Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il panel e la Tavern Experience al San Diego Comic-Con 2022

IGN ha anticipato le riprese che Paramount Pictures e eOne hanno in serbo per i fan di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri che interverranno al San Diego Comic-Con 2022. Oltre a un panel ricco di star nella Hall, i partecipanti alla kermesse californiana potranno godersi la Tavern Experience, che permetterà loro di immergersi nel fantastico regno di Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, la Tavern experience del San Diego Comic-Con 2022

Il panel di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri nella Hall H prenderà il via il 21 luglio alle ore 12:00pm (21:00 ora italiana). Il cast e gli autori del film interverranno per presentare esclusive anticipazioni e il teaser del film, in uscita nel 2023.

"Non potrei essere più entusiasta di dare il via al ritorno in persona nella Hall H con Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri. Sono felice di poter condividere di persona l'incredibile e divertente mondo del film con i fantastici fan che rendono il San Diego Comic Con così speciale", ha affermato il produttore Jeremy Latcham.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno diretto Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e hanno anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael Gilio (da una storia di Chris McKay e Michael Gilio).

Basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro, il film vede un cast composto dalle star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

Durante il San Diego Comic-Con 2022, Paramount Pictures, in collaborazione con eOne, darà vita al fantastico mondo di Dungeons & Dragons con un'esperienza nel suo genere, la Tavern Experience. I clienti potranno visitare la Taverna per dare un'occhiata al mondo del film.

Ecco cosa promette la Tavern Experience: - All'interno, i visitatori troveranno un'esperienza coinvolgente di 20 minuti per operazioni fotografiche uniche, takeaway esclusivi e la possibilità di sorseggiare Dragon Brew mentre interagirete con le vostre creature e personaggi preferiti di Dungeons & Dragons, oltre ad alcuni momenti a sorpresa che non vorrete perdere! - La grafica personalizzata creata da Boss Logic verrà stampata come takeaway in edizione limitata per coloro che vivranno la Tavern Experience a San Diego. - La Taverna di Quincy ha guidato la creazione della ricetta per la Birra del Drago della taverna (alcolica e analcolica) che verrà servita agli ospiti durante l'esperienza.