IT capitolo 2: quello che sappiamo sul sequel del film tratto da Stephen King

Tra i film più attesi di questo 2019, non solo dagli amanti del genere horror, un posto d'onore spetta senza subbio a IT: Capitolo 2, la seconda parte dell'adattamento del romanzo di Stephen King, in arrivo al cinema il prossimo settembre. Il film, ancora una volta diretto da Andy Muschietti, riuscirà a replicare l'enorme successo riscosso dal suo predecessore? All'uscita nel 2017 il primo capitolo della saga, che potete recuperare su Infinity, è diventato infatti molto velocemente l'horror più visto di tutti i tempi, con più di 700 milioni di dollari di incasso. L'intento di questo articolo è quello di fare il punto della situazione, radunando tutte informazioni a nostra disposizione, su quello che sappiamo su IT: Capitolo 2. Del film, avvicinandoci alla data d'uscita, si sa ancora molto poco, non essendo ancora stati distribuiti né teaser, né trailer ufficiali. Fortunatamente, incrociando le informazioni trapelate nelle interviste a cast e regista con quello che sappiamo della mastodontica opera di King da cui sono stati tratti i film, possiamo dedurre in maniera piuttosto precisa il contenuto di questo sequel. Attenzione, se non avete letto il romanzo potrebbero esserci spoiler, a voi la scelta se continuare la lettura.

La trama di It: Capitolo 2

E' cosa ben nota che la trama di It: Capitolo 2, secondo ed ultimo capitolo della serie dedicata a Pennywise il Clown sarà interamente incentrata allo scontro finale tra i membri del Club dei Perdenti ed It, ventisette anni dopo i fatti narrati nel primo film. Una nuova serie di misteriosi omicidi sta terrorizzando Derry e Mike Hanlon, unico del gruppo a non aver mai lasciato la piccola cittadina del Maine, una volta intuito il ritorno del diabolico clown mutaforma si trova costretto a richiamare gli altri. I membri del Club si erano infatti promessi, da bambini, di tornare a casa se It fosse ricomparso, tentando così di eliminarlo per sempre. Il libro di King si apre proprio con i sette amici che, ormai adulti, ricevono la telefonata di Mike che li richiama all'ordine. Non tutti prendono però la notizia nel migliore dei modi: al riaffiorare degli spaventosi ricordi sulla loro infanzia uno di loro, Stan Uris, decide di togliersi la vita per non riaffrontare il crudele nemico. Gli altri invece, abbandonando in maniera più o meno brusca le loro vite, decidono di provare, ancora una volta, a liberare Derry dal mostro mangiatore di bambini. Il primo capitolo del film era ambientato nel 1989, ne consegue che il sequel avrà luogo nel 2016 (a differenza di quanto accadeva nel romanzo che invece si divideva tra gli anni 50 e gli anni 80).

In IT: Capitolo 2 ritroveremo anche i giovani interpreti del primo film, che, da quanto dichiarato da Muschietti, torneranno in svariati flashback e scene inedite (che in certi casi erano state girate ma poi escluse dal montaggio definitivo del Capitolo 1). La trama del secondo film sarà quindi meno lineare di quella del precedente, e si passerà spesso da una timeline all'altra, cosa che era un elemento caratterizzante del romanzo originale. I flashback saranno fondamentali per apprendere qualcosa di più sulla natura e sulle origini di It, ma anche e soprattutto su come la diabolica creatura possa essere (definitivamente) sconfitta. C'è una scena in particolare, di cui si era molto parlato nel 2017 all'uscita del primo film, che si ipotizza sarà presente nel sequel e ci aiuterà a scoprire qualcosa di più sulle origini di Pennywise: la sequenza, ambientata nel XV secolo, dovrebbe mostrare un Pennywise molto diverso da quello che conosciamo e, secondo il suo stesso interprete Bill Skarsgård, ancor più disturbante.

