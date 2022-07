Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Howard Shore e Bear McCreary firmano la colonna sonora

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere potranno contare sul ritorno di Howard Shore nella Terra di Mezzo: l'artista ha infatti composto il tema musicale della serie Amazon.

Gli altri brani che compongono la colonna sonora del progetto saranno invece firmati da Bear McCreary.

Amazon ha già condiviso online due brani della colonna sonora della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: quello dedicato a Galadriel e il pezzo sul malvagio Sauron, due composizioni firmate da Bear McCreary che negli ultimi anni si è occupato anche di progetti come Godzilla: King of Monsters e The Walking Dead.

L'artista ha dichiarato: "Mentre mi occupavo delle composizioni della colonna sonora per questa serie, mi sono sforzato di onorare l'eredità musicale di Howard Shore. Quando ho ascoltato il suo maestoso tema per i titoli di testa sono stato colpito da quanto perfettamente il suo brano e la mia colonna sonora, seppur sviluppate separatamente, si adattino insieme in modo così meraviglioso. Sono entusiasta che gli spettatori possano unirsi a noi in questo nuovo viaggio musicale nella Terra di Mezzo".

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre. Venerdì 22 luglio, invece, si terrà un panel nella sala H del San Diego Comic-Con durante il quale interverranno Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafindin, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Maxin Baldry, Ema Horvath, Lloyd Owen, Leon Wadham, Markella Kavenagh, Megan Richards, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Sophia Nomvete e Owain Arthur assieme agli showrunner JD Payne, Patrick McKay, e alla produttrice Lindsey Weber.