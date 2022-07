Spider-Man: Freshman Year, quando esce la serie su Disney+ e chi ci sarà? Tutte le novità dal Comic-Con

Dal Comic-Con di San Diego ci arrivano tante novità sui prodotti Marvel, come la serie animata di Disney+ Spider-Man: Freshman Year: scopriamole tutte.

Spider-Man: Freshman Year sarà il prossimo progetto del MCU dedicato al personaggio di Peter Parker, e al Comic-Con di San Diego sono stati resi noti tanti nuovi dettagli sulla serie animata, inclusa la sua finestra di lancio.

Ora sappiamo infatti che la serie prequel (ambientata prima degli eventi di Captain America: Civil War) arriverà nel 2024 sulla piattaforma streaming, e lo farà con un cast d'eccezione.

Come riporta anche IGN, il primo grande nome che vedremo di ritorno per lo show d'animazione sarà quello di Charlie Cox, che presterà la voce al personaggio di Matt Murdock/Daredevil, del quale ci è anche stato mostrato un concept art. Qui il costume da lui indossato è un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, con una prevalenza di nero e solo dei dettagli in rosso, similmente a quello dei fumetti di Charles Soule e Ron Garney.

Inoltre, sono stati mostrati anche dei bozzetti con Peter Parker e il costume fatto in casa che era solito indossare prima che arrivasse l'upgrade firmato Tony Stark, e sono stati annunciati diversi personaggi presenti nella serie, a partire dagli Osborn, Harry e Norman, passando per Rhino, Scorpion, Rhino, Tarantula, Doc Ock, Speed Demon, Chameleon, Amadeus Cho, Unicorn, e la Nico Minoru di Marvel's Runaways.

Infine, sappiamo già che Spider-Man: Freshman Year tornerà anche per una seconda stagione, poiché la serie ha già ottenuto il rinnovo da parte della piattaforma.