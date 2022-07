Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nuovi dettagli e curiosità dal San Diego Comic-Con

Al San Diego Comic-Con 2022 si è svolto un interessante panel dedicato alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere moderata da Stephen Colbert.

L'appuntamento ha regalato un epico trailer ricco di scene inedite e nuove immagini.

Durante il panel della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il cast e i creatori della serie hanno interagito per la prima volta con i fan dal vivo, parlando della loro passione per l'incredibile universo immaginario creato da J.R.R. Tolkien e di come sia stato gratificante il percorso per portare in vita la mitica Seconda Era dell'amatissimo autore letterario - dai nuovi personaggi della serie e da quelli più conosciuti, agli incredibili regni della Terra di Mezzo, tra cui l'isola di Númenor, mai stata vista prima sullo schermo.

Lo showrunner e produttore Patrick McKay ha dichiarato: "Amazon ci ha lasciato realizzare lo show che volevamo". L'approccio al racconto sarà quindi molto epico e quasi shakespeariano, oltre ovviamente a rispettare il mondo creato da J.R.R. Tolkien.

Il team di autori ha quindi sottolineato quanto sembri surreale finalmente presentare il progetto ai fan negli spazi della Hall H, essendo al lavoro da 4 anni.

Lo showrunner J.D. Payne ha aggiunto parlando dei personaggi che gli elfi spesso sono stati oggetto di battute e scherzi, ma nella serie verranno trattati in modo serio all'interno degli eventi ambientati nella Terra di Mezzo.

McKay ha successivamente spiegato che hanno valutato migliaia di attori prima di scegliere gli interpreti giusti, per assicurarsi che avessero dentro di sé gli elementi giusti. Payne ha poi ribadito che i film di Peter Jackson hanno avuto un'influenza essenziale su di lui e ha lodato il lavoro compiuto da Ralph Bashki per permettere di raccontare nuove storie sfruttando la loro arte.

Il compositore Bear McCreary, che prima dell'inizio della conversazione aveva presentato dal vivo alcuni brani della colonna sonora, ha aggiunto che ha rispettato l'eredità di Howard Shore.

Tra le scene proposte a San Diego ci sono quelle che hanno come protagonisti Elrond e Durin, un gigante, e Arondir.

Morfydd Clark, interprete di Galadriel, ha dichiarato che aveva 11 anni quando i film sono arrivati nelle sale e si è preparata fisicamente per il ruolo insieme a Charlie Vickers, che ha la parte di Halbrand.

Ecco alcuni video e immagini del panel: