I 20 film della nostra vita

Shining: la terrificante apparizione delle gemelle Grady

Sono tantissime le pellicole che attraversano la vita di una persona, soprattutto di un appassionato di cinema. Non sono altrettante, invece, quelle capaci di lasciare un segno indelebile nella mente (e nel cuore) dello spettatore, anche a diversi anni dalla loro visione. Commedie, thriller, film d'azione o di fantascienza: a prescindere dal genere, dai gusti cinematografici e dalle generazioni, esistono dei capolavori senza tempo che rappresentano dei veri capisaldi del cinema e delle nostre esistenze.

Per questo, prendendo spunto dalla Collection di Capodanno della piattaforma streaming Infinity, abbiamo deciso di stilare una selezione delle 20 pellicole che più amiamo, da rivedere per l'ennesima volta o, finalmente, da recuperare. Da La dolce vita a Il padrino, da Pulp Fiction a Titanic, ecco i film della nostra vita. Quali aggiungereste alla vostra personale lista?

1. La dolce vita (1960)

Mastroianni e la Ekberg in una leggendaria scena de La dolce vita di Fellini

Iniziamo la lista dei film della nostra vita con quello che può essere considerato il capolavoro assoluto di Federico Fellini nonché una tra le pellicole italiane più conosciute e amate a livello internazionale: La dolce vita. Ambientata nel jet-set romano degli anni Sessanta, l'opera si articola in diversi episodi che fotografano luoghi e forme, luci e ombre della società capitolina dell'epoca. Protagonista delle vicende è Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), aspirante scrittore e giornalista per una testata scandalistica la cui professione lo ha portato ad adottare uno stile di vita da viveur, del tutto simile a quello dei personaggi dello spettacolo da lui fotografati. Parlando de La dolce vita è impossibile non pensare alla celeberrima sequenza in cui la splendida ed esuberante Sylvia (Anita Ekberg), famosa stella del cinema americano, invita Marcello ad entrare con lei nella Fontana di Trevi. Se avete voglia di (ri)vedere questa meravigliosa opera del 1960, potete trovarla all'interno del catalogo di Infinity.

Mastroianni e la Ekberg in una leggendaria scena de La dolce vita

2. Psycho (1960)

Psycho: il primo piano finale di Anthony Perkins

Se diciamo Alfred Hitchcock, qual è il primo film che vi viene in mente tra quelli diretti dall'intramontabile maestro del brivido? Siamo sicuri che molti di voi avranno pensato a Psycho, classico del terrore datato 1960 nonché maggior successo commerciale del regista. Ispirata al romanzo omonimo del 1959 di Robert Bloch, la pellicola vede una giovane e affascinante segretaria di un'agenzia immobiliare, Marion Crane (Janet Leigh), in fuga dopo aver sottratto 40.000 dollari a un cliente dell'azienda. Diretta in California dal suo amante, Marion commetterà l'errore di fermarsi per la notte al Bates Motel, solitario motel gestito da quello che, all'apparenza, sembra un ragazzo tranquillo e disponibile: Norman Bates (Anthony Perkins). Un film che, a 60 anni di distanza, ci fa ancora sobbalzare sulla sedia.

Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock tra suspense e psicanalisi

3. Taxi Driver (1967)

Robert De Niro in Taxi Driver (1976)

Pellicola del 1967 per la regia di Martin Scorsese, Taxi Driver vede Robert De Niro nei panni di Travis Bickle, un veterano di guerra in congedo che lavora come tassista notturno nella New York degli anni Settanta. Alienato, disadattato e affetto da una grave forma di insonnia, Travis inizierà presto una lenta ma inesorabile discesa verso il baratro della follia, alimentata da un forte idealismo e dalla volontà di ribellarsi a una società ingiusta e corrotta. Un vero e proprio pilastro del cinema contemporaneo che offre allo spettatore una vivida fotografia della realtà americana post Vietnam.

4. Il padrino (1972)

Marlon Brando è Don Vito Corleone nel film Il Padrino

Se avete visto almeno una volta Il padrino, sapete perché lo abbiamo inserito nella lista dei film della nostra vita. Se, invece, non vi siete mai confrontati con questa intramontabile opera diretta da Francis Ford Coppola, è arrivato il momento di farlo: potete, infatti, trovarla tra i contenuti disponibili sulla piattaforma di Infinity. Primo capitolo della trilogia omonima e ambientato nella New York del secondo dopoguerra, Il padrino segue le vicende di Vito Corleone (Marlon Brando), capo di una delle più potenti famiglie mafiose della Grande Mela e impegnato nel difficile compito di tenere saldo e coeso il suo impero.

