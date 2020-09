I 10 migliori film di Marion Cotillard da vedere

Marion Cotillard riceve il Premio Oscar nel 2008 per la sua interpretazione di Édith Piaf nel film La vie en rose

Nata a Parigi il 30 settembre 1975, Marion Cotillard è una delle più apprezzate interpreti francesi della cinematografia internazionale; questo grazie al suo incredibile fascino e alla sua versatilità, caratteristiche che le sono valse, nel 2008, il Premio Oscar alla miglior attrice per il ruolo di Édith Piaf nel film La vie en rose. Nata in una famiglia di artisti (padre mimo, attore e regista teatrale e madre attrice e insegnante di recitazione), Marion Cotillard studia al Conservatorio d'arte drammatica di Orléans.

Il suo debutto al cinema avviene nella prima metà degli anni Novanta, mentre nel 1998 la sua partecipazione al film Taxxi le spalanca le porte della notorietà in Francia. Il successo internazionale arriva, invece, successivamente grazie a pellicole come Amami se hai coraggio, Big Fish - Le storie di una vita incredibile e Un'ottima annata. Nel corso della sua carriera l'attrice è riuscita a interpretare ruoli diversissimi tra loro, miscelando sapientemente pellicole commerciali e d'autore, sempre riuscendo a convincere, emozionare e commuovere gli spettatori. Per ripercorrere insieme una carriera costellata di eccezionali interpretazioni, abbiamo stilato una lista delle più belle pellicole dell'attrice francese. Ecco i migliori film di Marion Cotillard, in ordine cronologico decrescente.

1. Due giorni, una notte (2014)

Due giorni, una notte: Marion Cotillard in una scena faccia a faccia con i suoi colleghi di lavoro

Iniziamo la nostra lista dei più bei film di Marion Cotillard con una pellicola del 2014 per la regia di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne: Due giorni, una notte. Il grande successo di pubblico e critica riscosso dal film, presentato in concorso alla 67ª edizione del Festival di Cannes, è merito anche della perfetta interpretazione della Cotillard che qui ci regala una delle prove attoriale più mature della sua carriera. L'attrice francese veste i panni di Sandra, un'impiegata assentatasi dal lavoro per un lungo periodo a causa di una forte depressione. Al suo ritorno in azienda, però, scopre che le sue mansioni sono state redistribuite fra i suoi colleghi e che il capo ha offerto loro un bonus per votare a favore del licenziamento della donna. Sandra avrà solo due giorni e una notte per dimostrare a tutti che merita una seconda possibilità.

2. Un sapore di ruggine e ossa (2013)

Rust and Bone: Marion Cotillard osserva i pesci in un acquario in una scena del film

Marion Cotillard è la protagonista di questa storia di dolore e rinascita che la vede recitare al fianco del collega belga Matthias Schoenaerts. In Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard l'attrice francese è Stéphanie, un'addestratrice di orche che si ritrova improvvisamente costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente avvenuto durante uno show nel parco acquatico in cui lavora. L'incontro con Ali, un uomo che vive di espedienti per prendersi cura del figlio di 5 anni Sam, cambierà per sempre la sua vita, portandola ad accettare la sua condizione e a riscoprire l'amore per la vita.

3. Midnight in Paris (2011)

Marion Cotillard e Owen Wilson passeggiano sul lungo Senna in una scena di Midnight in Paris

Per il suo personale omaggio alla città di Parigi il regista Woody Allen non poteva che scegliere il fascino francese di Marion Cotillard. Midnight in Paris segue le vicissitudini parigine di Gil (Owen Wilson), uno sceneggiatore di successo che, stanco della vita frenetica di Hollywood, si prende una vacanza nella capitale francese insieme alla fidanzata Inez (Rachel McAdams). Il soggiorno, però, non va come immaginato e Gil, mentre vaga di notte per le vie di Parigi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Belle Epoque. Qui farà la conoscenza di grandi artisti e pensatori dell'epoca (Francis Scott Fitzgerald, Salvador Dalì, Ernest Hemingway...), finendo per innamorarsi della fascinosa Adriana (Cotillard), già compagna di Pablo Picasso e Amedeo Modigliani.

4. Inception (2010)

Ken Watanabe e Marion Cotillard nel film Inception

Tra i migliori film di Marion Cotillard abbiamo deciso di inserire anche Inception, per il ruolo criptico e peculiare rivestito dall'attrice francese. Nella pellicola di Christopher Nolan, infatti, la Cotillard veste di panni di Mal Cobb, moglie suicida del protagonista Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) che, come un'ombra, perseguita il marito nei suoi sogni per interferire con le sue operazioni di "estrazione" e trascinarlo nel baratto insieme a lei. Un personaggio ambiguo e seducente che già nel suo nome, Mal, esprime la sua indole. Nel cast del film anche Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy e Michael Caine.

