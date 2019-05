Notting Hill: le 10 scene più belle del film

Notting Hill: Hugh Grant con Julia Roberts in una scena del film

Notting Hill è uno di quei film che nei primi anni 2000 ad ogni passaggio in tv catturava l'attenzione di una buona parte del pubblico femminile (ma anche di alcuni membri di quello maschile, e non solo perché obbligati dalle fidanzate), mai stanco di rivedere la parabola amorosa tra la diva hollywoodiana di Julia Roberts, Anna Scott, ed il timido libraio londinese William Thacker, interpretato da Hugh Grant.

Per il ventesimo compleanno del film ed in preparazione all'ennesimo obbligatorio rewatching, abbiamo deciso di dedicare quest'articolo alle 10 scene più belle di Notting Hill, quelle che ci fanno ancora emozionare come se fosse la prima volta.

Nei vent'anni passati dal suo arrivo al cinema il film di Roger Michell è senza dubbio diventato un cult tra le commedie sentimentali (e oggi è tra i film per ragazze che possiamo rivedere su Netflix) che proprio tra gli anni Novanta e i primi dieci del nuovo millennio hanno visto il loro periodo più fortunato. Con Pretty Woman e Quattro matrimoni e un funerale, Julia Roberts e Hugh Grant si erano già ritagliati uno spazio nei cuori dei fan di questo genere di pellicole e quando, nel 1999, recitano finalmente insieme vengono considerati a furor di popolo tra le coppie più amate del cinema.

Notting Hill ha riscosso così tanto successo perché rielabora la tipica storia d'amore da fiaba in cui la principessa (di Hollywood in questo caso) si innamora del ragazzo comune, povero ma bello e affascinante (e soprattutto in questo caso adorabilmente goffo e simpatico), ed i due superano insieme le difficoltà dovute al provenire da mondi completamente diversi. Il quartiere di Londra da cui il film prende il nome diventa inoltre la location perfetta per la relazione tra i due, che dopo essersi conosciuti nella libreria di lui fanno degli scorci più belli della città lo sfondo ideale per il nascere del loro amore.

1. Il primo incontro

Volevo comprarne uno, ma ora ho cambiato idea.

Notting Hill: Julia Roberts durante una scena del film

Non possiamo che iniziare a ricordare le scene più belle di Notting Hill con il primo incontro tra Anna e William, nella libreria di lui. Anna entra per caso e comincia a sfogliare alcuni dei libri esposti, mentre lui ancora non si è reso conto di chi lei sia (ma rimane già chiaramente folgorato dalla sua bellezza). Sarà poco dopo, quando un altro cliente (un tizio che aveva appena tentato di rubare un libro nascondendolo nei pantaloni) le chiederà un autografo, che William capirà chi ha di fronte, restando ancor più spiazzato. Questa scena, che si, lo sappiamo, non è tra le più emozionanti della pellicola, è comunque estremamente significativa: Anna è affascinata fin da subito da William proprio per il fatto che non sembra accorgersi che lei è una star di Hollywood, trattandola fin da subito come una persona normale.

2. Il primo bacio

E' stato bello conoscerla, surreale ma bello.

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Le scene veramente emozionanti non si fanno di certo attendere, non passa infatti molto prima che i due si rincontrino. Pochi minuti dopo essersi lasciati in libreria, William si scontra letteralmente contro Anna per strada, rovesciandole addosso un bicchiere di succo d'arancia. Lei si convince ad andare a casa di lui per cambiarsi e lì, goffamente, William tenta di offrirle qualcosa da bere, dicendole anche di amarla come attrice. Anna se ne va ma poi torna dopo poco per recuperare una busta che aveva dimenticato. All'ingresso di casa i due si guardano e lei, all'improvviso e inaspettatamente, lo bacia. Peccato però che, pochi secondi dopo, l'arrivo del particolarissimo coinquilino di William interrompa il momento magico tra i due.

3. Cavalli e Segugi

Lei è l'attrice preferita di Cavalli e Segugi, lei e il commissario Rex, alla pari.

William, nel tentativo di incontrare Anna al Ritz, viene incastrato in un incontro con la stampa per il suo ultimo film. Preso alla sprovvista dice di essere un giornalista di Cavalli e Segugi (rivista che ha decisamente poco a che vedere con il cinema). Durante la raffazzonata intervista, che è assolutamente tra momenti più divertenti della pellicola, William chiede ad Anna se nel suo film ci sono cavalli (ma se lo avesse visto saprebbe che è ambientato nello spazio). Il tutto diventa ancor più esilarante quando William è costretto ad intervistare anche tutti gli altri interpreti del futuristico film di Anna (tra cui una giovanissima Mischa Barton). Alla fine della scena Anna, seppur inizialmente volesse solo scusarsi per averlo baciato così all'improvviso, chiede a William di poterlo rivedere ancora quella stessa sera.

4. La cena di compleanno

Mi hai fatto un regalo! Siamo già ottime amiche! Oh sposalo, è un bravissimo ragazzo, così diventiamo cognate!

