolo di Agatha, la lettrice del Darkhold di Westview amatissima dai fan. Tra le prossime serie animate targate Marvel Studios, nel 2024 su Disney+ arriverà anche X-Men '97.

2. Feud: Capote vs the Swans

Feud: il poster della stagione 2 della serie antologica

Attesa per il 31 gennaio su FX (e prossimamente da noi su Disney+) la seconda stagione della serie antologica Feud, che perde il suo creatore Ryan Murphy sostituito da Jon Robin Baitz (Brothers & Sisters) alla scrittura e Gus Van Sant alla regia, e si intitolerà Capote vs. The Swans. Sarà incentrato sulle donne di Truman Capote (Tom Hollander): Naomi Watts è Babe Paley, Diane Lane è Slim Keith, Chloë Sevigny è C.Z. Guest, Calista Flockhart è Lee Radziwill, Demi Moore è Ann Woodward, Molly Ringwald è Joanne Carson. Nel cast anche Treat Williams (Bill Paley), Ella Beatty (Kerry O'Shea), Joe Mantello (Jack Dunphy) e Chris Chalk (James Baldwin).

3. Shōgun

Locandina di Shōgun

Attesissimo per il 27 febbraio è sicuramente questo nuovo titolo evento globale di FX, Shōgun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell in dieci episodi da parte di Rachel Kondo e Justin Marks, ambientato in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l'ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto. La serie si avvale di un acclamato cast giapponese, senza precedenti per una produzione americana.

4. Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte, la serie sul Lato Oscuro della Forza

Per l'universo televisivo sempre più espanso di Guerre Stellari, arriverà prossimamente in piattaforma Star Wars: The Acolyte. La serie è un mystery-thriller che porterà ancora una volta gli spettatori in una galassia lontana lontana di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Una ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che si troveranno ad affrontare saranno più sinistre di quanto abbiano mai immaginato. Attesa nel corso del 2024 anche Star Wars: Skeleton Crew che racconterà la storia di quattro ragazzi che si perdono nell'immensità della galassia cercando di ritrovare la strada di casa.

5. Doctor Who

Doctor Who: Millie Gibson e Ncuti Gatwa in The Church on Ruby Road

Dopo aver preso i diritti internazionali fuori dal Regno Unito (dove va in onda sulla BBC) e dopo aver trasmesso durante le festività natalizie i vari speciali di raccordo per il 60° Anniversario, Disney+ programmerà anche l'inedita stagione 14 di Doctor Who. In realtà si tratterà di una sorta di reboot con numerazione a partire da una prima stagione col nuovo Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa di Sex Education, insieme alla sua companion col volto di Millie Gibson, già conosciuti negli ultimi speciali natalizi. Dovrebbe arrivare anche la serie completa nel corso del 2024 sulla piattaforma.

Le serie tv più attese del 2024 su Apple TV+

Apple TV+ è oramai una piattaforma sinonimo di qualità, lo sanno anche i muri. Il 2024 si prospetta altrettanto ricco e proficuo tra nuove attesissime stagioni e novità assolutamente, sempre con cast stellari e impegni produttivi imponenti dietro le quinte, per offrire il meglio dell'offerta streaming attualmente in corso. Tra gli altri arrivi citiamo le novità Constellation, il thriller psicologico cospirativo nello spazio con Noomi Rapace e Jonathan Banks in arrivo il 21 febbraio, e la serie corale Palm Royale sulla "guerra" in atto per entrare nell'alta società di Palm Beach, in arrivo il 20 marzo.

1. Criminal Record

Criminal Record: Peter Capaldi e Cush Jumbo in una scena

Si inizia il 10 gennaio con Criminal Record, thriller poliziesco in otto episodi con protagonisti l'ex Doctor Who Peter Capaldi e l'ex Lucca Quinn Cush Jumbo nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. Dal candidato al premio BAFTA Paul Rutman (Vera, Indian Summers), una potente dramedy ambientata nel cuore della Londra contemporanea. Una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all'inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. La serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d'incontro in una Gran Bretagna polarizzata.

2. Masters of the Air

Austin Butler in una scena di Masters of the Air

Chiuderà una sorta di cerchio ideale iniziato con Band of Brothers e The Pacific su HBO, ma questa volta su Apple TV+ Masters of the Air, la nuova co-produzione di Steven Spielberg e Tom Hanks insieme a Gary Goetzman per raccontare un altro punto di vista sulla Guerra Mondiale, in arrivo il 26 gennaio. Al centro un cast stellare guidato da Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa. Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiata da John Orloff, la serie segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il cosiddetto Bloody Hundredth) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. Alla regia Anna Boden, Ryan Fleck, Cary Joji Fukunaga, Dee Rees e Tim Van Patten.

