House of the Dragon: certi personaggi sono diventati neri perché non volevano un altro gruppo di bianchi in tv

Gli showrunner di House of the Dragon sono stati ripensati come neri per non ripetere l'esperienza del solito gruppo di bianchi sullo schermo come nel caso de Il trono di spade.

House of the Dragon è il primo di numerosi spinoff che esploreranno i meandri delle vicende narrate nella serie HBO Il trono di spade e nel tentacolare universo creato da George R.R. Martin. Lo spinoff prequel è importante anche perché introdurrà la prima grande casata di personaggi neri, correggendo la mancanza di diversità della serie originaria.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, il coshowrunner Ryan Condal ha spiegato le ragioni alla base della modifica rispetto ai libri originali che lui e Miguel Sapochnik hanno fatto:

"Era molto importante per me e Miguel creare una serie che non fosse un altro gruppo di bianchi sullo schermo. Volevamo trovare un modo per mettere la diversità nello show, ma non volevamo farlo in un modo che sembrasse un ripensamento o, peggio, simbolismo".

La Casa Velaryon ha un ruolo di primo piano nel dramma politico al centro di House of the Dragon, che racconterà la storia della caduta dalla ribalta della Casa Targaryen dopo una guerra civile che ha lasciato la famiglia decimata circa 200 anni prima dell'ascesa al potere di Daenerys Targaryen.

La famiglia Velaryon giunse a Westeros da Valyria (in Essos) ancor prima dei Targaryen. Sono guidati da Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen. Per l'adattamento della HBO del libro sulla storia dei Targaryen di George Martin, Fuoco e sangue, l'attore Steve Toussaint è stato scelto per interpretare Lord Corlys Velaryon.

Come rivelato nell'articolo di EW, la decisione di mostrare Casa Velaryon come la prima famiglia nera con un potere significativo a Westeros è venuta dallo stesso Martin. Secondo Ryan Condal, Martin ha giocato fin dall'inizio con l'idea di raffigurare i Velaryon come conquistatori neri che arrivavano a Westeros dall'ovest.

La mancanza di diversità ne Il trono di spade ha attirato numerose critiche sulla serie fantasy, in cui quasi tutte le principali famiglie di Westeros (ad eccezione dei personaggi poco sviluppati di Dorne) sono stati interpretati da attori bianchi.

I pochi personaggi non bianchi nella serie erano Missandei (interpretata da Nathalie Emmanuel) e Grey Worm (interpretato da Jacob Anderson), entrambi ridotti in schiavitù a Essos prima che Daenerys li liberasse. Lo show è stato criticato per non aver incluso più persone di colore che non fossero narrativamente collegate alla schiavitù e per aver fatto assumere a Daenerys il ruolo di salvatrice bianca mentre guadagnava potere a Essos.