Il padrino è la migliore trilogia di sempre?

5. Amarcord (1973)

Amarcord

Con Amarcord, pellicola del 1973 per la regia di Federico Fellini, il regista riminese ricorda gli anni della sua infanzia, i primi anni Trenta, trascorsi nell'antico borgo di Rimini. Il titolo, costituito da un'univerbazione della frase in dialetto romagnolo a m'arcord (mi ricordo), rivela fin da subito l'intento rievocativo del film; un film della memoria che, abbracciando un arco temporale di un anno esatto, porta sul grande schermo i miti, i valori e la vita quotidiana dell'epoca, attraverso lo sguardo degli abitanti della provincia.

6. Frankenstein Junior (1974)

Una mitica scena di Frankenstein Junior

Nonostante si rifaccia in senso caricaturale al romanzo di Mary Shelley e agli altri film che da esso hanno tratto ispirazione (primo fra tutti Frankenstein di James Whale del 1931), Frankenstein Junior è molto più di una parodia. L'intento del regista Mel Brooks, infatti, è quello di muovere una critica all'ipocrisia e all'ignoranza, mettendo in risalto le debolezze dell'uomo nella società moderna. La trama segue le vicissitudini del dottor Frederick von Frankenstein (Gene Wilder), rinomato neurochirurgo nonché nipote del famigerato Dottor Victor von Frankenstein, del quale rigetta le assurde teorie mediche. Fino a quando, dopo essersi recato nel castello in Transilvania ereditato dal nonno, non rimane affascinato dall'idea di ritentare il celebre esperimento.

7. Shining (1980)

Shining: Jack Nicholson in una scena del film

Stanley Kubrick porta sul grande schermo gli orrori dell'omonimo capolavoro letterario di Stephen King, dirigendo un magistrale Jack Nicholson e accompagnandolo nella sua lenta e inesorabile discesa verso la nevrosi e la follia omicida. Shining, pellicola del 1980 e disponibile all'interno del catalogo Infinity, racconta la storia di Jack Torrance, aspirante scrittore che accetta un lavoro come guardiano invernale presso l'isolato Overlook Hotel, dove si trasferisce insieme alla moglie Wendy (Shelley Duvall) e al figlio Danny (Danny Lloyd). Qui, però, iniziano a verificarsi eventi terribili e soprannaturali e il bambino scopre di avere un potere, la luccicanza, che lo porta ad avere angoscianti apparizioni.

Shining

Shining: la spiegazione dell'enigmatico finale

8. C'era una volta in America (1984)

C'era una volta in America: James Woods e Robert De Niro in una scena

Sullo sfondo della New York degli anni Venti, prende il via questo capolavoro del 1984 per la regia di Sergio Leone, abbracciando 40 anni di storia della Grande Mela e raccontando la vita del criminale David "Noodles" Aaronson e dei suoi amici, dai piccoli furti nel ghetto ebraico all'ascesa al crimine organizzato. Ma C'era una volta in America non è riducibile solamente a un film sui gangster; si tratta, in realtà, di un'opera sulla nostalgia dei tempi andati nonché del personale addio del regista al cinema. Indimenticabile la colonna sonora scritta da Ennio Morricone e il cast d'eccezione composto da Robert De Niro, Joe Pesci, Elizabeth McGovern e James Wood.

9. Jurassic Park (1993)

Jeff Goldblum in una scena di Jurassic Park

Tra le pellicole che hanno lasciato sicuramente un segno nella storia del cinema e nelle nostre vite troviamo Jurassic Park, film del 1993 diretto da Steven Spielberg nonché primo progetto ad alto budget a fare uso di CGI. Grazie alle incredibili tecnologie utilizzate, in grado di interagire alla perfezione con l'ambiente circostante e con gli attori protagonisti, la pellicola ha conquistato, tra gli altri, un premio Oscar per i migliori effetti speciali. La trama la conosciamo tutti: sulla sperduta Isla Nublar, un eccentrico miliardario di nome John Hammond (Richard Attenborough), è riuscito a riportare in vita numerose specie di dinosauri grazie alla tecnica della clonazione, dando vita a un vero e proprio parco divertimenti a tema. Per dimostrare la bontà del suo progetto, Hammond invita sull'isola il paleontologo Alan Grant (Sam Neill), la paleobotanica Ellie Sattler (Laura Dern) e il matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Ma la visita non andrà esattamente come previsto.

