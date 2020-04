30 film romantici recenti da vedere

Lost in Translation - L'amore tradotto: Bill Murray e Scarlett Johansson in una scena del film

Il cinema rappresenta, la maggior parte delle volte, una proiezione della realtà. Raccontando storie di donne e uomini, esso invita a riflettere ed emoziona. In particolare, quando il tema al centro della narrazione è l'amore. Se si vuole parlare di gioie e dolori, non esiste niente di meglio dei film romantici. Magari mentre ci si è abbandonati al divano durante una giornata di pioggia... Ma non vogliamo certo rattristare nessuno in quanto l'amore, per fortuna, regala anche attimi da ricordare, soprattutto quando fuori c'è il sole! Nel cinema più recente, infatti, abbiamo conosciuto e amato opere che hanno segnato le ultime generazioni e che hanno affrontato questo folle sentimento da ogni prospettiva.

In questo articolo, andremo a proporre trenta film romantici recenti da vedere per la prima volta o, più semplicemente, da riscoprire. Tra questi, alcuni sono arrivati da poco tempo nelle sale; altri, invece, hanno già ritagliato per sé uno spazio rilevante nell'ultimo ventennio cinematografico. Tutti hanno in comune le varie declinazioni dell'amore: quando sboccia, quando viene vissuto intensamente e quando, a volte, finisce. Andiamoli dunque a scoprire: ecco a voi i trenta film romantici recenti da vedere che abbiamo scelto. Buona lettura!

1. A Star Is Born (2018)

Jackson "Jack" Maine è un celebre cantante alle prese con la dipendenza da alcol e droga, e riceve l'unico supporto dal fratello maggiore Bobby, suo manager. Una sera, entrando in un locale, nota l'esibizione di Ally, cameriera ma, soprattutto, aspirante cantautrice. Quando i due hanno modo di conoscersi meglio, si confrontano raccontando le proprie delusioni e frustrazioni. Ma l'incontro è un segno del destino per entrambi: Jack potrebbe riavviare la sua carriera musicale, Ally farla finalmente scoccare. E la scintilla dell'amore potrebbe alimentare il futuro dei due...

Opera prima da regista per Bradley Cooper, qui anche interprete insieme a Lady Gaga. Nuova versione del classico È nata una stella del 1937 (seguito dalle pellicole del 1954 e del 1976), A Star is Born si impernia sui due carismatici protagonisti, la cui alchimia è apparsa evidente sia sullo schermo che al di fuori, fino al palco del Dolby Theatre sul quale la cantante e attrice ha eseguito - durante la cerimonia 2019 degli Oscar - la canzone premiata con la statuetta, la splendida Shallow. Il film ha ottenuto complessivamente otto candidature e incassato circa 435 milioni di Dollari nel mondo.

2. Adaline - L'eterna giovinezza (2015)

Adaline Bowman nasce nel 1908 e smette di invecchiare all'età di 29 anni, dopo un misterioso incidente. Una vita normale, negli Stati Uniti degli anni '30, che diventa assolutamente straordinaria, perché l'eterna giovane donna attraversa il secolo, costretta però a cambiare casa e identità ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo stesso aspetto fisico, con la paura di inevitabili conseguenze. Adaline vede la figlia Flemming crescere e poi diventare anziana, mentre il tempo trascorre inesorabile per tutti, tranne che per lei. Quando un giorno incontra Ellis, un uomo gentile e affascinante con il quale è amore a prima vista, la determinazione di Adaline nel rimanere da sola comincia a venire meno.

Diretto da Lee Toland Krieger e scritto da J. Mills Goodloe e Salvador Paskowitz, Adaline - L'eterna giovinezza è film che mescola, deliziosamente, elementi fantastici a una elegante storia d'amore. Punto di forza è la protagonista, Blake Lively, che illumina letteralmente lo schermo.

3. Amore & altri rimedi (2010)

Jamie Randall, impenitente scapolo e appassionato seduttore, diventa informatore scientifico e, con la sua sfacciataggine, inizia a ottenere risultati soddisfacenti anche in questo settore. Mentre tutto sembra poterlo portare fino a Chicago, Jamie incontra l'effervescente Maggie, una bellissima e audace artista dallo spirito libero affetta, però, dal morbo di Parkinson in fase iniziale. Tra i due nasce subito un'attrazione che sfocia in passione, ma nessuno dei due sembra intenzionato a fare seriamente. Eppure, si può evitare di amare?

Diretto da Edward Zwick, Amore & altri rimedi è ormai da considerare un cult moderno tra i film sentimentali. Tematiche molto significative e due protagonisti eccezionali, oltre che molto amici nella vita: Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, entrambi candidati al Golden Globe in questa circostanza.

4. Carol (2015)

New York, primi anni '50. Therese Belivet è una ragazza introversa, impiegata in un grande magazzino a Manhattan. Con un talento per la fotografia e tanti progetti, sogna una vita più gratificante e di uscire da un fidanzamento che la opprime. Un giorno, in negozio incontra Carol Aird, una donna sofisticata appartenente all'alta borghesia ma intrappolata in un matrimonio di convenienza. Carol ha ormai deciso per il divorzio dal marito Harge, ma non vuole in alcun modo perdere contatto con l'amata figlia Rindy. Tra Therese e Carol l'attrazione è immediata e, nonostante un'iniziale timidezza soprattutto della giovane, entrambe sentono che la passione - e l'amore - le sta per travolgere.

