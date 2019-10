Joaquin Phoenix: i migliori film dell'attore

Lei: Joaquin Phoenix nei panni di Theodore in un momento del film

Sguardo profondo e occhi verdi che sembrano aver visto mille mondi. Joaquin Phoenix è uno di quegli artisti che continuano ad ammaliare il mondo con le loro performance, capaci di vivere molte vite e restituire emozioni inenarrabili al pubblico. Basta citare il suo nome per far riaffiorare alla mente non una, non due, ma tantissime interpretazioni e, come abbiamo già menzionato nella nostra recensione di Joker, egli continua a dimostrare al mondo di essere uno degli attori migliori della sua generazione, esprimendo il suo estro e le sue stranezze, ma restando sempre sé stesso.In occasione dell'uscita al cinema di Joker, scopriamo insieme quali sono i migliori film di Joaquin Phoenix che lo hanno reso un'icona che difficilmente il mondo del cinema e il pubblico potrà dimenticare.

11. A Beautiful Day - You Were Never Really Here (2017)

You Were Never Really Here: Joaquin Phoenix ed Ekaterina Samsonov in una scena

Uno degli ultimi film in cui Joaquin Phoenix ha interpretato un personaggio memorabile è proprio A Beautiful Day - You Were Never Really Here. Nel film di Lynne Ramsay, l'attore interpreta Joe, un veterano di guerra che soffre dei suoi traumi infantili, si prende cura dell'anziana madre e cerca di salvare giovani donne costrette a vendere il proprio corpo. Ma la sua vita cambierà quando si trova a dover salvare Nina, la figlia di un senatore dello stato di New York che è stata rapita. Ma Nina è solo una pedina dello sporco gioco dal governatore Williams e dagli agenti del governo.

10. Maria Maddalena

Maria Maddalena: Joaquin Phoenix e Rooney Mara in una scena del film

Sebbene Joaquin Phoenix non sia il vero protagonista del film, interpreta comunque un ruolo molto importante, quello di Gesù Cristo. In Maria Maddalena, film di Garth Davis, la storia si incentra sulla figura di Maria Maddalena, interpretata da Rooney Mara, colei che è andata contro la famiglia, che la voleva in sposa, per seguire la sua vocazione e il suo vero destino. Seguendo Gesù, ella abbandona la sua famiglia e la sua città, viene battezzata e percepisce quello che davvero intende insegnare il Messia: non rivoluzionare il mondo, ma insegnare ad accogliere Dio nel proprio cuore. Mal vista dagli apostoli, Maria Maddalena assisterà alla morte e alla resurrezione di Gesù, diffondendo il suo verbo.

9. The Village

Joaquin Phoenix in una scena del film The Village

Uno dei film in cui Joaquin Phoenix ha dato una performance indimenticabile è senza dubbio The Village. Il film di M. Night Shyamalan è ambientato in un villaggio americano ottocentesco: completamente isolata, questa piccola cittadina è gestita dagli anziani che, in passato, avrebbero stipulato un accordo con le creature boschive per non invadere i reciproci territori. Ma quando Lucius, interpretato da Phoenix, va oltre i confini di quel villaggio che gli sta stretto e dichiara il suo amore a Ivy, ragazza non vedente, verrà ridotto in fin di vita da Noah, un ragazzo con patologie mentali e anch'esso innamorato di Ivy. La ragazza, per salvare il suo amato, deciderà di avventurarsi per il bosco, scoprendo che la realtà è ben diversa da quella che credeva.

8. I padroni della notte (2007)

Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg in una scena de I padroni della notte

Scritto e diretto da James Gray, I padroni della notte si incentra sull'evoluzione dei rapporti di parentela e sul cambiamento di prospettiva a cui certi eventi possono portare.

In questo film del 2007, Joaquin Phoenix interpreta Robert "Bobby" Green, gestore di un locale in cui, pare a sua insaputa, avvengono dei traffici loschi da parte della mafia russa. Egli ha un fratello, Joe, che ha seguito le orme del padre ed è diventato un agente di polizia: tra i due fratelli e tra Bobby e la sua famiglia i rapporti sono molto freddi. Tuttavia, quando la polizia irromperà nel locale per catturare il boss della mafia, i rapporti familiari cambieranno e nulla sarà più come prima.

7. Il gladiatore (2000)

Joaquin Phoenix è lo psicotico imperatore Commodo ne Il gladiatore

Il primo film che forse ha regalato a Joaquin Phoenix un successo internazionale è proprio Il gladiatore. Pellicola di Ridley Scott, realizzata nel 2000, la storia raccontata è quella di Massimo Decimo Meridio, generale tradito quando il figlio dell'imperatore, Commodo (interpretato proprio da Phoenix), s'impossessa del potere. Massimo, ridotto a condizione di schiavo, entrerà nella schiera dei gladiatori per vendicare gli omicidi dei membri della sua famiglia e dello stesso imperatore.

