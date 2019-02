Sylvester Stallone: "Escape Plan 2 era davvero orribile!"

Sylvester Stallone ha dichiarato che il suo sequel Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno è stato un film "davvero orribile". Nel primo Escape Plan l'architetto Ray Breslin, massima autorità nel settore della progettazione delle prigioni, dopo essere stato arrestato, si è posto come obiettivo quello di fuggire da uno dei penitenziari di massima sicurezza che ha creato e trovare la persona che lo ha incastrato.

Nel cast del film c'era anche il grande Arnold Schwarzenegger, il film non è stato un enorme successo in patria ma ha portato in cassa un ottimo risultato dal resto del mondo. Nel 2016 è arrivato il sequel, Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno con Dave Bautista che ha deluso le aspettative di tutti: recensioni negative, poco screen time per i due protagonisti, trama debole e azione poco intrigante. Sylvester Stallone ha confermato l'arrivo del sequel, intitolato per ora The Extractors: Escape Plan, e con l'occasione ci ha tenuto a dire la sua sul secondo capitolo della action saga.

In uno scambio di battute su Instagram, un fan ha scritto che spera che il prossimo film sia meglio di quello precedente. Sly ha risposto prontamente "Anche io. Escape Plan 2 era davvero orribile!!!".

La trama di Escape Plan 3 racconterà probabilmente la storia di un executive di una ditta informatica di Hong Kong che scompare durante un lavoro di routine. Ray Breslin e i suoi collaboratori sono chiamati a indagare sulla scomparsa e scoprono che il colpevole è il figlio sbandato di uno dei suoi vecchi nemici, che ha rapito anche la donna di cui Breslin è innamorato e la tiene rinchiusa in una prigione di massima sicurezza nota come Devil's Station.

Non c'è ancora una data d'uscita per il seguito, ma nel futuro di Stallone ci sono già un paio di sequel importanti in arrivo. Rambo 5: Last Blood previsto per il prossimo autunno vede l'ultima grande comparsa sullo schermo del veterano del Vietnam. Al centro della storia, John Rambo alle prese con una ragazza rapita dai narcos. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione di Carmen, sorella di una delle ragazze rapite. Presto partiranno anche le riprese di The Expendables 4, che con tutta probabilità sarà l'ultimo della saga.