Diretto da Todd Haynes, scritto da Phyllis Nagy e tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, Carol è un film dalla magnifica messa in scena ed è dotato di una rara delicatezza narrativa. L'amore tra due donne in una società bigotta e conservatrice è l'oggetto di uno scandalo che sconvolge tutti i protagonisti del racconto. Protagoniste le splendide Cate Blanchett e Rooney Mara, entrambe candidate agli Oscar (sei nomination in totale per il film) e ai Golden Globe. Da ricordare anche la bellissima colonna sonora composta da Carter Burwell.

5. Chiamami col tuo nome (2018)

Estate 1983, Lombardia. Elio Perlman (Timothée Chalamet) è un diciassettenne che ama la musica, l'arte, la lettura, e trascorre ogni anno le vacanze nella sua tenuta di campagna insieme al padre (Michael Stuhlbarg), un professore molto rinomato, la madre Annella e la domestica Mafalda. Un giorno, arriva un ragazzo americano prossimo alla laurea, l'affascinante Oliver (Armie Hammer), il quale rinnova la tradizione per la quale ogni estate Mr. Perlman ospiti - per qualche tempo - uno studente al fine di aiutarlo nel completamento del percorso universitario. Inizialmente Oliver è molto espansivo sia con la famiglia Perlman che con gli altri ragazzi di città, mentre Elio, che ne è attratto, fatica ad aprirsi, anche perché impegnato in una timida relazione con la bella Marzia (Esther Garrel), la quale prova per lui un sentimento che non nasconde affatto. Elio, come molti adolescenti, è però confuso, e soprattutto tormentato dal fascino di Oliver, a sua volta sibillino nei confronti del giovane...

Diretto da Luca Guadagnino, scritto da James Ivory e tratto dal romanzo di André Aciman, Chiamami col tuo nome affronta, con la giusta misura e delicatezza, il tema della scoperta dell'amore. Il racconto ha come riferimento un ragazzo molto giovane, intelligente ma inesperto. Sia Oliver che lo stesso Elio sanno che il loro amore è destinato a durare il tempo di un'estate che scorre via veloce nella tranquillità della campagna lombarda (e non della riviera ligure, come nel romanzo di Aciman), dove la purezza delle acque nelle quali i protagonisti si immergono per rinfrescarsi è la stessa dei sentimenti che affiorano; ma non rinunceranno a viverlo. Realizzato attraverso una co-produzione italiana, francese, statunitense e brasiliana, Chiamami col tuo nome ha raccolto una miriade di riconoscimenti in tutto il Mondo, tra i quali spicca l'Oscar alla miglior sceneggiatura adattata.

6. (500) giorni insieme (2009)

Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) è un giovane architetto che ha però trovato lavoro in una società che compila biglietti d'auguri. Quando, un giorno, in ufficio incontra Sole Summer Finn (Zooey Deschanel), nuova assistente del capo, la sua vita viene letteralmente sconvolta. Un colpo di fulmine in piena regola che sfocia in un singolare corteggiamento, e nel coronamento dell'amore. Il problema, apparentemente insormontabile, è la netta differenza caratteriale tra i due, che poco alla volta, li porta a discutere: più sentimentale lui, meno incline a lasciarsi andare lei. I giorni passano e la sofferenza amorosa di Tom diventa sempre più evidente...

Un film dalla costruzione particolare: (500) giorni insieme viene raccontato dalla prospettiva del protagonista e le varie sequenze sono, in una narrazione non lineare, la rappresentazione di diversi giorni tra i cinquecento che hanno caratterizzato la storia d'amore tra Tom e Summer. Diretto da Marc Webb e scritto da Scott Neustadter e Michael H. Weber, (500) giorni insieme si può già considerare un cult contemporaneo, anche grazie alla sagace scelta delle canzoni per la colonna sonora.

7. Crazy, Stupid, Love (2011)

Cal Weaver è sposato con Emily ed è padre di tre figli. Tutto sembra andare per il meglio finché la moglie, un giorno, confessa di averlo tradito, chiedendo immediatamente il divorzio. Cal, così, precipita in una profonda tristezza, che cerca di allontanare iniziando a frequentare locali notturni e persone nuove. Una sera, gli si avvicina un ragazzo affascinante, Jacob Palmer, che offre a Cal l'opportunità di trovare nuove prospettive sentimentali. Lui, da vero dongiovanni, è un esperto in materia... Intanto, attorno a Cal ruotano altre vicissitudini amorose del tutto inaspettate, che coinvolgono anche la sua figlia maggiore Hannah.

Crazy, Stupid, Love, diretto da John Fuqua e scritto da Dan Fogelman, è una deliziosa commedia romantica sugli imprevisti incroci dell'amore. Cast sontuoso composto da Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling e Emma Stone, questi ultimi alla prima delle tre storiche interpretazioni in coppia sul grande schermo.