Notting Hill: Tim McInnerny, Gina McKee in una foto promozionale

Il primo appuntamento tra Anna e William è a casa di amici di lui, durante la cena per il compleanno di sua sorella Honey (a cui lui ovviamente non può sottrarsi). Dopo un primo momento di disagio e sorpresa, la situazione cambia velocemente e Anna viene accolta con calore da tutti. Uno dei momenti più toccanti dell'intera sequenza è quando, per scherzo, gli amici decidono di raccontare la loro storia più triste per guadagnarsi l'ultimo pezzo di torta: Bella, che è costretta su una sedia a rotelle, si apre e racconta di non poter più avere bambini. Anche Anna decide di partecipare, svelando a tutti quanto la notorietà non abbia reso la sua vita poi così idilliaca, ma poi tutti ci scherzano su e l'atmosfera torna ad essere allegra e leggera come prima.

5. Giardini segreti e 'perdindirindina'

Che diavolo c'è in questo giardino da meritare una simile impresa?

Notting Hill: Julia Roberts insieme a Hugh Grant in una scena del film

Eccoci arrivati ad una delle scene più iconiche del film: la passeggiata notturna di William ed Anna per le strade di Notting Hill. I due, dopo aver lasciato la cena di compleanno, decidono di esplorare insieme i dintorni e si imbattono in un giardino recintato in cui riescono (dopo vari fallimentari tentativi da parte di William) ad entrare. Lì, dopo essersi nuovamente baciati sulle note di When You Say Nothing at All di Ronan Keating, William ed Anna si siedono su una panchina, immersa nel verde, che qualcuno aveva dedicato alla donna amata.

6. I 'fan' al ristorante

Volevo soltanto scusarmi per il mio amico, è molto sensibile. Sono sicura che non c'era niente di male, che erano solo spacconate maschili. E che avete un uccello grande quanto un fagiolino. Godetevi la cena, il tonno è squisito!

I nostri protagonisti, durante una cena in un ristorante, sono costretti ad ascoltare alcuni commenti volgari su di lei da parte di un gruppetto di uomini seduti ad un altro tavolo. William non sopporta la cosa, si alza e li interrompe, ma loro non smettono. Dopo un momento di indecisione è Anna a decidere di intervenire e i quattro rimangono assolutamente spiazzati dalla sua presenza. La piccola rivincita di Anna, che lascia di stucco anche William, è senza dubbio uno dei momenti più belli (e appaganti) del film.

7. La loro prima volta

La felicità non è felicità senza una capra che suona il violino.

Notting Hill: una scena con Julia Roberts e Hugh Grant

Qualche settimana dopo il loro ultimo incontro Anna si rifugia da William, dopo che alcune sue foto in déshabillé sono state diffuse dai media. I due non si erano più visti da quando il fidanzato di Anna si era presentato a sorpresa nell'albergo di lei. William e Anna, ritrovatisi, passano la giornata insieme, mangiando gelato e studiando insieme il copione dell'ultimo film di lei. Più tardi poi, Anna raggiunge William che aveva deciso di dormire sul divano, e i due passano la notte insieme. Il loro idillio amoroso si interrompe però la mattina successiva, quando i giornalisti mettono sotto assedio casa di William.

8. Anna va da William in libreria

Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla...

Notting Hill: Hugh Grant, James Dreyfus in una scena del film

Anna, che rivede William dopo essersene bruscamente andata da casa sua per evitare i giornalisti, si scusa per essersi comportante così male con lui, e gli chiede di provare a far funzionare le cose. Lui però si rifiuta, non sentendosi pronto a cominciare una relazione con una star dalla vita così complicata, sicuro che lei finirebbe per ferirlo. Anna gli dice quindi addio, sicura che lui abbia preso una decisione definitiva. La scena, molto toccante ed intensa, è un momento molto importante del film: poco dopo, sotto consiglio degli amici, William si accorge di aver sbagliato e decide infatti di correre da Anna.

9. William si dichiara

Anna, quanto tempo intende restare qui in Inghilterra? Indefinitamente.

Notting Hill: una scena del film con Julia Roberts

Dopo aver attraversato tutta Londra in cerca di Anna, William ed i suoi amici riescono finalmente a scoprire dove trovarla. L'attrice è impegnata in un'ultima conferenza stampa prima di lasciare il paese, ma, nel momento in cui sta per terminare, William interviene e si dichiara, chiedendole perdono per averla rifiutata e per non aver avuto il coraggio di provarci. Lei ovviamente decide di perdonarlo e subito afferma, davanti a tutti, di non voler più lasciare l'Inghilterra. Questa scena è senza dubbio la più emozionante del film: i nostri protagonisti, dopo un tira e molla durato mesi, decidono finalmente di stare insieme.

10. Il futuro di Anna e William

She maybe the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough in many years

Sulle note di She di Elvis Costello, stessa canzone con cui il film è cominciato, diamo una sbirciatina a cosa è accaduto a William e Anna dopo la tanto commuovente dichiarazione. I due si sono sposati e, mentre lei aspetta un bambino, conducono una vita felice, divisa tra le prime dei film di lei e i pomeriggi passati a leggere su quella panchina dove il loro amore è iniziato. Non c'è finale più adatto di questo per la fiaba di Anna e William, che certamente vivranno per sempre insieme, felici e contenti.