Inception di Christopher Nolan: il successo del cinema delle idee

5. Nemico pubblico (2009)

Marion Cotillard e Johnny Depp in una scena del film Nemico pubblico

In questo thriller del 2009 diretto da Michael Mann, Marion Cotillard affianca un altro grande attore di Hollywood, Johnny Depp, qui nei panni del famigerato rapinatore di banche nonché Nemico pubblico numero uno John Dillinger, durante il periodo della grande depressione. L'attrice francese veste i panni di Billie Frechette, affascinante guardarobiera amante del celebre criminale che rimarrà al fianco del gangster fino alla sua tragica fine.

6. La vie en rose (2007)

Gerard Depardieu con Marion Cotillard in una scena de 'La vie en rose'

La vie en rose di Olivier Dahan è la pellicola che ha consacrato Marion Cotillard alla fama internazionale, valendole il Premio Oscar alla miglior attrice per la sua magistrale interpretazione di Édith Piaf. La pellicola ripercorre la vita della cantante francese, dall'infanzia trascorsa ad esibirsi per strada ai primi palcoscenici, dal meritato successo al tragico epilogo che troppo presto mise fine alla sua incredibile carriera. Supportata dal trucco e da un impeccabile playback, la Cotillard riporta in vita la grande diva della canzone francese, riuscendo a emozionare e commuovere lo spettatore.

7. Un'ottima annata - A Good Year (2006)

Russell Crowe e Marion Cotillard in una scena del film A Good Year

Il regista Ridley Scott dirige Russell Crowe e Marion Cotillard in Un'ottima annata - A Good Year, una storia di vino e amore ambientata nella splendida campagna provenzale. Max Skinner (Crowe) è un broker londinese morbosamente attaccato al suo lavoro che, ricevuta in eredità dallo zio Henry una tenuta con vigneto in Provenza, parte alla volta della proprietà con l'intenzione di venderla. L'incontro/scontro con la bella Fanny Chenal (Cotillard), però, inizierà presto a fargli cambiare idea, facendo rivalutare all'uomo il grande valore sentimentale che lo lega a un luogo speciale della sua infanzia.

8. Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003)

Billy Crudup e Marion Cotillard in una scena del film Big Fish - Le storie di una vita incredibile

Marion Cotillard inizia a muovere i suoi primi passi sulla scena internazionale grazie al film di Tim Burton Big Fish - Le storie di una vita incredibile. In questa pellicola dai toni poetici del 2003, l'attrice francese veste i panni di Joséphine, moglie incinta di Will Bloom (Billy Crudup). L'uomo, accompagnato dalla consorte, fa ritorno nella città natale di Ashton, Alabama, per riconciliarsi con il vecchio padre Edward (Albert Finney da anziano, Ewan McGregor da giovane), colpito da un tumore. Tre anni prima, infatti, padre e figlio avevano litigato a causa dell'abitudine paterna di raccontare incredibili storie sulla sua gioventù, vizio che nemmeno la malattia sembra essere riuscita a rimuovere.

9. Amami se hai il coraggio (2003)

Marion Cotillard e Guillaume Canet in una scena film Amami se hai il coraggio

Amami se hai il coraggio, deliziosa pellicola del 2003 per la regia di Yann Samuell, è uno dei primi film ad aver garantito il successo in patria a Marion Cotillard. La trama racconta il particolare rapporto che lega Julien Javier (Guillaume Canet) e Sophie Kowalsky (Cotillard), due amici di infanzia che condividono gli stessi disagi familiari. Per rendere più sopportabili le proprie vite, i due bambini escogitano continue ragazzate, sfidandosi poi a vicenda a metterle in atto. Anche diventati adulti, l'assurdo gioco non si placa, portando la loro relazione all'estremo.

10. Taxxi (1998)

Marion Cotillard in una scena del film del 1998 Taxxi

Sebbene non si tratti di una pellicola celebre a livello internazionale, abbiamo deciso di concludere la nostra lista dei migliori film di Marion Cotillard con quello che ha rappresentato la vera svolta nella carriera dell'attrice: Taxxi. La pellicola vede la Cotillard nei panni di Lilly Bertineau, fidanzata del protagonista Daniel Morales (Samy Naceri), ruolo scelto appositamente per lei da Luc Besson, qui soggettista, sceneggiatore e produttore. Il film rappresenta una scoppiettante avventura su ruote, a bordo del velocissimo taxi guidato dallo spericolato Morales.