8. Disobedience (2017)

Londra. All'interno della comunità ebraica ortodossa si intrecciano le storie di Ronit, una donna affascinante ma soprattutto emancipata e anticonformista, e quella di Esti, più giovane di lei e antico amore giovanile. Ronit è tornata alle sue origini per assistere ai funerali del padre, e qui ritrova Esti, adesso sposata con suo cugino. Ma la scintilla dell'amore che fu arde ancora, e le travolgerà improvvisamente. Ma come potrebbe reagire la loro società estremamente conservatrice?

Diretto da Sebastián Lelio e scritto dal regista insieme a Rebecca Linkiewicz, Disobedience è tratto dall'omonimo romanzo di Naomi Alderman. Un film dalla forma impeccabile e dalla grande intensità drammatica, frutto delle interpretazioni delle due splendide protagoniste: Rachel Weisz e Rachel McAdams.

9. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Wyoming, anni '60. Un ricco allevatore ingaggia due giovani per condurre il suo gregge di pecore fino a Brokeback Mountain. Essi sono Jack Twist, dinamico e impaziente cowboy da rodeo, e Ennis del Mar, decisamente introverso e dall'animo sensibile. Dopo alterne vicissitudini durante la missione, tra i due uomini, caratterialmente così diversi ma anche con tanti punti in comune, nasce una tenera e inaspettata storia d'amore. Giunto l'inverno, però, dovranno salutarsi: Ennis sposerà la fidanzata Alma, mentre Jack convolerà a nozze con l'eccentrica Laureen. Ma l'amore conosce risvolti inimmaginabili, e tutti loro lo scopriranno presto...

I segreti di Brokeback Mountain, diretto da Ang Lee e scritto da Larry McMurtry e Diana Ossana, è un meraviglioso racconto imperniato sulla forza inarrestabile dei sentimenti, oltre qualsiasi ostacolo sociale e culturale. Vincitore del Leone d'oro alla Mostra di Venezia del 2005, il film ottenne inoltre tre Oscar (regia, sceneggiatura adattata e colonna sonora) su otto candidature e quattro Golden Globes. Da ricordare la cifra artistica del cast, composto da un quartetto meraviglioso: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams e l'indimenticato Heath Ledger. Proprio sul set di Brokeback Mountain, Heath e Michelle si innamorarono e dalla loro relazione nacque la figlia Matilda Rose, il cui padrino al battesimo fu poi lo stesso Gyllenhaal. Idealmente, questo film unisce tutti loro ancora oggi.

10. Il curioso caso di Benjamin Button (2008)

New Orleans, 1918. La signora Button dà alla luce, per poi morire in seguito, un bambino con una rarissima sindrome. Infatti il piccolo Benjamin, più che un neonato, appare con i lineamenti di un ottantenne. Il padre, sconvolto, lo abbandona dinanzi a una casa di riposo. Qui cresce, sempre intrappolato nel corpo di un anziano, e viene per questo guardato con diffidenza. Più il tempo passa, però, e mentre gli altri anziani che gli stavano attorno muoiono, Benjamin ringiovanisce, riguadagnando i decenni che credeva non avrebbe mai potuto vivere. L'incontro con la dolce Daisy rappresenterà un legame che lo accompagnerà per tutta la sua particolare esistenza.

Diretto da David Fincher, scritto da Eric Roth e Robin Swicord, e tratto dal racconto di Francis Scott Fitzgerald, Il curioso caso di Benjamin Button unisce elementi drammatici e fantastici in una storia appassionante e unica, interpretata da Brad Pitt e Cate Blanchett. Tredici candidature agli Oscar (con tre statuette tecniche ottenute) e cinque ai Golden Globes, a fronte di un incasso globale di oltre 330 milioni di Dollari.

11. Il diario di Bridget Jones (2001)

Bridget Jones è una trentenne single, insoddisfatta e in lotta con il proprio aspetto fisico. Gli unici sostegni sono i suoi amici Jude, Shazzer e Tom. Bridget tradisce un certo nervosismo anche per il fatto di essere innamorata follemente del suo capo, l'affascinante donnaiolo Daniel Cleaver, che ritiene praticamente irraggiungibile. Nell'avvicinarsi delle festività, Bridget si sente ancora più sola ma, alla cena di Capodanno a casa di sua madre, incontra l'intrigante avvocato Mark Darcy. Così, comprende che le possibilità per trovare la felicità possono essere tante e inizia a prendersi più cura di sé stessa, appuntando gli sfoghi personali e i progressi su un diario...

Cult della commedia sentimentale degli anni Duemila: Il diario di Bridget Jones, per la regia di Sharon Maguire, è tratto dal romanzo di Helen Fielding, che ha curato la sceneggiatura insieme a Richard Curtis e Andrew Davies. Protagonista una esplosiva Renée Zellweger, candidata per il ruolo a Oscar, Golden Globe e BAFTA. A completare uno dei triangoli più divertenti del cinema due gentlemen britannici, Hugh Grant e Colin Firth. Il film avrà anche due sequel: Che pasticcio, Bridget Jones! (2004) e Bridget Jones's Baby (2016).

