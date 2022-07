Black Panther: Wakanda Forever, il trailer del San Diego Comic-Con 2022

Le abbiamo attese a lungo e finalmente le prime immagini di Black Panther: Wakanda Forever fanno irruzione in rete nel trailer lanciato nel corso del panel Marvel ospitato dal San Diego Comic-Con 2022 nella Hall H.

Nel video, sulle struggenti note di una cover di No Woman No Cry si vedono i protagonisti alle prese con la commozione. Ramonda viene poi ritratta sul trono di Wakanda e si anticipa una guerra con un'altra tribù, incendi e l'entrata in scena di un'altra persona che indossa il costume di Black Panther: Shuri.

Black Panther 2, Daniel Kaluuya: "Ecco perché non ho detto subito che non sarei tornato nel sequel"

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole. Il film vedrà il ritorno della maggior parte del cast principale originale, tra cui Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia, Danai Gurira in quello di Okoye, Angela Bassett come Ramonda, Martin Freeman come Everett K. Ross, Letitia Wright come Shuri e Winston Duke come M'Baku.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema italiani il 9 novembre.