3. The New Look

The New Look: Juliette Binoche in una scena della serie Apple

Non poteva mancare la moda su Apple TV+ e quindi ecco arrivare 14 febbraio The New Look, dal creatore Todd A. Kessler e con protagonista Glenn Close accanto a Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, per mettere in scena l'ascesa fulminea dello stilista Christian Dior che ha detronizzato Coco Chanel. Nel cast anche Maisie Williams nel ruolo di Catherine Dior, John Malkovich nel ruolo di Lucien Lelong, Emily Mortimer nel ruolo di Elsa Lombardi e Claes Bang nel ruolo di Spatz. Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, la serie racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.

4. Manhunt

Manhunt: Tobias Menzies in una foto della serie

Il 15 marzo arriverà Manhunt, la nuova miniserie in sette episodi interpretata dal premio Emmy Tobias Menzies (The Crown, Il Trono di Spade, Roma, Outlander) e creata da Monica Beletsky (Fargo, The Leftovers, Friday Night Lights) basandosi sul libro di James L. Swanson, bestseller del New York Times e vincitore del premio Edgar, un thriller cospirativo su uno dei crimini più noti ma meno compresi della storia, il sorprendente racconto della caccia a John Wilkes Booth all'indomani dell'assassinio di Abraham Lincoln. Accanto a Menzies recitano Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn ("Tredici"), Damian O'Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater.

5. Scissione 2

Scissione: una scena del finale di stagione

Dopo quel finale, forse il miglior episodio a livello seriale del 2022, non possiamo che attendere spasmodicamente la seconda stagione di Scissione (Severance). Ritardata prima dalle divergenze creative tra i due showrunner Dan Erickson e Mark Friedman, che hanno creato una "scissione" anche dietro le quinte, e poi dal doppio sciopero in corso a Hollywood, la nuova stagione dovrà rispondere a moltissime domande rimaste in sospeso. Cosa accadrebbe se la nostra identità lavorativa fosse scissa da quella personale della vita fuori dall'ufficio? Se lo è chiesto il gioiellino drama della piattaforma, imbastendo un racconto pieno di colpi di scena e chiaroscuri, diretto da Ben Stiller e interpretato da Adam Scott affiancato da Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette.

Le serie più attese 2023/2024 su Sky e NOW

Non potevano rientrare nella nostra classifica le nuove stagioni di serie cult ma già annunciate per il 2025 per vari ritardi nelle produzioni: stiamo parlando di grossi titoli HBO, ovvero The Last of Us 2, The White Lotus 3 ed Euphoria 3, a cui si aggiunge la serie di Max And Just Like That 3 dal mondo di Sex and the City. Altri invece non rientrano nella lista ma arriveranno comunque quest'anno, come: Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti prevista per il mese degli innamorati, la miniserie Mary & George con Julianne Moore, L'Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza e Il tatuatore di Auschwitz dall'omonimo bestseller di Heather Morris. E ancora le seconde stagioni di Blocco 181 sempre in collaborazione con Salmo e Il Re il prison drama con Luca Zingaretti. Piedone con Salvatore Esposito erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer e La Mala sulla Milano criminale degli Anni '70, ispirata all'omonima docu-serie Sky Original di grande successo.

1. True Detective 4

True Detective: Night Country, una foto di Jodie Foster e Kali Reis

Rimandata da fine 2023 al 15 gennaio 2024 (in contemporanea con gli Usa) per via del doppio sciopero in corso, c'è grande attesa per la quarta stagione del crime antologico HBO True Detective. Protagonista questa volta Jodie Foster per la prima stagione orfana del suo creatore Nic Pizzolatto - al suo posto Issa López e l'acclamato Barry Jenkins per un punto di vista black e femminile. Nel cast anche Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) devono affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico. Qui potete leggere la nostra recensione in anteprima.

2. I Delitti del BarLume 11

I delitti del Barlume 11: una scena

Tre nuovi film che sono tre nuovi episodi e tre nuovi casi, sempre diretti da Roan Johnson, sempre tratti dai romanzi di Marco Malvaldi e sempre interpretati da Filippo Timi nei panni del detective per caso Massimo Viviani a partire dal 12 gennaio. I delitti del BarLume 11 vedrà tornare nel cast anche Lucia Mascino (il Commissario Fusco), Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino, per l'ultima volta), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Da Assassinio a Venezia a Poker Face, il giallo è il nuovo nero tra cinema e tv

3. House of the Dragon 2

House of the Dragon: Matt Smith ed Emma D'Arcy in una scena del finale di stagione

Dopo il sorprendente ed esplosivo ciclo inaugurale, non possiamo che attendere spasmodicamente l'arrivo nell'estate 2024 della seconda stagione di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones tratta dal romanzo di George R.R. Martin Fuoco e sangue. La storia della dinastia dei Targaryen è ambientata 190 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen: l'intento è raccontare l'inizio della fine di Casa Targaryen, gli eventi che precedono e coprono la guerra civile della famiglia, conosciuta come la "Danza dei Draghi". Avremo qualche salto temporale in meno rispetto alla prima stagione e Martin stesso alla scrittura, sviluppo e adattamento insieme a Ryan Condal, dopo l'abbandono del regista Miguel Sapochnik. Altrettanto atteso è l'altro spin-off prequel in produzione, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, tratto dal romanzo Il cavaliere dei sette regni sempre di Martin che ci porterà ancora una volta nel magico e affascinante mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

House of the Dragon 2: quello che (forse) vedremo nella seconda stagione

4. Dostoevskij

Dostoevskij: un dettaglio dell'occhio di Filippo Timi

Sarà presentata in anteprima mondiale alla Berlinale Dostoevskij la prima serie dei fratelli D'Innocenzo. Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno legato il loro nome alla Berlinale già coi loro film, l'opera prima La terra dell'abbastanza e Favolacce, premiato con l'Orso d'Argento per la Sceneggiatura. La serie è un noir con protagonista Filippo Timi (V_incere, I delitti del BarLume, Favola, Le otto montagne_) nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi (Favolacce, Siccità, Romulus, Christian), Carlotta Gamba (America Latina, Dante) e Federico Vanni (Chiara Lubich - L'Amore vince su tutto, Io sono l'abisso). Enzo Vitello è un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, Vitello arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità.

5. Call My Agent - Italia 2

Call My Agent - Italia: Marzia Ubaldi è Elvira

Dopo il successo sorprendente della stagione inaugurale, Call My Agent - Italia, remake Sky Original del cult francese Dix pour cent (Call my agent!), vedrà sei nuovi episodi con il ritorno del cast dell'agenzia di talent al centro della storia: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi (all'ultimo ruolo), insieme agli assistenti Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, la receptionist Kaze e la ricorrente Emanuela Fanelli. Nuove guest star nei panni di loro stessi: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore.

6. M. Il figlio del secolo

M. Il figlio del secolo: Luca Marinelli nella serie Sky

C'è un'attesa quasi spasmodica intorno a M. Il figlio del secolo dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. Otto episodi diretti da Joe Wright. Nel cast anche Francesco Russo che è Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli è Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti è Donna Rachele, Federico Majorana è Amerigo Dumini, Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo.

7. Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883: i protagonisti in una scena

Saranno l'esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli ad interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto nella nuova dramedy Sky Original Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. La serie racconterà una storia di musica, di provincia e di grande amicizia, ispirata alla vera storia dei mitici 883, capaci di dar vita, da giovanissimi, a un progetto diventato un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Un duo che contro ogni aspettativa ha cambiato la musica italiana degli anni '90 sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, diventati icone che ancora oggi fanno cantare ed emozionare generazioni di fan. Insieme a Sibilia in cabina di regia Francesco Ebbasta e Alice Filippi.

8. The Regime

The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie

Tra i prestigiosi drama HBO del 2024 molto attesi c'è sicuramente The Regime che vede il ritorno in tv per la terza volta di Kate Winslet dopo Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, precedentemente nota come The Palace, la miniserie si concentra sulle storie di coloro che abitano tra le mura di un palazzo moderno e immaginario regime europeo, mentre comincia lentamente a disfarsi. Nel cast anche Hugh Grant e Matthias Schoenaerts.

9. The Sympathizer

The Sympathizer: Robert Downey Jr. irriconoscibile nella serie di Park Chan-wook

The Sympathizer sarà la prima serie di Park Chan-wook (Decision to Leave, Trilogia della Vendetta, Mademoiselle) e avrà come protagonista Robert Downey Jr. in più ruoli, affiancato da Sandra Oh e Fred Nguyen Khan. Tratta dall'omonimo romanzo vincitore del Pulitzer di Viet Thahn Nguyen, la miniserie è un thriller spionistico e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante la fine della Guerra del Vietnam, che finirà per essere esiliata negli Stati Uniti.

10. Yellowstone 5

Yellowstone 5: una scena della serie

La serie che ha riportato il western in tv e fatto conoscere il talento di Taylor Sheridan al mondo tornerà con la seconda ed ultima parte della quinta stagione nella seconda metà del 2024 (in Italia in esclusiva su Sky e NOW). Yellowstone ci farà salutare Kevin Costner e la famiglia Dutton e negli ultimi episodi i protagonisti dovranno combattere per salvare il ranch dalle imposizioni della Market Equities e le rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock. Nel cast torneranno anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di Dutton.

Le serie tv più attese del 2024 su Paramount+

Tra le serie più attese sul servizio streaming più giovane italiano, Paramount+, ci sono sicuramente le nuove stagioni di From e Yellowjackets, dopo i finali sconvolgenti con cui entrambe ci hanno lasciato nel 2023, e che speriamo di vedere nel corso del 2024 ma i ritardi nella produzione a causa del doppio sciopero non lo assicurano. Ma ci sono anche alcune succose novità, alcune in arrivo già nelle prossime settimane, altre annunciate da tempo, e ovviamente i nuovi episodi di Vita da Carlo la serie di e con Carlo Verdone, del crime internazionale Tokyo Vice e la continuazione dello Sheridanverse di Taylor Sheridan con la terza stagione di Mayor of Kingstown che vedrà il ritorno di Jeremy Renner dopo l'incidente.

1. The Woman in the Wall

The Woman in the Wall: Ruth Wilson e Daryl McCormack in una prima immagine

Prima serie dell'anno che incuriosisce su Paramount+ è sicuramente The Woman in the Wall il 20 gennaio. Creato e scritto dal candidato al premio BAFTA Joe Murtagh, si tratta di un giallo gotico incentrato su Lorna Brady (Ruth Wilson), una donna della piccola e fittizia cittadina irlandese di Kilkinure che una mattina si sveglia e trova un cadavere in casa sua. Lorna però non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio, anche perché soffre di attacchi di sonnambulismo da quando quindicenne fu rinchiusa nel convento di Kilkinure, una sede di una delle famigerate Magdalene Laundries per donne d'Irlanda e diede alla luce una bambina di cui non conosce il destino. Il detective Colman Akande (Daryl McCormack) è ora sulle tracce di Lorna per un crimine apparentemente non collegato al corpo che ha scoperto in casa sua. Le loro strade si scontrano in modi che non avrebbero mai potuto prevedere. Nel cast anche Simon Delaney, Philippa Dunne, Mark Huberman, Hilda Fay, Frances Tomelty e Dermot Crowley.

2. Sexy Beast

Sexy Beast: un primo sguardo alla serie Paramount+

Il 25 gennaio sarà invece la volta di un annunciato adattamento del film cult del Nuovo Millennio targato Paramount, Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia, diretto da Jonathan Glazer. La serie Sexy Beast esplorerà le origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si ritrovano nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni '90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo. James McArdle è Gal Dove, mentre Emun Elliott è Don Logan: i due sono migliori amici e ladruncoli di provincia, che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta. Sarah Greene è Deedee Harrison, un'affascinante star del cinema per adulti le cui ambizioni di controllare il proprio destino personale e la sua storia d'amore con Gal Dove la mettono in pericolo. Stephen Moyer è Teddy Bass, nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale, e Tamsin Greig è Cecilia, la sorella maggiore di Don, temibile e patologicamente controllante.

3. Halo 2

Halo: una scena della serie

Adattamento videoludico che è stato molto apprezzato dal pubblico nella sua prima stagione, Halo tornerà con la seconda stagione l'8 febbraio, questa volta in esclusiva su Paramount+. Nelle nuove puntate, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo. New entry nel cast Joseph Morgan (The Vampire Diaries, The Originals) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup).

4. A Gentleman in Moscow

A Gentleman in Moscow: una scena

Adattamento del romanzo di Amor Towles, bestseller a livello internazionale, A Gentleman in Moscow vede Ewan McGregor nel ruolo del conte Alexander Rostov che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze ridotte di Rostov gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

Le serie tv più attese del 2024 su RaiPlay

RaiPlay è il servizio streaming del servizio pubblico italiano pensato soprattutto per un pubblico giovane, per contenuti e tipo di fruizione. Ecco perché spesso molte stagioni/nuove serie dedicate arrivano prima qui che nella programmazione in chiaro, o addirittura in esclusiva. Di seguito alcune serie tv da non perdere nell'anno appena iniziato.