10. Pulp Fiction (1994)

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Quentin Tarantino dà vita a un intreccio ben orchestrato di storie malavitose che, senza seguire un ordine cronologico, vanno a costituire una sorta di percorso circolare che ha il suo inizio e la sua fine presso la medesima caffetteria, lo Hawthorne Grill. Tra i personaggi assolutamente atipici che troviamo in Pulp Fiction ci sono una giovane coppia di amanti e rapinatori, Ringo "Zucchino" (Tim Roth) e Yolanda "Coniglietta" (Amanda Plummer), un serial killer, Vincent Vega (John Travolta) innamorato della moglie del suo capo, Mia Wallace (Uma Thurman) e Butch (Bruce Willis), un pugile prossimo al ritiro.

Copertina del libro Cult - I film che ti hanno cambiato la vita

Un vero e proprio cult, come i titoli che potete trovare nel libro Cult - I film che ti hanno cambiato la vita, una raccolta di grandi successi, ma anche pellicole di nicchia e, perché no, clamorosi flop che però hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema e della cultura popolare.

Uma Thurman con John Travolta in Pulp Fiction di Tarantino

11. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump: un primo piano di Tom Hanks

Forrest Gump è una di quelle pellicole capaci, al tempo stesso, di commuovere ma anche di fornire degli importanti spunti di riflessione sul senso della vita. Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da un indimenticabile Tom Hanks, il film abbraccia circa trent'anni di storia americana per raccontare l'incredibile vita di Forrest Gump, un uomo con deficit cognitivo che, grazie a una serie di coincidenze fortuite, finirà per diventare diretto testimone di alcuni tra i più importanti avvenimenti dell'epoca. È lo stesso Forrest a raccontare la sua storia ad occasionali ascoltatori mentre si trova seduto alla fermata dell'autobus, ricordando i suoi incontri con personaggi del calibro di Elvis Presley, John F. Kennedy, John Lennon e Richard Nixon e raccontando le sue gesta eccezionali, senza mai rendersi veramente conto della straordinarietà di tutto ciò.

12. La vita è bella (1997)

Roberto Benigni e Giorgio Cantarini nel film La vita è bella

Opera cinematografica che è valsa a Roberto Benigni il premio Oscar al miglior attore protagonista (oltre ad aver conquistato l'ambita statuetta come miglior film straniero e per la miglior colonna sonora) La vita è bella porta sullo schermo l'infinito amore di un padre verso il proprio figlio. Benigni veste, infatti, i panni di Guido Orefice, un uomo di origine ebraica che cerca di proteggere il piccolo Giosuè dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che la loro deportazione in un lager sia in realtà un difficilissimo gioco a premi composto da diverse prove da superare.

La vita è bella: un viaggio nell'Olocausto tragicomico di Roberto Benigni lungo vent'anni

13. Titanic (1997)

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Impossibile stilare una lista dei film della nostra vita senza includere Titanic, colossal del 1997 diretto da James Cameron e interpretato da quelle che, all'epoca, erano due stelle nascenti: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La trama è un caposaldo della storia del cinema: l'elegante Rose Dewitt Bukater e il giovane squattrinato Jack Dawson si incontrano e si innamorano a bordo del Titanic, transatlantico lussuoso e tecnologico al suo viaggio inaugurale. Niente riuscirà ad ostacolare la crescente passione tra i due, né la differenza tra classi sociali né il tragico destino che li attende. Un amore struggente e travolgente che si è guadagnato ben undici statuette alla 70ª cerimonia degli Oscar (1998).

14. Fight Club (1999)

Brad Pitt e Edward Norton in una scena di Fight club

Facile smarrirsi nel delirio psicologico di Fight Club, pellicola in bilico tra sogno e realtà per la regia di David Fincher e interpretata da Brad Pitt ed Edward Norton. Basato sull'omonimo romanzo scritto da Chuck Palahniuk, il film racconta le vicissitudini di un consulente assicurativo (il cui vero nome non viene mai rivelato) frustrato, insonne e depresso, che, dopo aver fatto la conoscenza dell'eccentrico e misterioso Tyler Durden, viene coinvolto nella creazione del Fight Club, un circolo segreto dove i suoi membri si sfidano in violenti combattimenti.

15. Matrix (1999)

Trinity e Neo in una scena iconica del film

Scritto e diretto dalle sorelle Lana Wachowski e Lilly Wachowski, Matrix è una pellicola di fantascienza del 1999 che racconta una realtà sempre più simile a quella contemporanea: un mondo dove ogni cosa è gestita dalle macchine e in cui gli esseri umani vivono un'esistenza assolutamente illusoria. Protagonista delle vicende è Thomas A. Anderson (Keanu Reeves), programmatore informatico di giorno e hacker di notte che, utilizzando lo pseudonimo di Neo, commette ogni sorta di illecito informatico. La sua vita cambia quando viene contattato da Trinity (Carrie-Anne Moss), esperta hacker e braccio destro del misterioso Morpheus (Laurence Fishburne). Una pellicola dal fortissimo impatto culturale che ha avuto il merito di mettere insieme teorie cibernetiche e filosofie umane. Se vi abbiamo fatto tornare la voglia di vedere Matrix, potete trovarlo in streaming su Infinity.