12. Il filo nascosto (2017)

Londra, primi anni '50. L'atelier di Reynolds Woodcock e della sorella Cyril rappresenta un riferimento della moda britannica: esponenti della Casa Reale e la créme dell'alta società si fanno vestire qui. Lo stile di Reynolds è indubbio, e l'attenzione al particolare che egli mette in ogni sua creazione è il marchio di fabbrica che lo contraddistingue. Woodcock ama svestire idealmente ogni donna che gli si rivolge e cucire addosso ad esse quanta più meraviglia possibile, tradotta in stoffe preziose e abiti unici. Ma l'uomo è anche uno scapolo impenitente che fa della propria vita una continua ricerca della perfezione, con una cura maniacale al dettaglio e un carattere scontroso e scostante. Le donne entrano ed escono molto rapidamente dalla sua casa, e solo Cyril riesce a comprenderlo, nella sua complessità, anche grazie a un atteggiamento austero e distaccato. Finché, un giorno, conosce in un ristorante una cameriera, Alma, che lo attira al primo sguardo per la sua raffinatezza e timidezza. La ragazza ricambia e in poco tempo sembra scoccare l'amore, ma capirà molto presto che non è semplice avere l'attenzione di Reynolds: sarà necessario accettare una sfida sul filo della tensione...

Il filo nascosto è un omaggio al cinema in tutta la sua bellezza. Ogni fotogramma è una precisa scelta stilistica, e il risultato finale è un dipinto, così come Paul Thomas Anderson l'ha pensato, sia sotto l'aspetto tecnico che della scrittura. Si parla di amore, di perfezionismo, di ossessione per il dettaglio che condiziona il lavoro (in positivo) e la vita in generale, soprattutto (in negativo) sul lato sentimentale. Il maestro e la sua musa, la contrapposizione di due anime che sembrano così differenti in un primo momento ma che in realtà si inseguono, si scontrano e si rincorrono l'un l'altra, arrivando ai limiti estremi. Cast di prim'ordine con un protagonista strepitoso quale Daniel Day-Lewis, ancora una volta candidato all'Oscar e al Golden Globe (e attualmente deciso al ritiro dalle scene dopo questa interpretazione). Accanto a lui, magnifiche Vicky Krieps e Leslie Manville. Sei nomination agli Oscar nel complesso, con la statuetta ottenuta per i bellissimi costumi di Mark Bridges (giunto alla sua seconda affermazione).

13. Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Patrick "Pat" Solitano ha appena concluso un percorso all'interno di un istituto psichiatrico, essendo affetto da disturbo bipolare. È andato in crisi quando la moglie lo ha tradito e lui lo ha scoperto direttamente. Tornato a casa, lo attendono con molte perplessità il padre Pat Sr., tifoso dei Philadelphia Eagles con il sogno di aprire un ristorante, e l'apprensiva madre Dolores. Eppure, tra un guaio e l'altro, Pat vuole soltanto riprendersi la propria vita. Determinato a farlo superando i propri limiti, incontrerà per la sua strada la bellissima Tiffany Maxwell, una giovane vedova che si è gettata in un'esistenza sregolata dalla quale vorrebbe a sua volta risollevarsi...

Otto candidature al Premio Oscar, quattro ai Golden Globe: in entrambe le occasioni premiata Jennifer Lawrence, per l'interpretazione che l'ha consacrata. Il lato positivo - Silver Linings Playbook è un film che racchiude gli elementi più consoni al suo regista e sceneggiatore, David O. Russell. Il quale, come da suo marchio di fabbrica, impernia la narrazione su un cast di straordinaria forza: oltre alla citata JLaw, anche Bradley Cooper, Robert De Niro, Jacki Weaver e Chris Tucker.

14. Il velo dipinto (2006)

Anni Venti del secolo scorso. Una coppia britannica, composta dal medico Walter Fane e dalla moglie Kitty, giunge a Shanghai. In realtà, il loro matrimonio è nato sotto cattive prospettive: Walter appartiene al ceto medio ed è molto occupato dal lavoro; Kitty proviene dall'alta borghesia e non è mai stata convinta della loro unione. In Cina, inoltre, Kitty avvia una relazione con il vice console Charles Townsend. Quando Walter scopre il tradimento, spinto dalla ripicca, assume il grave incarico di inviato in un villaggio sperduto, devastato da un'epidemia estremamente letale. Laggiù, lontani dalla vita alla quale erano abituati, Kitty sembra iniziare a comprendere la statura dell'uomo che si trova accanto.

Diretto da John Curran e scritto da Ron Nyswaner (tratto dal romanzo di W. Somerset Maugham), Il velo dipinto affronta tematiche di coppia molto importanti, per di più messe a dura prova da una situazione fortemente drammatica. Splendide interpretazioni di Naomi Watts e Edward Norton. Golden Globe alla colonna sonora composta da Alexandre Desplat.

15. L'amore ai tempi del colera (2007)

Cartagena. Florentino Ariza (Javier Bardem), poeta e impiegato al telegrafo, incontra la donna che potrebbe cambiare la sua vita: è Fermina Daza (Giovanna Mezzogiorno), che scorge dalle finestre della villa del padre. Grazie ad una serie di lettere appassionate, Florentino riesce a conquistare i sentimenti della ragazza. L'unico ostacolo è il padre di Fermina, che giura a sé stesso che mai avrebbe acconsentito a questa relazione. Così, costringe la figlia a sposare un aristocratico, il rinomato medico Juvernal Urbino (Benjamin Bratt), il quale la conduce fino a Parigi. Dopo qualche anno, Fermina fa ritorno a Cartagena, e Florentino non l'ha mai dimenticata...