6. Two Lovers (2008)

Elias Koteas, Gwyneth Paltrow e Joaquin Phoenix in una scena del film film Two Lovers

Presentato al 61° Festival di Cannes, Two Lovers segue la storia del giovane Leonard che, dopo un tentativo di suicidio, torna a casa dei genitori. Il film di James Gray vede Phoenix interpretare proprio il protagonista che, una volta tornato a casa, rimane vittima di due amori: uno imposto e uno profondo ma univoco. Egli, infatti, si innamora della vicina di casa Michelle che, però, lo vede solo come un intimo confidente e che si frequenta con un uomo sposato. Nel mentre, i genitori di Leonard fanno conoscere al ragazzo una figlia di loro amici, Sandra, per la quale però non prova lo stesso sentimento che, invece, prova per Michelle. Tuttavia, dopo un momento di confusione, Leonard, ferito dal fatto di non essere contraccambiato, si domanda se non sia il caso di darsi una chance insieme a Sandra e cercare di essere felice con lei.

5. Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line (2005)

Reese Witherspoon e Joaquin Phoenix nel film Walk the Line - quando l'amore brucia l'anima

Nel corso della sua carriera, Joaquin Phoenix ha avuto modo di vestire i panni di un artista molto importante come Johnny Cash. Nel 2005, infatti, lo ha interpretato sul grande schermo in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, film che racconta la storia del cantante, diventato una vera e propria icona americana, dall'infanzia agli inizi della carriera musicale, dalla dipendenza da pillole all'amore burrascoso con June Carter. In questo film, l'attore ha cantato tutte le canzoni presenti, duettando anche con la co-protagonista, Reese Witherspoon.

4. Signs (2002)

Joaquin Phoenix tra i piccoli Rory Culkin e Abigail Breslin in una simpatica scena di Signs

Appena due anni prima di The Village, Joaquin Phoenix ha avuto modo di lavorare con M. Night Shyamalan per Signs. Il quinto film di Shyamalan vede protagonisti Phoenix e Mel Gibson nei panni dei fratelli Graham e Merrill Hess. Se il secondo è un ex giocatore di baseball professionista, il primo è un pastore protestante che ha perso la fede dopo la morte della moglie in un incidente stradale. I due, dopo aver avvistato dei cerchi nel loro campo di mais, capiscono che la Terra è stata invasa dagli alieni e, insieme ai due figli di Merrill, studiano un piano per starne alla larga. Una serie di plot twist e di eventi inaspettati faranno unire ancora di più la famiglia e Merrill rifletterà sul suo abbandono della toga pastorale.

3. Lei (2013)

Nel corso della sua carriera, Joaquin Phoenix è stato protagonista di una pellicola che ha fatto molto riflettere: Lei. Il film di Spike Jonze è ambientato in un futuro prossimo in cui i computer sono di primaria importanza nella vita delle persone. Il protagonista, Theodore, si trova in un momento molto triste della sua vita: lasciato dalla moglie, non vuole ancora firmare le carte per il divorzio e non è ancora pronto per una nuova relazione sentimentale, ma decide di installare un nuovo sistema operativo.

Her: Joaquin Phoenix in un bel primo piano tratto dal film

L'intelligenza artificiale da lui scelta si chiama Samantha (la voce è di Scarlett Johansson)e ha davvero un intelletto superiore e in continua espansione: i due instaurano un'amicizia sempre più profonda che sfocerà un amore virtuale. Tuttavia, Samantha non è altro che artificiale e, proprio per questo, anche condivisa: ciò sconvolgerà Theodore e la sua amica Amy - che aveva goduto della stessa esperienza con un'interfaccia maschile - ma sarà un modo per capire cosa davvero conta nella vita e quanto siano importanti i sentimenti veri e reali.

2. The Master (2012)

The Master: una poetica immagine di Joaquin Phoenix tratta dal film

Tra i tanti registi con cui ha lavorato, Phoenix ha avuto l'occasione di essere diretto da Paul Thomas Anderson per The Master. In questo film, ambientato nel 1949, l'attore interpreta Freddie Quell, un ragazzo solo che vive con i traumi derivanti dalla seconda guerra mondiale. Dipendente dall'alcol, un giorno si trova a bordo di una nave senza sapere come ci sia arrivato: su questa imbarcazione, egli incontra Lancaster Dodd (interpretato da Philip Seymour Hoffman), capo spirituale di un movimento da lui fondato e chiamato la Causa. Freddie, che sembra trovare giovamento nella setta, vivrà un rapporto altalenante con Dodd, arrivando a dover scegliere cosa sia davvero meglio per la sua vita.

1. Joker

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Il film più recente interpretato da Joaquin Phoenix è proprio Joker, versione totalmente originale di quella che diventerà la nemesi di Batman. Nel film di Todd Phillips, l'attore veste i panni di Arthur Fleck, un comico reietto di Gotham City che combatte per trovare il proprio posto nel mondo, ma ogni sforzo è inutile: Arthur viene continuamente respinto e burlato. È così che, ben presto, l'uomo sprofonderà sempre di più nella follia fino a vedere la propria vita come una commedia e non come la tragedia che ha sempre vissuto, arrivando così a trasformarsi nel villain della DC. Siamo sicuri che il Joker diventerà una delle interpretazioni più memorabili della carriera di Joaquin Phoenix.