1. Doc - Nelle tue mani 3

Doc - Un'immagine della terza stagione

Dopo il debutto con grande successo negli UCI Cinemas con i primi due episodi, è pronta ad approdare su Rai1 e RaiPlay la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, una co-produzione Lux Vide e Rai Fiction, dall'11 gennaio. Nel cast Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon. La regia è affidata a Jan Maria Michelini (ep. 1-4), Nicola Abbatangelo (ep. 5-10) e Matteo Oleotto (ep. 11-16). Un colpo di pistola alla testa. È stato questo a mandare in frantumi la vita di Andrea Fanti, primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Anche se è sopravvissuto, una volta uscito dal coma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta: gli ultimi dodici anni della sua vita sono svaniti nel nulla, come se non fossero mai esistiti, diventando un medico, ma anche un uomo migliore. È diventato Doc. Almeno così lo chiamano i colleghi e gli specializzandi del reparto. Ora, reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all'attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.

Doc 3, l'affetto di Luca Argentero e le novità della terza stagione

2. Mare Fuori 4

Mare fuori: primo ciak per la quarta stagione

A proposito di Mare Fuori, è sicuramente attesissima per Febbraio 2024 la quarta stagione della serie che ha fatto impazzire i giovani spettatori italiani su RaiPlay - probabilmente bissando la visione in anteprima sulla piattaforma rispetto alla messa in onda in prima serata su Rai2, come fatto con il terzo ciclo di episodi, e questa volta in due tranche. Nuove puntate - viste in anteprima al Festival di Roma - che dovranno fare a meno di Carolina Crescentini e della sua Paola Vinci, lasciando solo Carmine Recano, interprete di Massimo Esposito, che potrebbe avere una nuova storia d'amore importante così come Cucciolo (Francesco Panarella) e il suo rapporto con Milos (Antonio d'Aquino). Torneranno però alcuni volti molto amati attraverso dei flashback: stiamo parlando di Ciro (Giacomo Giorgio), Pirucchio (Nicolò Galasso) e Pino (Antonio Orefice). Molto però è tenuto sotto silenzio proprio per sorprendere gli spettatori e tenerli ancora una volta incollati allo schermo.

Giacomo Giorgio a Giffoni 2023: "Mare Fuori è storia della televisione"

3. L'amica geniale 4

L'amica geniale: una foto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher

Chiudiamo le nostre serie tv più attese del 2024 con il quarto ed ultimo atto de L'amica geniale, tratta dall'ultimo libro della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, sempre in co-produzione con HBO. Quest'ultima ha annunciato la programmazione delle nuove puntate per l'estate quindi da noi dovranno arrivare necessariamente nella prima metà dell'anno. Diretti questa volta da Laura Bispuri, sempre con la supervisione artistica di Saverio Costanzo, gli ultimi otto episodi ci mostreranno l'ultimo cambio di cast della serie con Lila e Lenù adulte, questa volta interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Si ritroveranno di nuovo vicine dopo gli anni trascorsi dalla terza stagione, diventando madri insieme, dovendo affrontare nuove sfide e mettendo in discussione il loro rapporto di amicizia. A dare volto e corpo a Nino Sarratore adulto sarà Fabrizio Gifuni. Ambientata dagli anni '80 fino al 2010, la serie mostrerà la collina di Posillipo, Piazza del Plebiscito, Piazza del Mercato, ovvero il cuore del centro storico di Napoli.

4. Nudes 2

Nudes: Fortunato Cerlino nella stagione 2 della serie RaiPlay

Da un format norvegese, è attesa nel corso del 2024 la seconda stagione di Nudes, la serie antologica realizzata in esclusiva per RaiPlay con al centro tre nuove storie spalmate lungo 9 episodi e legate al tema del revenge porn e del sextortion, diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli e co-prodotta da Bim e Rai Fiction, questa volta con materiale inedito. Rispetto alla prima stagione si parlerà dunque anche di vite adulte, anch'esse minacciate dalle insidie di un uso troppo disinvolto della rete, mantenendo tuttavia uno sguardo privilegiato sull'universo adolescenziale. Nel cast della seconda stagione, tra gli altri, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti, Michele Rosiello e Leo Gassmann.