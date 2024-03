Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la nuova dizi turca di Mediaset Infinity, una rom-com che non ha niente (o quasi) da invidiare a prodotti più famosi dello stesso genere.

Mediaset Infinity ha portato in Italia un'altra serie turca. Si chiama Everywhere I Go - Coincidenze d'amore nella traduzione proposta al pubblico italiano, un titolo che conserva l'idea di quello originale - Her Yerde Sen, ovvero "l'amore è ovunque" - ma aggiunge anche un'informazione preziosa sulla trama, che colloca questa nuova soap nell'ambito delle screwball comedy.

Everywhere I Go ha debuttato in patria, con un disceto successo, nel 2019 ma ha ricevuto molta attenzione a livello internazionale solo due anni dopo, nel 2021, quando un articolo del Guardian l'ha inserita in una lista di rom-com da non perdere per San Valentino (e non solo). Unica dizi turca accanto a vere e proprie pietre miliari della commedia romantica, da A qualcuno piace caldo a Sabrina, da Singin' in the Rain a Notting Hill.

Scritta da Esra Cetek Yilmazer e Deniz Yesilgun, diretta da Ender Mihlar, prodotta a livello esecutivo da Ummu Burhan e dal veterano Omer Ozguner, Her Yerde Sen è ispirata a una serie taiwanese del 2013, Just You.

La trama

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: i protagonisti in una foto promozionale

La storia che Everywhere I Go - Coincidenze d'amore racconta, con tempi e stratagemmi consueti, mette naturalmente al centro l'amore, quello litigarello che tanto piace al pubblico del pomeriggio e che macina più puntate (ma non sempre più ascolti, e infatti la soap è stata cancellata da Fox dopo una sola stagione, nonostante le vibranti proteste degli spettatori).

Selin Sever è una giovane donna e talentuosa architetto, project manager di un prestigioso studio al momento un po' in crisi. Non è nata ricca ma, dopo anni di impegno e sacrifici, vede i pezzi della sua vita incastrarsi al posto giusto quando trova finalmente la casa perfetta da acquistare e in cui vivere con i suoi amati animali. Demir è un affascinante uomo d'affari con una brillante carriera che, dopo tanti anni passati all'estero, decide di tornare nel suo Paese, acquistando la casa in cui è cresciuto e che custodice tanti ricordi della sua amata mamma. Molto presto, però, scoprono che, per colpa di due strambe sorelle di mezza età, ognuno di loro possiede solo metà della stessa abitazione.

Non pago, il destino ci mette ancora una volta lo zampino portando a Selin un nuovo capo. La sua azienda, a rischio chiusura, è stata rilevata da un giovane investitore: Demir. I due non riescono ad evitarsi né nella vita privata né in quella professionale. Con tutto ciò che ne consegue, perchè da questo momento anche soltanto ignorarsi diventa impossibile. Ma è proprio quando la vicenda sembra arrivata al punto di rottura che comincia a intravedersi una storia d'amore.

Stereotipi e ribaltamenti

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: i protagonisti in una scena

C'è una squadra quasi tutta al femminile dietro Her Yerde Sen, ed è anche questo a fare la differenza. Perchè le donne di Everywhere I Go sono, per certi aspetti, delle piccole eccezioni nel contesto generale delle dizi turche. Hanno chiaro in mente chi sono e dove possono arrivare e, ur perdendo di compostezza e lucidità di fronte a imprevisti di qualunque natura, riescono subito a recuperare la bussola e a trovare soluzioni che possano accontentare anzitutto loro stesse.

Perfettamente consapevoli della propria posizione sociale, raggiunta con sacrificio e merito, le donne di Everywhere I Go sanno anche molto bene di dover lottare più degli uomini per mantenere un certo status. Ecco perchè non sono mai disposte a indietreggiare davanti alle gerarchie imposte.

Selin ha comprato la sua amata casa dopo anni di duro lavoro e non ha intenzione di cedere ai ricatti mascherati da offerte di Demir. L'amica e collega Merve non ha intenzione di lasciare la carica che ricopre in azienda per sgomberare il campo al fidanzato. L'amore è una cosa serissima ma non meno della realizzazione personale.

Timidamente e sporadicamente (e pur con il tono leggerissimo di una soap opera, nonostante in Turchia non amino questa definizione di genere per le loro dizi) Her Yerde Sen prova anche ad affrontare temi più impegnativi. Si parla di divario salariale tra donne e uomini, di indipendenza economica, di ambizioni e di carriera. C'è un momento particolare, per esempio, in cui Selin, dopo un episodio di molestie sul lavoro, afferma di non gradire il modo in cui gli uomini son soliti liquidare certe questioni ed esprime la necessità di cambiare la mentalità vigente.

Una produzione, insomma, che, senza perdere mai di vista la propria natura di entertainment, prova a dimostrare una certa consapevolezza sociale e culturale.

Da che parte stanno gli uomini?

Co-protagonista ma mai antagonista, Demir si presenta come il classico bello (ma in modo più rassicurante di un Can Yaman) e tenebroso. Socialmente riconosciuto come professionista talentuoso nel suo settore, è un uomo tutto d'un pezzo che ha impostato la sua vita e la sua quotidianità secondo regole ferree. L'apparenza però inganna perchè in realtà si scoprirà molto più fragile e complesso di quanto voglia dare a vedere (sarà in effetti lui, e non Selin, la metà "problematica" della coppia). Vittima dei fantasmi del suo passato, avrà bisogno di tutta la forza e la comprensione di Selin per guarire da certe profonde ferite.

Quella esibita in Everywhere I Go è sotto molti aspetti una mascolinità meno stereotipata che si sublima negli incontri tra Demir e l'amico Vedat in mezzo a piante e fiori (Vedat è proprietario di un vivaio), una zona franca per conversare e confrontarsi sui propri sentimenti e le proprie azioni quotidiane.

Il cast

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: una scena

In mezzo a tutto questo a trionfare è naturalmente l'amore in ogni sua sfumature, che nella soap si materializza nella coppia formata da Selin e Demir. A dare loro volto e corpo ci sono due attori molto amati in Turchia. Aybüke Pusat (già nota al pubblico italiano per il ruolo di Güneş in Dreams and Realities - La forza dei sogni), modella e attrice, è Selin, Furkan Andic (noto fuori dalla Turchia soprattutto per la serie tv Sweet Revenge) è invece Demir. Per la loro interpretazione dei due amanti/rivali in Everywhere I Go - Concidenze d'amore sono stati insigniti del premio Best TV Couple, ai Golden Butterfly Awards, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca.

Accanto a loro si muove un cast formato da alcuni dei nomi più amati del panorama televisivo turco (ci sono Ali Yagci, Osman di Daydreamer - Le ali del sogno e Aslihan Malbora nei panni dell'amica Ayda), che danno vita a una rom-com leggera ma non sempre scontata.