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

16. Il gladiatore (2000)

Il gladiatore: un momento del film

Al mio segnale scatenate l'inferno. Una frase destinata a rimanere negli annali del cinema quella pronunciata da Russell Crowe ne Il gladiatore, colossal epico del 2000 diretto da Ridley Scott. La pellicola, premiata con 5 statuette (tra cui miglior film e miglior attore protagonista) all'edizione degli Oscar del 2001, racconta la storia di Massimo Decimo Meridio, generale dell'esercito romano che, dopo aver conseguito l'ennesima vittoria, spera finalmente di poter far ritorno dalla propria famiglia. Un complotto contro di lui, però, porterà l'uomo a dover combattere come gladiatore per potere riconquistare la propria libertà.

17. Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001)

Elijah Wood è un Frodo ancora non corrotto dall'Unico Anello

Primo capitolo dell'omonima trilogia che comprende Il signore degli anelli - Le due torri e Il signore degli anelli - Il ritorno del re, Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello è un vero e proprio punto di riferimento per il genere fantasy nonché una pellicola che ha rivoluzionato la storia del cinema, influenzando tutto ciò che è venuto dopo di essa. Basato sui romanzi di J. R. R. Tolkien e diretto da Peter Jackson, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (che trovate su Infinity) segue il giovane hobbit Frodo Baggings (Elijah Wood), divenuto il possessore dell'anello del potere forgiato dal malvagio Sauron, nel suo viaggio verso Mordor, in compagnia dei suoi fedeli amici Sam (Sean Astin), Merry e Pipino, dello stregone Gandalf il Grigio (Ian McKellen), degli uomini Aragorn (Viggo Mortensen) e Boromir (Sean Bean), dell'elfo Legolas (Orlando Bloom) e del nano Gimli (John Rhys-Davies).

Il Signore degli Anelli: cosa sappiamo sulla serie tv di Amazon Prime Video

18. Avatar (2009)

Jake e Neytiri in una scena del film Avatar

Tra i titoli relativamente recenti ma che hanno già conquistato un posto tra le pellicole che non possono assolutamente mancare nella collezione di un cinefilo troviamo Avatar, film scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron. Anno 2154. L'ex marine Jake Sully (Sam Worthington), veterano di guerra rimasto paralizzato, viene trasportato su Pandora, luna del sistema solare Alfa Centauri, per portare avanti il progetto di integrazione con la popolazione indigena, i Na'vi, e recuperare le materie prime necessarie per il sostentamento della Terra. Per farlo, dovrà controllare un avatar, umanoide alto tre metri e dalla pelle blu striata grazie al quale Jake può tornare a camminare, seppure non con il proprio corpo.

19. Inception (2010)

Un'immagine di Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt in Inception

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Inception trasporta lo spettatore in una matrioska di sogni e paradossi nella quale è facile perdersi e non riconoscere più quale sia la realtà e quale no. Ma, d'altronde, è proprio questo il bello del film, la cui trama complessa sembra non dipanarsi mai e anche il finale lascia con più domande che risposte. Protagonista delle vicende è Dominic "Dobb" Cobb (Leonardo DiCaprio), un professionista con la capacità di estrarre segreti dalla mente delle persone, infiltrandosi nei loro sogni tramite un apparecchio a orologeria. Quando un potente uomo d'affari giapponese lo ingaggia per un lavoro, Dobb si ritroverà a dover portare a termine il compito più difficile e pericoloso della sua carriera.

20. La La Land (2016)

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling in un momento del film

Concludiamo la lista dei film della nostra vita con una pellicola che ci ha conquistato il cuore ma anche gli occhi e le orecchie: La La Land. Diretto da Damien Chazelle, il film è una vera e propria dichiarazione d'amore al genere musical, con numerosi riferimenti ai grandi classici del genere come Cantando sotto la pioggia, Grease e Cenerentola a Parigi. Al centro della narrazione troviamo la tormentata relazione tra Sebastian (Ryan Gosling), pianista jazz che sogna un locale tutto suo, e Mia (Emma Stone), aspirante attrice, forse più concentrati sul realizzare i propri sogni che sul far funzionare il loro rapporto.