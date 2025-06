Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e le star del film lanciano l'appello per ritrovare l'iconica Gibson rossa

Michael J. Fox e le star di Ritorno al futuro hanno lanciato un appello per ritrovare l'iconica chitarra rossa della Gibson usata nel film del 1985.

In un video condiviso online si chiede infatti l'aiuto dei fan per rintracciare lo strumento musicale usato nella famosa scena del cult sulle note di Johnny B. Goode.

L'appello ai fan di Ritorno del Futuro

I filmmaker, come ricordato anche in un comunicato ufficiale di Gibson, avevano provato a trovare la Cherry Red Gibson ES-345 in vista della produzione del sequel, senza riuscirci.

Per provare a scoprire cosa accaduto alla chitarra usata in Ritorno al futuro, i protagonisti Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson hanno realizzato un filmato spiegando che si possono condividere delle informazioni utili sul sito www.LostToTheFuture.com o fare una telefonata o inviare un messaggio al numero 1-855-345-1955.

L'interprete di Marty McFly nel film diretto da Robert Zemeckis, ha dichiarato: "La chitarra è sempre stata una grande parte della mia vita. Quando abbiamo parlato della scena Enchantment Under The Sea in Ritorno al Futuro, mi sono seduto con il direttore della fotografia e il coreografo e ho detto che volevo provare a ispirarmi a tutti i miei chitarristi preferiti, come Jimi Hendrix dietro la testa, o copiando le mosse tipiche di Pete Townshend ed Eddie Van Halen. Ed è stato fantastico che siano stati aperti a tutto questo e abbiano mantenuto una mentalità aperta, mettendo tutto questo nel film".

Michael J. Fox, che prossimamente tornerà sul set grazie alla stagione 3 di Shrinking ha aggiunto: "Sono davvero contento di quella scena perché è stata un'espressione del mio amore per la chitarra e per tutti i grandi chitarristi. Non mi rendevo conto dell'influenza che la scena ha avuto sulle persone. John Mayer ha detto: 'Suono la chitarra grazie a te'. E Chris Martin ha detto la stessa cosa. E sono contento che siano andati oltre me, si sono impegnati a essere dei bravi musicisti. Adoro la chitarra e adoro il film".

In arrivo un documentario

Bob Gale, co-creatore e sceneggiatore della saga, ha aggiunto: "Anni fa sono rimasto sbalordito scoprendo che questo oggetto cinematografico così amato sembra sia sparito nel continuum spazio-temporale. Dato che non abbiamo una macchina del tempo funzionante, questo tentativo è probabilmente la nostra migliore possibilità di risolvere un mistero che dura da decenni".

Mark Agnesi, direttore della Brand Experience di Gibson, ha sottolineato: "Ho iniziato a cercare questa chitarra nel 2009 durante il mio primo giorno di lavoro da Norman's Rare Guitars. Dopo 16 anni di ricerche, sono così entusiasta nel coinvolgere l'intera comunità appassionata di chitarre per aiutare a trovare la chitarra che mi ha formato, e ha contribuito a motivare tanti altri chitarristi della mia generazione, ispirandoci a imparare a suonare".

In occasione della ricerca della chitarra scomparsa e per celebrare i 40 anni di Ritorno al Futuro, Gibson Films ha inoltre annunciato la produzione del documentario Lost to the Future che proporrà interviste con Fox, Thompson, Lloyd e Harry Waters Jr, con il musicista Huey Lewis, con Bob Gale, e con molte superstar della musica. Alla regia ci saranno Doc Crotzer e Mark Agnesi, seguendo così la caccia allo strumento che li porterà in giro per negozi vintage, aste di oggetti preziosi, collezioni e molto altro.