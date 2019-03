Film horror in uscita: i più attesi del 2019

Negli ultimi anni è stato senza dubbio dimostrato che l'horror al cinema può riservare incredibili ed inaspettate sorprese: da It a It Follows, da Hereditary a Scappa - Get Out (addirittura vincitore del premio Oscar come migliore sceneggiatura originale) i film di questo tipo attirano in sala non più solo un pubblico di appassionati ma cominciano ad essere apprezzati anche da chi non si era mai avvicinato al genere prima. A poche settimane dall'inizio dell'anno e ci chiediamo che cosa ci riserveranno questi mesi per quanto riguarda il cinema del terrore, se i film horror del 2019 in uscita raggiungeranno il livello (o magari lo supereranno) di quelle che abbiamo amato in passato: dal nuovo film del regista di Scappa - Get Out al secondo progetto dell'autore di The Witch, da remake di cult del passato come Child's Play - La bambola assassina all'attesissimo It - Capitolo 2, non vediamo davvero l'ora che questo terrificante 2019 al cinema cominci. In questo articolo abbiamo deciso di fare il punto della situazione e riunire tutti i gli horror più attesi: quelli di cui si conosce già la data di uscita in Italia, quelli di cui abbiamo solo quella americana ed infine quelli che ancora non hanno una data annunciata ma si suppone troveremo comunque in sala entro la fine dell'anno.

The Prodigy - Il figlio del male

The Prodigy - Il figlio del male, nuovo film del regista statunitense Nicholas McCarthy, ci parla di una famiglia presa di mira da forze sovrannaturali. In questo caso però al centro della storia troviamo una madre (Taylor Schilling) preoccupata per il comportamento anomalo del figlio minore, probabilmente in balia di una qualche creatura diabolica che lo controlla.

Data di uscita in Italia: 21 marzo 2019

Noi

Dall'uscita del angosciatissimo trailer il nuovo film di Jordan Peele, acclamato regista di Scappa - Get Out, sta attirando l'attenzione degli amanti dell'horror (e non solo) di tutto il mondo. Decisamente più orientato verso il sovrannaturale rispetto alla sua pellicola precedente, Noi racconta la storia di una famiglia che durante una vacanza al mare verrà messa in pericolo dall'arrivo di un gruppo di terrificanti visitatori. Tra gli interpreti il premio Oscar Lupita Nyong'o ed Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale).

Data di uscita in Italia: 28 marzo 2019

Hole in the Ground

Hole in the Ground, diretto da Lee Cronin, racconta la storia di Sarah, madre single che decide cambiare vita trasferendosi ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo poco tempo però, alcuni inquietanti cambiamenti nel figlio, forse legati ad luogo misterioso nella foresta vicino casa, la renderanno sempre più spaventata e paranoica.

Data di uscita in Italia: aprile 2019

La LLorona - Le lacrime del male

Dal regista Michael Chaves (ora impegnato in The Conjuring 3, in uscita nel 2020) arriva al cinema La LLorona - Le lacrime del male, film basato sulla famosa leggenda messicana di una donna che, dopo aver affogato i suoi figli per vendicarsi di un marito fedifrago, si suicida e torna nella forma di uno spettro vendicativo. La trama di La Llorona - Le lacrime del male sarà ambientata nella Los Angeles degli anni '70, dove un'assistente sociale e una madre single verranno perseguitate dalla terrificante creatura.

Data di uscita in Italia: 18 aprile 2019

Pet Sematary

Anche quest'anno sarà caratterizzato dai molti lungometraggi tratti dalle opere di Stephen King, primo fra tutti in ordine di uscita Pet Sematary. Questo film, diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, sarà il secondo adattamento del romanzo di King ad essere portato al cinema dopo Cimitero Vivente del 1983. La storia è quella di Louis Creed (Jason Clarke), dottore che si trasferisce a Ludlow nel Maine con la famiglia e scopre un cimitero di animali nascosto nei boschi che circondano casa sua. Quando un'inaspettata tragedia colpisce la famiglia, l'uomo accetterà l'aiuto del bizzarro vicino Jud Crandall (John Lithgow) per sistemare le cose: i due, senza rendersi conto delle conseguenze delle loro azioni, scateneranno forze ben più oscure e diaboliche di quello che si sarebbero mai potuti immaginare. Si è già parlato degli importanti cambiamenti effettuati sulla trama di questo secondo adattamento del romanzo di King (il primo uscì nel 1988): ecco tutto quello che sappiamo su Pet Sematary, dalla trama ai personaggi.

Data di uscita in Italia: 9 maggio 2019

L'angelo del male - Brightburn

Che cosa accadrebbe se Superman fosse malvagio? L'angelo del male - Brightburn, film prodotto da James Gunn e diretto da David Yarovesky, risponde proprio a questa domanda. Un bambino proveniente da un mondo molto lontano viene adottato da una coppia terrestre (Elizabeth Banks e David Denman): i poteri sovrannaturali del piccolo si riveleranno con il tempo molto difficili da controllare e i due si renderanno contro di quanto possa diventare pericoloso.

Data di uscita in Italia: 13 giugno 2019

The Grudge

Tra i remake in arrivo c'è anche quello di un cult del cinema horror giapponese, Ju-on: Rancore, che tornerà in sala ancora una volta con il titolo The Grudge. Al centro della trama troviamo una casa maledetta, dove si è svolto un efferato omicidio, in cui chiunque vi metta piede sarà poi perseguitato da terrificanti e diaboliche creature. Il film è diretto da Nicolas Pesce e ha tra i suoi protagonisti Lin Shaye, Demián Bichir e Andrea Riseborough.

Data di uscita in Italia: giugno 2019

It: capitolo 2

E' finalmente in arrivo It: capitolo 2, la seconda parte del film campione di incassi del 2017. Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, il film di Andres Muschietti sarà ambientato ben 27 anni dopo il primo capitolo della storia, raccontandoci il ritorno del Club dei Perdenti a Derry ed il nuovo e definitivo scontro con Pennywise il Clown. Il cast stellare di It: capitolo 2 include Jessica Chastain, James McAvoy e nuovamente Bill Skarsgård nella parte del famigerato clown.

Data di uscita in Italia: 5 settembre 2019

Are You Afraid of the Dark?

Ricordate la serie antologica degli anni novanta uscita in Italia con il titolo Hai paura del buio? Prima del successo di Piccoli Brividi questa serie era incentrata su di un gruppo di ragazzini, appartenenti al "Club di mezzanotte", che ogni settimana si riunivano attorno ad un fuoco nel bosco per raccontarsi storie di paura. Un adattamento cinematografico dal titolo Are you Afraid of the Dark diretto da D.J. Caruso e si trova in fase di lavorazione.

Data di uscita in Italia: 31 ottobre 2019

Doctor Sleep

Ecco un altro adattamento di un romanzo di Stephen King in arrivo al cinema: Doctor Sleep, tratto dal seguito di The Shining uscito in libreria nel 2013. Il protagonista sarà nuovamente Danny Torrance (Ewan McGregor), ormai diventato adulto, ancora alle prese con il trauma della drammatica esperienza vissuta all'Overlook Hotel da bambino. In Doctor Sleep, diretto da Mike Flanagan (Il gioco di Gerald e Hill House), Danny dovrà combattere contro i demoni del suo passato aiutando una bambina dai potenti poteri psichici a sfuggire da una setta di diabolici individui.

Data di uscita negli Stati Uniti: 8 novembre 2019

Polaroid

La giovane Bird Fitcher ritrova per caso una polaroid SX-70, ma quello che la ragazza non sa è che dopo aver usato la vecchia macchina fotografica attorno a lei cominceranno ad accadere una serie di fatti inspiegabili, tra cui numerosi efferati omicidi. Che tipo di creatura avranno liberato ritrovando la polaroid? Il film, diretto da Lars Klevberg, è interpretato da Kathryn Prescott e Tyler Young.

Data di uscita in Italia: da definire

Level 16

Scritto e diretto da Danishka Esterhazy, Level 16 è la storia di un misteriosa scuola per ragazze, all'interno di un edificio isolato dal resto del mondo. Le giovani donne, che vengono educate ad essere perfette, verranno poi affidate a famiglie benestanti: un giorno Sophia e Vivien decideranno di non prendere più le medicine che gli vengono date per poter scoprire di più sul luogo dove sono state rinchiuse e sul loro destino.

Data di uscita negli Stati Uniti: 1 marzo 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Body at Brighton Rock

Wendy, mentre lavora in un area isolata di un parco di montagna, finisce per errore in quella che pare essere la scena di un delitto. Aspettando le autorità sarà costretta a trascorrere l'intera notte sul posto, in completa solitudine e lottando contro le sue paure più profonde. Body at Brighton Rock è stato diretto da Roxanne Benjamin ed è interpretato da Karina Fontes e Casey Adams.

Data di uscita negli Stati Uniti: 8 marzo 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Wounds

Wounds, il primo film di Babak Anvari in lingua inglese, ha per protagonista un barista (Armie Hammer) che, dopo aver ritrovato un cellulare misterioso, si ritroverà catapultato in un incubo violento e terrificante. Nel cast è presente anche Dakota Johnson.

Data di uscita negli Stati Uniti: 19 marzo 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Ma

In Ma, film diretto da Tate Taylor, il premio Oscar Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna solitaria che vive in una cittadina dell'Ohio. Un giorno, dopo la scuola, Maggie ed alcuni amici le chiedono il favore di comprare per loro degli alcolici: dopo averli presi apparentemente in simpatia Sue Ann li invita a casa sua, lasciandogli il suo scantinato per le loro feste. Ci sono però delle regole da seguire: uno di loro deve sempre restare sobrio, non devono dire parolacce, non possono mai salire al piano di sopra ed entrare in casa sua e devono sempre chiamarla "Ma". Quando però l'interesse di Ma nei loro confronti cresce diventando sempre più ossessivo, quello che era cominciato come il sogno di ogni teenager si trasforma presto in un incubo terrificante.

