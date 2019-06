I 20 film più attesi dell'estate 2019

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

La nostra classifica dei 20 film più attesi dell'estate 2019 dimostra lo sforzo congiunto di esercenti e distributori per prolungare la stagione cinematografica anche nei mesi più caldi. La rosa di titoli proposta quest'anno è costruita per sconfiggere la pigrizia del grande pubblico, che d'estate preferisce il mare al grande schermo.

Blockbuster e cinema d'autore, cinecomic e avventura, con l'orrore a farla da padrone, genere tradizionalmente associato alle notti d'estate, chissà perché... Sono tanti gli horror in arrivo nei prossimi mesi, titoli pesanti come It: Capitolo 2 e Midsommar - Il villaggio dei dannati, nuovo lavoro dell'autore di Hereditary - Le radici del male, ma anche un'opera italiana come Il signor Diavolo, firmata dal maestro Pupi Avati. Disney punta a diventare la regina del box office con pezzi da 90 come Toy Story 4, attesissimo dai fan della Pixar, e Il Re Leone, ma non mancherà neppure il cinecomic Marvel d'ordinanza che tornerà a immergere il pubblico vacanziero nell'MCU dopo lo shock di Avengers: Endgame. E mentre spinoff di saghe leggendarie come Men in Black International e Fast & Furious - Hobbs & Shaw si contenderanno gli incassi della calura, a fine stagione arriverà Quentin Tarantino con C'era una volta a... Hollywood a consolarci della fine della stagione calda. Cosa chiedere di più?

Toy Story 4, anteprima: se l'animazione è un giocattolo perfetto

20. Stuber - Autista d'assalto

Stuber: Kumail Nanjiani e Dave Bautista in una scena in auto

Il Marvel Cinematic Universe ha lanciato nell'olimpo delle star tutti i suoi interpreti e Dave Bautista non fa eccezione. L'attore ed ex wrestler, volto e corpo del muscoloso Drax ne I guardiani della galassia, torna al allietare il pubblico con Stuber - Autista d'assalto, buddy action comedy che lo vede al fianco di Kumail Nanjiani. Gli ingredienti? Un ruvido agente di polizia, una missione antiterrorismo e un autista di Uber preoccupato di non rovinare il suo punteggio di feedback partecipando a una missione suicida. Al cinema dall'11 luglio.

19. Charlie Says

Charlie Says: Hannah Murray, Sosie Bacon e Marianne Rendon

Sono passati 50 anni, ma le efferatezze di Charles Manson e della sua Family continuano a catturare l'attenzione del pubblico. Oggetto di studio e ricerca da parte di molti, la figura di Manson è al centro di Charlie Says, film di Mary Harron, nei cinema dal 4 luglio. La regista prova a far luce sul fascino oscuro del carismatico hippie raccontandone gli aspetti umani, debolezze, intransigenze, ma soprattutto la capacità di manipolare le menti delle persone facendo leva sulle loro insicurezze, come sottolineato nella nostra recensione di Charlie Says.

18. Una famiglia al tappeto

Storie di wrestler, storie di famiglie come tante. Stephen Merchant scrive, dirige e interpreta Una famiglia al tappeto, che racconta la vera storia della wrestler inglese Paige e della sua famiglia composta da... wrestler. Biopic sportivo sui generis, il film si fa notare per la storia fuori dal comune e per l'interessante ed eterogeneo cast che, oltre alla rivelazione Florence Pugh, che presto rivedremo in Piccole donne e Black Widow, annovera il muscolare Dwayne Johnson, Lena Headey de Il trono di spade, Vince Vaughn e Nick Frost. Al cinema dall'1 agosto.

17. La mia vita con John F. Donovan

La mia vita con John F. Donovan: Jacob Tremblay durante una scena

Primo film in lingua inglese del regista quebecchese Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan si è fatto attendere a lungo dagli estimatori dell'ex enfant prodige. Frutto di una lavorazione travagliata, culminata col taglio del ruolo di Jessica Chastain in fase di montaggio, il film, parzialmente autobiografico, racconta la storia di un giovane attore, star del cinema e della tv, morto solo e in disgrazia dopo essere stato coinvolto in una serie di scandali. La sua storia è filtrata attraverso lo sguardo di un piccolo fan che lo conosceva molto bene avendo intrattenuto con lui un'amicizia epistolare durata cinque anni. A trainare il film in sala la presenza della star de Il trono di spade Kit Harington nel ruolo di John F. Donovan.

