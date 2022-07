Marvel: svelati i titoli dei film e delle serie che compongono la Fase 5 e 6 del MCU

Marvel Studios ha ufficialmente annunciato la composizione della Fase 5 e 6 del MCU, rivelando inoltre le prime date di uscita dei progetti, confermando così il ritorno dei Fantastici 4 e di Avengers: Secret Wars, dando il benvenuto nella The Multiverse Saga.

She-Hulk e Black Panther: Wakanda Forever concluderanno invece il quarto capitolo dell'avventura cinematografica e televisiva tratta dai fumetti Marvel.

Il panel dei Marvel Studios si è aperto con un video che celebrava i recenti progetti realizzati, accompagnato dalla voce dell'indimenticabile Stan Lee mentre diceva: "La Marvel è sempre stata e sarà sempre un riflesso del mondo fuori dalla nostra finestra".

Kevin Feige ha quindi dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta, tre anni fa eravamo qui ed è passato davvero tanto tempo. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato 'Sarò mai di nuovo nella Hall H e la risposta è stata Grazie a Dio, sì".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà il via a febbraio alla Fase 5, seguita dalla serie Secret Invasion in primavera, Guardiani della Galassia Vol. 3 in arrivo a maggio 2023, Echo e la seconda stagione di Loki in arrivo nell'estate 2023, The Marvel che sarà distribuito nei cinema a luglio 2023, da Blade che debutterà il 3 novembre 2023.

Captain America and the New World Order debutterà nei cinema il 3 maggio 2024, Ironheart arriverà nell'autunno 2023, mentre Agatha Coven of Chaos sarà distribuita su Disney+ nell'inverno 2023.

Per la gioia dei fan Daredevil tornerà con la serie Born Again nella primavera 2024.

La Fase 5 si concluderà quindi con Thunderbolts, distribuito nelle sale dal 26 luglio 2024.

La Fase 6 prenderà il via con i Fantastici 4 nelle sale americane l'8 novembre 2024.

Avengers: The Kang Dynasty sarà distribuito il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars sarà nei cinema il 7 novembre 2025.

Ecco il logo dei progetti: