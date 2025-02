Ritorno al futuro: la risposta del co-sceneggiatore a chi chiede il quarto film

Dove stiamo andando non abbiamo bisogno di un quarto film. Avrebbe potuto rispondere in questo modo, citando in qualche modo Doc Brown ma Bob Gale, co-creatore di Ritorno al futuro, ha preferito una risposta più diretta.

Nel corso di una conferenza stampa dopo i Saturn Award, durante i quali è stato premiato insieme a Christopher Lloyd e Lea Thompson, Gale ha risposto alla domanda sul quarto film, richiesto a gran voce ormai da anni.

L'opposizione a Ritorno al futuro 4 e la creazione del musical

"La gente chiede sempre quando faremo Ritorno al futuro 4. E noi rispondiamo Al diavolo! Puoi riportarlo esattamente così" ha esclamato Bob Gale in risposta alla domanda.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena di Ritorno al futuro

Insieme a Robert Zemeckis, non hanno alcuna intenzione a realizzare un quarto film e per questo hanno deciso di optare per il musical:"Ne abbiamo realizzati tre straordinari ma la gente continuava a chiedere un altro Ritorno al futuro, quindi abbiamo creato Back to the Future: The Musical, che Chris e Lea hanno visto più volte. Lo stiamo portando in giro per il mondo".

Il programma del musical di Ritorno al futuro e il successo della saga

Il musical Back to the Future: The Musical debutterà prossimamente in diversi Paesi del mondo, tra cui Germania, Giappone e Australia. Nel corso delle settimane potrebbero aggiungersi altre nazioni oltre a quelle già presenti nel programma.

Ritorno al futuro fu il film di maggior successo del 1985 e grande riscontro ottennero anche i due sequel, Ritorno al futuro - Parte II e Ritorno al futuro - Parte III.

Michael J. Fox in Ritorno al futuro - Parte II

Già in passato, Bob Gale e Robert Zemeckis avevano ribadito di non aver intenzione di realizzare il quarto film.