Leonardo DiCaprio: ecco la lettera che Xavier Dolan gli scrisse ad otto anni

16. Il signor Diavolo

Il signor diavolo: una scena del film

In questa carrellata di uscite estive il film italiano più atteso coincide con il ritorno all'horror di Pupi Avati. Il maestro bolognese non teme la calura che allontana il pubblico dalle sale e sceglie il 22 agosto per l'uscita di Il signor Diavolo, un'opera gotica tratta dall'omonimo romanzo scritto dal regista. Al centro della trama l'amicizia tra due adolescenti, negli anni '50, in un Polesine ancestrale, diviso tra religiosità e superstizione. Quando uno dei due ragazzini muore di malaria, l'altro farà di tutto per riaverlo indietro contattando un essere deforme che si pensa abbia rapporti col demonio. Nell'attesa dell'uscita qui trovate la nostra intervista a Pupi Avati su Il signor Diavolo.

15. Hotel Artemis

Hotel Artemis: un primo piano di Jodie Foster

Jodie Foster è la protagonista di Hotel Artemis, thriller futuristico ad alto tasso di violenza nei cinema dal 1 agosto. Al centro della storia c'è un ospedale riservato ai criminali dove, nel 2028, scoppiano accese rivolte. Ad affiancare l'attrice premio Oscar, che interpreta una misteriosa suora a capo della struttura, un cast niente male che spazia dall'affascinante Jeff Goldblum al simpatico Charlie Day fino alla star dell'MCU Dave Bautista e all'affascinante Sofia Boutella. Da tenere d'occhio il nome del regista, quel Drew Pierce che ha firmato gli script di Iron Man 3 e Mission: Impossible - Rogue Nation.

14. Arrivederci Professore

Addio Professore: un'intenso primo piano di Johnny Depp

In sala dal 20 giugno, Arrivederci Professore non sarebbe un titolo di spicco se non fosse per la presenza di Johnny Depp, a cui viene offerta una prova attoriale di un certo spessore. Il film di Wayne Roberts racconta la storia di un professore del college che all'improvviso si scopre malato terminale. Nei pochi mesi di vita che gli restano, Richard decide di lasciarsi andare ai propri istinti abbandonando la diplomazia per dire tutto ciò che gli passa per la testa, bere, fumare e darsi a tutti i vizi da cui finora si era tenuto lontano. Un ruolo introspettivo, lontano dal macchiettistico Jack Sparrow per Depp che prova a ricostruirsi una nuova carriera lontano dalla lunga mano della Disney.

Jack Sparrow: perché Johnny Depp dovrebbe amare e odiare il suo strambo pirata dei Caraibi

13. Ma

Pellicole come Scappa - Get Out, Hereditary e Noi hanno riacceso l'interesse per l'horror indie americano a sfondo sociale. E' in questa scia che si colloca il più disimpegnato Ma (in uscita il 27 giugno), diretto da Tate Taylor per Blumhouse e interpretato dal premio Oscar Octavia Spencer nei panni di una donna sola che stringe amicizia con un gruppo di teenager. Dopo aver comprato degli alcolici per loro conto (i ragazzi non possono perché minorenni) la donna decide di lasciare che i ragazzi facciamo una festa a casa sua, ma la loro gioia iniziale si trasforma in raccapriccio non appena cominciano a sospettare che la loro ospite li abbia invitati a casa sua per uno scopo preciso.

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

12. Domino

Domino: Nikolaj Coster-Waldau in una scena

A 7 anni di distanza dal suo ultimo lavoro, il thriller lesbo Passion, Brian De Palma torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia di Christian, un ufficiale di polizia di Copenaghen che cerca giustizia per l'omicidio di un collega avvenuto per mano di un membro dell'ISIS di nome Imran. Durante la sua caccia all'uomo, Christian e un altro poliziotto vengono coinvolti loro malgrado in un gioco tra gatto e topo da un agente della CIA che sta usando Imran come pedina per catturare altri membri dell'ISIS. Nel cast del thriller le star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten e Guy Pearce. Domino arriverà nei cinema l'11 luglio.

