Mediaset Infinity è ora disponibile su PlayStation: l'app è scaricabile su PS4 e PS5

Il servizio di streaming Mediaset Infinity è ora disponibile anche su PlayStation4 (PS4) e PlayStation5 (PS5): i possessori di una di queste console potranno accedere alle funzionalità del servizio scaricando l'app tramite PlayStation Store. Una volta completata l'installazione, sarà poi necessario inserire le credenziali del proprio account Mediaset Infinity o registrare un nuovo account per poter avere accesso all'offerta del servizio di streaming direttamente dalla propria console, utilizzando una TV o un monitor compatibile.

Scaricando l'app di Mediaset Infinity sarà possibile avere accesso all'unico servizio di streaming in Italia che assicura la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e una selezione di altissima qualità di contenuti on demand. Mediaset Infinity è l'esclusiva piattaforma dove si può vedere online, in diretta o on demand, integralmente o in singole clip, tutta l'offerta delle reti Mediaset - dai programmi ai reality più seguiti, le fiction più amate, e una selezione di grandi film e serie tv.

Inoltre, la piattaforma permette di accedere ad offerte opzionali: una serie di channel verticali dedicati agli appassionati di generi specifici, specializzati in cinema, serie TV, sport, documentari e offerte per i più piccoli, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità.

Su Mediaset Infinity è disponibile un'ampia offerta dedicata allo sport: sono infatti disponibili gratuitamente gli highlights della Serie A, tutti i programmi di approfondimento sportivo di Sport Mediaset, la Coppa Italia, oltre alla prossima stagione di UEFA Champions League 2023/2024.