Diretto da Mike Newell e scritto da Ronal Harwood, L'amore ai tempi del colera è tratto dal celebre romanzo di Gabriel García Márquez. Una storia d'amore senza tempo.

16. La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017)

Sullo sfondo della Guerra Fredda e della corsa allo spazio dei primi anni '60, in un laboratorio segreto statunitense lavora Elisa (Sally Hawkins), una donna timida e riservata, intrappolata in una vita di solitudine dal mutismo. Soltanto la compagnia dell'amico pittore e vicino di casa Giles (Richard Jenkins) riesce a condire le giornate della donna. Ma tutto cambia quando, insieme alla collega Zelda (Octavia Spencer), Elisa scopre una creatura marina che gli americani hanno catturato: ufficialmente ritenuto come uno strano esperimento non classificato, l'essere dimostra invece di possedere estrema intelligenza e soprattutto la capacità di provare dei sentimenti. Gli stessi che la dolce Elisa sembra avvertire verso quella creatura indifesa.

Diretto da Guillermo del Toro e scritto dal regista insieme a Vanessa Taylor, La forma dell'acqua - The Shape of Water è una fiaba moderna nello stile dell'autore messicano, che qui ha anche omaggiato il cinema classico con alcune argute citazioni e raccontato una storia d'amore assolutamente straordinaria. Vincitore del Leone d'oro 2018 alla Mostra di Venezia, il film ha poi ottenuto quattro Oscar (miglior opera, miglior regia, scenografia e miglior colonna sonora, firmata Alexandre Desplat) su tredici nomination, due Golden Globe e due BAFTA.

17. La La Land (2016)

Mia vorrebbe diventare un'attrice, Sebastian un pianista jazz affermato in un locale tutto suo. Los Angeles sarà lo splendido sfondo del loro amore e dei loro desideri, che dovranno però anche confrontarsi con la realtà.

Ad accompagnarli le favolose musiche di Justin Hurwitz e brani quali City of Stars, Audition e Someone in the crowd. Un film da vedere e rivedere all'infinito. Un instant cult che ha coinvolto un ampio pubblico e resta nei cuori di chi lo ha amato fin dalla prima visione. La La Land racchiude in sé tutta l'essenza del grande schermo sul piano narrativo, artistico e tecnico. La contemporaneità del film si ritrova anche nell'amore tra Mia e Sebastian, interpretati dai magnifici Emma Stone e Ryan Gosling. La loro unione nasce per caso, cresce dolcemente, incontra le difficoltà che la vita moderna pone alle persone che coltivano delle ambizioni: a volte le scelte possono fare male.

Candidato a quattordici Premi Oscar, ne ha vinti sei, tra i quali spiccano la statuetta a Damien Chazelle per la regia, a Emma Stone per la sua formidabile interpretazione e a Justin Hurwitz per la storica colonna sonora. Fa ancora adesso rumore la scandalosa mancata assegnazione dell'Oscar al miglior film. Sarà il film manifesto per diverse generazioni.

18. La vita di Adele (2013)

Adèle (Adèle Exarchopoulos) è una quindicenne piena di vita e desideri. La storia con Thomas non racconta un vero sentimento, a differenza dell'amore esplosivo e travolgente che vivrà con Emma (Léa Seydoux), una ragazza dai capelli blu che conosce in un locale e con la quale attraversa l'adolescenza. Adèle vuole diventare una maestra e ricambiare ai piccoli quello che ha imparato; Emma vuole invece consacrarsi come artista e pittrice. Ma le loro strade potrebbero dividersi, con il passare del tempo e con nuove conoscenze ed esperienze ad attendere entrambe.

Diretto da Abdellatif Kechiche e tratto dal romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo di Julie Maroh, La vita di Adele è stato premiato con la Palma d'oro a Cannes nel 2013 e ha ottenuto tantissimi altri riconoscimenti di critica e pubblico. Pur nello stile controverso e nella regia molto discussa di Kechiche (comprese lunghissime sequenze erotiche che fecero scalpore), il film rappresenta un manifesto di libertà e amore senza pregiudizi, nel vivere l'adolescenza seguendo l'istinto e le passioni.

19. Lei (2013)

Los Angeles, in un prossimo futuro. Theodore ha il cuore spezzato dopo il divorzio da Catherine, sua compagna da quando erano ancora molto giovani. L'uomo si guadagna da vivere scrivendo lettere per gli altri, cercando di evadere dalla propria sofferenza. Qualcosa cambia quando acquista un sistema informatico di nuova generazione, progettato per soddisfare tutte le esigenze dell'utente. L'anima del sistema operativo è l'imprevedibile Samantha, che si dimostra sensibile, profonda e divertente. Theodore, letteralmente conquistato da lei, ne resterà affascinato tanto da innamorarsi, ma non valuterà subito le conseguenze del suo comportamento...