11. Escape Plan 3 - L'ultima sfida

Escape Plan 3 - L'ultima sfida, Sylvester Stallone in una scena del film

In attesa della release autunnale di Rambo Last Blood, il pubblico estivo dovrà accontentarsi di un Sylvester Stallone "minore". Lo stesso Stallone ha ammesso la scarsa qualità di Escape Plan 2, ma è comunque tornato nei panni dell'esperto di sistemi di massima sicurezza Ray Breslin per dare una degna conclusione alla trilogia action. Escape Plan 3 - L'ultima sfida, in sala dal 4 luglio, ritrova la squadra della Breslin Security impegnata nel salvataggio, non solo della fidanzata del maestro di arti marziali Shen Lo, ma anche di Abigail Ross membro del team e compagna di Ray. Colpito nel profondo, Ray dovrà fuggire da una fortezza raccapricciante insieme agli ostaggi e, allo stesso tempo, fronteggiare una sua vecchia conoscenza avida di vendetta.

10. La bambola assassina

La Bambola Assassina: Aubrey Plaza in una scena del film

Si profila un estate all'insegna dell'orrore e tra i titoli "da brividi" a incuriosire di più vi è il reboot de La bambola assassina. Il perfido Chucky ha turbato i sonni degli spettatori divenendo protagonista di un fortunato franchise. E' ora di togliere serenità anche alla nuova generazione con il ritorno del raccapricciante bambolotto killer in un film che vede nel cast la magnetica Aubrey Plaza nei panni di una madre single che decide di regalare al figlio una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Questa volta gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: la bambola sarà al centro dell'attività di un gruppo di hacker che modifica il codice di controllo del giocattolo rendendolo incredibilmente astuto e violento. Dal 19 giugno al cinema, nell'attesa scoprite i 5 motivi per cui attendiamo il nuovo film di Chucky.

9. Men in Black International

Men in Black International: una foto di Tessa Thompson e Chris Hemsworth

A proposito di reboot, anche la saga sci-fi action degli Uomini in Nero si rinnova con Men in Black International e una nuova coppia di agenti. Chris Hemsworth e Tessa Thompson, colleghi nell'MCU, prendono il posto di Will Smith e Tommy Lee Jones in una rilettura moderna che vede i Men in Black, da sempre protettori della Terra dalla terra dalle insidie dell'universo, alle prese con la più grande minaccia di sempre: una talpa all'interno dell'organizzazione Men in Black. A vigilare sulla situazione la veterana Emma Thompson e Liam Neeson, altra new entry del franchise in uscita il 25 luglio.

8. Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Hobbs & Shaw: un primo piano del personaggio di Idris Elba

Ancora uno spinoff dalla genesi tormentata. Per la prima volta la famiglia di Fast & Furious si separa, lacerata dai dissidi interni. La colpa sarebbe di Dwayne Johnson che, forte del successo riscosso dal suo personaggio, l'infallibile agente del Diplomatic Security Service, ha deciso di produrre e interpretare il primo spinoff del franchise nonostante il parere contrario di Vin Diesel e delle altre star. L'unico a seguirlo è stato Jason Statham, co-protagonista nel ruolo di Deckard Shaw. I rapporti nella "famiglia" si sono guastati tanto che Hobbs potrebbe non fare ritorno in Fast & Furious 9. Molto dipenderà dagli incassi di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, in uscita l'8 agosto.

7. Midsommar - Il villaggio dei dannati

Midsommar - Il villaggio dei dannati , una scena corale

Dopo Hereditary, Ari Aster torna a riempire di brividi l'estate cinematografica con la sua nuova fatica, uno degli horror più attesi del 2019. Midsommar - Il villaggio dei dannati, in uscita il 25 luglio. Una vacanza in Svezia si trasforma in un incubo per una giovane coppia che si ritrova coinvolta nelle celebrazioni festive locali, tra strani rituali e raccapriccianti tradizioni ancestrali. Lo sguardo originale di Ari Aster, unito alla presenza di Florence Pugh, sono un ottimo biglietto da visita.

Hereditary, il finale spiegato e i segreti dell'horror più discusso dell'anno

6. Annabelle 3

Annabelle 3: un primo piano della bambola indemoniata

L'estate cinematografica del terrore vede anche l'uscita del nuovo capitolo della saga di The Conjuring, per l'esattezza il filone dedicato ad Annabelle, altra bambola terrificante contenuta nella vetrinetta dei manufatti indemoniati che si trova a casa dei coniugi Warren. Annabelle 3 prende il via proprio con l'arrivo a casa di Annabelle, messa "al sicuro" dietro un vetro consacrato e benedetta da un sacerdote tanto per evitare problemi. Quando, però, Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, una notte di terrore attende gli Warren visto che i demoni decidono di perseguitare Judy, la loro figlia di dieci anni, e le sue amiche. Annabelle 3 arriva al cinema il 3 luglio.