Data di uscita negli Stati Uniti: 31 maggio 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Child's Play

Child's Play, diretto da Lars Klevberg, è il remake La bambola assassina, del 1988: una giovane mamma (Aubrey Plaza) regala a suo figlio una bambola high-tech per il suo compleanno, con il tempo però il giocattolo si rivelerà molto più sinistro e pericoloso di quello che si sarebbero mai potuti immaginare.

Data di uscita negli Stati Uniti: 21 giugno 2019

Data di uscita in Italia: da definire

47 Meters Down: The Next Chapter

Sequel di 47 metri, film su una due sorelle imprigionate in una gabbia in fondo all'oceano, 47 Meters Down: The Next Chapter, sempre per regia di Johannes Roberts, racconta di cinque ragazze che, durante l'esplorazione di una città sommersa vicino alle coste del Brasile, entreranno nel territorio di una specie estremamente aggressiva di squali killer.

Data di uscita negli Stati Uniti: 28 giugno 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Midsommar

Dal regista di Hereditary Ari Aster è in arrivo uno degli horror più attesi del 2019, con protagonisti Florence Pugh e Will Poulter: Midsommer racconta la storia di una coppia che durante un viaggio in Svezia si ritroverà a visitare un piccolo villaggio rurale, senza però rendersi conto che i suoi abitanti sono gli accoliti di un culto pagano.

Data di uscita negli Stati Uniti: 9 agosto 2019

Data di uscita in Italia: da definire

Eli

In arrivo su Netflix un nuovo horror di Ciaran Foy, Eli. La storia è quella di un ragazzo afflitto da una grave malattia autoimmune che viene rinchiuso con il permesso dei genitori in una clinica isolata. Con il tempo la clinica assumerà sempre di più le caratteristiche di una prigione: mentre il nostro protagonista cercherà in qualche modo di fuggire si renderà conto che le cose intorno a lui non sono come sembrano e che l'edificio potrebbe essere popolato da oscure presenze.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire

The Lighthouse

Sulla trama del nuovo film di Robert Eggers, regista che esordì nel 2015 con The Witch, si sa molto poco, solo che sarà interpretato da Willem Dafoe e Robert Pattinson e che parlerà dell'anziano guardiano di un faro nel Maine. Visto il suo primo film siamo comunque sicuri che con The Lighthouse Eggers saprà riservarci molte soprese.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire

Little Monsters

In Little Monsters, film diretto da Abe Forsythe, Lupita Nyong'o interpreterà il ruolo della maestra di scuola Caroline che, in gita con la sua classe, si ritroverà catapultata nel bel mezzo di un'inaspettata epidemia zombie.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire

Sweetheart

In Sweetheart, diretto da J.D. Dillard, Kiersey Clemons interpreterà un donna che si risveglia sulla spiaggia di un'isola misteriosa, dove una creatura mostruosa sorge dalle acque del mare durante la notte, affamata di carne umana.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire

Feedback

Jarvis Dolan è il conduttore, divertente ma spesso spietato e sopra le righe, di un famoso programma radiofonico londinese: la sera in cui pianifica di rivelare al pubblico un grosso scandalo, nel suo studio fanno irruzione due uomini armati e dal volto coperto. I due sostengono di dover diffondere nel mondo una verità oscura: Jarvis verrà obbligato a continuare lo show, che si trasformerà pian piano in un incubo, senza far trapelare nulla di quello che sta accadendo. Feedback è diretto da Pedro Alonso e interpretato da Eddie Marsan e Ivana Baquero.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire

Lettera H

Ed ecco finalmente anche un film italiano: Lettera H, diretto da Dario Germani e interpretato da Giulia Todaro e Marco Aceti. Patty e Seba sono due ragazzi innamorati che condividono la passione per il vintage anni '80. Una sera, dopo la festa per il compleanno di lui, i due cercano un po' di intimità in un bosco fuori città, ma non riescono a rilassarsi perché si sentono osservati da qualcuno o qualcosa. Da questo momento i due verranno catapultati in un incubo, in un thriller psicologico pieno di colpi di scena inaspettati. Il titolo (e questa breve trama) riportano alla memoria alcuni elementi dei delitti del Mostro di Firenze (le pallottole utilizzate dal serial killer, avevano una H impressa sul metallo)

Data di uscita in Italia: da definire

In the Tall Grass

Concludiamo questa lista dei film horror in uscita del 2019 con un altro adattamento ad un opera di Stephen King, In the Tall Grass: la storia è quella di un fratello ed una sorella che durante un viaggio in macchina attraverso il Kansas sentono delle grida di aiuto provenire dai campi di erba alta che li circondano. Il film verrà diretto da Vincenzo Natali ed interpretato da Patrick Wilson.

Data di uscita negli Stati Uniti: da definire

Data di uscita in Italia: da definire