Candidato a cinque Oscar e tre Golden Globe, vincendo in entrambi gli eventi per la miglior sceneggiatura, Lei, scritto e diretto da Spike Jonze, unisce la realtà effettiva con quella virtuale, raccontando molto del mondo contemporaneo, dove anche l'amore può vivere forme diverse rispetto ai rapporti convenzionali. Accanto a un grande Joaquin Phoenix, nella versione originale la voce di Samantha è quella di Scarlett Johansson, che esprime magnificamente tutti gli aspetti di un personaggio a suo modo indimenticabile.

20. Lost in translation - L'amore tradotto (2003)

Bob e Charlotte sono due americani che si trovano attualmente a Tokyo. Lui è una star del cinema che deve girare uno spot pubblicitario, lei è una giovane donna già provata dal matrimonio con un fotografo. Bob e Charlotte si conoscono, casualmente, nel bar dell'hotel ove alloggiano, e nasce subito un'amicizia. Tra incontri particolari e situazioni stravaganti, scopriranno di avere a disposizione diverse possibilità per nuovi orizzonti nella loro vita.

Scritto e diretto da Sofia Coppola, Lost in translation - L'amore tradotto ha convinto pubblico e critica, consacrando il talento della regista e autrice statunitense (figlia d'arte), premiata con l'Oscar per la sceneggiatura nel 2004. Il film ottenne altre tre candidature dall'Academy e cinque nomination ai Golden Globe, fra cui la prima in carriera per Scarlett Johansson, perfetta in coppia con Bill Murray. Una storia d'amore particolare, suggellata da un finale dalla bellezza sensazionale.

21. Love Actually - L'amore davvero (2003)

Se la commedia corale contemporanea ha toccato l'apice, esso è stato probabilmente raggiunto con Love Actually - L'amore davvero, film scritto e diretto da Richard Curtis, autore di riconosciuto talento.

Nel periodo delle festività natalizie, alcune coppie britanniche sono alle prese con crisi sentimentali più o meno profonde; altre storie, invece, potrebbero nascere inaspettatamente. Tra i personaggi in scena troviamo il cantante Billy Mack (interpretato da Bill Nighy); i due amici - ma non troppo - Juliet (Keira Knightley) e Mark (Andrew Lincoln); l'appena tradito Jamie (Colin Firth) che fugge all'estero e troverà una rinascita sentimentale; l'insoddisfatta Karen (Emma Thompson), che capirà di aver prestato poca attenzione al marito Harry (Alan Rickman) e forse persino al fratello David (Hugh Grant), appena subentrato come Premier a Downing Street e alle prese con una inattesa storia d'amore, che lo ispirerà. E poi conosciamo il vedovo Daniel (Liam Neeson), che dovrà preoccuparsi adesso dei primi amori del giovane figlio Sam; la segretaria Sarah (Laura Linney), che dovrà scegliere tra l'amore per Karl e quello per la famiglia; e le controfigure di attori pornografici, John (Martin Freeman) e Judy (Joanna Page), che impareranno a distinguere tra veri sentimenti e quelli artefatti dei set che frequentano.

22. Moulin Rouge! (2001)

Parigi, 1899. Christian (Ewan McGregor) è un giovane scrittore inglese che sogna di affermarsi raccontando i sentimenti, in un'epoca di ideali e sogni da realizzare. In cerca di ispirazione, il ragazzo arriva nel quartiere bohémien di Pigelle. Qui si introduce nel Moulin Rouge, celebre locale notturno parigino la cui stella indiscussa è Satine (Nicole Kidman), bellissima ballerina e cantante. Mentre l' impresario Zidler (Jim Broadbent) cerca di ottenere fondi dal cinico Duca di Monroth (Richard Roxburgh), Christian gli propone la sua idea di spettacolo. L'incontro successivo con Satine, però, rappresenterà la vera svolta per il Moulin Rouge e soprattutto per Christian, che si innamorerà follemente di lei...

Diretto da Baz Luhrmann e scritto dal regista australiano insieme a Craig Pierce, Moulin Rouge! è uno dei film più significativi dei primi anni Duemila. Un carosello inarrestabile di canzoni, balli, luci e colori che sono valsi otto candidature agli Oscar e due statuette (scenografia e costumi). Un dramma sentimentale nella tradizione più classica delle fiabe: i due protagonisti, altre figure a loro vicine, un antagonista senza scrupoli. Sfolgorante l'interpretazione di Nicole Kidman, qui nel periodo d'oro della sua carriera.

23. Notting Hill (1999)

William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. Un giorno, tra gli scaffali irrompe l'attrice cinematografica Anna Scott ma, per sbaglio, le getta addosso del succo d'arancia. Invitandola a cambiarsi nel suo appartamento, lì Anna lo bacia improvvisamente. Per rimediare al suo comportamento, l'attrice invita Will nella sua camera d'albergo ma, per un nuovo imprevisto, il libraio si ritrova coinvolto in una conferenza stampa e poi a una serata glamour. I due, un po' alla volta, sembrano volersi lasciare andare, ma il destino li farà nuovamente allontanare...