5. It: Capitolo 2

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

Conto alla rovescia per i fan di Stephen King che attendono il 5 settembre per assistere alla seconda parte dell'adattamento cinematografico di It. It: Capitolo 2 si colloca temporalmente 27 anni dopo gli eventi del primo film, con il Club dei Perdenti ormai adulto e lontano da Derry pronto a fare ritorno per fronteggiare la minaccia di Pennywise che torna ad affacciarsi all'orizzonte. Tra le star del film Jessica Chastain interpreta Bev, l'unica femmina dei Perdenti, e James McAvoy è il protagonista Bill. Nel film comparirà, inoltre, il canadese Xavier Dolan, grande estimatore del primo capitolo, nel ruolo di Adrian Mellow. Ecco quello che sappiamo su It: Capitolo 2, sequel del film tratto da Stephen King.

4. Il Re Leone

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

Non è una novità che i live action Disney sbanchino il botteghino. Cosa accadrà con l'attesa rilettura de Il Re Leone, forte di immagini spettacolari intraviste nei primi trailer che portano sul grande schermo uno dei film d'animazione nonché musical di maggior successo di sempre? La storia del leoncino Simba e dei suoi amici animali ha alimentato anche qualche polemica sulla qualità visiva di questa nuova versione de Il re leone diretta da Jon Favreau proprio perché, più che di live action, si tratta di un'animazione in realtà virtuale, proiettata su un blue screen per dare al regista la sensazione di girare in un vero set. Stessa tecnica usata per Il libro della giungla dove però c'era un protagonista umano. Il Re Leone arriverà al cinema il 21 agosto, solo allora potremo dare un giudizio definitivo.

Disney: 5 film live action che vorremmo vedere, dal Gobbo di Notre Dame a La spada nella roccia

3. Toy Story 4

Ancora Disney, stavolta in sinergia con Pixar, per l'uscita di Toy Story 4, nuovo capitolo della tenera saga di Buzz e Woody. Dopo il licenziamento di John Lasseter, scopriremo che direzione intraprenderà una delle saghe più amate a partire dal 26 giugno. Tra graditi ritorni, conferme e novità si segnala l'ingresso nel cast vocale della star Keanu Reeves nei panni di Duke Caboom, giocattolo vintage anni '70, action figure di uno stuntman motociclista che parla con pesante accento canadese. L'Italia piange l'assenza di Fabrizio Frizzi, voce storica di Woody, sostituito da Angelo Maggi.

2. Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

Nella caliente estate al cinema non poteva mancare un cinecomic Marvel. Dopo il ciclone Avengers: Endgame, che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo e ancora continua a mietere incassi, tocca a Spider-Man: Far From Home concludere la Fase 3 dell'MCU. Dopo l'uscita dei primi trailer, sappiamo che il film racconterà il dopo Avengers: Endgame, con Peter Parker intento a elaborare il lutto per la perdita del suo mentore Tony Stark, e che ad affiancare il giovane eroe arriverà un volto nuovo, Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal. Amico o nemico? Questo lo scopriremo al cinema dal 10 luglio.

1. C'era una volta a Hollywood

C'era una volta a Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

Per vedere al cinema il film più atteso di questa lunga estate dovremo attenderne la fine. Uscirà il 19 settembre C'era una volta a... Hollywood, nuovo divertissement cinefilo di Quentin Tarantino che riunisce due delle più grandi star di Hollywood, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, per raccontare la fine del sogno americano sui set di Los Angeles. Come anticipa la recensione di C'era una volta a Hollywood, DiCaprio e Pitt interpretano, rispettivamente, Rick Dalton, star degli western televisivi che prova a farsi largo in un'industria in evoluzione, e il suo double stunt Cliff Booth. In un cast ricolmo di star spiccano Margot Robbie nei panni di Sharon Tate - il film è ambientato proprio nel 1969, anno della morte dell'attrice per mano della Manson Family - e Luke Perry nel suo ultimo ruolo prima della morte improvvisa.