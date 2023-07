Bold Pilot - Leggenda di un campione, la recensione: un biopic tra dramma e agonismo

Halis Karatas cresce in un quartiere povero della provincia turca di Silas. Ha perso un fratello, il quale gli ha trasmesso prima di morire la passione per l'equitazione e il ragazzo sogna così di diventare un fantino: la sua ambizione sembra prossima a realizzarsi quando, nonostante il parere negativo del padre, decide di trasferirsi a Istanbul e inizia a lavorare nelle scuderie della famiglia Atman. Proprio lì si deve occupare di Bold Pilot, un irrequieto cavallo da corsa, nero come la pece e difficile da domare.

Bold Pilot - Leggenda di un campione: una scena

Come vi raccontiamo nella recensione di Bold Pilot - Leggenda di un campione, il protagonista ha anche modo di conoscere la bella Begüm, figlia del magnate, che è solita occuparsi dell'animale da lungo tempo. Tra la giovane e Halis nasce un legame di profonda amicizia che si evolve in qualcosa di più, ma la grave malattia di lei rischia di compromettere il loro futuro. E nel frattempo Halis, in sella a Bold Pilot, continua a ottenere una serie di incredibili vittorie e a stabilire nuovi record, in una gara che si corre sia dentro che fuori dalla pista.

Nel cuore del mito

Bold Pilot - Leggenda di un campione: una scena del film

Sembra tutto confezionato ad hoc per dar vita ad una storia di grandi emozioni a prova di un altrettanto grande pubblico, e invece è tutto vero - con gli ovvi passaggi romanzati - quanto raccontato nelle due ore di visione di Bold Pilot - Leggenda di un un campione, ispirato alla reale vicenda del fantino Halis Karatas, oggi cinquantenne e detentore di diversi record proprio insieme a quel cavallo che dà d'altronde il titolo all'operazione. Una sorta di biopic che si tinge di potenti sfumature drammatiche non appena entrano in gioco i problemi di salute di quella che sarà la futura moglie dell'atleta, e che spingono forte sul pedale di una sana retorica a tema, alla ricerca di un sentimentalismo esasperato che riesce ad arrivare con una discreta forza agli occhi e al cuore dello spettatore.

Una gara da vincere

Bold Pilot - Leggenda di un campione: un frane del film

Questa produzione turca del 2018, grande successo di pubblico in patria, parte già dalla premessa annunciata nei primissimi istanti di visione: "La sconfitta è la sorella della vittoria". Un detto che è la versione nazionale del più conosciuto motto di Pierre de Coubertin "l'importante non è vincere, ma partecipare", e che viene ulteriormente esasperata in quella lotta da combattere a ogni costo, anche se sai già che perderai. Ecco così che la sfida agonistica del fantino e del cavallo fanno da contraltare a quella personalissima del personaggio di Begüm, la quale arriva a catturare l'attenzione di chi guarda, sempre più interessato al destino di questa donna che è elemento fondamentale del trio principale, figura chiave e simbolo delle vittorie ottenute nelle varie competizioni.

Tu chiamale, se vuoi, emozioni

Bold Pilot - Leggenda di un campione: una scena del film

Un cinema furbescamente classico nel suo calibrato mix di toni e atmosfere, con il dramma che va di pari passo al versante sportivo. Una messa in scena che non si prende troppi rischi ma si rivela solida al punto giusto in entrambe le sue anime, regalando anche un discreto coinvolgimento nelle varie sequenze delle corse dei cavalli, che ripercorrono per l'appunto gran parte della carriera di Karatas e del suo amato stallone. La storia si tinge di note ulteriormente malinconiche proprio dopo l'epilogo, in quanto foto e video di repertorio ci informano sul destino dei reali protagonisti della storia, cavallo incluso: soprattutto il toccante intervento da parte del vero Karatas, che si commuove davanti alla camera, offre ulteriore pathos e trasporto a una pellicola forse semplice ma che proprio nella sua empatica fruibilità trova la sua ragion d'essere.