Scene di culto tratte dal romanzo

Nel nuovo film sarà anche presente una scena dedicata al famoso rito di Chüd, momento estremamente importante all'interno del romanzo, che, seppur ambientata durante l'infanzia dei Perdenti, non era stata inserita nella sceneggiatura del primo capitolo. Il famoso rituale, che servirà ai protagonisti per comprendere meglio la natura di It, sarà fondamentale per scoprire come distruggerlo, e forse servirà anche ad introdurre qualcosa in più sulla mitologia dei mondi creati da King e sull'entità divina dalle sembianze di tartaruga (che nel film del 2017 veniva soltanto omaggiata). Tra le poche foto trapelate ce n'è anche una in cui troviamo Pennywise seduto su un'enorme statua di Paul Bunyan, taglialegna gigantesco del folklore statunitense, che i fan del romanzo ricorderanno essere protagonista di una sequenza molto spaventosa in cui tentava di uccidere Richie bambino (e quindi sarà probabilmente stata inserita in questa seconda parte).

Gli unici a vedere alcune sequenze di IT: Capitolo 2 in anteprima sono stati i partecipanti al CinemaCon di Las Vegas, dove è stata mostrata una scena con Berverly Marsh adulta. Bev, che è interpretata da Jessica Chastain, fa ritorno alla sua vecchia casa a Derry, dove crede di trovare suo padre con cui non ha più contatti da anni. Ad accoglierla ci sarà una donna dagli atteggiamenti gradualmente sempre più inquietanti e spaventosi e che si rivelerà essere proprio Pennywise sotto mentite spoglie. La scena, di cui è presente una versione molto simile sia nel romanzo che nella miniserie del 1990, è stata giudicata inquietante da chi l'ha vista. La stessa Jessica Chastain ha inoltre dichiarato che le scene che la vedono protagonista nel film saranno estremamente sanguinose e violente oltre che inquietanti.

Il cast di IT: Capitolo 2

Passiamo ora a parlare del cast di IT: Capitolo 2. I sette protagonisti, che ritroveremo ventisette anni dopo gli aventi del primo film, sono interpretati da Jessica Chastain (Beverly Marsh), James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hascom), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), James Ransone (Eddie Kasbrak) e Andy Bean (Stanley Uris). Bill Skarsgård, protagonista della recente serie Hulu Castle Rock ispirata proprio ai mondi creati da Stephen King, tornerà nel ruolo del terrificante clown Pennywise. Tutti i Perdenti a parte Mike hanno dimenticato quasi tutto di quanto accaduto durante la loro infanzia e si ritroveranno a dover riaffrontare traumi e paure profondamente sepolti. Tra loro Bill è diventato un famoso scrittore di romanzi horror (vi ricorda qualcuno?), Richie un comico di successo (nel libro radiofonico, trattandosi degli anni 80, nel film immaginiamo televisivo) e Beverly una stilista estremamente conosciuta (ma succube di un marito violento).

Tra gli altri personaggi che vedremo trasportati dal romanzo al film c'è Audra Phillips (Jess Weixler), la moglie di Bill che lo seguirà a Derry mettendosi in pericolo di vita, Tom Rogan (Will Beinbrink), il marito di Beverly, e Adrian Mellon, un giovane omosessuale vittima di Pennywise, che sarà interpretato dal regista Xavier Dolan. A sorpresa in IT: Capitolo 2 ritroveremo anche Henry Bowers, personaggio che credevamo morto alla fine del film precedente. La sua versione adulta è stata affidata all'attore Teach Grant, che abbiamo già visto nella serie Netflix Altered Carbon.

Il trailer e la data di uscita del film

La data di uscita di It: Capitolo 2 è prevista negli Stati Uniti per il prossimo 6 settembre, mentre in Italia arriverà il giorno prima. Nel 2017, quando IT è uscito negli Stati Uniti l'8 settembre, il primo trailer era già disponibile da marzo, nel caso del secondo capitolo però non sappiamo ancora nulla di quando verrà distribuito. Quanto dovremo aspettare per poter vedere le prime immagini del film? Si spera ancora poche settimane. Qualche giorno fa infatti, la produttrice Barbara Muschietti ha condiviso sui social che il trailer è in arrivo, rispondendo così ai fan che ne chiedono insistentemente la data di uscita da mesi.