Dopo l'iconico Pretty Woman (1990) e Il matrimonio del mio migliore amico (1997), i ruggenti anni '90 di Julia Roberts si conclusero con un'altra commedia romantica che appassionò il pubblico. In questa occasione, l'attrice statunitense recitò insieme a Hugh Grant, andando a comporre una coppia indimenticabile. Notting Hill, diretto da Roger Michell e scritto da Richard Curtis, si immerge nella Londra contemporanea e racconta una storia d'amore che tutti vorremmo vivere: elementi che ne hanno decretato l'enorme successo. Tanti premi conquistati in Gran Bretagna e, soprattutto, tre candidature ai Golden Globe.

24. One Day (2011)

Nel 1988, nel giorno della loro laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew avviano un'amicizia del tutto straordinaria. Nonostante profonde differenze di carattere e di visione delle cose (lei è una sognatrice e spera di aiutare gli altri, lui è decisamente meno attento alle grandi questioni della vita), si ritroveranno continuamente, senza mai riuscire ad afferrarsi l'un l'altro. Dopo venti anni, e dopo aver vissuto i momenti cruciali della loro esistenza, capiranno che ciò che cercavano era lì, pronto ad essere agguantato.

Diretto da Lone Scherfig e scritto da David Nicholls (che ha tratto l'adattamento dal suo romanzo), One Day è un film di estrema delicatezza ma per molti versi straziante. Racconta la storia di un amore così vicino, ma anche irraggiungibile come la vera felicità, che fa riflettere sulle occasioni che la vita propone e che spesso non vengono colte in tempo. Ma narra anche di quel filo sottile che può unire due persone per sempre, oltre ogni avversità. Magnifiche interpretazioni della coppia composta da Anne Hathaway e Jim Sturgess. Da ricordare anche la struggente colonna sonora di Rachel Portman.

25. Piccole donne (2019)

Interessante e raffinata trasposizione del romanzo di Louisa May Alcott. Piccole Donne, scritto e diretto da Greta Gerwig, si caratterizza per una messa in scena che coinvolge e commuove. Convince l'attenzione per i dettagli nel cogliere le sensazioni delle protagoniste (con loro si può ridere, piangere e riflettere) e la gestione dei tempi narrativi, con un racconto che si chiude dal punto in cui era iniziato e nel mezzo incrocia presente e passato, rendendo sempre attuali le emozioni dei personaggi. Un aspetto sul quale la Gerwig si è soffermata è soprattutto quello del significato che le piccole, grandi donne riservano all'amore: chi non si piega alle sue logiche ottocentesche, chi lo desidera ma secondo le proprie regole, chi invece lo ritiene un rifugio essenziale all'interno della società.

La qualità della sceneggiatura esprime, dunque, la contemporaneità del libro e ne avvalora tutte le sfumature, rinnovandolo con giusta misura e avvalendosi di un cast eccezionale: Saoirse Ronan nel ruolo di Jo March, Florence Pugh in quello di Amy, Emma Watson e Eliza Scanlen rispettivamente nelle parti di Meg e Beth. Senza dimenticare Timothée Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep. Candidato a sei Oscar, ha vinto la statuetta per i magnifici costumi di Jacqueline Durran.

26. Revolutionary Road (2008)

Frank Wheeler e la moglie April rappresentano, insieme ai figli, ciò che si potrebbe definire la famiglia ideale negli Stati Uniti degli Anni Cinquanta. Vivono in una villetta nel Connecticut. La realtà è però totalmente differente da come appare. Frank è un impiegato ben retribuito ma profondamente insoddisfatto del suo lavoro, e sfoga le frustrazioni in avventure con altre donne; April avverte le mancanze del marito e non le tollera, incolpandolo di averla confinata in una vita senza alcuno sbocco. L'unica opportunità per rilanciare il loro matrimonio sarebbe quella di un trasferimento a Parigi, per realizzare un progetto di una nuova vita che hanno in mente da tempo. Ma Frank, inizialmente favorevole, sembra non essere più così persuaso...

Diretto da Sam Mendes, scritto da Justin Hayte e tratto dal romanzo di Richard Yates, Revolutionary Road è un film dall'impianto narrativo straordinario, esaltato da una regia solida e soprattutto dall'interpretazione eccezionale di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, qui al loro secondo film insieme dopo Titanic. Così come nel libro capolavoro di Yates, anche il film evidenzia come un rapporto di coppia, condizionato dal contesto nel quale viene vissuto, possa sfociare in rabbia e nel rimpianto per le occasioni perdute. Soprattutto quando le aspettative di una società fintamente avanzata ingannano le persone di poter raggiungere una realizzazione integrale. Revolutionary Road ha ricevuto tre nomination agli Oscar e quattro ai Golden Globe (statuetta per Kate Winslet, miglior attrice in un film drammatico).

27. Ritratto della giovane in fiamme (2019)

Nella seconda metà del XVIII secolo, la giovane pittrice Marianne (Noémie Merlant) viene incaricata di realizzare un ritratto in occasione del matrimonio di Héloïse (Adèle Haenel), una ragazza che di recente ha lasciato il convento. Nonostante l'epoca e le convenzioni sociali rigide, Héloïse rifiuta di sposarsi e, di conseguenza, non intende posare per Marianne. Quest'ultima, però, non intende rinunciare, e inizia a dipingerla in segreto, dopo averla raggiunta. Fingendosi sua dama di compagnia, osserva la sua modella di giorno, per ritrarla durante la notte. Ma la vicinanza farà scoccare la scintilla di un amore tenero e sincero.

Scritto e diretto da Céline Sciamma, Ritratto della giovane in fiamme è un film che ha ricevuto un ottimo riscontro di critica e pubblico, conquistando anche una candidatura al Golden Globe. Ottimo impianto scenico e regia delicata, per un'opera che parla di un amore impossibile in tempi che certamente non contemplavano un sentimento tra due donne giovani e desiderose di vivere un'agognata libertà dagli schemi.

28. Se mi lasci ti cancello (2004)

Dopo una lite dovuta a diverse incomprensioni con il fidanzato Joel, Clementine si rivolge al dottor Howard Mierzwiak, responsabile di una clinica dove viene realizzata una procedura attraverso la quale si possono eliminare tutti i ricordi collegati ad una storia d'amore finita nel peggiore dei modi. Pur essendo una ragazza solare ed estroversa, Clementine decide di andare fino in fondo. Quando Joel la cerca per riappacificarsi con lei, la ragazza non ricorda effettivamente alcunché. Deluso, Joel si sottopone al trattamento a sua volta. Durante la procedura, il ragazzo inizia a rivivere tutti i ricordi che la legano a Clementine: nonostante ci abbia ripensato, non riesce a evitare la cancellazione. Il giorno dopo, durante una festa, incontra proprio la sua Clementine: non conoscendosi, iniziano nuovamente a frequentarsi...

Il titolo originale, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, è stato ripreso da un verso dell'opera Eloisa to Abelard (1717) del poeta inglese Alexander Pope. In un passo, essa recita: "Com'è felice il destino dell'incolpevole vestale! Dimentica del mondo, dal mondo dimenticata. Infinita letizia della mente candida! Accettata ogni preghiera e rinunciato a ogni desiderio." Se mi lasci ti cancello (nella terribile traduzione italiana, alla quale è stato poi affiancato in un secondo tempo il titolo reale) è un film dall'impianto narrativo praticamente perfetto, e si è ritagliato negli anni un posto di prim'ordine nel cinema contemporaneo. La sceneggiatura di Charlie Kaufman, su un soggetto dello stesso autore, di Pierre Bismuth e del regista Michael Gondry, ha ricevuto anche il Premio Oscar. Iconica anche la coppia formata da Jim Carrey (candidato al Golden Globe) e Kate Winslet (candidata all'Oscar e al Globe): forse nessun altro avrebbe potuto interpretare Joel e Clementine come loro. A completare il cast, assolutamente straordinario, anche Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo e Elijah Wood.

29. Storia di un matrimonio (2019)

Charlie è un regista teatrale. Nicole è un'attrice. Sono sposati ed hanno un bambino. Lei è una madre affettuosa e complice, lui è un padre attento e presente. A unirli una stima reciproca e un'intesa eccezionale su ogni argomento. Ma dietro un quadro apparentemente idilliaco vi sono dei tasselli che, se infranti, possono portare alla rottura del rapporto. Quando questo accadrà, la strada che dovranno percorrere sarà quella sofferta della separazione.

Scritto e diretto da Noah Baumbach, Storia di un matrimonio (titolo originale Marriage Story), presentato alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia, ha tutte le caratteristiche del film d'autore d'eccellenza. Regia sublime, cast eccezionale, sceneggiatura efficace e significativa. Il tema della separazione, e le conseguenze che essa comporta in una famiglia, viene qui trattato con delicatezza e profondità, ma anche con un tocco d'ironia necessaria ad alleggerire il tono narrativo. Fondamentale poi la presenza di due attori magnifici: Adam Driver e Scarlett Johansson, entrambi candidati come attori protagonisti ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Oscar 2020. Tutte statuette vinte da Laura Dern, qui nel ruolo dell'avvocato Nora Fanshaw.

30. Tuo, Simon (2018)

Simon Spier (Nick Robinson) ha una vita regolare, una bella famiglia e tanti amici, ma custodisce un segreto molto importante: nessuno sa che è gay. Simon non trova il coraggio di confessarlo ai suoi familiari, decidendo di esporsi soltanto sulla rete, iniziando una corrispondenza con un compagno di classe del quale non conosce l'identità, e che si nasconde dietro lo pseudonimo di "Blue". Tra una mail e l'altra, l'amore sboccia in modo tenero e passionale, ma un imprevisto potrebbe sconvolgere le certezze di Simon: uno dei messaggi finisce nelle mani sbagliate, e questo rischia di far emergere la verità. Sotto ricatto dai bulli della scuola, il solo modo per Simon di porre fine a una situazione sempre più complicata potrebbe essere quella di aprirsi come mai aveva fatto.

Diretto da Greg Berlanti, scritto da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker e tratto dal romanzo di Becky Albertalli, Tuo, Simon racconta una storia importante e delicata, affrontando la narrazione con il giusto tono, tra commedia e dramma.

